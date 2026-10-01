Slitta all’ultimo la certificazione FAA del Boeing 737 Max

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Numa Manfredo, situato adiacente all’attuale Numa Camperio nel centro di Milano, è stato riqualificato all’interno di un palazzo storico caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico monastero benedettino.\r

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A Firenze, Numa ha inaugurato due nuove strutture distinte: la prima, in Via Fiesolana nel quartiere di Santa Croce, frutto della riqualificazione completa di un ex hotel. La seconda, in Via della Robbia, è una villa in stile Liberty caratterizzata da balconi in ferro battuto conservati, un ingresso in pietra scolpita e una porta in legno originale. All’interno sono stati conservati i soffitti a volta a botte con mattoni a vista e i pavimenti in piastrelle decorate, mentre un cortile privato sul retro è stato trasformato in un’area comune per gli ospiti.\r

Flessibilità\r

«Queste cinque nuove aperture sono una chiara espressione della nostra flessibilità e della nostra capacità di adattarci perfettamente al ricco e diversificato patrimonio architettonico italiano - spiega Umberto Ottaviani, country manager per l’Italia di Numa - Che si tratti di riqualificare un monastero del XVI secolo a Milano o di integrarci nell’architettura classica di Roma e Firenze, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia rende tutto questo possibile. La nostra tecnologia ci consente di gestire in modo efficiente beni storici complessi, standardizzando le operazioni senza mai compromettere il patrimonio unico di ciascuna proprietà».\r

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L'azienda si adatta alle caratteristiche storiche degli immobili e alle esigenze dei proprietari, sia subentrando nella gestione delle attività esistenti, quando i proprietari cercano continuità, oppure guidando progetti di ristrutturazione dall'ideazione al completamento.\r

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«Il mercato immobiliare italiano è uno dei più frammentati d’Europa, con la proprietà concentrata principalmente in aziende private a conduzione familiare, che detengono asset eterogenei, dalle semplici acquisizioni alle complesse ristrutturazioni - aggiunge Dimitri Chandogin, co-founder e presidente di Numa - La scelta di un operatore per un portafoglio di questo tipo è un impegno a lungo termine, non una semplice transazione. Non basta qualcuno che sappia semplicemente gestire gli immobili, occorre un partner in grado di garantire rendimenti concreti».\r

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","post_title":"Numa, cinque nuove aperture tra Roma, Firenze e Milano","post_date":"2026-09-30T12:36:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790771763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways accende i riflettori sul network, con particolare attenzione alla possibilità per i viaggiatori italiani di proseguire il viaggio oltre Tokyo e scoprire, anche in inverno, le molteplici anime del Giappone.\r

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Il collegamento diretto Milano-Tokyo Haneda rappresenta infatti la porta d’accesso al Paese dall’Italia e, grazie all’ampio network domestico di Ana, permette di raggiungere numerose destinazioni in tutto il Giappone. Il vettore opera verso oltre 40 destinazioni domestiche, collegando Tokyo con grandi città, destinazioni regionali e luoghi meno conosciuti.\r

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L’inverno diventa così un momento ideale per andare oltre Tokyo e vivere esperienze profondamente diverse da quelle offerte dalle principali metropoli: dalla natura innevata di Hokkaido alle atmosfere termali di Kyushu, dai paesaggi montani alle tradizioni locali, fino alla gastronomia e alle celebrazioni che caratterizzano le diverse regioni del Paese.\r

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La compagnia aerea giapponese parteciperà al Ttg Travel Experience: «Rimini è un’occasione per incontrare e confrontarci con gli operatori del settore - spiega Maria Petalidou, senior manager area sales Italy - a quasi due anni dal lancio del nostro volo diretto Milano-Tokyo Haneda. Siamo molto soddisfatti dai risultati ottenuti dal mercato italiano. I viaggiatori hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di raggiungere Tokyo direttamente da Milano e di vivere l’esperienza Ana, respirando l’atmosfera del Giappone fin dal primo momento a bordo».\r

