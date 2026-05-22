Jazeera Airways debutta a Milano Bergamo: oggi il primo volo da Kuwait City Jazeera Airways inaugura oggi da Milano Bergamo la nuova rotta diretta a Kuwait City, che sarà operata con tre frequenze alla settimana (il lunedì, mercoledì e venerdì), che saliranno a quattro nel mese di agosto. Il collegamento sarà effettuato da un Airbus A320neo, in configurazione da 174 posti, che impiegherà 5 ore e 20 minuti per raggiungere il Kuwait. Quello di Milano Bergamo sarà il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia, con un accordo che è stato raggiunto in gennaio, quando la situazione nel Golfo era molto più tranquilla. Il presidente di Sacbo Giovanni Sanga aveva parlato di «connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali». Il network di Jazeera Airways include voli di linea in Medio Oriente, Nepal, Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka ed Europa. Condividi

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Attraverso Sabre Mosaic™ Ndc, Ita sarà in grado di proporre offerte più ricche e personalizzate, in linea con le proprie priorità commerciali e di distribuzione, raggiungendo al contempo un vasto numero di viaggiatori attraverso il canale delle agenzie.\r

Sabre ha sottolineato il proprio supporto al percorso di modernizzazione della distribuzione aerea di Ita Airways: l’integrazione dei contenuti Ndc nel Sabre Mosaic™ Marketplace consentirà alle agenzie di accedere a offerte più complete attraverso un sistema scalabile e multi-source, facilitando la ricerca, la prenotazione e la gestione dei servizi di viaggio.\r

","post_title":"Ita Airways: operativo il nuovo accordo di distribuzione Ndc con Sabre","post_date":"2026-05-22T10:23:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779445383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Qatar Airways ha registrato un calo di oltre il 7% dell'utile netto annuale, ma in parallelo porta avanti il ripristino dell'operativo globale di voli, dopo le conseguenze del conflitto in Iran che hanno portato alla chiusura temporanea dello spazio aereo in Medio Oriente.\r

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L'anno fiscale - chiuso lo scorso 31 marzo - viene quindi archiviato con un utile netto di 1,94 miliardi di dollari, meno 10% rispetto all'ultimo esercizio, mentre il numero di passeggeri è sceso a 41,8 milioni dai 43,1 milioni dell'anno prima (meno 3%).\r

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“Stiamo ricostruendo attivamente il nostro network globale con la fiducia che deriva da un bilancio che non è mai stato più solido, da partnership che hanno dimostrato la loro solidità quando ne avevamo più bisogno e da un'organizzazione che ha dimostrato, sotto pressione, esattamente di cosa è capace”, dichiara in una nota il ceo, Hamad Al-Khater.\r

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La compagnia aerea del Qatar punta per l'estate ad espandere la propria rete per raggiungere più di 160 destinazioni.","post_title":"Qatar Airways: il conflitto in Iran provoca un calo dell'utile annuale del 10%","post_date":"2026-05-22T10:14:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779444859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maturità o laurea alle porte, a&o Hostels propone un modello di ospitalità pensato per rispondere alle esigenze dei giovani viaggiatori, con strutture situate in posizioni strategiche, ben collegate e adatte a soggiorni condivisi. La possibilità di scegliere tra camere private e condivise, insieme a una gestione semplice della prenotazione, permette di pianificare in anticipo senza complicazioni, mantenendo sotto controllo il budget.\r

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Tra le mete europee più adatte per un viaggio post esame, Londra, Venezia e Stoccarda offrono esperienze diverse ma complementari, ideali per gruppi di studenti che cercano un equilibrio tra scoperta, socialità e momenti di svago.\r

