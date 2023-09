Cathay Pacific ritrova la crescita: oltre 10 milioni di passeggeri nei primi 8 mesi dell’anno Cathay Pacific corre lungo la rotta della ripresa dei livelli di traffico e, a chiusura del mese di agosto, registra oltre 10 milioni di passeggeri, di cui 1.784.980 proprio in agosto, con un aumento del 603% rispetto all’analogo mese del 2022. I passeggeri-chilometro (Rpk) del mese sono aumentati del 342,8% rispetto all’anno precedente. Il load factor è salito di 19,4 punti percentuali, raggiungendo l’88%, mentre la capacità – misurata in posti-chilometro disponibili – è aumentata del 244,9% rispetto all’anno precedente. «La domanda di viaggi è rimasta forte mentre siamo entrati nel secondo mese del picco di traffico estivo e cioè agosto – ha sottolineato Lavinia Lau, cief customer and commercial officer di Cathay Pacific -. Nella prima metà del mese abbiamo registrato una domanda costantemente elevata di viaggi leisure da Hong Kong e dal resto della Greater Bay Area verso varie destinazioni a corto raggio. A metà agosto è aumentata anche la domanda di viaggio proveniente dal Giappone verso Hong Kong e le destinazioni in prosecuzione, in Asia e in Europa. Nell’ultima parte del mese, invece, si è registrato un notevole aumento dei viaggi di studenti verso il Canada, gli Stati Uniti e il Regno Unito da Hong Kong e dalla Cina continentale, in vista dell’inizio delle vacanze». Condividi

