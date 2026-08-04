Bamboo Airways in piena crisi. Biglietti indisponibili sul sito Bamboo Airways sta attraversando un nuovo periodo di forte turbolenza: la compagnia vietnamita ha smesso di pubblicare sul proprio sito web i voli commerciali per singoli passeggeri ad agosto, mantenendo solo poche rotazioni charter, mentre la sua flotta è ridotta al minimo indispensabile e il suo futuro appare più incerto che mai. Quasi fermo Dal 1° agosto, il motore di prenotazione di Bamboo Airways ha smesso di visualizzare i voli per le principali rotte nazionali vietnamite, tra cui Ho Chi Minh City – Hanoi, Hanoi – Da Nang e Ho Chi Minh City – Da Nang. Il sito web della compagnia aerea mostra costantemente il messaggio “nessun volo trovato”, mentre i suoi principali concorrenti vietnamiti continuano a vendere biglietti per le stesse rotte senza problemi. Questa interruzione del servizio non significa una cessazione completa delle attività. Bamboo Airways sembra concentrare le risorse rimanenti sui voli charter, stipulati con tour operator o partner che noleggiano l’intero aeromobile per viaggi di gruppo. In altre parole, la compagnia non offre più voli di linea al pubblico, ma continua a utilizzare alcuni aeromobili per clienti istituzionali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bamboo Airways sta attraversando un nuovo periodo di forte turbolenza: la compagnia vietnamita ha smesso di pubblicare sul proprio sito web i voli commerciali per singoli passeggeri ad agosto, mantenendo solo poche rotazioni charter, mentre la sua flotta è ridotta al minimo indispensabile e il suo futuro appare più incerto che mai. Quasi fermo Dal 1° agosto, il motore di prenotazione di Bamboo Airways ha smesso di visualizzare i voli per le principali rotte nazionali vietnamite, tra cui Ho Chi Minh City – Hanoi, Hanoi – Da Nang e Ho Chi Minh City – Da Nang. Il sito web della compagnia aerea mostra costantemente il messaggio "nessun volo trovato", mentre i suoi principali concorrenti vietnamiti continuano a vendere biglietti per le stesse rotte senza problemi. Questa interruzione del servizio non significa una cessazione completa delle attività. Bamboo Airways sembra concentrare le risorse rimanenti sui voli charter, stipulati con tour operator o partner che noleggiano l'intero aeromobile per viaggi di gruppo. In altre parole, la compagnia non offre più voli di linea al pubblico, ma continua a utilizzare alcuni aeromobili per clienti istituzionali. [post_title] => Bamboo Airways in piena crisi. Biglietti indisponibili sul sito [post_date] => 2026-08-04T00:35:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785803753000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025. Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani. Nord America Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia. [post_title] => Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri [post_date] => 2026-08-03T12:01:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785758507000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line sta modificando la propria strategia di prezzo per adottare tariffe più competitive fin dalle prime fasi della prenotazione. A dichiararlo, in un intervento riportato da TravelWeekly, è John Chidsey, ceo di Ncl. Questa decisione si discosta da una strategia che prevedeva di mantenere i prezzi elevati nella fase iniziale della prenotazione e di applicare sconti in prossimità della data di partenza. Nuova strategia di marketing Ncl, al centro degli sforzi di Chidsey per risanare le performance finanziarie di Nclh, lancerà anche una nuova strategia di marketing nelle prossime settimane sotto la guida del nuovo responsabile marketing Lee Applbaum. «L'obiettivo è semplice - ha detto il manager -: comunicare in modo più chiaro perché Nclè differente». L'azienda ha superato le aspettative di profitto del secondo trimestre, con un Ebitda rettificato in calo a 666 milioni di dollari anziché a 632 milioni come previsto. Il fatturato totale è stato di 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 