Lufthansa accelera ancora sugli Stati Uniti con tre nuove rotte per l’estate 2024 Lufthansa cavalca il boom della domanda sulle rotte transatlantiche e, per l’estate 2024, vara un nuovo incremento di rotte e frequenze sugli Stati Uniti. Complessivamente nella prossima summer saranno 27 le destinazioni servite negli Usa: Francoforte per la prima volta sarà collegata a Minneapolis, in Minnesota, e a Raleigh-Durham, in North Carolina; novità anche per Monaco con la nuova rotta per Seattle. Sempre da Monaco, sono previste altre due new entry, per Johannesburg e Hong Kong. L’espansione del network rappresenta un aumento di capacità del 16%, secondo quanto spiegato da Carsten Spohr, ceo del Gruppo tedesco, in occasione del Global Aerospace Summit della Camera di Commercio degli Stati Uniti a Washington. Lufthansa prevede di operare tutto l’anno cinque voli a settimana con Airbus A330 tra Francoforte e Raleigh; saranno sempre 5 a settimana i voli tra Francoforte e Minneapolis, operati con Boeing 787; entrambi i servizi decolleranno all’inizio di giugno 2024. La Monaco-Seattle sarà attiva tutti i giorni per tutta l’estate con un A350-900. Lufthansa raddoppierà inoltre i voli con A350-900 tra Monaco e San Diego, portandoli a un servizio estivo giornaliero. Aumenteranno anche le frequenze da Francoforte verso Austin e Dallas in Texas, Orlando, Florida e Calgary, Canada. Spohr ha confermato che il mercato del Nord Atlantico rappresenta “una fantastica spina dorsale dell’aviazione globale” e che la domanda è “più sana che mai”, anche se dal punto di vista operativo è un momento “molto, molto impegnativo” per soddisfare la domanda con tutti i problemi legati a fornitori e approvvigionamento. Il ceo ha inoltre sottolineato che la “scommessa di Lufthansa sul ritorno della domanda premium” dopo la pandemia è stata azzeccata, e che la domanda di cabine business, first e premium economy non ha subito rallentamenti. Questo trend viene dato come permanente nel settore dell’aviazione, e segue l’analoga crescita della domanda di prodotti di lusso in altri settori. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385664" align="alignleft" width="300"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi[/caption] «Non realizzare l’ospedale unico della penisola sorrentina equivarrebbe non solo a sperperare milioni di euro che sono stati fin qui impiegati, ma anche a privare residenti e turisti di un servizio sanitario più forte e strutturato»: Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, esprime la posizione dell’associazione in merito alla struttura che dovrebbe vedere la luce nel territorio di Sant’Agnello. Iaccarino interviene nel dibattito nato nelle ultime settimane, dopo che la nuova amministrazione comunale di Sant’Agnello ha manifestato la propria contrarietà al progetto: «Non costruire l’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe un errore madornale perché non si può privare di un’assistenza più solida e di una struttura finalmente all’avanguardia un territorio dove risiedono più di 80mila persone e dove, durante l’estate, il numero di fruitori di servizi supera le 100mila unità. Senza dimenticare la presenza di oltre due milioni e mezzo di turisti che ogni anno soggiornano tra Vico Equense e Massa Lubrense e che, al pari dei residenti, hanno diritto a una sanità migliore. Inoltre, rinunciare all’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe una follia dopo che le pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla Regione, hanno investito ingenti risorse per superare le varie fasi della progettazione, non ultimi i cinque milioni spesi per il progetto esecutivo». Di qui l’appello del presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina: «Invitiamo l’amministrazione comunale di Sant’Agnello – conclude Costanzo Iaccarino - ad aprirsi a una visione più lungimirante che non privi le attuali e le future generazioni di residenti in penisola sorrentina, al pari dei turisti che ogni anno scelgono la nostra terra per trascorrere le loro vacanze, di un servizio sanitario più efficiente». [post_title] => Iaccarino (Federalberghi): «Sì all'ospedale unico della penisola sorrentina» [post_date] => 2023-09-13T14:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694616922000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452092" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Mondello[/caption] Il gruppo Accor raddoppia a Palermo, dove già è presente con un Mercure, prendendo la gestione dello storico Mondello Palace, chiuso dal 2020. La struttura, di proprietà della società Italo-Belga, sarà sottoposta a un'operazione di restyling che riguarderà sia le 78 camere per 200 posti letto circa dell'albergo, sia la parte esterna. Qui si interverrà soprattutto sul giardino, per renderlo un ambiente adatto anche ai grandi eventi, ma si prevede pure la realizzazione di una nuova piscina destinata ad aggiungersi a quella esistente. Bocce cucite ancora sulla data di riapertura. Si vocifera però che possa essere già per il prossimo aprile, abbondantemente in tempo quindi per la stagione estive 2024. La riqualificazione sarà eseguita con il supporto dello studio dell'architetto Luigi Smecca. [post_title] => Accor sbarca a Mondello. Presa la gestione di uno degli hotel storici del quartiere [post_date] => 2023-09-13T14:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694614984000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Approvazione all'unanimità per il piano industriale triennale elaborato da Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Tra gli highlights del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni quota 1,1 milioni, per poi raggiungere 1,3 milioni. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte. «Il piano industriale, già a far data dall'esercizio 2023 - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra (nella foto insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani) -, prevede il raggiungimento dell'utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all'utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell'aeroporto di Trapani è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all'aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l'ha mai abbandonato». [post_title] => Aeroporto Trapani: approvato il piano industriale triennale [post_date] => 2023-09-13T13:59:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694613560000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una summer con importanti riconferme e inattese novità, ritorna l’appuntamento consueto con il Ttg di Rimini. Dall’11 al 13 ottobre, Guiness Travel sarà presente all’interno del villaggio Astoi per incontrare agenti di viaggio, enti del turismo e professionisti del settore di tutta Italia. Tra i temi più caldi c’è la disponibilità di voli e di servizi a terra per l’inverno e il Capodanno. “I mesi passati hanno mostrato che è sempre più complicato conciliare le esigenze temporali della programmazione con la situazione concreta dell’operativo, soprattutto quando il consumer tende sempre più a confermare la pratica di viaggio sotto data - spiega Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness -. Allo stesso tempo, è difficile calmierare i costi in aumento esponenziale da ormai più di un anno, restando competitivi sul mercato e senza snaturare un prodotto fortemente riconoscibile e attorno al quale si sviluppa la nostra identità di brand” Il modus operandi attuato da Guiness è quello da sempre utilizzato dall’operatore: muoversi con largo anticipo sfruttando i rapporti di collaborazione con i partner storici, compagnie di bandiera e fornitori locali. “Acquistare contingenti di allotment sui voli e prenotare servizi a terra assicura il prezzo garantito su tutti gli itinerari proposti, oltre che rassicurare il cliente e facilitare il lavoro di tutta la rete agenziale", prosegue Elvira D’Aversa. In attesa di svelare la proposta del to per il 2024, da sottolineare la disponibilità sui viaggi autunnali e di Capodanno. Tanti gli itinerari proposti, in Italia, Europa e nel resto del globo. Sugli scudi le destinazioni Mondo, con Giordania, Marocco, Emirati Arabi ed Egitto a premere sul piede dell’acceleratore. Continua poi il momento d’oro del Giappone, che registra costanti sold-out già dalla scorsa primavera. Bene anche l’India, con la sorpresa del Nepal. Infine, si conferma su buoni livelli la Thailandia, destinazione iconica nell’immaginario collettivo, declinata anche nella doppia formula che prevede il soggiorno mare nella bellissima isola di Phuket. [post_title] => Guiness Travel alla fiera di Rimini dopo un'estate positiva [post_date] => 2023-09-13T10:50:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694602214000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage. La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright. “Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna. [post_title] => Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma [post_date] => 2023-09-13T10:38:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694601483000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disneyland Paris apre le vendite dei pacchetti soggiorno con condizioni vantaggiose per il periodo che va dal 28 marzo 2024 al 31 marzo 2025. E' così possibile bloccare il miglior prezzo per un soggiorno con un acconto del 15% e pagare il saldo in più rate entro dieci giorni dalla partenza; rimane inoltre la possibilità di cancellare e/o modificare senza costi la prenotazione fino a 7 giorni dalla data di arrivo. La grande novità in arrivo è la riapertura del Disneyland Hotel prevista per il 25 gennaio 2024. Tutte le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale – sono state interamente rinnovate con un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. [post_title] => Disneyland Paris apre le vendite per i soggiorni a partire dal 28 marzo 2024 [post_date] => 2023-09-13T10:36:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694601385000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates impiegherà sulla rotta verso Sydney solo aeromobili A380: la compagnia di Dubai potrà così mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento dell'aereo due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre. Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300Ee attualmente in servizio. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso globale alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates. Il vettore opera attualmente 63 servizi settimanali verso l'Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l'unica esperienza con l'A380 in tutta la Trans-Tasmania. Ritorno ad Adelaide L'introduzione dell'Airbus A350 nell'estate del 2024 faciliterà l'ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell'Australia al suo network. [post_title] => Emirates rilancia su Sydney dove opererà esclusivamente con gli A380 [post_date] => 2023-09-13T10:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694600787000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian svela i numeri dell'operativo estivo 2024: un totale di 279 rotte che sono già prenotabili e includono alcune novità come i nuovi collegamenti da Tromsø verso Berlino, Parigi e Milano Bergamo. «Ma altra nuove destinazioni - spiega la compagnia aera - saranno aggiunte nel corso dell'autunno». Norwegian continua a puntare sul mercato nordico collegando tutti i Paesi nordici a città e destinazioni balneari in tutta Europa. Intanto, le nuove rotte da Tromsø a Berlino, Parigi e Milano Bergamo decolleranno già dal prossimo 15 gennaio. «Siamo molto soddisfatti della stagione estiva 2023 - ha dichiarato Magnus Maursund, chief commercial officer di Norwegian -. L'elevata domanda di viaggi aerei la renderà una delle migliori della nostra storia. La prossima estate la nostra flotta sarà arricchita da un maggior numero di aeromobili, il che significa che potremo lanciare nuove rotte e aggiungere frequenze al network esistente. Offriamo una combinazione di destinazioni interessanti sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure». La prossima estate, Norwegian opererà con una flotta di circa 90 aeromobili, di cui molti sono Boeing 737-Max 8. [post_title] => Norwegian, in vendita i voli dell'estate 2024. Nuova rotta da Tromso a Milano Bergamo [post_date] => 2023-09-13T10:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694599394000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partita sotto i migliori auspici, l'estate 2023 di Kel 12 ha ampiamente soddisfatto le già alte aspettative dello scorso luglio. E' un Gianluca Rubino decisamente soddisfatto quello che incontriamo per tracciare un quadro della stagione in chiusura: "Abbiamo vissuto un trimestre persino migliore di quello pre-Covid del 2019", racconta l'amministratore delegato dell'operatore milanese, ribadendo anche in questa occasione le stime di due mesi orsono: fatturato a +33% e passeggeri a +20% rispetto all'estate 2022. Le performance del to sono state trainate soprattutto da Namibia, Tanzania e Islanda. "Quest'ultima è stata in particolare la destinazione più continua dei nostri ultimi cinque anni, perché è rimasta aperta anche durante la pandemia. E solo per questa estate abbiamo organizzato una trentina di partenza dedicate - prosegue Rubino -. Ma in generale nessuna delle nostre mete ha performato sotto al par". Se di una criticità si può parlare, forse l'unica è stata quella legata a una certa carenza di voli. "Ma noi ci siamo mossi per tempo con tantissimo prodotto in allotment pre-contrattualizzato", sottolinea l'a.d. Una mossa che ha anche consentito di calmierare almeno in parte i prezzi favorendo l'advance booking, con una mole di prenotazioni particolarmente consistente già a marzo. "A partire da giugno in Namibia era peraltro pressoché impossibile vendere qualsiasi servizio che non fosse pre-contrattualizzato - aggiunge Rubino -. Fortunatamente la nostra policy di gruppi mai superiori agli otto viaggiatori ci consente di essere molto flessibili e di collaborare anche con piccole strutture che spesso escono dai radar di molti operatori". Posizionato su un segmento alto di mercato (lo scontrino medio è di 6.450 euro a persona, ndr), il to milanese si rivolge per la verità a un pubblico meno sensibile di altri alla leva del prezzo. "Abbiamo riscontrato una certa consapevolezza diffusa a riguardo - conferma Rubino -. D'altronde gli aumenti si sono verificati un po' ovunque e in Italia più che altrove. Il rovescio della medaglia è che le persone si sono fatte più esigenti, soprattutto nel comparto del lusso. Non si perdona più nulla. Neppure quando ci si trova in qualche località remota. In fondo, se si pernotta in un lodge da mille euro a notte mi sembra normale che si pretenda in cambio un servizio adeguato". [post_title] => Kel 12 conferma le stime: fatturato a +33%. Molto bene l'advance booking [post_date] => 2023-09-13T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694596531000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa accelera ancora sugli stati uniti con tre nuove rotte per lestate 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3779,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi[/caption]\r