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Per la stagione invernale, il collegamento Milano-Tokyo Haneda è operato, tre volte a settimana, con Boeing 787-9 da 215 posti, configurato con 48 posti in Business Class, 21 in Premium Economy e 146 in Economy Class\r

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","post_title":"All Nippon Airways, la stagione invernale e le opportunità per il mercato Italia","post_date":"2026-09-30T12:19:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790770759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 complesso: Gianpaolo Romano, founder e ceo di CartOrange, traccia un primo bilancio di un anno che porta con sé l’ennesima sfida per il comparto turistico.\r

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«A marzo il turismo si è fermato. Gli eventi internazionali e una campagna mediatica distorta, specie sul tema della scarsità di carburante, hanno prodotto uno stop temporaneo dei viaggi, che tuttavia sono ripresi da aprile per rientrare nella norma durante la stagione estiva. Questa ripresa ci permette di archiviare un anno finanziario (chiuso al 31 agosto, ndr) su valori migliori rispetto a quanto ipotizzato a marzo, tendenzialmente in linea con i numeri registrati nel 2025».\r

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Non ci sono state mete “da exploit”: «Chi preferiva non viaggiare, non ha rivisto i propri programmi scegliendo una destinazione “di riserva” ma ha semplicemente aspettato. Se mai, l’exploit positivo è stato quello evidenziato dal nostro tour operator interno, che ha messo a segno risultati con il più malgrado la flessione fisiologica delle prenotazioni patita nel periodo marzo-maggio. A questo andamento ha sicuramente contribuito il comportamento dei nostri consulenti di viaggio, che in un momento delicato hanno preferito affidarsi al t.o. interno al gruppo per avere garanzie di assistenza e affidabilità da trasferire ai clienti».\r

Il futuro\r

Quanto al futuro, in attesa della convention di CartOrange, che a novembre riunirà a Siracusa i consulenti per fare il punto della situazione e presentare i nuovi prodotti 2027, Romano delinea due tendenze. «La domanda va polarizzandosi fra chi prenota con grande un anticipo, anche di 7-8 mesi, e chi attende sotto data. In quest’ultimo caso tuttavia non si tratta più di un atteggiamento legato al prezzo, ma di una scelta che riguarda anche pratiche importanti, figlia di un’incertezza che continua a penalizzare le vendite».\r

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Assume quindi particolare rilievo lo sforzo di CartOrange nella negoziazione dei migliori prodotti alle migliori condizioni di mercato per trasferire un vantaggio competitivo importante ai propri consulenti. «Il nostro è un prodotto complesso, ad alto valore aggiunto, forte di servizi ancillari che fanno la differenza. Si indirizza a una clientela medio alta e ritengo che in quest’ambito la partita sia tutta da giocare ed esistano ancora ampie potenzialità di sviluppo».\r

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Ogni anno CartOrange registra una quota del 30-35% di repeater: «Il cliente ha sempre maggiore bisogno di sicurezza e avverte il valore aggiunto offerto dalla nostra rete. L’obiettivo per i prossimi anni sarà quello di rafforzare gli strumenti, in primo luogo tecnologici, che offriamo ai nostri partner senza perdere di vista il rapporto umano in un’ottica “high tech – high touch”».\r

