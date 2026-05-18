Egitto: Travco Group lancia una nuova compagnia aerea charter sulle rotte per l’Europa Una nuova compagnia aerea fa capolino in Egitto: l’investimento, firmato da Travco Group, prevede uno stanziamento iniziale di 150 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato dal presidente del colosso turistico egiziano, Hamid El-Shiti in un’intervista ad Asharq News, ripresa da TravelMole. La compagnia aerea inizierà le operazioni il prossimo novembre con tre aeromobili – tutti Airbus configurati con un numero di posti compreso tra 180 e 220 – e amplierà gradualmente la propria flotta fino a raggiungere i 20 velivoli entro i primi cinque anni. Un’operazione che giunge in un momento in cui l’industria turistica egiziana continua a registrare una forte ripresa nel 2026, sostenuta dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dai costi di viaggio competitivi legati al deprezzamento della sterlina egiziana e dalla rinnovata attenzione internazionale a seguito dell’apertura del Grand Egyptian Museum alla fine dello scorso anno. El-Shiti ha affermato che la nuova compagnia aerea sarà principalmente focalizzata su operazioni charter verso diverse destinazioni in Europa, nonché sui mercati orientali e occidentali, contribuendo a promuovere il turismo in entrata in Egitto. Il settore dell’aviazione egiziano ha registrato una crescita significativa lo scorso anno, con il traffico passeggeri negli aeroporti del Paese in aumento del 22,3% a 28 milioni di viaggiatori, rispetto ai 22,9 milioni del 2024. E durante il primo trimestre del 2026 il traffico passeggeri è aumentato di un ulteriore 9,5% raggiungendo gli 8,1 milioni di viaggiatori, nonostante l’instabilità geopolitica che caratterizza la regione. Le operazioni iniziali dovrebbero avere sede nei principali aeroporti turistici egiziani, tra cui l’aeroporto internazionale di Sharm El-Sheikh, l’aeroporto internazionale di Marsa Alam e gli aeroporti di Matrouh, riflettendo gli attuali modelli di domanda turistica. Il manager ha precisato che l’iter di ottenimento delle licenze è tuttora in corso e dovrebbe concludersi entro 80-90 giorni, previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione dell’aviazione civile. El-Shiti ha inoltre avvertito il particolare contesto geopolitico attuale e le conseguenti ricadute sul settore del trasporto aereo potrebbero influire sulle tempistiche di lancio del nuovo vettore. Condividi

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Eletta presidente Adutei nell'ottobre 2025, Boulasidou, direttore dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, ha commentato a caldo attività messe a punto e progetti in cantiere per i prossimi mesi: «La mia esperienza in Adutei è molto positiva. Il fatto di collaborare con soci di culture e tradizioni diverse rappresenta un'eccezionale opportunità di arricchimento e ampliamento della propria vision sul turismo. E' proprio vero che l'unione fa la forza e la condivisione di contenuti e azioni comuni consente di migliorare e di ottimizzare il proprio, personale approccio alla promozione».\r

Le attività di Adutei\r

Nei mesi della presidenza Boulasidou diverse sono state le azioni messe in campo. «Dopo l'evento dedicato ai media realizzato a Roma lo scorso ottobre, abbiamo investito in un progetto di formazione sull'utilizzo dell'IA riservato ai soci. In fase di lancio (prima tappa il prossimo 19 maggio) anche un altro ciclo di incontri organizzati in collaborazione con Fto che hanno l'obiettivo di coinvolgere a rotazione alcuni dei nostri soci in eventi di approfondimento sulle destinazioni riservati agli agenti di viaggio».\r

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Fra le novità del 2026, anche l'importante ingresso della Cina in associazione, una meta emergente che sta registrando un numero crescente di viaggi dall'Italia.\r