4,9% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. In questo trimestre Nclh ha realizzato ulteriori risparmi per 100 milioni di dollari, principalmente attraverso il consolidamento dei fornitori di tecnologia. Nel trimestre precedente, il gruppo aveva annunciato risparmi per 125 milioni di dollari. Nel complesso, tuttavia, Nclh è ancora al di sotto del livello ottimale di prenotazioni per il prossimo anno. La previsione è che il rendimento netto per l'intero anno diminuirà di circa il 5%. I cambiamenti che l'azienda sta implementando per aumentare le entrate, come il rinnovamento del marketing, richiederanno tempo per avere un impatto sui risultati finanziari complessivi, come ha spiegato il direttore finanziario Mark Kempa. [post_title] => Norwegian Cruise Line: il cambio di passo impresso da John Chidsey [post_date] => 2026-08-03T09:11:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785748270000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines. Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile. Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines. Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines. [post_title] => Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines [post_date] => 2026-07-31T12:21:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785500474000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarebbe atteso a breve l'annuncio da parte del governo della Cambogia per la revisione delle condizioni relative ai visti per i viaggiatori stranieri. Lo riferisce Travel Mole, citando la dichiarazione di Thourn Sinan, presidente della sezione cambogiana della Pacific Asia Travel Association e presidente della B2B Cambodia Co., Ltd. La Cambogia sta affrontando una forte contrazione dell’attività turistica, con una sensibile flessione degli arrivi dall’inizio dell’anno, che nei primi sei mesi 2026 ha segnato un meno 47,9%, con 1.751.886 visitatori stranieri. Si tratta del risultato peggiore tra tutti i paesi dell’Asean. Ciascuno dei primi 10 mercati di provenienza dei turisti in Cambogia ha registrato una diminuzione, che va dal -96% della Thailandia al -10,7% dell’Australia. La flessione è legata alla chiusura del confine terrestre tra Cambogia e Thailandia, alla pubblicità negativa sulle truffe online e all’impatto del conflitto in Medio Oriente. I voli settimanali tra la Cambogia e il Medio Oriente sono scesi di fatto a 44 dai circa 52 registrati tra febbraio e luglio. Gli arrivi dall’estero via aerea sono diminuiti del 22,8%, mentre quelli via terra e via acqua sono crollati del 66,4%. Secondo i dati riportati, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al Parco Archeologico di Angkor sono scesi del 29,8%, attestandosi a 18,5 milioni di dollari. “Vediamo chiaramente che il governo sta affrontando la questione della crisi del turismo, poiché questo settore rappresenta la quarta fonte più importante di reddito e di posti di lavoro per la Cambogia - ha dichiarato Thourn Sinan -. Le misure vengono messe in atto, ma ci vuole tempo. Accolgo con favore, ad esempio, il giro di vite del governo sulle reti di truffe online, poiché contribuisce a ripristinare l’immagine della Cambogia. Tuttavia, permangono ancora dei punti deboli che il governo deve affrontare rapidamente». Secondo il manager sarebbe necessario "potenziare il marketing delle destinazioni e la trasformazione digitale. Dobbiamo inoltre ideare itinerari o prodotti specifici per mercati di nicchia quali il turismo per i senior, il turismo nel Golfo, il trekking nella giungla e in montagna. La comunicazione digitale è quindi fondamentale e dobbiamo investire di più per svilupparla". Altro capitolo delicato quello della connettività aerea, che "è essenziale e continuiamo a registrare una carenza di voli. La situazione è addirittura peggiorata di recente a causa del conflitto nel Golfo. L’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha costretto alcune compagnie aeree a sospendere temporaneamente i propri servizi verso Phnom Penh o Siem Reap. Dobbiamo fornire maggiori incentivi per attrarre i vettori aerei e moltiplicare le