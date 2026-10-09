Distal Gsa Italia: Alessandra Pecci al timone, con il ruolo di ceo Distal Gsa Italia torna alla famiglia Pecci con Alessandra Pecci nel ruolo di ceo, affiancata da Salvatore Buellis, co-ceo e nuovo socio dell’azienda. Un nuovo assetto che parte da oltre trent’anni di esperienza nel settore e guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda e sviluppare nuove opportunità in Italia e sui mercati internazionali. Per Alessandra Pecci si tratta anche di un ritorno alle origini: il suo percorso professionale è infatti strettamente legato alla storia dell’azienda fondata dal padre: dagli esordi nel booking alle esperienze nel commerciale e nel marketing, fino alle responsabilità manageriali maturate nel corso degli anni. «Distal è parte della mia storia professionale e personale. Oggi possiamo finalmente guardare avanti forti delle nostre radici e di tutto ciò che abbiamo costruito nel tempo. Vogliamo unire esperienza e nuove competenze, investire nelle persone e nell’innovazione e continuare a crescere al fianco dei clienti e dei partner che hanno creduto in noi. È un nuovo capitolo, ma è soprattutto una storia che continua», dichiara Alessandra Pecci. Al suo fianco, Salvatore Buellis porta nel progetto una lunga esperienza nel mondo aziendale, nella ristrutturazione e nel rilancio d’impresa e nell’innovation management. «Quando ho conosciuto più da vicino Distal Gsa Italia mi hanno colpito non soltanto la solidità dell’azienda e la sua posizione sul mercato, ma soprattutto le persone, le competenze e il patrimonio di relazioni costruito negli anni – afferma Buellis -. È questo potenziale che mi ha portato a scegliere di investire direttamente nella società. Con Alessandra condividiamo una responsabilità manageriale e imprenditoriale e una visione precisa: innovare processi e servizi, creare nuove opportunità e costruire una Distal Gsa Italia ancora più competitiva, senza perdere il valore e l’esperienza delle persone che ne hanno scritto la storia». Il nuovo assetto vede inoltre Paolo Nardi, strategic advisor, a supporto della definizione delle strategie e dei nuovi progetti, e Sandro Botticelli, commercial advisor, con un focus sullo sviluppo delle attività commerciali. L’appuntamento con il trade per scoprire tutte le novità Distal è qui al Ttg Travel Experience, padiglione A5 – stand 214. Condividi

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Distal Gsa Italia torna alla famiglia Pecci con Alessandra Pecci nel ruolo di ceo, affiancata da Salvatore Buellis, co-ceo e nuovo socio dell’azienda. Un nuovo assetto che parte da oltre trent’anni di esperienza nel settore e guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda e sviluppare nuove opportunità in Italia e sui mercati internazionali.\r

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Per Alessandra Pecci si tratta anche di un ritorno alle origini: il suo percorso professionale è infatti strettamente legato alla storia dell’azienda fondata dal padre: dagli esordi nel booking alle esperienze nel commerciale e nel marketing, fino alle responsabilità manageriali maturate nel corso degli anni.\r

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«Distal è parte della mia storia professionale e personale. Oggi possiamo finalmente guardare avanti forti delle nostre radici e di tutto ciò che abbiamo costruito nel tempo. Vogliamo unire esperienza e nuove competenze, investire nelle persone e nell’innovazione e continuare a crescere al fianco dei clienti e dei partner che hanno creduto in noi. È un nuovo capitolo, ma è soprattutto una storia che continua», dichiara Alessandra Pecci.\r

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Al suo fianco, Salvatore Buellis porta nel progetto una lunga esperienza nel mondo aziendale, nella ristrutturazione e nel rilancio d’impresa e nell’innovation management. «Quando ho conosciuto più da vicino Distal Gsa Italia mi hanno colpito non soltanto la solidità dell’azienda e la sua posizione sul mercato, ma soprattutto le persone, le competenze e il patrimonio di relazioni costruito negli anni - afferma Buellis -. È questo potenziale che mi ha portato a scegliere di investire direttamente nella società. Con Alessandra condividiamo una responsabilità manageriale e imprenditoriale e una visione precisa: innovare processi e servizi, creare nuove opportunità e costruire una Distal Gsa Italia ancora più competitiva, senza perdere il valore e l’esperienza delle persone che ne hanno scritto la storia».\r