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Sul futuro, il manager ha le idee chiare: «Il turismo deve unire le forze. In un momento in cui il mondo è più che mai esposto ad elementi esogeni, è necessario fare sistema e in questo senso il ruolo delle associazioni sarà sempre più importante per fare rete dandosi obiettivi comuni. Pochi ma chiari. Una nuova alleanza è necessaria per combattere insieme le pratiche di cattiva comunicazione e di disinformazione che hanno preso di mira il settore, ma anche per fare fronte comune rispetto ai grandi player internazionali che presidiano il mercato».","post_title":"CartOrange, Romano: «La partita è aperta. Il mercato deve unire le forze»","post_date":"2026-09-30T10:30:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790764213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, in casa di Alpitour World è tempo di tracciare un primo bilancio del 2026. «Stiamo trascorrendo un periodo indubbiamente impegnativo - commenta il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -, cominciato sotto i migliori auspici nel primo trimestre dell'anno finanziario, con una forte accelerazione dell’advance booking nei primi mesi, seguita dallo shock di fine febbraio, con le operazioni per riportare a casa i connazionali e il blocco del booking estivo.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790763081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa prevede che l'aumento dei prezzi del carburante peserà sui conti più degli 1,5 miliardi di euro stimati ad agosto per il 2026: lo ammette il ceo, Carsten Spohr, che mantiene comunque le sue previsioni di utile operativo, trainato in particolare dalla domanda premium.\r

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Come si legge da Il Corriere della Sera, che ha partecipato ad un incontro con i giornalisti a Francoforte, Spohr ha dichiarato: «Gli 1,5 miliardi di euro che ho menzionato qualche mese fa come spesa aggiuntiva legata al carburante... la cifra che probabilmente dovremo presentare a fine anno sarà più alta». Il ceo non ha fornito una nuova cifra, ma quella di agosto si attestava a 8,66 miliardi di euro.\r

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Malgrado ciò il gruppo conta ancora di poter raggiungere con la guidance i livelli dell’anno precedente, tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro di Ebit. Un traguardo in larga parte riconducibile ai progressi operativi e ai rendimenti più elevati imposti al mercato: la domanda, «non solo ma soprattutto nel segmento premium (...) è straordinariamente robusta di fronte a questi aumenti di prezzo».\r

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Spohr ha anche evidenziato come i risultati del processo di rilancio di Lufthansa Airline non siano ancora arrivati all'obiettivo prefissato: il turnaround procede secondo tre priorità: stabilità operativa, qualità del prodotto e infine sovraperformance finanziaria, che «quest’anno, a causa dei costi del carburante, non ci ha ancora portato ai risultati a cui ambiamo». Il nodo strutturale resta quello dei voli brevi: «Le perdite sul corto raggio divorano più o meno quasi tutti i profitti generati sul lungo raggio». Per questo il gruppo ha chiuso o messo a terra SunExpress Deutschland, Germanwings e, da ultima, Cityline, fino a considerare concluso il consolidamento delle compagnie in Germania.\r

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Ulteriore punto critico del 2027 rimane quello legato alle consegne dei nuovi aeromobili: il primo Airbus A350-1000 è atteso a novembre, ma «se la frequenza delle consegne sarà effettivamente quella che ci era stata promessa, lo vedremo» ha spiegato il ceo. Sui Boeing 777X, che il costruttore dà sempre in arrivo nel primo trimestre 2027, Spohr ha invitato a controllare la programmazione dell’estate prossima: «Non troverete un solo 777X». Il gruppo ha deciso di rendere l’utilizzo di più A340-300 il nuovo Piano A. \r

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","post_title":"Caro fuel: Lufthansa stima costi aggiuntivi superiori a 1,5 mld di euro","post_date":"2026-09-30T09:32:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790760773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata dedicata al Messico organizzata a Bologna da Tour2000AmericaLatina e Air France Klm, alla scoperta di Frida Kahlo tra arte, cultura e sapori messicani.\r

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La mostra ha offerto l’occasione di approfondire la figura di Frida Kahlo, diventata un simbolo della cultura messicana. A Coyoacán, quartiere di Città del Messico, si trova Casa Azul: la casa in cui visse, oggi museo a lei dedicato.\r

Risposta positiva\r

«La risposta delle agenzie e l’entusiasmo con cui hanno partecipato ci rendono molto soddisfatti - spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo voluto raccontare il Messico partendo da Frida Kahlo, una figura che continua ad affascinare i viaggiatori e che ci ha dato l’occasione di parlare della ricchezza culturale del Paese. Tour2000AmericaLatina è stato tra i primi tour operator in Italia a portare i viaggiatori alla scoperta di un Messico che va oltre la Riviera Maya: dalla navigazione nel Canyon del Sumidero alle stradine coloniali di San Cristóbal de las Casas, dalle cascate di Agua Azul al sito archeologico di Palenque».\r