\r

«Non realizzare l’ospedale unico della penisola sorrentina equivarrebbe non solo a sperperare milioni di euro che sono stati fin qui impiegati, ma anche a privare residenti e turisti di un servizio sanitario più forte e strutturato»: Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, esprime la posizione dell’associazione in merito alla struttura che dovrebbe vedere la luce nel territorio di Sant’Agnello.\r

\r

Iaccarino interviene nel dibattito nato nelle ultime settimane, dopo che la nuova amministrazione comunale di Sant’Agnello ha manifestato la propria contrarietà al progetto: «Non costruire l’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe un errore madornale perché non si può privare di un’assistenza più solida e di una struttura finalmente all’avanguardia un territorio dove risiedono più di 80mila persone e dove, durante l’estate, il numero di fruitori di servizi supera le 100mila unità.\r

\r

Senza dimenticare la presenza di oltre due milioni e mezzo di turisti che ogni anno soggiornano tra Vico Equense e Massa Lubrense e che, al pari dei residenti, hanno diritto a una sanità migliore. Inoltre, rinunciare all’ospedale unico della penisola sorrentina sarebbe una follia dopo che le pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla Regione, hanno investito ingenti risorse per superare le varie fasi della progettazione, non ultimi i cinque milioni spesi per il progetto esecutivo». \r

\r

Di qui l’appello del presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina: «Invitiamo l’amministrazione comunale di Sant’Agnello – conclude Costanzo Iaccarino - ad aprirsi a una visione più lungimirante che non privi le attuali e le future generazioni di residenti in penisola sorrentina, al pari dei turisti che ogni anno scelgono la nostra terra per trascorrere le loro vacanze, di un servizio sanitario più efficiente».\r

\r

","post_title":"Iaccarino (Federalberghi): «Sì all'ospedale unico della penisola sorrentina»","post_date":"2023-09-13T14:55:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694616922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452092\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Mondello[/caption]\r

\r

Il gruppo Accor raddoppia a Palermo, dove già è presente con un Mercure, prendendo la gestione dello storico Mondello Palace, chiuso dal 2020. La struttura, di proprietà della società Italo-Belga, sarà sottoposta a un'operazione di restyling che riguarderà sia le 78 camere per 200 posti letto circa dell'albergo, sia la parte esterna. Qui si interverrà soprattutto sul giardino, per renderlo un ambiente adatto anche ai grandi eventi, ma si prevede pure la realizzazione di una nuova piscina destinata ad aggiungersi a quella esistente.\r

\r

Bocce cucite ancora sulla data di riapertura. Si vocifera però che possa essere già per il prossimo aprile, abbondantemente in tempo quindi per la stagione estive 2024. La riqualificazione sarà eseguita con il supporto dello studio dell'architetto Luigi Smecca.","post_title":"Accor sbarca a Mondello. Presa la gestione di uno degli hotel storici del quartiere","post_date":"2023-09-13T14:23:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694614984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Approvazione all'unanimità per il piano industriale triennale elaborato da Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. Tra gli highlights del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni quota 1,1 milioni, per poi raggiungere 1,3 milioni. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte.\r