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«Guardando al futuro, sicuramente le mete di prossimità, quindi le destinazioni europee, saranno valorizzate durante la prossima estate a causa di un mix oggi particolarmente vincente. Vicinanza, sicurezza e prezzi ancora sotto controllo, malgrado la grande incognita carburante, potrebbero rivelarsi attrattive determinanti per chi preferisce rimanere vicino a casa. Sono comunque fiduciosa in un ritorno alla normalità già nei prossimi mesi».\r

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","post_title":"Kyriaki Boulasidou: «In Adutei una straordinaria opportunità di arricchimento»","post_date":"2026-05-15T12:42:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1778848964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qualsiasi agenzia di viaggi tradizionale, indipendentemente dalle sue dimensioni, può diventare un'ota. E' una delle conclusioni del congresso Tecno Travel Agency, organizzato dall'Università di Navarra a Malaga, che ha riunito circa un centinaio di professionisti.\r

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In passato le agenzie di viaggio tradizionali hanno perso la battaglia contro le ota, a causa dei dati, della velocità e delle economie di scala. Tuttavia l'intelligenza artificiale ribalta questa situazione e apre una grande opportunità per diventare una vera e proprio ota.\r

Niente piattaforme generaliste\r

La chiave per raggiungere questo obiettivo è evitare piattaforme generaliste, come ChatGPT e Claude, e utilizzare invece piattaforme specializzate e di nicchia che si occupano di intelligenza artificiale utilizzando i parametri appropriati.\r

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Questi strumenti, oltre a consentire agli agenti di ottimizzare le risorse semplificando numerosi processi quotidiani, offrono la possibilità di compiere il salto nel mondo online in modo semplice ed efficace, creando piattaforme dinamiche connesse in tempo reale ai fornitori.\r

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Le agenzie , quindi, possono prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nella prima guerra. La questione non è se l'agenzia convenzionale sopravviverà, ma se saprà utilizzare questi strumenti.","post_title":"Con l'AI ogni agenzia di viaggio può diventare ota e prendersi la rivincita","post_date":"2026-05-15T11:47:39+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1778845659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo agosto l'Egitto introdurrà un nuovo sistema digitale per ottenere il visto di ingresso nel paese direttamente all'arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo.\r

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Come dichiarato dal primo ministro Mostafa Madbouly, ripreso da TravelMole, sono stati siglati due accordi operativi tra CyShield Technology e i partner di pagamento National Bank of Egypt e Banque Misr, nell'ambito della più ampia strategia di digitalizzazione aeroportuale del Paese.\r

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Il nuovo sistema, che sarà implementato in tutti i terminal dello scalo, è progettato per semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali.\r

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I visitatori potranno ottenere il visto attraverso diversi canali digitali, tra cui chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale del visto all'arrivo, app e portali per la richiesta autonoma. I viaggiatori pagheranno le tasse di visto e di servizio elettronicamente prima di ricevere un codice QR che funge da timbro digitale del visto. Il codice QR verrà poi scansionato dai funzionari preposti al controllo dei passaporti all'arrivo, riducendo significativamente le pratiche burocratiche e i tempi di elaborazione.\r

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La nuova procedura consentirà inoltre ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le richieste possono essere completate autonomamente o tramite agenzie di viaggio e società turistiche autorizzate.\r

Il contesto\r

L'iniziativa sui visti arriva in un momento in cui l’Egitto continua a potenziare le infrastrutture turistiche e i collegamenti aerei nell’ambito di una più ampia strategia di crescita. I dati del Wttc mostrano che i ricavi del turismo nella destinazione sono passati da 4,9 miliardi di dollari nel 2020-21 a oltre 18 miliardi di dollari nel 2025.\r

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I nuovi progetti alberghieri sono in aumento: secondo Lodging Econometrics, società di consulenza globale nel settore alberghiero e delle costruzioni, il Paese ha raggiunto livelli record nella pipeline di costruzioni alberghiere nel quarto trimestre del 2025, con 140 progetti e 31.104 camere in fase di sviluppo, pari ad un aumento del 17% nel numero di progetti rispetto all'anno precedente.\r

