Ita Airways: in vendita i voli stagionali dell’estate 2024, Mediterraneo protagonista Vola nell’estate 2024 Ita Airways mettendo in vendita i biglietti per i collegamenti stagionali della prossima summer. Il network della compagnia aerea viene ampliato ulteriormente con l’aggiunta di alcune delle destinazioni leisure più richieste del Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare, nel picco della stagione estiva 2024, Ita Airways collegherà Roma Fiumicino e Milano Linate con Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria. Ma anche Roma Fiumicino con Spalato e Cefalonia. I voli sono già acquistabili attraverso tutti i canali di distribuzione del vettore italiano. Condividi