Alcune proposte\r

A Londra, l'a&o Hostel Docklands Riverside, ospitato in un ex magazzino portuale storico, combina posizione e servizi pensati per facilitare l’esperienza di gruppo: dalle camere private e multi-letto agli spazi comuni, fino al Riverside Bar con vista sullo skyline. Tra gli elementi distintivi, il collegamento diretto con Canary Wharf tramite battello elettrico gratuito e la vicinanza alla metropolitana (Elizabeth e Jubilee Line) permettono di muoversi facilmente tra le principali attrazioni della città, da Tower Bridge a Westminster. In una destinazione spesso percepita come costosa, a&o Hostels rende più accessibile l’esperienza londinese, offrendo una base pratica per vivere la città senza rinunciare alla dimensione condivisa del viaggio.\r

L’a&o Hostels Venezia Mestre, situato in una posizione ben collegata al centro storico e all’isola principale, consente di raggiungere facilmente Venezia e muoversi in autonomia. La struttura offre diverse tipologie di camere - dalle private alle multi-letto - particolarmente adatte ai gruppi, oltre a servizi utili come reception attiva 24 ore su 24, snack bar e spazi comuni.\r

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E ancora, l'a&o Stuttgart City si inserisce come una soluzione particolarmente adatta ai viaggi di gruppo. Situato in posizione centrale e ben collegata, consente di muoversi facilmente tra le diverse aree della città e raggiungere i principali punti di interesse. La struttura offre un’ampia scelta di sistemazioni - dalle camere multi-letto alle camere familiari e private - permettendo ai gruppi di organizzarsi in modo flessibile e condividere gli spazi.","post_title":"Viaggi post esame: a&o Hostels presenta le mete top","post_date":"2026-05-22T09:38:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779442720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_514826\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il console della Repubblica di Tunisia a Roma, Marwen Kablouti[/caption]\r

“La magia del gusto: Tunisia e Italia tra cultura e condivisione” è stato il tema dell’incontro promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale insieme al Consolato della Repubblica di Tunisia a Roma, un appuntamento dedicato al dialogo interculturale attraverso la gastronomia, le tradizioni e il turismo mediterraneo.\r

Nel corso dell’evento, il console della Repubblica di Tunisia a Roma, Marwen Kablouti, ha sottolineato il valore simbolico del cibo come strumento di incontro tra popoli e culture, evidenziando i profondi legami storici tra Tunisia e Italia.\r

“Il cibo non rappresenta soltanto nutrimento – ha dichiarato – ma è un vero ponte culturale tra le due sponde del Mediterraneo, un mare che unisce e non divide”.\r

Il console ha ricordato come la gastronomia tunisina custodisca secoli di storia, tradizioni popolari e contaminazioni culturali nate dagli antichi scambi nel Mediterraneo. Particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni prodotti simbolo della Tunisia, come l’harissa – la celebre salsa piccante tunisina riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale – e i datteri della varietà Deglet Nour, considerati tra le eccellenze dell’agricoltura tunisina.\r

Accanto a questi prodotti, grande rilievo è stato dato anche all’olio extravergine d’oliva tunisino, elemento centrale della dieta mediterranea e simbolo di convivialità, salute e tradizione. “L’armonia tra il gusto intenso dell’harissa, la dolcezza dei datteri e la ricchezza dell’olio d’oliva racconta l’essenza stessa della cucina tunisina”, ha spiegato Kablouti.\r

Ampio spazio è stato dedicato anche al turismo esperienziale e gastronomico, segmento sempre più strategico nella promozione della destinazione Tunisia. “Abbiamo voluto far conoscere queste specialità al pubblico italiano anche per valorizzare il turismo culturale ed enogastronomico tunisino”.\r

Secondo Kablouti, il mercato italiano mostra segnali positivi di ripresa dopo il periodo pandemico: “I flussi stanno crescendo in maniera significativa e auspichiamo un ulteriore incremento dei turisti italiani. La Tunisia è una destinazione vicina, a meno di un’ora di volo da Roma, con un patrimonio culturale e archeologico straordinario, a partire dall’eredità romana presente nel Paese”.\r