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Il nuovo assetto vede inoltre Paolo Nardi, strategic advisor, a supporto della definizione delle strategie e dei nuovi progetti, e Sandro Botticelli, commercial advisor, con un focus sullo sviluppo delle attività commerciali. L'appuntamento con il trade per scoprire tutte le novità Distal è qui al Ttg Travel Experience, padiglione A5 – stand 214.\r

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","post_title":"Distal Gsa Italia: Alessandra Pecci al timone, con il ruolo di ceo","post_date":"2026-10-09T13:25:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791552324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523769\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] I membri del consiglio della Cto in Guyana all'apertura della State of the Tourism Industry Conference 2026[/caption]\r

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Antigua e Barbuda alla guida della Caribbean Tourism Organization: la notizia arriva dall'Assemblea generale annuale della Cto, attualmente in corso a Guyana.\r

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Ilministro del turismo, dell'aviazione civile, dei trasporti e degli investimenti, Charles “Max” Fernandez, assumerà la guida del Consiglio dei ministri e dei commissari del turismo della Cto, mentre l'organizzazione prosegue nell'attuazione del suo programma di sviluppo turistico.\r

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Fernandez raccoglie il testimone dal ministro del turismo e dei trasporti internazionali di Barbados, Ian Gooding-Edghill, la cui presidenza biennale ha contribuito a far avanzare il \"Reimagine Plan\" della Cto e a rafforzare la collaborazione tra i paesi membri, i partner del settore e gli stakeholder regionali.\r

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A livello del consiglio di amministrazione, la presidenza sarà assunta da Colin James, ceo della Antigua and Barbuda Tourism Authority, che succede ad Andrea Franklin, ceo della Barbados Tourism Marketing Inc.\r

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Durante il mandato di Barbados, la Cto ha proseguito l'attuazione del \"Reimagine Plan\", incentrato su cinque pilastri strategici: promozione e rappresentanza, competitività sul mercato, intelligence turistica, turismo sostenibile e rigenerativo, e sviluppo delle risorse umane.\r

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La segretaria generale e ceo della Cto, Dona Regis-Prosper, ha ringraziato Barbados per la leadership dimostrata e ha dato il benvenuto ad Antigua e Barbuda alla presidenza, mentre l'organizzazione prosegue nell'attuazione delle proprie priorità strategiche.","post_title":"Antigua e Barbuda al timone della Caribbean Tourism Organization","post_date":"2026-10-07T11:58:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791374316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dunas Travel presenta a Rimini una proposta sull'Egitto che di anno in anno di arricchisce di nuove opportunità. La dmc parteciperà a Ttg Travel Experience presso lo stand dell'Ente del turismo egiziano, Pad. A7-C7 / 409-507. Specializzata in viaggi su misura, tour culturali, crociere sul Nilo, soggiorni mare e servizi per gruppi e individuali, Dunas Travel arriva in fiera con numeri in crescita e un piano di investimenti sul mercato italiano.\r

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I numeri\r

Nel primo semestre del 2026 Dunas Travel ha accolto 56.260 turisti, il 7% in più rispetto al 2025. La novità dell'anno è la posizione dell'Italia: il bacino italiano sale al terzo posto tra i principali mercati dell'azienda, dopo Spagna e Brasile. «È un risultato importante - commenta Attia Yamany, ceo Dunas Travel -; la nostra presenza in Italia cresce passo dopo passo, frutto di un lavoro iniziato con l'ingresso deciso nel 2024. Siamo ottimisti sulle operazioni che prevedono di entrare presto anche nel segmento dei voli charter dall'Italia e stiamo preparando per il 2027 un operativo aereo proprio da Milano e Roma verso Luxor».\r

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La nuova motonave sul Nilo\r