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«Siamo felici di aver condiviso questa serata con Tour2000AmericaLatina e con gli agenti di viaggio - aggiunge Stefano Benelli, key account trade Italy di Air France Klm -. Dall’Italia è possibile raggiungere Città del Messico via Parigi con 14 voli settimanali o via Amsterdam con un volo al giorno ai quali si aggiungono 3 voli settimanali stagionali da entrambi gli hub per Cancun. Le tariffe permettono anche 2 stop over volati con Aeromexico, ampliando le possibilità di costruire itinerari in Messico su misura per i clienti».\r

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Durante la serata è stato presentato anche il nuovo catalogo Tour2000AmericaLatina 2026–2027 con i Viaggi Imperdibili: partenze garantite con voli inclusi a conferma immediata con minimo di due partecipanti con date in programmazione fino al 2027 e i nuovi Viaggi Slow Travel, i tour con soggiorno mare sulle spiagge più belle dell’America Latina.","post_title":"Tour2000 AmericaLatina, la figura di Frida Kahlo per scoprire il Messico","post_date":"2026-09-29T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790684167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates inaugura una nuova stagione di intrattenimento su ice, il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia.\r

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Tra le novità, il debutto di Dubai+, il primo canale dedicato all’intrattenimento emiratino disponibile a bordo, e una nuova selezione di film, serie complete e raccolte di contenuti.\r

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Con fiction, commedie, documentari, contenuti per tutta la famiglia e podcast prodotti negli Emirati Arabi Uniti e destinati al pubblico globale di Emirates, Dubai+ si aggiunge agli oltre 20 principali brand dell’intrattenimento già disponibili su ice, tra cui HBO Max, Paramount+, Disney+, Bloomberg, Spotify, CBeebies, Nickelodeon, BBC, BBC Earth, BBC News, Sport 24, Sky News Arabia e CNN.\r

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La nuova stagione porta inoltre su ice Opera House, una raccolta di spettacoli integrali di opera, balletto e concerti sinfonici, insieme a un’ampia selezione di nuove uscite cinematografiche e televisive. I clienti Emirates possono esplorare una libreria di oltre 3.000 film, inclusi titoli in arabo, e più di 4.500 episodi TV. Queste novità arricchiscono un’ampia offerta di intrattenimento che comprende fino a 6.500 canali di contenuti on demand in oltre 40 lingue, offrendo ai passeggeri di tutte le classi di viaggio ancora più scelta durante il viaggio.\r

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Dubai+ debutta su ice con 10 programmi, 35 episodi e oltre 20 ore di contenuti, tra cui Dara, Wadima w Halema e Dannoun. La raccolta dedicata, che include le produzioni originali di Dubai+ e i programmi di Dubai TV e Sama Dubai, continuerà ad arricchirsi con nuovi titoli ed episodi, portando al pubblico globale di Emirates le storie degli Emirati e della regione.\r

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ice propone inoltre una categoria dedicata a ‘Dubai ed Emirati Arabi Uniti’, che offre ai passeggeri contenuti culturali provenienti da tutto il territorio degli Emirati Arabi. \r

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A partire da ottobre, gli appassionati di cinema potranno scegliere tra nuovi titoli hollywoodiani disponibili su ice, tra cui Disclosure Day, The Sheep Detectives, Tom Clancy’s Jack Ryan. I clienti Emirates potranno inoltre accedere a 43 nuove serie complete, che si aggiungono alle 356 già disponibili nella libreria di ice.\r

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A ottobre, ice proporrà inoltre un’ampia raccolta di alcuni dei film più celebri della storia del cinema, restaurati in 4K e HD.\r

