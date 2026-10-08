Lot Polish Airlines riapre il volo diretto su Bangkok, dopo un’assenza di 26 anni Lot Polish Airlines ha inaugurato ieri, 7 ottobre, un collegamento diretto tra Varsavia-Chopin e Bangkok-Suvarnabhumi. Operata con Boeing 787 Dreamliner, questa rotta segna il ritorno della compagnia polacca nella capitale thailandese, dopo l’interruzione dei voli di linea avvenuta nel marzo 2000. Il collegamento sarà operativo tutto l’anno, con frequenze sensibilmente diverse a seconda della stagione: un’offerta più ampia durante l’inverno e tre voli settimanali per Bangkok programmati per l’estate 2027. Con questo nuovo collegamento, Lot punta sia a soddisfare la domanda turistica verso la Thailandia sia a sviluppare i viaggi d’affari tra la Polonia e il Sud-est asiatico. Bangkok va ad arricchire un network asiatico di lungo raggio che comprende già destinazioni in India, Giappone e Corea del Sud. «Il lancio di voli diretti da Varsavia segna una nuova tappa nel rafforzamento della presenza di Lot in quest’area del mondo e offre ai nostri passeggeri un modo più rapido e comodo per raggiungere la Thailandia» ha dichiarato in una nota Robert Ludera, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale del vettore. Oltre al mercato polacco, la compagnia punta sul proprio ruolo di vettore di transito. «Questo nuovo collegamento contribuirà inoltre a consolidare le relazioni tra Polonia e Thailandia e a rafforzare il ruolo di Varsavia come naturale hub di transito per i passeggeri dell’Europa centrale diretti in Asia». Condividi

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Con questo nuovo collegamento, Lot punta sia a soddisfare la domanda turistica verso la Thailandia sia a sviluppare i viaggi d'affari tra la Polonia e il Sud-est asiatico. Bangkok va ad arricchire un network asiatico di lungo raggio che comprende già destinazioni in India, Giappone e Corea del Sud. «Il lancio di voli diretti da Varsavia segna una nuova tappa nel rafforzamento della presenza di Lot in quest'area del mondo e offre ai nostri passeggeri un modo più rapido e comodo per raggiungere la Thailandia» ha dichiarato in una nota Robert Ludera, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale del vettore.\r

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Oltre al mercato polacco, la compagnia punta sul proprio ruolo di vettore di transito. «Questo nuovo collegamento contribuirà inoltre a consolidare le relazioni tra Polonia e Thailandia e a rafforzare il ruolo di Varsavia come naturale hub di transito per i passeggeri dell'Europa centrale diretti in Asia».","post_title":"Lot Polish Airlines riapre il volo diretto su Bangkok, dopo un'assenza di 26 anni","post_date":"2026-10-08T11:24:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791458645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera dal Cade, autorità antitrust brasiliana, all'investimento da 100 milioni di dollari di American Airlines in Azul, conferendo alla compagnia statunitense una quota di minoranza dell'8,66% nel vettore brasiliano.\r

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Da oltre un decennio, un'altra compagnia aerea statunitense è azionista di Azul: United Airlines, che ha avviato il proprio rapporto azionario con la compagnia brasiliana nel 2015, e lo scorso febbraio ha ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti per incrementare la propria quota dal 2,02% a circa l'8%.\r

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La compagine azionaria di Azul vedrà quindi al suo interno la presenza di due compagnie aeree statunitensi competitor, entrambe con diritto a una rappresentanza negli organi di governance societaria.","post_title":"American: l'antitrust brasiliano approva l'ingresso nel capitale di Azul con una quota dell'8%","post_date":"2026-10-08T10:20:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791454833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biman Bangladesh Airlines ha siglato un ordine fermo con Airbus per 10 aeromobili, di cui quattro A350-900 e sei A321neo. L'acquisizione rientra nella strategia di modernizzazione della flotta del vettore bangladese, che intende inoltre rafforzare la propria presenza internazionale.\r