Dunas Travel lancia la nuova crociera esclusiva sulla motonave Nile Marquise con imbarco lunedì e venerdì, con cabine ampie e confortevoli e aree comuni complete di ristorante, lounge, sun deck e piscina. Nile Marquise si aggiunge alla motonave Casa Sol (imbarco sabato e mercoledì) arricchendo sempre di più l’offerta per il mercato italiano. Inoltre, Dunas Travel amplia la flotta di autobus di proprietà, che sale a 27 veicoli. La nuova flotta rafforza il controllo diretto su qualità, puntualità e standard di servizio, per gruppi e viaggiatori individuali, lungo tutti gli itinerari.\r

La dmc mette inoltre a disposizione un intero team in lingua italiana: dal personale di booking agli accompagnatori, fino a oltre 14 guide specializzate che assistono i viaggiatori dall'arrivo in aeroporto fino alla partenza.\r

Si rafforza infine l’offerta, con le proposte spaziano da Il Cairo a Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla Valle dei Nobili, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera. Per la stagione 2026-2027 l'offerta si articola su circuiti combinabili e sulle promozioni per Fine Anno e Capodanno dedicate agli operatori italiani.\r

In Italia tutte le agenzie di viaggio e i tour operator possono contattare il direttore commerciale Giovanni Fiore (Giovanni.Fiore@dunas-travel.com).\r

","post_title":"Dunas Travel a Ttg: «Pronti a proporre voli charter Italia-Egitto»","post_date":"2026-10-06T11:48:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791287319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aviareps ha acquisito Spazio Gsa, storica società italiana specializzata nella rappresentanza commerciale di compagnie aeree e organizzazioni del settore turistico.\r

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Fondata nel 1978 e con sede a Roma, Spazio Gsa opera da quasi cinquant’anni sul mercato italiano come general sales agent, offrendo servizi di sales & marketing representation, prenotazione e ticketing, consulenza commerciale, market intelligence, customer service e formazione. Nel corso della sua lunga attività, la società ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato italiano e solide relazioni con le compagnie aeree rappresentate, gli operatori e il trade. Tra i brand attualmente rappresentati figurano China Airlines, Afriqiyah Airways, Bangkok Airways, Air Niugini, Smartwings e Pegasus Airlines.\r

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L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Aviareps e rafforza significativamente la presenza del gruppo in Italia, combinando il network internazionale e l’ampia gamma di servizi di Aviareps con l’esperienza, le competenze e le relazioni consolidate di Spazio Gsa sul mercato nazionale.\r

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Spazio Gsa garantirà continuità nelle relazioni con clienti e partner, beneficiando al tempo stesso del network globale, delle risorse, delle competenze internazionali, nonché della strategia e del management di Aviareps.\r

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«L’acquisizione di Spazio Gsa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della nostra presenza sul mercato italiano, segnando la presenza con un ufficio a Roma, nella capitale d’Italia - ha commentato il ceo di Aviareps, Edgar Lacker -. La lunga esperienza della società, la profonda conoscenza del settore aviation e le relazioni sviluppate in quasi cinquant’anni di attività si integrano perfettamente con il network globale e il portafoglio di servizi di Aviareps. Insieme saremo in grado di offrire ai nostri clienti competenze ancora più ampie e nuove opportunità di crescita in Italia e sui mercati internazionali».","post_title":"Aviareps rafforza la presenza in Italia con l’acquisizione di Spazio Gsa","post_date":"2026-10-05T12:39:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1791203954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più singole attrazioni da promuovere, ma esperienze di viaggio capaci di mettere in relazione territori, imprese e comunità locali. È questa la visione al centro di Active Abruzzo 2026, il progetto promosso da CNA Turismo Abruzzo che punta a valorizzare il patrimonio regionale attraverso un'offerta turistica integrata, in cui il turismo attivo dialoga con cultura, artigianato ed enogastronomia.\r

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La settima edizione del press tour, conclusasi il 18 settembre, ha portato un gruppo di giornalisti italiani e internazionali della stampa specializzata alla scoperta di esperienze e realtà imprenditoriali nelle province di Pescara, Teramo e L'Aquila: dalla Valle delle Abbazie esplorata in bicicletta ai borghi di Villalago e Scanno scoperti a piedi, dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a Pescara, dove i musei di recente apertura contribuiscono a rinnovare l'offerta culturale della città e ad arricchirne l'attrattività turistica. Un itinerario completato dagli incontri con artigiani, produttori e operatori locali, che ha intrecciato turismo attivo, natura, cultura ed enogastronomia.\r

