Fly2Galicia al via: dal 4 dicembre la Milano Malpensa-Santiago de Compostela La neonata Fly2Galicia scalda i motori in vista del decollo dei primi voli diretti che collegheranno la Galizia ai principali centri europei del business e del turismo. La nuova compagnia aerea spagnola ha aperto le prenotazioni in vista del lancio previsto per il prossimo 1° dicembre, con una programmazione iniziale che include 17 partenze settimanali da Santiago de Compostela verso otto destinazioni in Spagna e in Europa. Obiettivo dichiarato è quello di avvicinare la Galizia al resto del mondo, favorendo sia i viaggi di piacere che quelli d’affari. Il network includerà Alicante, Saragozza e Granada, Bruxelles, Monaco di Baviera, Praga e ben due destinazioni italiane: Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. Alicante sarà servita da tre voli settimanali, mentre le altre sette rotte saranno operative due volte alla settimana. I primi voli partiranno il 1° dicembre alla volta di Saragozza e Bruxelles, seguiti da Praga e Venezia il 2 dicembre. Le rotte per Alicante, Granada e Monaco di Baviera inizieranno il 3 dicembre, mentre quella per Milano Malpensa seguirà il 4 dicembre. Fly2Galicia opererà come compagnia aerea virtuale, utilizzando un Airbus A320 noleggiato nell’ambito di un accordo ACMI. L’aeromobile e l’equipaggio saranno forniti dall’operatore rumeno Flyyo, mentre Fly2Galicia si occuperà delle vendite, del marketing e della rete commerciale. Le agenzie di viaggio possono accedere alla distribuzione gds tramite Hahn Air, con condizioni speciali riservate per gruppi e tour operator. La flotta iniziale della compagnia aerea sarà costituita dall’A320 noleggiato, mentre un secondo velivolo sarebbe atteso per la stagione estiva 2027, a supporto di un’ulteriore espansione della rete. Condividi

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La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Algeria sta vivendo una fase di ripresa dal punto di vista turistico e I Viaggi di Giorgio è pronto a cavalcarla con un viaggio di gruppo dedicato alla scoperta delle bellezze dell'area mediterranea e non solo.\r

Il tour\r

Partendo da Algeri, con la sua kasba e i resti dell’antica Tipasa, l'itinerario conduce alle dune dell’Erg Admer, dove si ha la possibilità di soggiornare nelle oasi di Djanet e Ghardaia. Questa cittadina, definita da Simone De Beauvoir «un dipinto cubista splendidamente costruito», incanta con la sua architettura che mostra case colorate di bianco, rosa e rosso, costruite con sabbia, argilla e gesso, e mosse da terrazze e portici. Ancora più a sud si visita l’antica Lambaesis di romana memoria, accampamento fisso della Terza Legione Augustea, e quindi la famosa Timgad, forse il più bel sito deII’AIgeria romana, fondata daII’imperatore Traiano nel primo sec d.C. e dominata daII’imponente arco a lui dedicato.\r

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La partenza è prevista il 30 ottobre 2026, il viaggio ha una durata di 11 giorni e 10 notti. I tour de I Viaggi di Giorgio sono tutti organizzati con accompagnatore dall’Italia.","post_title":"Algeria in primo piano nei Viaggi di Giorgio","post_date":"2026-08-27T11:26:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787829978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464920\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] Fred Dixon Brand Usa[/caption]\r

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A volte ritornano: Fred Dixon, dopo due anni trascorsi come presidente e ceo di Brand Usa, rivestirà nuovamente il ruolo di presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions.\r

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L'incarico sarà ufficiale dal prossimo 1° dicembre, quando Dixon raccoglierà il testimone da Julie Coker. Il presidente del consiglio di amministrazione Charles Flateman ricoprirà la carica ad interim.\r

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«Fred Dixon possiede quella rara combinazione di profonda conoscenza di New York City, esperienza di leadership a livello nazionale e prospettiva globale che questo momento richiede», ha dichiarato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione, Charles Flateman, che ricoprirà la carica ad interim dal 19 novembre. «Il consiglio di amministrazione ha condotto un processo accurato per individuare il leader più adatto a portare avanti la nostra missione, e la comprovata capacità di Fred di valorizzare il marchio globale di New York City, costruire partnership in tutto il settore e comprendere le forze che plasmano i viaggi internazionali lo ha reso la scelta giusta per guidare Nyc Tourism + Conventions verso il futuro».\r