possibilità di collegarci a nuovi hub e offrire nuovi servizi aerei diretti. Poiché la situazione con la Thailandia rimane incerta, dobbiamo ottenere più voli con Cina, India, Malesia, Singapore e Vietnam per potenziare la connettività aerea”. Infine, la questione visti: sebbene la Cambogia offra condizioni di ingresso relativamente semplici, con il visto gratuito concesso ad alcuni paesi e il visto elettronico disponibile per gli altri, la mancanza di flessibilità nella tipologia di visto sta diventando un problema. La maggior parte dei turisti può entrare solo con un visto per ingresso singolo, del costo di 30 dollari. "L’obbligo di acquistare un visto ogni volta che un turista entra in Cambogia può rappresentare un fattore dissuasivo. Per questa Green Season il governo sta sperimentando il visto gratuito all’arrivo per i viaggiatori cinesi. Non conosciamo ancora l’esito di questa politica, ma posso affermare che il governo estenderà sicuramente questa opzione ad altri paesi. Il cambiamento della politica sui visti includerebbe anche alcuni mercati di provenienza a lungo raggio, come la Francia…". [post_title] => La Cambogia studia nuove strategie per attrarre più visitatori stranieri [post_date] => 2026-07-31T12:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785499903000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478149" align="alignleft" width="300"] Barcellona aeroporto El Prat[/caption] I dipendenti di Groundforce Barcellona inizieranno uno sciopero a tempo indeterminato il 4 agosto, una protesta che potrebbe avere ripercussioni sulle operazioni di compagnie aeree come Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways, United Airlines e Turkish Airlines presso l'aeroporto di El Prat. Lo sciopero interesserà i servizi di assistenza a terra, check-in, imbarco passeggeri e coordinamento voli forniti dalla società. La protesta è stata indetta dalla Cgt, il più grande sindacato dell'azienda, che la giustifica citando il "grave deterioramento della prevenzione dei rischi professionali e delle condizioni di salute sul lavoro". Secondo il sindacato, la carenza di personale costringe l'azienda a mantenere le attività operative con un organico insufficiente, aumentando il carico di lavoro e la pressione sui dipendenti. Servizi Groundforce fornisce servizi a più di venti compagnie aeree che operano nei terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barcellona. Tra queste, oltre ad Air Europa, Lufthansa, Air France e Qatar Airways, figurano compagnie come KLM, Etihad Airways, SAS, ITA Airways, Finnair, El Al, LOT Polish Airlines, Air China, Saudia Airlines, Air Transat e Luxair. Nella sua dichiarazione, il sindacato sostiene che l'azienda opera "con un personale minimo, causando carichi di lavoro insostenibili e un elevato turnover dei dipendenti, che generano livelli estremi di affaticamento fisico, stress e rischio di incidenti". Inoltre, afferma che la decisione di indire lo sciopero è stata presa dopo diversi tentativi di negoziazione falliti. [post_title] => Sciopero a tempo indeterminato a Barcellona El Prat. Dal 4 agosto [post_date] => 2026-07-31T10:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785494202000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Ethiopian Airlines ha registrato un fatturato annuo di 9,1 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2025/26, un record per la compagnia, che centra una crescita del +20% rispetto all’anno precedente nonostante le sfide geopolitiche che hanno fatto lievitare i costi operativi. Il ceo, Mesfin Tasew, ha affermato che la crescita del fatturato si è registrata nonostante l’impatto delle crisi mediorientali sui prezzi del carburante, sulle operazioni di volo e sulla domanda di trasporto passeggeri. Le spese sono aumentate del 25%. Il numero di passeggeri è cresciuto del 10% raggiungendo i 20,7 milioni, mentre i volumi di merci sono aumentati del 16% su base annua, attestandosi a 897.000 tonnellate metriche. La compagnia aerea ha ampliato la propria rete internazionale con quattro nuove rotte, tra cui collegamenti verso il Portogallo, il Vietnam e Abu Dhabi, oltre a