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Tre giorni, dal 16 al 18 settembre, per esplorare un modello di turismo che supera la promozione delle singole località e mette al centro la possibilità di costruire itinerari ed esperienze complementari, collegando mare, montagna, borghi e patrimonio culturale.\r

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Le imprese locali sono il punto di partenza di questo modello. Strutture ricettive, operatori del turismo attivo, artigiani e produttori e musei contribuiscono a dare forma a un'offerta in cui le risorse del territorio diventano occasioni di scoperta e conoscenza, ampliando le possibilità di fruizione della destinazione.\r

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Un esempio concreto arriva da Villalago, in provincia dell'Aquila, dove una tappa dedicata al trekking si è trasformata anche in un'occasione di scoperta del patrimonio culturale locale. Qui i giornalisti hanno incontrato Simone Lupi, vicepresidente dell'Associazione Culturale Antico Borgo, che li ha accompagnati spontaneamente alla scoperta del paese, raccontandone la storia e mostrando loro il Museo dei Mestieri. Un incontro che ha arricchito l'esperienza outdoor con una dimensione culturale e umana, dimostrando come la collaborazione tra attività turistiche e realtà associative possa contribuire a valorizzare i borghi e a costruire esperienze di viaggio più articolate.\r

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Una lettura del territorio\r

Il programma ha così offerto ai giornalisti una lettura dell'Abruzzo che va oltre la tradizionale distinzione tra turismo balneare, montano e culturale. Per il mercato turistico, l'interesse di questo approccio risiede nella possibilità di combinare più motivazioni di viaggio all'interno dello stesso soggiorno, valorizzando anche le aree interne e le realtà imprenditoriali meno conosciute.\r

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Il confronto conclusivo di Spoltore ha portato l'attenzione sulle condizioni necessarie per sostenere lo sviluppo turistico dei territori, in particolare delle aree interne. Tra le proposte emerse, una maggiore condivisione delle scelte attraverso una governance che coinvolga più direttamente gli operatori del settore; una legge specifica per favorire il recupero del patrimonio edilizio nei borghi e nei comuni montani; incentivi per l'insediamento di attività artigianali e commerciali; il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e le aree montane, con particolare attenzione alle connessioni con aeroporti e stazioni ferroviarie; infine, risorse dedicate alla manutenzione e alla cura della rete sentieristica.\r

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Cinque ambiti di intervento che collegano la valorizzazione turistica alle esigenze di accessibilità, servizi e vitalità economica dei territori, evidenziando come lo sviluppo del turismo nelle aree interne richieda un'azione coordinata tra istituzioni, imprese e comunità locali.\r

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«Il bilancio di questa settima edizione di Active Abruzzo è estremamente positivo», dichiara Gabriele Marchese, responsabile CNA Turismo Abruzzo. «In tre giorni abbiamo mostrato come la nostra regione possa costruire un'offerta turistica capace di integrare esperienze outdoor, patrimonio culturale, artigianato ed enogastronomia, valorizzando soprattutto il lavoro delle imprese locali. È proprio questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare: trasformare le eccellenze del territorio in un prodotto turistico riconoscibile, organizzato e competitivo sui mercati nazionali e internazionali. Il confronto con i giornalisti ci ha offerto un'occasione preziosa per osservare la nostra offerta attraverso gli occhi di chi racconta le destinazioni e intercetta le nuove tendenze del viaggio. Active Abruzzo non è soltanto un'iniziativa di promozione, ma uno strumento per mettere in rete le imprese, favorire nuove collaborazioni e contribuire alla crescita di un turismo capace di generare valore per i territori e per le comunità che li abitano».\r

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","post_title":"Active Abruzzo 2026, mettere in relazione territori, imprese e comunità","post_date":"2026-10-02T12:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790942437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le novità nel 2027 per Variety Cruises che conta su una flotta di otto navi, tra eleganti Motorsailer e raffinati Motoryacht, con una capacità che varia da 34 a 72 ospiti al massimo. A bordo, un equipaggio di 13-22 persone garantisce un rapporto con gli ospiti impensabile sulle grandi navi da crociera.\r