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Tra le prossime aperture figura la struttura da 240 camere prevista da Rove Hotels a Sheikh Zayed City, vicino alle Grandi Piramidi di Giza, mentre Radisson Hotel Group sta sviluppando ulteriori strutture di lusso a Marsa Alam e Port Phoenice, sul mar Rosso.","post_title":"Egitto: nuovo sistema digitale di rilascio del visto all'arrivo all'aeroporto del Cairo","post_date":"2026-05-14T13:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778766222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trent’anni. Una tappa importante per il marchio Travered, in realtà presente sul mercato con la Corsica da qualche anno in più, ovvero 36 anni. Una Corsica autentica, tra mare, montagna e natura. Il catalogo Travered propone una selezione di strutture, dalle 2 alle 5 stelle, ideali per qualsiasi esigenza. Grazie ai qr code è possibile entrare direttamente nel cuore dell’offerta e scoprire in tempo reale immagini, descrizioni e le migliori tariffe.\r

Cura a 360 gradi\r

Per Travered la cura del prodotto è a 360 gradi: dalla selezione delle strutture, tutte verificate di persona, fino all’assistenza continua. «Sono molti i nostri punti di forza – commenta Ezio Mattei, direzione commerciale Travered –. Dall’offerta sui traghetti, alle tariffe speciali, alle esclusive sui residence. La Corsica però deve essere proposta al cliente dall’agenzia: la destinazione ha tutte le carte in regola, è vicina per il mercato italiano, sicura e in grado di soddisfare qualsiasi target ed esigenza. Non è una meta che viene chiesta direttamente dal cliente».\r

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Proprio per rafforzare la presenza sul trade, Travered ha scelto di recente i Travel Open Day per incontrare le agenzie e mettere in risalto tutti i punti di forza dell’Ile de Beautè e in particolare la ricca offerta dell’operatore.\r

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","post_title":"Travered, da oltre 30 anni la Corsica a tutto tondo","post_date":"2026-05-14T13:35:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778765747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Malta e Finlandia, le convention “Scomposte” di Bluvacanze Retail fanno tappa in Austria insieme a Boscolo Tours, trasformando il format da momento di confronto sull’innovazione a esperienza di team building sul campo.\r

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Il nuovo appuntamento conferma l’evoluzione di un percorso nato per stimolare introspezione, dialogo e partecipazione attiva all’interno delle reti distributive del Gruppo Bluvacanze. Un confronto che, nel tempo, ha assunto forme sempre più dinamiche e coinvolgenti, coerenti con la trasformazione del mercato del turismo organizzato e del ruolo stesso dell’agente di viaggio.\r

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A fare da filo conduttore all’esperienza in Austria è stato il prodotto Active Tours di Boscolo, la linea dedicata alle vacanze attive in Europa, Italia e Sudamerica. Gli itinerari combinano attività outdoor e scoperta delle destinazioni attraverso escursioni a piedi, e-bike, canoa o motoslitta, con programmi pensati per essere accessibili anche a chi non possiede una preparazione atletica specifica.\r

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In questo contesto, il team building durante la convention non è stato interpretato come semplice attività aggregativa, ma come leva organizzativa per rafforzare collaborazione, fiducia reciproca e capacità decisionale condivisa. La dimensione esperienziale favorisce infatti dinamiche relazionali più spontanee rispetto ai tradizionali incontri in aula: affrontare insieme prove sportive e percorsi immersivi accelera la conoscenza reciproca, migliora la comunicazione tra colleghi e consolida il senso di appartenenza alla rete.\r

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Per Bluvacanze Retail, il dialogo con le agenzie diventa così più interattivo: il Gruppo chiede oggi alle proprie reti una partecipazione sempre più attiva nelle strategie commerciali e nell’evoluzione dei modelli distributivi, condividendo responsabilità, progettualità e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.\r