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Oltre a film e serie TV, ice offre un’ampia varietà di contenuti dedicati all’intrattenimento e all’apprendimento, come uTalk, con lezioni in 15 lingue, tra cui arabo, mandarino, spagnolo e francese.\r

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I clienti possono inoltre seguire in diretta alcuni dei principali appuntamenti sportivi grazie alla programmazione live disponibile su gran parte della flotta Emirates, tra cui la Premier League, US Open, Formula 1, Uefa Champions League e il DP World Tour.\r

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Emirates continua a investire nell’evoluzione tecnologica di ice, con la nuova generazione del sistema che offre schermi 4K e 4K HDR, iceMoments per scoprire i contenuti attraverso un formato video breve.\r

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La compagnia inoltre sta accelerando l’introduzione sulla propria flotta di Starlink, il Wi-Fi ad alta velocità: sono attualmente 55 gli aeromobili equipaggiati con il servizio. Prosegue anche l'introduzione delle nuove cuffie di Prima Classe con cancellazione del rumore firmate Bowers & Wilkins, che dovrebbero essere disponibili sulla maggior parte della flotta entro la fine del 2026.\r

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","post_title":"Emirates, il canale Dubai+ protagonista dell'intrattenimento a bordo","post_date":"2026-09-29T11:32:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790681532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’Apertura Vendite per l’estate 2027, in programma dal 13 al 16 ottobre 2026, Club Med ha riunito le agenzie partner del Trident Club per un Get Together dedicato alla nuova stagione.\r

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L’evento, ospitato al Resort La Palmyre Atlantique, in Francia, ha coinvolto circa 20 professionisti del settore e ha visto Qatar Airways in qualità di main sponsor.\r

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L’obiettivo di Club Med è offrire ai propri clienti la possibilità di organizzare per tempo le vacanze, bloccare il prezzo al momento della prenotazione e accedere alla migliore tariffa garantita della stagione, con riduzioni fino al 20%.\r

Early booking\r

«Prenotare in anticipo non significa più soltanto accedere a condizioni vantaggiose, ma iniziare a vivere la vacanza con maggiore serenità fin dal momento della scelta - spiega Rabeea Ansari, managing director Southern Europe di Club Med - Con l'apertura vendite vogliamo offrire a chi pianifica per tempo più libertà di scelta tra date, camere e destinazioni, insieme alla certezza della migliore tariffa della stagione. Ma soprattutto vogliamo che nessuno debba rinunciare a prenotare per timore che i propri programmi cambino. Per questo siamo gli unici sul mercato a garantire, con \"Liberi di cambiare\", la possibilità di modificare gratuitamente destinazione e date del soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza».\r

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Sudafrica e Borneo in primo piano tra le novità.\r

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Sulla Dolphin Coast del KwaZulu-Natal, a nord di Durban, Club Med South Africa Beach & Safari introduce un’esperienza inedita per il brand, combinando mare, sport e safari.\r

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Debutterà a fine 2026 anche Club Med Borneo, a Kuala Penyu, nello stato malese di Sabah.\r

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Alle nuove aperture si affiancano i Resort recentemente rinnovati di Club Med Les Boucaniers, storico indirizzo del brand nei Caraibi e Club Med Palmiye, in Turchia, incastonato tra il Mediterraneo e i Monti del Tauro.\r

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Tra le proposte per l’estate 2027 torna protagonista anche Club Med 2, il veliero a cinque alberi che propone un’ampia programmazione di itinerari tra Italia, Corsica e Grecia.\r

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Accanto alle novità si confermano infine alcune delle destinazioni come Seychelles e Maldive. Sull’isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Marino Nazionale e a pochi minuti di barca da Mahé, c’è il Club Med Seychelles.\r

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Alle Maldive invece il Club Med Kani, nell’atollo di Malé Nord, e il Club Med Finolhu.","post_title":"Club Med apre le vendite per il 2027, Sudafrica e Borneo tra le novità","post_date":"2026-09-29T10:48:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790678909000]}]}}