\r

«Il piano industriale, già a far data dall'esercizio 2023 - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra (nella foto insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani) -, prevede il raggiungimento dell'utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all'utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell'aeroporto di Trapani è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all'aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l'ha mai abbandonato».","post_title":"Aeroporto Trapani: approvato il piano industriale triennale","post_date":"2023-09-13T13:59:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694613560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una summer con importanti riconferme e inattese novità, ritorna l’appuntamento consueto con il Ttg di Rimini. Dall’11 al 13 ottobre, Guiness Travel sarà presente all’interno del villaggio Astoi per incontrare agenti di viaggio, enti del turismo e professionisti del settore di tutta Italia.\r

\r

Tra i temi più caldi c’è la disponibilità di voli e di servizi a terra per l’inverno e il Capodanno. “I mesi passati hanno mostrato che è sempre più complicato conciliare le esigenze temporali della programmazione con la situazione concreta dell’operativo, soprattutto quando il consumer tende sempre più a confermare la pratica di viaggio sotto data - spiega Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness -. Allo stesso tempo, è difficile calmierare i costi in aumento esponenziale da ormai più di un anno, restando competitivi sul mercato e senza snaturare un prodotto fortemente riconoscibile e attorno al quale si sviluppa la nostra identità di brand”\r

\r

Il modus operandi attuato da Guiness è quello da sempre utilizzato dall’operatore: muoversi con largo anticipo sfruttando i rapporti di collaborazione con i partner storici, compagnie di bandiera e fornitori locali. “Acquistare contingenti di allotment sui voli e prenotare servizi a terra assicura il prezzo garantito su tutti gli itinerari proposti, oltre che rassicurare il cliente e facilitare il lavoro di tutta la rete agenziale\", prosegue Elvira D’Aversa.\r

\r

In attesa di svelare la proposta del to per il 2024, da sottolineare la disponibilità sui viaggi autunnali e di Capodanno. Tanti gli itinerari proposti, in Italia, Europa e nel resto del globo. Sugli scudi le destinazioni Mondo, con Giordania, Marocco, Emirati Arabi ed Egitto a premere sul piede dell’acceleratore. Continua poi il momento d’oro del Giappone, che registra costanti sold-out già dalla scorsa primavera. Bene anche l’India, con la sorpresa del Nepal. Infine, si conferma su buoni livelli la Thailandia, destinazione iconica nell’immaginario collettivo, declinata anche nella doppia formula che prevede il soggiorno mare nella bellissima isola di Phuket.","post_title":"Guiness Travel alla fiera di Rimini dopo un'estate positiva","post_date":"2023-09-13T10:50:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694602214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.\r

\r

La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright.\r

\r

“Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna.","post_title":"Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma","post_date":"2023-09-13T10:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694601483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disneyland Paris apre le vendite dei pacchetti soggiorno con condizioni vantaggiose per il periodo che va dal 28 marzo 2024 al 31 marzo 2025. \r

E' così possibile bloccare il miglior prezzo per un soggiorno con un acconto del 15% e pagare il saldo in più rate entro dieci giorni dalla partenza; rimane inoltre la possibilità di cancellare e/o modificare senza costi la prenotazione fino a 7 giorni dalla data di arrivo.\r

La grande novità in arrivo è la riapertura del Disneyland Hotel prevista per il 25 gennaio 2024. Tutte le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale – sono state interamente rinnovate con un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso.\r

","post_title":"Disneyland Paris apre le vendite per i soggiorni a partire dal 28 marzo 2024","post_date":"2023-09-13T10:36:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694601385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates impiegherà sulla rotta verso Sydney solo aeromobili A380: la compagnia di Dubai potrà così mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento dell'aereo due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre.\r

Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300Ee attualmente in servizio. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso globale alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates.\r

Il vettore opera attualmente 63 servizi settimanali verso l'Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l'unica esperienza con l'A380 in tutta la Trans-Tasmania.\r