Consulenza\r

Al centro della riflessione rimane il futuro della consulenza di viaggio. L’irruzione dell’intelligenza artificiale nel settore non viene letta soltanto come innovazione tecnologica, ma come elemento che accelera una trasformazione più ampia del rapporto di fiducia tra cliente e operatori del travel.\r

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In questo scenario, alle agenzie viene richiesto un salto di imprenditorialità: evolvere da semplici consulenti di viaggio a interpreti del tempo libero dei viaggiatori. Un ruolo che implica maggiore capacità di ascolto, personalizzazione e costruzione di esperienze coerenti con interessi, ritmi e aspettative sempre più specifiche.\r

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La diffusione degli strumenti AI, infatti, rende più accessibile l’informazione, ma non sostituisce la competenza umana nella lettura dei bisogni complessi. Al contrario, aumenta la richiesta di suggerimenti mirati, di progettazione sartoriale del viaggio e di mediazione esperta tra quantità di dati disponibili e qualità reale dell’esperienza proposta.\r

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La tappa austriaca della convention di Bluvacanze ha accolto inoltre la collaborazione dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, con un focus dedicato alla regione del Salzkammergut e a Bad Ischl, la cittadina termale dell’Alta Austria soprannominata “la piccola Vienna tra le Alpi”, simbolo dell’eredità culturale e paesaggistica austriaca.","post_title":"Bluvacanze, le convention scomposte sono arrivate in Austria","post_date":"2026-05-14T13:06:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778763962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adalte continua a potenziare la propria offerta di provider seguendo la strategia annunciata nei mesi scorsi: una differenziazione dei partner basata sulle modalità di interazione con la piattaforma di distribuzione tour.\r

Nell’ultimo mese si sono aggiunti nella categoria Premium, che contraddistingue gli operatori che si affidano ad Adalte per migliorare l’esposizione del prodotto, svariati fornitori, tra cui la Dmc portoghese Quasar, e il Dmc argentino De la Paz Tur, specializzati entrambi nel mercato Italiano.\r

“La scelta di collaborare con Adalte nasce dalla nostra costante ricerca di innovazione e precisione tecnologica”, spiega Dafne Lemos, Direttore Operativo di Quasar -. Tra i loro principali punti di forza spiccano senza dubbio l’efficienza delle loro soluzioni digitali e la capacità di semplificare i processi complessi, permettendoci di focalizzarci su ciò che facciamo meglio: creare esperienze su misura in Portogallo. Il mercato italiano, che serviamo con dedizione da decenni, apprezza particolarmente la nostra capacità di unire una profonda conoscenza del territorio a soluzioni innovative”.\r

I prodotti più ricercati proposti dal Dmc Quasar sono, tra gli altri, i tour settimanali in italiano, senza numero minimo di partecipanti, i circuiti culturali classici (Lisbona, Porto, Algarve), le esperienze gastronomiche ed enologiche, e i programmi Tailor-Made pensati per FIT, con tariffe competitive.\r

Nel frattempo, continuano a fare il loro ingresso nel sistema anche i fornitori Affiliate i quali, a differenza dei partner Premium che beneficiano del servizio di controllo qualità, agiscono in totale autonomia per distribuire i propri prodotti. Gli ultimi in ordine di tempo sono I Grandi Viaggi, che mette in vendita su Adalte le sue partenze esclusive con accompagnatore, e Sailing Greece, operatore greco interamente dedicato alle crociere in barca a vela. Questi nuovi ingressi si aggiungono a realtà già consolidate come Travel Friends, il cui catalogo di tour è in costante crescita, e Volonline, presente con il marchio per la distribuzione internazionale etourxml; quest'ultimo opera su Adalte anche in qualità di consolidatore per tutti coloro che desiderano vendere online migliaia di tour nel mondo, attraverso un unico interlocutore affidabile con fatturazione in euro.\r