ulteriori destinazioni domestiche, e ha aggiunto otto aeromobili alla propria flotta. I risultati confermano la validità della strategia “Vision 2035” di Ethiopian, che punta a raggiungere un fatturato di 25 miliardi di dollari e 67 milioni di passeggeri all’anno. [post_title] => Ethiopian Airlines: balzo in avanti del 20% per il fatturato che tocca i 9,1 mld di dollari [post_date] => 2026-07-31T09:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785489339000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_520022" align="alignleft" width="224"] Il primo ministro Manuel Marrero[/caption] Il governo cubano ha riconosciuto l'uscita dal Paese di sette catene alberghiere internazionali che gestivano il 46% delle camere disponibili sull'isola, oltre 80 mila secondo i dati ufficiali, denunciando una "paralisi quasi totale" del settore turistico, uno dei principali motori dell'economia nazionale. Il primo ministro Manuel Marrero ha attribuito la crisi alle pressioni degli Stati Uniti, al blocco delle forniture petrolifere e alla minaccia di sanzioni contro le aziende internazionali. Secondo Marrero, il 73% delle strutture alberghiere è attualmente chiuso, con 25 mila posti di lavoro a rischio. Tra le catene che hanno lasciato Cuba figurano le spagnole Meliá, Iberostar e Barceló, la canadese Blue Diamond, l'indonesiana Archipielago International e la turca ATG. La crisi del turismo si inserisce in un quadro economico difficile, con il Pil cubano diminuito del 15% negli ultimi sei anni secondo dati ufficiali. [post_title] => Cuba, sette catene alberghiere vanno via. Ormai è ufficiale [post_date] => 2026-07-30T11:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785411760000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno meno per la domanda di viaggio globale nel mese di giugno: la Iata segnala una flessione dell’1,7% rispetto a giugno 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è scesa dello 0,6%. La capacità totale, misurata in posti-chilometri disponibili è diminuita dell’1,3% su base annua, e il load factor è stato dell’84,2% (-0,4 ppt rispetto a giugno 2025). La domanda internazionale è scesa dello 0,9% rispetto a giugno 2025 ma, escludendo il Medio Oriente, la stessa è cresciuta dell’1,1%. La capacità è diminuita dello 0,6% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84,2% (-0,2 ppt). La domanda nazionale ha registrato una contrazione del 3% rispetto a giugno 2025; la capacità è diminuita del 2,4% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84% (-0,5 ppt rispetto a giugno 2025). Il calo registrato a giugno «è dovuto in gran parte alla contrazione dei mercati interni in Cina, negli Stati Uniti e in Giappone, nonché alla domanda internazionale per i vettori del Medio Oriente. - ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh -. Sebbene i risultati del Medio Oriente siano migliorati, le rinnovate tensioni non favoriranno la ripresa della regione e l’effetto a catena dell’aumento dei prezzi del carburante continuerà a gravare sui viaggiatori con tariffe aeree più elevate. «Le persone continuano a viaggiare, il che rappresenta un importante fattore di crescita economica globale. Non c’è dubbio, tuttavia, che la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente e la normalizzazione delle forniture di petrolio migliorerebbero le prospettive per le compagnie aeree, le economie e le società di tutto il mondo». [post_title] => Iata, domanda di viaggio in calo dell'1,7% a giugno. Pesa la crisi in Medio Oriente [post_date] => 2026-07-30T10:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785407973000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bamboo airways in crisi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1283,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bamboo Airways sta attraversando un nuovo periodo di forte turbolenza: la compagnia vietnamita ha smesso di pubblicare sul proprio sito web i voli commerciali per singoli passeggeri ad agosto, mantenendo solo poche rotazioni charter, mentre la sua flotta è ridotta al minimo indispensabile e il suo futuro appare più incerto che mai.\r