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La durata di 7 notti permette di visitare più isole con calma. Un altro elemento è la flessibilità, gli ospiti possono scegliere liberamente dove sedersi.\r

Servizi su misura\r

Il vantaggio Variety Cruises: accesso esclusivo e un servizio su misura. Baie segrete e porti esclusivi; Servizi a bordo — pensione completa su tutte le crociere; per gli itinerari in Grecia, mezza pensione, pensata per lasciare agli ospiti la libertà di scoprire la vera cucina locale nelle taverne delle isole; Attività acquatiche — soste esclusive per nuotate in luoghi mozzafiato e assistenza quotidiana del Coordinatore di Crociera.\r

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In occasione del Ttg Experience sarà presentata la nuova Brochure 2027 dedicata agli itinerari in Grecia con 6 itinerari, Seychelles e Tahiti per 7,10,11 notti.\r

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Crociere in Grecia da aprile ad ottobre 7 notti/8 giorni: Isole Cicladi, Ionie ed Egee per scoprire autentici villaggi greci, spiagge nascoste e porti pittoreschi lontani dalle rotte del turismo di massa\r

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Crociere tutto l'anno a Tahiti e Polinesia Francese 7 notti/8 giorni ma anche 10 e 11 notti: Bora Bora, Moorea, Huahine tra lagune turchesi e cultura polinesiana in un paradiso incontaminato\r

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Crociere tutto l'anno alle Seychelles 7 notti/8 giorni ma anche da 3 e 4 notti: Mahé, Praslin, La Digue tra natura selvaggia e snorkeling indimenticabile\r

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Per il mercato italiano, Variety Cruises si affida a REPHOUSE® GSA, che gestisce tutte le attività commerciali, di marketing e prenotazione con un ufficio dedicato.","post_title":"Variety Cruises, le novità 2027 con itinerari in Grecia, Seychelles e Tahiti","post_date":"2026-10-01T09:23:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790846581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Falkensteiner Resort Lake Garda apre ufficialmente le sue porte. La 32esima gemma del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) firma una straordinaria metamorfosi urbana trasformando lo storico stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali Tavina in un'oasi luxury a 5 stelle. Il debutto del Premium Living sul Garda si compie nel segno della rigenerazione: il cemento industriale cede il passo a un'avveniristica struttura immersa in un parco botanico mediterraneo di 55.000 metri quadri tra ulivi, cedri e lecci. Firmato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes, il progetto introduce per la prima volta in Italia una formula ibrida che fa tendenza fondendo l'ospitalità di alta gamma con la proprietà di residenze private di lusso.\r

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L’effetto \"wow\" si accende entrando nella maestosa Acquapura Spa 5.500 metri quadri, concepita per una molteplicità di esperienze su misura. C'è l'esclusiva Adults Only Rooftop Spa, un rifugio panoramico dove perdersi in un'infinity pool sospesa sul golfo di Salò e il Monte Baldo, ma c'è anche spazio per il divertimento formato famiglia nella Family Spa con piscine e scivoli, collegata ai 1.500 mq del mondo Falkyland tra pareti da arrampicata e bowling.\r

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Non solo food & mixology d'avanguardia con l'Artigiani Restaurant e l'Hoku Lounge, sul rooftop va in scena il debutto assoluto in Italia del primo prestigioso concept House of Negroni insieme al suo creatore e ceo Giancarlo Mancino pronto a far girare la testa agli amanti dell'aperitivo d'autore.\r

La strategia\r

A tracciare la rotta di questa evoluzione sono i suoi leader, custodi di una visione strategica che comporta investimenti per circa 150 milioni di euro. Il presidente Erich Falkensteiner non ha nascosto l'emozione per l'operazione più ambiziosa del gruppo durante il party inaugurale, scommettendo su un format ispirato ai trend di Dubai e dell'Asia, che unisce seconde case spettacolari ai servizi a 5 stelle dell'hotel: il vero futuro del lusso in Italia. Una visione rilanciata dal ceo Otmar Michaeler, orgoglioso di aver trasformato un'archeologia industriale in un modello unico di turismo integrato, capace di mettere a sistema sviluppo immobiliare, gestione alberghiera d'élite e attenzione per il territorio.\r