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Dixon aveva guidato la New York City Tourism + Conventions per dieci anni, dal 2014 al 2024. «Tornare a guidare Nyc Tourism + Conventions sono un onore e una responsabilità straordinari - ha dichiarato Dixon -. L’esperienza maturata presso Brand Usa mi ha offerto una prospettiva più ampia sul mercato turistico globale e su ciò che è necessario per essere competitivi nei confronti dei viaggiatori internazionali.\r

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«Ritorno a New York forte di questa esperienza, insieme a un rinnovato apprezzamento per la forza di questa città e per le persone e le imprese straordinarie che rendono la sua economia turistica così vitale. Non vedo l’ora di lavorare con i nostri membri, i nostri partner e la leadership della città per aumentare il numero di visitatori, rafforzare la nostra posizione globale e garantire che il turismo continui a portare benefici a tutti e cinque i distretti».","post_title":"Fred Dixon lascia Brand Usa e torna alla guida di New York City Tourism + Conventions","post_date":"2026-08-27T10:55:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787828100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva 2026 del Mottolino Bike Park si allunga grazie a nuovi spazi dedicati alla pratica della mountain bike, con nuove strutture pensate per rider di diversi livelli di esperienza. Il comprensorio di Livigno, aperto fino al 27 settembre, arricchisce così la propria proposta con aree dedicate all’apprendimento e al perfezionamento della tecnica.\r

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Mottolino è una delle due aree sciistiche dell’altopiano di Livigno, nel Piccolo Tibet. La ski area è stata tra le prime in Italia a credere e investire nel freestyle, costruendo nel tempo un posizionamento rivolto a un target giovane anche grazie al proprio snowpark, che nel 2026 ha ospitato le gare di half pipe, slopestyle e big air delle Olimpiadi Milano Cortina. In estate la vocazione sportiva prosegue sui pendii del Mottolino Bike Park, tra i primi bike park italiani e punto di riferimento per gli appassionati di downhill e freeride. \r

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La principale novità è la Learn & Flow Area, realizzata nell’area del M’eating Point e raggiungibile con la telecabina Mottolino. Lo spazio ospita una nuova pump track, progettata per lavorare su fluidità, coordinazione e gestione dei carichi, e un AirBag per approcciare salti ed evoluzioni in condizioni controllate. Poco più in alto si trova inoltre il dual slalom, che permette a due rider di affrontare contemporaneamente il tracciato, con una componente di allenamento e confronto. La nuova area è stata concepita non soltanto per chi si avvicina alla mountain bike, ma come uno spazio trasversale destinato anche ai rider più esperti, che possono utilizzarlo per affinare tecnica, precisione e controllo del mezzo.\r

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L'intervento si inserisce in un'offerta che comprende già diverse strutture dedicate ai differenti stili di riding, dalla Jump Area, dedicata ai salti, alla North Shore Area, con passerelle e strutture in legno. Per i biker più esperti rimangono invece le linee più impegnative, tra cui la SIC58, caratterizzata da gap importanti e sezioni che richiedono velocità, precisione e controllo.\r

Alla base della telecabina si trova l'headquarters del Bike Park, con rental, shop, biglietteria e scuole bike, mentre in quota il M’eating Point rappresenta il punto di riferimento per chi trascorre la giornata sui sentieri.\r

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Sul fronte degli appuntamenti, anche per il 2026 è confermato il Ride & Style Series. Dopo gli eventi di giugno e luglio, il calendario si chiuderà il 12 settembre proprio nelle strutture della nuova Learn & Flow Area.\r

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L'evoluzione della proposta riflette, secondo Mottolino, il cambiamento della disciplina: non più soltanto percorsi sui quali mettere alla prova le proprie capacità, ma anche spazi nei quali svilupparle. Una direzione che porta il Bike Park a guardare già alla prossima stagione mentre quella attuale è ancora in corso.","post_title":"Mottolino Bike Park prolunga la stagione con la nuova Learn & Flow Area","post_date":"2026-08-27T10:07:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bike","livigno","mottolino"],"post_tag_name":["Bike","Livigno","Mottolino"]},"sort":[1787825232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'esperienza di viaggio negli aeroporti indiani diventerà più snella dal prossimo 1° settembre, quando i viaggiatori internazionali non saranno più obbligati a presentare la carta d'imbarco stampata, ma potranno attraversare i controlli con una boarding pass digitale, scaricata sul proprio cellulare o altri device.\r