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La compagnia, con sede a Dacca, intende sfruttare le prestazioni dei nuovi aeromobili, in particolare in termini di autonomia ed efficienza operativa, per potenziare i collegamenti internazionali. L'ordine dovrebbe sostenere soprattutto le ambizioni di sviluppo verso il Nord America, oltre che verso diverse destinazioni strategiche in Europa e Medio Oriente.\r

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\"Il Bangladesh è un Paese dinamico di 200 milioni di abitanti, dotato di un'economia resiliente e di un mercato dei viaggi in forte crescita. Possiamo inoltre contare su una diaspora globale di 15 milioni di persone, che mantiene stretti legami con il Paese\", ha sottolineato Rumee A. Hossain, presidente del consiglio di amministrazione di Biman Bangladesh Airlines. A suo avviso, in questo contesto l'espansione prevista della flotta rappresenta un'ambizione ponderata e ragionevole.\r

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Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente esecutivo responsabile delle vendite della divisione aerei commerciali di Airbus, ha definito l'operazione una tappa importante nel rapporto tra le due aziende. Secondo il manager, la complementarità tra l'A350 e l'A321neo consentirà alla compagnia di servire nuove destinazioni internazionali, rispondendo al contempo all'aumento della domanda sulla propria rete.","post_title":"Biman Bangladesh Airlines: ordine fermo ad Airbus per 4 A350-900 e 6 A321neo","post_date":"2026-10-08T10:07:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791454079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia torna al Ttg Travel Experience, con un’ampia presenza di operatori qualificati e la compagnia di bandiera Turkish Airlines per offrire, oltre le mete più conosciute, nuovi itinerari culturali, archeologici, gastronomici e naturalistici.\r

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Nel 2025 la destinazione ha accolto circa 64 milioni di visitatori, generando oltre 65 miliardi di dollari di entrate turistiche. L'anno scorso più di 810.000 italiani hanno visitato il paese.\r

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Nel segno di “Exist”, tema di Ttg Travel Experience 2026, la Turchia punta su esperienze legate ai territori, alle comunità locali e a modi diversi di vivere il patrimonio.\r

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Accanto a Istanbul, Cappadocia, Antalya, Bodrum e alle grandi destinazioni costiere, meritano spazio città e territori dell’Anatolia, piccoli centri, percorsi enogastronomici, itinerari archeologici e modalità di visita pensate per distribuire maggiormente i flussi durante l’anno.\r

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Istanbul rappresenta il principale snodo internazionale del paese e una porta d’ingresso verso le diverse regioni della Türkiye tanto da essere stato considerato, recentemente, lo scalo europeo con il maggior numero di movimenti.\r

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Anche Ankara guarda a una maggiore integrazione dei trasporti. È entrato nella fase operativa il progetto per il collegamento ferroviario tra la stazione dell’Alta Velocità della capitale e l’aeroporto Esenboğa. La linea prevista avrà una lunghezza di 36 chilometri e 12 stazioni e punta a facilitare l’accesso alla capitale e all’Anatolia centrale.\r

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Tra le esperienze che stanno contribuendo a rinnovare il modo di visitare la Turchia c’è il progetto Night Museums, arrivato nel 2026 alla terza stagione. L’iniziativa ha coinvolto 20 tra musei e siti archeologici, permettendo di visitare nelle ore serali alcuni dei luoghi più importanti del patrimonio del paese.\r

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Nel 2025 oltre un milione di visitatori ha scelto di entrare nei musei e nei siti archeologici durante le aperture serali.\r

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Il 2026 si sta rivelando particolarmente significativo anche sul fronte archeologico. A Troia, gli scavi hanno riportato alla luce nuovi elementi dell’antica agorà risalente a circa 2.800 anni fa, aggiungendo un nuovo tassello alla lettura di uno dei siti più conosciuti del Mediterraneo. La scoperta arriva in un anno nel quale il rapporto tra Troia e l’Italia è particolarmente evidente grazie alla mostra “Troia e Roma. Alle origini del mito”, ancora per qualche settimana al Colosseo.\r