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All’esclusività delle 85 camere e suite si affiancheranno, entro il 2027, oltre 174 appartamenti privati, completando così l’innovativa offerta immobiliare del resort. Spazio anche al target bleisure e alla workation con sale meeting e aree di coworking d'avanguardia.\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery ids=\"523060,523066,523067,523070,523072,523073,523077,523083,523084\"]","post_title":"Il lusso eco-chic sbarca sul Garda: inaugurato a Salò il Falkensteiner Resort","post_date":"2026-09-29T15:01:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["erich-falkensteiner","falkensteiner-michaeler-tourism-group","falkensteiner-resort-lake-garda","house-of-negroni","otmar-michaeler"],"post_tag_name":["Erich Falkensteiner","Falkensteiner Michaeler Tourism Group","Falkensteiner Resort Lake Garda","House of Negroni","Otmar Michaeler"]},"sort":[1790694067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’Apertura Vendite per l’estate 2027, in programma dal 13 al 16 ottobre 2026, Club Med ha riunito le agenzie partner del Trident Club per un Get Together dedicato alla nuova stagione.\r

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L’evento, ospitato al Resort La Palmyre Atlantique, in Francia, ha coinvolto circa 20 professionisti del settore e ha visto Qatar Airways in qualità di main sponsor.\r

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L’obiettivo di Club Med è offrire ai propri clienti la possibilità di organizzare per tempo le vacanze, bloccare il prezzo al momento della prenotazione e accedere alla migliore tariffa garantita della stagione, con riduzioni fino al 20%.\r

Early booking\r

«Prenotare in anticipo non significa più soltanto accedere a condizioni vantaggiose, ma iniziare a vivere la vacanza con maggiore serenità fin dal momento della scelta - spiega Rabeea Ansari, managing director Southern Europe di Club Med - Con l'apertura vendite vogliamo offrire a chi pianifica per tempo più libertà di scelta tra date, camere e destinazioni, insieme alla certezza della migliore tariffa della stagione. Ma soprattutto vogliamo che nessuno debba rinunciare a prenotare per timore che i propri programmi cambino. Per questo siamo gli unici sul mercato a garantire, con \"Liberi di cambiare\", la possibilità di modificare gratuitamente destinazione e date del soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza».\r

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Sudafrica e Borneo in primo piano tra le novità.\r

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Sulla Dolphin Coast del KwaZulu-Natal, a nord di Durban, Club Med South Africa Beach & Safari introduce un’esperienza inedita per il brand, combinando mare, sport e safari.\r

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Debutterà a fine 2026 anche Club Med Borneo, a Kuala Penyu, nello stato malese di Sabah.\r

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Alle nuove aperture si affiancano i Resort recentemente rinnovati di Club Med Les Boucaniers, storico indirizzo del brand nei Caraibi e Club Med Palmiye, in Turchia, incastonato tra il Mediterraneo e i Monti del Tauro.\r

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Tra le proposte per l’estate 2027 torna protagonista anche Club Med 2, il veliero a cinque alberi che propone un’ampia programmazione di itinerari tra Italia, Corsica e Grecia.\r

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Accanto alle novità si confermano infine alcune delle destinazioni come Seychelles e Maldive. Sull’isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Marino Nazionale e a pochi minuti di barca da Mahé, c’è il Club Med Seychelles.\r

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Alle Maldive invece il Club Med Kani, nell’atollo di Malé Nord, e il Club Med Finolhu.","post_title":"Club Med apre le vendite per il 2027, Sudafrica e Borneo tra le novità","post_date":"2026-09-29T10:48:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790678909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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Media da 17 Paesi e un tema dichiarato: \"Building tomorrow's demand\", costruire la domanda di domani. Si è aperta alla Beurs van Berlage di Amsterdam la Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma fino al 1° ottobre. L'evento riunisce espositori statunitensi, buyer e stampa di Regno Unito ed Europa.\r

