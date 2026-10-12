EasyJet taglierà altri 700.000 posti dalla programmazione della winter, nell’intento di risparmiare sul carburante.
Il ceo, Kenton Jarvis, ha dichiarato che la compagnia sta riducendo la capacità operativa nei mesi di minor traffico per evitare di pagare cifre più elevate per il carburante, il cui prezzo è salito alle stelle dopo il conflitto con l’Iran scoppiato a febbraio.
All’inizio dell’estate, easyJet aveva già tagliato circa 700.000 posti dall’operativo della winter. Jarvis ha affermato che la compagnia ne eliminerà ora altri 600.000-700.000, una quantità equivalente a circa due giorni di attività di volo.
La low-cost offre solitamente circa 50 milioni di posti durante la stagione invernale, che va da ottobre a fine marzo. «Tutti stanno riducendo la capacità; lo vediamo in tutti i concorrenti», ha dichiarato il ceo al Financial Times, aggiungendo che la cosa “non sorprende” visti i costi del carburante. «Onestamente, credo che per il settore sia stata una sorpresa che i prezzi del carburante siano rimasti così elevate».
Il costo del carburante per aerei è praticamente raddoppiato dopo l’inizio del conflitto con l’Iran, che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Sebbene i prezzi abbiano iniziato a scendere, rimangono molto più alti di quanto le compagnie aeree avessero previsto all’inizio del conflitto, ha aggiunto Jarvis.
La Iata ha già avvertito che l’aumento dei costi del carburante comporterà per il settore una spesa aggiuntiva di 100 miliardi di dollari quest’anno. Diverse compagnie aeree sono fallite dall’inizio del conflitto, tra cui la statunitense Spirit e l’europea AirBaltic.