\r

Quasi fermo\r

Dal 1° agosto, il motore di prenotazione di Bamboo Airways ha smesso di visualizzare i voli per le principali rotte nazionali vietnamite, tra cui Ho Chi Minh City – Hanoi, Hanoi – Da Nang e Ho Chi Minh City – Da Nang. Il sito web della compagnia aerea mostra costantemente il messaggio \"nessun volo trovato\", mentre i suoi principali concorrenti vietnamiti continuano a vendere biglietti per le stesse rotte senza problemi.\r

Questa interruzione del servizio non significa una cessazione completa delle attività. Bamboo Airways sembra concentrare le risorse rimanenti sui voli charter, stipulati con tour operator o partner che noleggiano l'intero aeromobile per viaggi di gruppo. In altre parole, la compagnia non offre più voli di linea al pubblico, ma continua a utilizzare alcuni aeromobili per clienti istituzionali.","post_title":"Bamboo Airways in piena crisi. Biglietti indisponibili sul sito","post_date":"2026-08-04T00:35:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785803753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra luglio e agosto, il sistema aeroportuale romano accoglierà quasi 11,5 milioni di passeggeri. Oltre all’aeroporto di Ciampino, in particolare, sono 10,7 milioni i passeggeri attesi all’aeroporto di Roma Fiumicino, con una crescita stimata di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e picchi giornalieri che dovrebbero superare i 180 mila viaggiatori già registrati nel 2025.\r

\r

Per la summer 2026, tra le nuove rotte intercontinentali raggiungibili da Fiumicino ci sono quelle verso Seattle, operate da Alaska Airlines e Delta, Houston con Ita Airways, Nuova Delhi con Air India e Sharjah con Air Arabia. Si rafforzano anche altri collegamenti di lungo raggio verso Australia (con Qantas), Hong Kong (con Cathay Pacific), Singapore (con Singapore Airlines), Sud America (con Latam) e Africa orientale (con Ethiopian Airlines), insieme all’espansione dell’offerta dei vettori nord e sudamericani.\r

Nord America\r

Il Nord America si conferma il mercato più dinamico per lo sviluppo intercontinentale del “Leonardo da Vinci”: nella stagione estiva in corso, l’offerta nordamericana arriverà fino a 41 partenze giornaliere verso 22 aeroporti, rafforzando il posizionamento globale dello scalo. In crescita anche il network europeo, con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Salisburgo e Burgas, affiancate dall’espansione di Ita Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia.","post_title":"Fiumicino e Ciampino, fra luglio e agosto 11,5 milioni di passeggeri","post_date":"2026-08-03T12:01:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785758507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Norwegian Cruise Line sta modificando la propria strategia di prezzo per adottare tariffe più competitive fin dalle prime fasi della prenotazione. A dichiararlo, in un intervento riportato da TravelWeekly, è John Chidsey, ceo di Ncl.\r

Questa decisione si discosta da una strategia che prevedeva di mantenere i prezzi elevati nella fase iniziale della prenotazione e di applicare sconti in prossimità della data di partenza.\r

Nuova strategia di marketing\r

Ncl, al centro degli sforzi di Chidsey per risanare le performance finanziarie di Nclh, lancerà anche una nuova strategia di marketing nelle prossime settimane sotto la guida del nuovo responsabile marketing Lee Applbaum. «L'obiettivo è semplice - ha detto il manager -: comunicare in modo più chiaro perché Nclè differente».\r

\r

L'azienda ha superato le aspettative di profitto del secondo trimestre, con un Ebitda rettificato in calo a 666 milioni di dollari anziché a 632 milioni come previsto. Il fatturato totale è stato di 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 4,9% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente.\r

\r

In questo trimestre Nclh ha realizzato ulteriori risparmi per 100 milioni di dollari, principalmente attraverso il consolidamento dei fornitori di tecnologia. Nel trimestre precedente, il gruppo aveva annunciato risparmi per 125 milioni di dollari. Nel complesso, tuttavia, Nclh è ancora al di sotto del livello ottimale di prenotazioni per il prossimo anno.\r

\r

La previsione è che il rendimento netto per l'intero anno diminuirà di circa il 5%. I cambiamenti che l'azienda sta implementando per aumentare le entrate, come il rinnovamento del marketing, richiederanno tempo per avere un impatto sui risultati finanziari complessivi, come ha spiegato il direttore finanziario Mark Kempa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian Cruise Line: il cambio di passo impresso da John Chidsey","post_date":"2026-08-03T09:11:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785748270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio al vertice per alcune compagnie del gruppo Lufthansa e precisamente Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines. \r