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«Il ruolo di Brand Usa nel generare domanda è fare da moltiplicatore, estendendo la portata e l'impatto dei nostri partner in tutto il mondo», ha detto in apertura il presidente e ceo Fred Dixon. «E il domani comincia oggi». Brand Usa entra infatti in questi giorni nel nuovo anno fiscale «su basi solide», ha spiegato Dixon, con budget e business plan già approvati. Il piano è consultabile sul sito corporate rinnovato, thebrandusa.com.\r

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Visti e ingressi: \"Get Facts, Get Going\"\r

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Uno dei punti chiave del piano è dare ai viaggiatori «chiarezza e fiducia» nella scelta degli Stati Uniti. Per questo è nata l'iniziativa \"Get Facts, Get Going\", che secondo Dixon serve a «separare i fatti dalla finzione». Il suo obiettivo è fornire informazioni tempestive e accurate sulle politiche di ingresso e sui visti, per viaggiatori e operatori che vendono il prodotto Usa. Per il trade è disponibile un toolkit da integrare nei propri canali. «Insieme stiamo rendendo gli Stati Uniti una destinazione più accessibile», ha sottolineato Dixon.\r

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Spesa record per visitatore\r

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Nonostante le difficoltà sui volumi, per Dixon il turismo internazionale resta «un potente motore economico». Nel 2025 i viaggiatori da Regno Unito ed Europa hanno speso oltre 60 miliardi di dollari negli Stati Uniti, generando più di 128 miliardi di impatto economico. La spesa media è stata di 4.277 dollari a visitatore, un record, voli esclusi. «Questa spesa sostiene posti di lavoro, imprese e comunità americane, grandi e piccole, in tutto il Paese», ha detto Dixon, «e conferma perché l'investimento continuativo nel marketing internazionale è importante».\r

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Capacità stabile, nuove rotte (anche dall'Italia)\r

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«Ciò che non è cambiato è l'attrattiva di fondo», ha proseguito Dixon, «e la prova più chiara è dove le compagnie aeree stanno mettendo i loro aerei». La capacità non stop dall'Europa verso gli Usa per il 2026 è in linea con lo scorso anno, a quota 48.959.607 posti su 379 rotte. L'Italia è quarta con 4.128.008 posti, dopo Regno Unito (12,4 milioni), Germania (6,4) e Francia (5,5).\r

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Anche la mappa dei collegamenti diretti si allarga. Per il 2027 United Airlines ha in programma, tra gli altri, Olbia–Newark, Catania–Newark e Milano–Washington D.C., oltre a nuovi voli su Newark da Lussemburgo, Lubiana, Ibiza, Valencia e Marsiglia e al Tolosa–Washington. Delta aprirà a marzo il primo nonstop Parigi–Austin. American Airlines aggiunge, tra le altre, Porto e Vienna–Philadelphia, Nizza–New York e Barcellona–Charlotte.\r

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Road trip in cima ai desideri\r

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«L'accessibilità conta solo se c'è domanda», ha osservato Dixon. Per misurarla, Brand Usa utilizza l'AI trip planner di visitusa.com come lettura in tempo reale delle esperienze cercate dai viaggiatori europei. I road trip sono di gran lunga l'argomento più ricercato, con circa il 40% delle conversazioni. La maggior parte include tappe nei parchi nazionali e oltre un quarto anche siti storici e culturali. Dixon ha raccontato un episodio personale: «I due camerieri con cui ho parlato a cena qui ad Amsterdam mi hanno detto entrambi che sognano un road trip. Quindi credo sia vero».\r

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Secondo Dixon, Regno Unito ed Europa continuano a esprimere viaggiatori di alto valore, un forte impatto economico e un potenziale di crescita significativo. Anche perché, e questi giorni analizzeranno il fenomeno, il visitatore verso gli Usa è sempre più curioso e desideroso di scoprire mete inedite o meno note. A fianco dei grandi eventi quindi, la destinazione, nonostante le incertezze politiche, è in un momento ideale per valorizzare mete ancora poco conosciute dal pubblico europeo e italiano.\r

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Il prossimo anno, la manifestazione tornerà a Londra, dal 18 al 21 ottobre.\r

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(Alessandra Favaro)\r

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","post_title":"Al via la Brand Usa Travel Week UK&Europe: 49 mln di posti non stop e nuove rotte per il 2027","post_date":"2026-09-29T08:55:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790672132000]}]}}