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Tiziana Biolghini, che ha evidenziato il valore della cooperazione interculturale e dell’inclusione sociale promossa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.\r

Biolghini ha ricordato il lavoro sviluppato negli ultimi anni insieme alle comunità straniere presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva. La consigliera ha inoltre sottolineato il ruolo particolarmente attivo svolto dal Consolato tunisino nei percorsi di dialogo e collaborazione istituzionale.\r

“La consulta permanente per la convivenza interculturale vuole essere un luogo concreto di confronto, riconoscimento e partecipazione”, ha spiegato, ricordando come la comunità tunisina rappresenti una presenza storicamente radicata nel territorio romano e nell’intero Paese.\r

Secondo i dati illustrati durante l’evento, oltre 5.000 cittadini tunisini risiedono stabilmente nell’area metropolitana di Roma, mentre a livello nazionale la comunità tunisina conta circa 100.000 persone, con oltre 12.000 imprese individuali attive in Italia.\r

Sul fronte turistico è intervenuto anche Sami Ben Hamida, di Ranalli Viaggi Tour Operator, che ha evidenziato l’importanza di sviluppare nuovi pacchetti dedicati all’enogastronomia e alla cultura tunisina, pensati per offrire ai viaggiatori esperienze autentiche tra tradizioni locali, percorsi del gusto, itinerari archeologici, vigneti, mercati tradizionali e laboratori artigianali.\r

“Il nostro obiettivo è promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, capace di rafforzare il legame storico e culturale tra Tunisia e Italia attraverso i sapori, l’ospitalità e le tradizioni del Mediterraneo”.\r

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(Quirino Falessi)","post_title":"La Tunisia si racconta a Roma attraverso gusto, cultura e turismo esperienziale","post_date":"2026-05-22T09:15:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779441343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alaska Airlines ha inaugurato ieri il suo primo collegamento diretto tra Seattle e Londra Heathrow, che sarà operativo tutti i giorni per tutto l'anno, dal Terminal 3 dello scalo britannico.\r

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Prosegue così il piano di espansione transatlantica della compagnia aerea: Londra è infatti la seconda destinazione europea del vettore, dopo Roma, dove Alaska Airlines ha debuttato lo scorso aprile. Un altro collegamento transatlantico, per Reykjavík, in Islanda, entrerà in servizio il prossimo 28 maggio.\r

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La compagnia utilizza Boeing 787 Dreamliner per le rotte verso Londra e Roma, e un Boeing 737 Max 8 per il collegamento verso Reykjavík.\r

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“Per i nostri ospiti negli Stati Uniti, stiamo aprendo un accesso più comodo all'Europa con la compagnia aerea che conoscono e amano, e per i nostri ospiti in Europa e oltre, stiamo portando la nostra caratteristica ospitalità della West Coast in ogni fase del viaggio, riflettendo il comfort e l'attenzione per cui siamo conosciuti”, ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer di Alaska.\r

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","post_title":"Alaska Airlines sbarca a Londra Heathrow con voli giornalieri da Seattle","post_date":"2026-05-22T09:04:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779440691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord[/caption]\r

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Il binomio treno-turismo vive una nuova stagione, complice sì la situazione geopolitica internazionale che spinge i viaggiatori a considerare alternative su mezzi e mete di vacanza, ma non solo.\r

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Ormai da tempo, infatti, le persone scelgono di vivere i weekend o ferie in modo diverso, dove il treno diventa protagonista. E' quanto emerge dalle cifre illustrate da Trenord in occasione dell'evento \"Il modello Gite in treno. Il treno come leva sostenibile per la crescita del turismo regionale\", che ieri a Milano ha coinvolto Fondazione Fs Italiane, Milano&Partners, Fondazione Varese Welcome, Visit Brescia, Visit Cremona e la Ferrovia Retica.\r