\r

Edi Wolfensberger diventerà il nuovo ceo della svizzera Edelweiss, dal prossimo 1° ottobre. Succederà a Bernd Bauer, che lascerà il gruppo Lufthansa. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di cco di Eurowings. Svizzero, il manager ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in varie società del Gruppo. Ad esempio, è stato amministratore delegato di Lufthansa Aviation Training Switzerland e ccp e responsabile operativo di Brussels Airlines.\r

\r

Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come coo di Eurowings, sempre dal 1° ottobre . È alla guida di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Dal 2013 ha ricoperto varie posizioni dirigenziali all’interno del gruppo tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato responsabile della flotta presso Germanwings e successivamente ha guidato le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è titolare di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina di un successore alla guida di Lufthansa Aviation Training verrà presa il prima possibile.\r

\r

Infine, Michael Kircher diventerà il nuovo ceo e responsabile operativo di Lufthansa City Airlines, dal 1° novembre 2026. Inoltre, assumerà il ruolo di co-amministratore delegato di Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, il quale - come previsto da tempo - si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante presso Lufthansa Airlines.\r

\r

Kircher arriva a Lufthansa City Airlines da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile designato per la formazione dell’equipaggio e responsabile della formazione, oltre che di comandante sulla famiglia di aeromobili Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente, ad interim, il ruolo di responsabile operativo presso Austrian Airlines.","post_title":"Gruppo Lh: novità ai vertici di Edelweiss, Eurowings e Lufthansa City Airlines","post_date":"2026-07-31T12:21:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785500474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe atteso a breve l'annuncio da parte del governo della Cambogia per la revisione delle condizioni relative ai visti per i viaggiatori stranieri.\r

\r

Lo riferisce Travel Mole, citando la dichiarazione di Thourn Sinan, presidente della sezione cambogiana della Pacific Asia Travel Association e presidente della B2B Cambodia Co., Ltd.\r

\r

La Cambogia sta affrontando una forte contrazione dell’attività turistica, con una sensibile flessione degli arrivi dall’inizio dell’anno, che nei primi sei mesi 2026 ha segnato un meno 47,9%, con 1.751.886 visitatori stranieri. Si tratta del risultato peggiore tra tutti i paesi dell’Asean. Ciascuno dei primi 10 mercati di provenienza dei turisti in Cambogia ha registrato una diminuzione, che va dal -96% della Thailandia al -10,7% dell’Australia.\r

\r

La flessione è legata alla chiusura del confine terrestre tra Cambogia e Thailandia, alla pubblicità negativa sulle truffe online e all’impatto del conflitto in Medio Oriente. I voli settimanali tra la Cambogia e il Medio Oriente sono scesi di fatto a 44 dai circa 52 registrati tra febbraio e luglio.\r

\r

Gli arrivi dall’estero via aerea sono diminuiti del 22,8%, mentre quelli via terra e via acqua sono crollati del 66,4%. Secondo i dati riportati, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al Parco Archeologico di Angkor sono scesi del 29,8%, attestandosi a 18,5 milioni di dollari.\r

\r

“Vediamo chiaramente che il governo sta affrontando la questione della crisi del turismo, poiché questo settore rappresenta la quarta fonte più importante di reddito e di posti di lavoro per la Cambogia - ha dichiarato Thourn Sinan -. Le misure vengono messe in atto, ma ci vuole tempo. Accolgo con favore, ad esempio, il giro di vite del governo sulle reti di truffe online, poiché contribuisce a ripristinare l’immagine della Cambogia. Tuttavia, permangono ancora dei punti deboli che il governo deve affrontare rapidamente».\r

\r

Secondo il manager sarebbe necessario \"potenziare il marketing delle destinazioni e la trasformazione digitale. Dobbiamo inoltre ideare itinerari o prodotti specifici per mercati di nicchia quali il turismo per i senior, il turismo nel Golfo, il trekking nella giungla e in montagna. La comunicazione digitale è quindi fondamentale e dobbiamo investire di più per svilupparla\".\r