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Nel 2026 Ortahisar, nel cuore della Cappadocia, è entrata ufficialmente nella rete internazionale Cittaslow, portando a 29 il numero delle località turche aderenti al movimento.\r

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La storia di Cittaslow crea inoltre un interessante legame con il mercato italiano: il movimento è nato proprio in Italia nel 1999 e in Turchia ha iniziato a svilupparsi nel 2009 con Seferihisar, prima città turca a entrare nella rete. Oggi le 29 località Cittaslow della Türkiye sono distribuite nelle sette regioni del Paese e raccontano un’altra geografia del viaggio, fatta di piccoli centri, paesaggi, produzioni locali e ritmi più lenti.\r

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Anche il Türkiye Culture Route Festival contribuisce ad allargare la geografia turistica del paese. Nel 2026 il progetto raggiunge 26 città distribuite nelle sette regioni dellaTurchia, con un calendario lungo quasi otto mesi che combina mostre, concerti, teatro, patrimonio storico, arte contemporanea e gastronomia.\r

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Dai prodotti dell’Egeo alle cucine dell’Anatolia centrale e sud-orientale, dallo street food di Istanbul alle produzioni vinicole dell’area di Troia e della Tracia, ogni regione offre una propria identità gastronomica.\r

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","post_title":"Turchia, l'offerta si rafforza tra nuovi itinerari, città slow e tante novità","post_date":"2026-10-08T09:25:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791451551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio raccontato da prospettive sempre nuove: Alpitour World prosegue nel solco della collaborazione che lo lega al Mudec sponsorizzando la mostra dedicata a Henri Matisse, in programma da domani al 21 febbraio 2027.\r

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«Il Mudec è un partner d'eccellenza, che ci offre la possibilità di ampliare il discorso legato al viaggio. Viaggio che con Turisanda1924 si declina nell'esplorazione del diverso e nella curiosità verso culture nuove - spiega il direttore marketing di Alpitour World, Tommaso Bertini -. Alpitour World ha scelto il Mudec e il Museo Egizio di Torino proprio per l'approccio innovativo all'arte e alla storia offerto da queste due esposizioni, riconfermando il valore dell'esperienza e di un approccio multidisiplinare».\r

La collaborazione con 24Ore Cultura\r

La mostra dedicata a Matisse, realizzata grazie alla collaborazione con il gruppo Sole 24 Ore, ha offerto all'a.d. Federico Silvestri l'opporunità di rimarcare la collaborazione che da 12 anni lega il gruppo allo spazio espositivo milanese: «Sono stati 12 anni ricchi di stimoli, investimenti e progetti, che ci hanno portato a gestire 75 mostre e ad accogliere 3 milioni 300 mila visitatori. Lasciamo oggi un'eredità importante a chi ci seguirà, una sfida che deve continuare con quel coraggio che ha contraddistinto il nostro mandato». Il bando per la gestione del Mudec, in scadenza il prossimo marzo, è andato deserto e la speranza è che venga riformulato in modo tale da renderlo più attrattivo.\r

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«L'obiettivo perseguito da 24Ore Cultura è quello di avvicinare le persone alla cultura - prosegue Silvestri - e in questo senso l'esperienza realizzata con il Mudec ci ha consentito di proporre anche contenuti differenti, dando spazio a una cultura in grado di abbracciare tutte le diverse sensibilità».","post_title":"Turisanda1924 al Mudec per la mostra dedicata a Matisse","post_date":"2026-10-07T15:52:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791388346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways ha ottenuto il via libero definitivo dalla Faa per l'acquisizione dei 22 slot di decollo e atterraggio di Spirit Airlines (in procedura fallimentare) all'aeroporto LaGuardia di New York: un passo avanti strategico per i piani di espansione della compagnia nel redditizio mercato di Manhattan.\r