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L’Ufficio Immigrazione, che opera sotto l’egida del Ministero degli Affari Interni indiano, ha confermato la notizia precisando che coloro che preferiscono utilizzare una versione cartacea potranno continuare a farlo, ma su di essa non verrà più apposto il timbro di immigrazione.\r

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Fino ad ora, i funzionari dell’immigrazione apponevano il timbro sulle carte d’imbarco dei passeggeri dopo aver completato i controlli di immigrazione alla partenza.\r

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Questa procedura causava disagi ai passeggeri, mentre erano stati segnalati anche casi in cui le carte d’imbarco non potevano essere lette correttamente a causa di timbri applicati in modo improprio o errato.\r

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L’eliminazione di questa fase di convalida fisica ha quindi lo scopo di rendere più agevole il disbrigo delle formalità di immigrazione e di prevenire problemi causati da timbri posizionati male o di difficile lettura.","post_title":"India: via libera alle carte d'imbarco digitali, dal prossimo 1° settembre","post_date":"2026-08-27T09:56:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787824596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'Artico per Brussels Airlines che aprirà durante il prossimo inverno nuovi voli di linea verso Evenes (Norvegia), Kemi e Kittilä (entrambe in Finlandia). Nel dettaglio, Kittilä sarà servita tre volte alla settimana dal 10 dicembre al 27 marzo; Kemi è prevista fino a due volte alla settimana nell’orario dal 25 dicembre al 10 marzo, mentre Evenes sarà servita una volta alla settimana nei mesi di febbraio e marzo.\r

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«La regione artica in inverno è a dir poco magica. Brussels Airlines offre già queste destinazioni in collaborazione con le agenzie di viaggio, ma con l’aumentare della domanda, i collegamenti verso la regione saranno d’ora in poi offerti anche come voli di linea, consentendo ai viaggiatori una scelta ancora più ampia per scoprire avventure all’aria aperta e la peculiare cultura locale» ha spiegato Greet Vandebos, responsabile delle vendite leisure.\r

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In risposta alla forte stagionalità della domanda, la compagnia belga ha da tempo aggiunto diverse destinazioni invernali particolarmente attrattive: dalla winter 2024 Brussels Airlines offre quattro destinazioni nelle Isole Canarie, con l’aggiunta di Fuerteventura. Inoltre, Funchal a Madeira è stata inserita nella programmazione come destinazione con temperature miti tutto l’anno.\r

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Con le ultime novità dei Paesi nordici nell'operativo invernale, il vettore propone una rete leisure più completa e attrattiva durante tutti e 12 i mesi dell'anno. \r

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","post_title":"Brussels Airlines: rotta sull'Artico le new entry di Evenes, Kemi e Kittila","post_date":"2026-08-27T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787823013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta verso i 7 milioni di passeggeri per l'aeroporto di Belfast City, che ha formalmente richiesto l'approvazione per aumentare il proprio limite annuale di movimenti aerei di oltre un quarto, nell'ambito dei piani di sviluppo programmati entro il 2040.\r

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Lo scalo irlandese intende aumentare il numero di movimenti del 27%, passando da 48.000 a 61.000 all’anno, nonché prolungare l’orario di operatività di un’ora fino alle 22:30, pur mantenendo l’attuale periodo di divieto di volo tra mezzanotte e le 6:29 del mattino. Secondo l’aeroporto, i movimenti aggiuntivi potrebbero essere gestiti entro i limiti delle attuali curve di rumore e dei controlli ambientali.\r

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Le modifiche operative proposte accompagnano un potenziale investimento privato di 200 milioni di sterline nell’ampliamento delle strutture passeggeri, nelle nuove infrastrutture aeroportuali e nel miglioramento degli accessi via terra. Non è previsto alcun prolungamento dell’attuale pista dell’aeroporto, lunga poco più di 1.800 metri.","post_title":"Belfast City: l'aeroporto traguarda i 7 milioni di passeggeri all'anno","post_date":"2026-08-27T09:25:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787822756000]}]}}