Ritorno ad Adelaide\r

L'introduzione dell'Airbus A350 nell'estate del 2024 faciliterà l'ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell'Australia al suo network.","post_title":"Emirates rilancia su Sydney dove opererà esclusivamente con gli A380","post_date":"2023-09-13T10:26:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694600787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian svela i numeri dell'operativo estivo 2024: un totale di 279 rotte che sono già prenotabili e includono alcune novità come i nuovi collegamenti da Tromsø verso Berlino, Parigi e Milano Bergamo. «Ma altra nuove destinazioni - spiega la compagnia aera - saranno aggiunte nel corso dell'autunno».\r

\r

Norwegian continua a puntare sul mercato nordico collegando tutti i Paesi nordici a città e destinazioni balneari in tutta Europa. Intanto, le nuove rotte da Tromsø a Berlino, Parigi e Milano Bergamo decolleranno già dal prossimo 15 gennaio.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti della stagione estiva 2023 - ha dichiarato Magnus Maursund, chief commercial officer di Norwegian -. L'elevata domanda di viaggi aerei la renderà una delle migliori della nostra storia. La prossima estate la nostra flotta sarà arricchita da un maggior numero di aeromobili, il che significa che potremo lanciare nuove rotte e aggiungere frequenze al network esistente. Offriamo una combinazione di destinazioni interessanti sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure». \r

\r

La prossima estate, Norwegian opererà con una flotta di circa 90 aeromobili, di cui molti sono Boeing 737-Max 8.","post_title":"Norwegian, in vendita i voli dell'estate 2024. Nuova rotta da Tromso a Milano Bergamo","post_date":"2023-09-13T10:03:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694599394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partita sotto i migliori auspici, l'estate 2023 di Kel 12 ha ampiamente soddisfatto le già alte aspettative dello scorso luglio. E' un Gianluca Rubino decisamente soddisfatto quello che incontriamo per tracciare un quadro della stagione in chiusura: \"Abbiamo vissuto un trimestre persino migliore di quello pre-Covid del 2019\", racconta l'amministratore delegato dell'operatore milanese, ribadendo anche in questa occasione le stime di due mesi orsono: fatturato a +33% e passeggeri a +20% rispetto all'estate 2022.\r

\r

Le performance del to sono state trainate soprattutto da Namibia, Tanzania e Islanda. \"Quest'ultima è stata in particolare la destinazione più continua dei nostri ultimi cinque anni, perché è rimasta aperta anche durante la pandemia. E solo per questa estate abbiamo organizzato una trentina di partenza dedicate - prosegue Rubino -. Ma in generale nessuna delle nostre mete ha performato sotto al par\".\r

\r

Se di una criticità si può parlare, forse l'unica è stata quella legata a una certa carenza di voli. \"Ma noi ci siamo mossi per tempo con tantissimo prodotto in allotment pre-contrattualizzato\", sottolinea l'a.d. Una mossa che ha anche consentito di calmierare almeno in parte i prezzi favorendo l'advance booking, con una mole di prenotazioni particolarmente consistente già a marzo. \"A partire da giugno in Namibia era peraltro pressoché impossibile vendere qualsiasi servizio che non fosse pre-contrattualizzato - aggiunge Rubino -. Fortunatamente la nostra policy di gruppi mai superiori agli otto viaggiatori ci consente di essere molto flessibili e di collaborare anche con piccole strutture che spesso escono dai radar di molti operatori\".\r

\r

Posizionato su un segmento alto di mercato (lo scontrino medio è di 6.450 euro a persona, ndr), il to milanese si rivolge per la verità a un pubblico meno sensibile di altri alla leva del prezzo. \"Abbiamo riscontrato una certa consapevolezza diffusa a riguardo - conferma Rubino -. D'altronde gli aumenti si sono verificati un po' ovunque e in Italia più che altrove. Il rovescio della medaglia è che le persone si sono fatte più esigenti, soprattutto nel comparto del lusso. Non si perdona più nulla. Neppure quando ci si trova in qualche località remota. In fondo, se si pernotta in un lodge da mille euro a notte mi sembra normale che si pretenda in cambio un servizio adeguato\".","post_title":"Kel 12 conferma le stime: fatturato a +33%. Molto bene l'advance booking","post_date":"2023-09-13T09:15:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694596531000]}]}}