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In base ai termini vincolanti del provvedimento, a JetBlue è fatto assoluto divieto di cedere in leasing o scambiare con altri vettori i diritti operativi appena acquisiti prima dell'aprile 2028.\r

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Per agevolare un avvio operativo senza intoppi, le autorità federali hanno inoltre concesso a JetBlue una deroga temporanea sull'utilizzo fino all'aprile 2027, esentando provvisoriamente la compagnia dalle norme standard che impongono la perdita degli slot in caso di mancato utilizzo (\"use-or-lose\"), mentre il vettore organizza la flotta e il relativo operativo voli.\r

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Il via libera normativo consente a JetBlue di incrementare la capacità operativa presso l'hub di New York - caratterizzato da forti limitazioni di spazio - in una fase cruciale, mentre il management sta attuando una vasta ristrutturazione volta a ripristinare una redditività sostenibile.\r

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La decisione definitiva della Faa conclude una procedura di gara competitiva avviata dopo che Spirit aveva cessato tutte le operazioni di trasporto passeggeri nel maggio 2026, iniziando la procedura formale di liquidazione.","post_title":"JetBlue: ok della Faa all'acquisizione dei 22 slot di Spirit al La Guardia di New York","post_date":"2026-10-07T10:34:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791369258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dunas Travel presenta a Rimini una proposta sull'Egitto che di anno in anno di arricchisce di nuove opportunità. La dmc parteciperà a Ttg Travel Experience presso lo stand dell'Ente del turismo egiziano, Pad. A7-C7 / 409-507. Specializzata in viaggi su misura, tour culturali, crociere sul Nilo, soggiorni mare e servizi per gruppi e individuali, Dunas Travel arriva in fiera con numeri in crescita e un piano di investimenti sul mercato italiano.\r

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I numeri\r

Nel primo semestre del 2026 Dunas Travel ha accolto 56.260 turisti, il 7% in più rispetto al 2025. La novità dell'anno è la posizione dell'Italia: il bacino italiano sale al terzo posto tra i principali mercati dell'azienda, dopo Spagna e Brasile. «È un risultato importante - commenta Attia Yamany, ceo Dunas Travel -; la nostra presenza in Italia cresce passo dopo passo, frutto di un lavoro iniziato con l'ingresso deciso nel 2024. Siamo ottimisti sulle operazioni che prevedono di entrare presto anche nel segmento dei voli charter dall'Italia e stiamo preparando per il 2027 un operativo aereo proprio da Milano e Roma verso Luxor».\r

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La nuova motonave sul Nilo\r

Dunas Travel lancia la nuova crociera esclusiva sulla motonave Nile Marquise con imbarco lunedì e venerdì, con cabine ampie e confortevoli e aree comuni complete di ristorante, lounge, sun deck e piscina. Nile Marquise si aggiunge alla motonave Casa Sol (imbarco sabato e mercoledì) arricchendo sempre di più l’offerta per il mercato italiano. Inoltre, Dunas Travel amplia la flotta di autobus di proprietà, che sale a 27 veicoli. La nuova flotta rafforza il controllo diretto su qualità, puntualità e standard di servizio, per gruppi e viaggiatori individuali, lungo tutti gli itinerari.\r

La dmc mette inoltre a disposizione un intero team in lingua italiana: dal personale di booking agli accompagnatori, fino a oltre 14 guide specializzate che assistono i viaggiatori dall'arrivo in aeroporto fino alla partenza.\r

Si rafforza infine l’offerta, con le proposte spaziano da Il Cairo a Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla Valle dei Nobili, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera. Per la stagione 2026-2027 l'offerta si articola su circuiti combinabili e sulle promozioni per Fine Anno e Capodanno dedicate agli operatori italiani.\r

In Italia tutte le agenzie di viaggio e i tour operator possono contattare il direttore commerciale Giovanni Fiore (Giovanni.Fiore@dunas-travel.com).\r

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