La varietà dell’offerta che questi fornitori apportano nel loro complesso, conferma come l'ecosistema Adalte sia diventato un marketplace di tour e pacchetti a 360 gradi, capace di accogliere e dare spazio a qualsiasi tipologia di venditore: dai marchi storici del tour operating italiano di qualità agli operatori stranieri di nicchia.","post_title":"Adalte continua l'espansione. Nuovi fornitori da Portogallo e Argentina","post_date":"2026-05-14T12:18:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778761118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

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Instabilità geopolitica, aumento dei costi di trasporto, rallentamento dei consumi e nuove dinamiche nella domanda turistica stanno ridisegnando profondamente il mercato dei viaggi.\r

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È in questo contesto che Lab Travel Euphemia conferma il proprio posizionamento come una delle realtà più solide e strutturate del panorama italiano della consulenza turistica. Con un fatturato pari a 70 milioni di euro nel 2025 e una rete composta da 146 Personal Voyager altamente selezionati, Euphemia rappresenta oggi un modello distintivo nel settore: una rete numericamente più contenuta rispetto ad altri operatori, ma caratterizzata da livelli di produttività, specializzazione e presidio commerciale significativamente superiori alla media del mercato. \r

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L’andamento registrato nel primo quadrimestre del 2026 riflette il contesto delineato dai principali osservatori internazionali. In questo scenario, Euphemia registra una flessione contenuta, pari a circa il 6%, sostenuta dalla tenuta del comparto gruppi, dalla crescita del business travel e dalla capacità consulenziale della rete.\r

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“In una fase di mercato come quella attuale, la differenza non la fa il numero dei consulenti, ma la loro capacità di generare valore e gestire la complessità – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – Il nostro modello si fonda su agenti di viaggio che vivono realmente di questo lavoro e che ogni giorno gestiscono clienti, marginalità, criticità operative e dinamiche commerciali. Professionisti veri, non figure occasionali o complementari. È una differenza sostanziale, soprattutto nei momenti in cui il mercato richiede competenza, rapidità decisionale e capacità di rassicurare il cliente”.\r

Struttura centrale\r

A sostenere la rete vi è inoltre una struttura centrale composta da 40 professionisti full time specializzati in amministrazione, ticketing aereo, supporto operativo, marketing, customer care e gestione commerciale. Un’organizzazione costruita per alleggerire il lavoro dei Personal Voyager da ogni complessità gestionale, consentendo loro di concentrarsi interamente sulla consulenza e sulla relazione con il cliente.\r

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Accanto alla struttura centrale, Euphemia può contare anche su una rete di 50 filiali fisiche distribuite sul territorio nazionale, un investimento strategico che rappresenta un elemento di forte differenziazione rispetto a molti modelli di business presenti sul mercato. Non semplici punti operativi, ma veri luoghi di relazione, confronto e rappresentanza, pensati per offrire ai Personal Voyager uno spazio professionale stabile dove incontrare i clienti e consolidare il rapporto fiduciario.\r

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“In un mercato attraversato da forte instabilità, la presenza fisica continua ad avere un valore enorme – aggiunge Michele Zucchi, ad Euphemia – Le filiali trasmettono immediatamente solidità, continuità e affidabilità. Per i Personal Voyager significa poter contare su luoghi di incontro e supporto; per il cliente finale significa affidarsi a un’organizzazione reale, strutturata e presente. È un investimento importante che non tutti scelgono di sostenere, ma che per noi rappresenta una precisa visione industriale del futuro della consulenza di viaggio”.\r

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“Il mercato sta attraversando una fase di selezione naturale – conclude Barroero – Nei momenti espansivi quasi tutti i modelli sembrano sostenibili. È nelle fasi più delicate che emergono invece la tenuta finanziaria, la qualità organizzativa e la reale competenza delle reti. Oggi più che mai i professionisti cercano aziende solide, strutturate e capaci di garantire continuità, investimenti e supporto operativo concreto. È esattamente ciò che Euphemia rappresenta”.","post_title":"Lab Travel Euphemia, flessione contenuta (6%) nel primo quadrimestre","post_date":"2026-05-14T11:34:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778758484000]}]}}