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Sono 3,3 milioni i passeggeri che nel primo trimestre 2026 hanno viaggiato con Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: +6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, anno in cui complessivamente i passeggeri leisure che hanno scelto Trenord sono stati oltre 11 milioni, mentre le “Gite in treno” hanno centrato il dato record di 124.000 pacchetti venduti.\r

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E non è tutto: nel 2025 sono stati venduti oltre 124.000 biglietti ideati da Trenord per il tempo libero: di questi, 81mila per le proposte treno+esperienza verso le destinazioni turistiche. Nel 2026, dei 27.000 clienti che hanno scelto le proposte di Trenord per il tempo libero, oltre 24.000 hanno optato per gli itinerari treno+esperienza. Le destinazioni preferite si confermano i laghi, dal Lario al Garda, al Maggiore al lago d’Iseo a quello di Lugano – per 17.000 ticket venduti.\r

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[caption id=\"attachment_514851\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Emanuele De Santis, direttore generale Trenord[/caption]\r

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\"Registriamo un +20% rispetto all'anno scorso e questo anche sull'onda delle Olimpiadi, che hanno contribuito a farci raggiungere numeri importanti, ma anche per ciò che la Lombardia può dare al leisure e al turismo nazionale e internazionale - ha sottolineato il direttore generale di Trenord, Emanuele De Santis -. Non sono soltanto gli elementi di geopolitica internazionale a condizionare il modo di spostarsi le persone, ma anche il rinnovo della flotta che stiamo portando avanti - altri 20 treni dovrebbero arrivare per il prossimo anno - e l'innovazione costante del servizio. La Lombardia ha molto da offrire e possibilità incredibili, e per questo occorre lavorare insieme per creare una sinergia e un prodotto trasporto+esperienza per aumentare i passeggeri che scelgono il treno\".\r

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«Il treno in Lombardia è un alleato strategico per il turismo e il turismo è un ulteriore volano per convincere sempre più persone a scegliere il treno, tanto più nella regione che registra i più alti volumi di traffico ferroviario – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Lavoriamo intensamente con il territorio per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso le mete più famose e destinazioni meno note; ai clienti offriamo un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e personalizzabile. Le ultime novità? Il biglietto via WhatsApp e l’acquisto tramite WeChat Pay, per i viaggiatori cinesi». \r

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Il treno diventa un primo attore del mondo dei viaggi, soprattutto come \"integrazione per creare segmenti turistici\", un ruolo che fa perno su \"quattro 'T' - ha proseguito Cesarini -: la prima è la T di treno, 2.503 convogli ogni giorni trasportano oltre 800.000 lombardi; poi la T di territori, con i quali collaboriamo e costruiamo il prodotto, l'esperienza turistica, cui si aggiunge la Navigazione dei Laghi, una collaborazione nata circa 7-8 anni fa con il primo biglietto integrato treno+navigazione dei laghi. Oggi questi biglietti integrati sono oltre 50.000.\r

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\"La terza terza T è naturalmente quella di tecnologia, perché è un prodotto turistico senza tecnologia al giorno d'oggi non potrebbe penetrare il target del turismo: infatti, tutte le imprese ferroviarie, anche Trenitalia sono sulle principali piattaforme turistiche, con pari dignità rispetto all'aereo, ma 10 anni fa non era così. Quindi questo è importante anche per pacchettizzare il prodotto treno, come accade con il nostro partner Discovera.\r

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L'ultima T è quella di tavola: abbiamo lanciato la guida Fuori Stazione che ispira le persone a scoprire non solo la Lombardia in treno ma anche le proposte enogastronomiche di questa bellissima regione. Ecco allora ristoranti e itinerari a portata di 420 stazioni lombarde, dove degustare in tutta tranquillità anche alzando qualche calice in più perché poi in treno si viaggia tranquilli\". ","post_title":"Trenord: la scommessa vincente del viaggio in treno abbinato all'esperienza","post_date":"2026-05-22T08:45:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779439532000]}]}}