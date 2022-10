Blue Air resta a terra: posticipata la ripresa dei voli prevista per il 10 ottobre Blue Air ha rimandato la ripresa dei voli programmata per il 10 ottobre. La compagnia aerea aveva sospeso i voli lo scorso 6 settembre, dopo aver accusato il Ministero dell’Ambiente di aver bloccato l’accesso ai suoi conti bancari. Nella nota ufficiale in cui annuncia che i voli non ripartiranno il 10 ottobre, la low cost rumena spiega che sta lavorando “al meglio per riprendere le operazioni di volo (…) A tal fine, Blue Air sta attualmente discutendo con potenziali investitori, finanziatori e il governo rumeno per ristrutturare il suo profilo di capitale in modo da poter riprendere le operazioni aeree”. Grave, ulteriore, incertezza per i passeggeri: sarebbero infatti già stati venduti circa 16.000 biglietti per voli previsti tra il 10 ottobre 2022 e il 30 ottobre 2023.