\r

Altro capitolo delicato quello della connettività aerea, che \"è essenziale e continuiamo a registrare una carenza di voli. La situazione è addirittura peggiorata di recente a causa del conflitto nel Golfo. L’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha costretto alcune compagnie aeree a sospendere temporaneamente i propri servizi verso Phnom Penh o Siem Reap. Dobbiamo fornire maggiori incentivi per attrarre i vettori aerei e moltiplicare le possibilità di collegarci a nuovi hub e offrire nuovi servizi aerei diretti. Poiché la situazione con la Thailandia rimane incerta, dobbiamo ottenere più voli con Cina, India, Malesia, Singapore e Vietnam per potenziare la connettività aerea”.\r

\r

Infine, la questione visti: sebbene la Cambogia offra condizioni di ingresso relativamente semplici, con il visto gratuito concesso ad alcuni paesi e il visto elettronico disponibile per gli altri, la mancanza di flessibilità nella tipologia di visto sta diventando un problema. La maggior parte dei turisti può entrare solo con un visto per ingresso singolo, del costo di 30 dollari. \r

\r

\"L’obbligo di acquistare un visto ogni volta che un turista entra in Cambogia può rappresentare un fattore dissuasivo. Per questa Green Season il governo sta sperimentando il visto gratuito all’arrivo per i viaggiatori cinesi. Non conosciamo ancora l’esito di questa politica, ma posso affermare che il governo estenderà sicuramente questa opzione ad altri paesi. Il cambiamento della politica sui visti includerebbe anche alcuni mercati di provenienza a lungo raggio, come la Francia…\".","post_title":"La Cambogia studia nuove strategie per attrarre più visitatori stranieri","post_date":"2026-07-31T12:11:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785499903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478149\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barcellona aeroporto El Prat[/caption]\r

\r

I dipendenti di Groundforce Barcellona inizieranno uno sciopero a tempo indeterminato il 4 agosto, una protesta che potrebbe avere ripercussioni sulle operazioni di compagnie aeree come Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways, United Airlines e Turkish Airlines presso l'aeroporto di El Prat. Lo sciopero interesserà i servizi di assistenza a terra, check-in, imbarco passeggeri e coordinamento voli forniti dalla società.\r

\r

La protesta è stata indetta dalla Cgt, il più grande sindacato dell'azienda, che la giustifica citando il \"grave deterioramento della prevenzione dei rischi professionali e delle condizioni di salute sul lavoro\". Secondo il sindacato, la carenza di personale costringe l'azienda a mantenere le attività operative con un organico insufficiente, aumentando il carico di lavoro e la pressione sui dipendenti.\r

Servizi\r

Groundforce fornisce servizi a più di venti compagnie aeree che operano nei terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Barcellona. Tra queste, oltre ad Air Europa, Lufthansa, Air France e Qatar Airways, figurano compagnie come KLM, Etihad Airways, SAS, ITA Airways, Finnair, El Al, LOT Polish Airlines, Air China, Saudia Airlines, Air Transat e Luxair.\r

\r

Nella sua dichiarazione, il sindacato sostiene che l'azienda opera \"con un personale minimo, causando carichi di lavoro insostenibili e un elevato turnover dei dipendenti, che generano livelli estremi di affaticamento fisico, stress e rischio di incidenti\". Inoltre, afferma che la decisione di indire lo sciopero è stata presa dopo diversi tentativi di negoziazione falliti.","post_title":"Sciopero a tempo indeterminato a Barcellona El Prat. Dal 4 agosto","post_date":"2026-07-31T10:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1785494202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Ethiopian Airlines ha registrato un fatturato annuo di 9,1 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2025/26, un record per la compagnia, che centra una crescita del +20% rispetto all’anno precedente nonostante le sfide geopolitiche che hanno fatto lievitare i costi operativi.\r

\r

Il ceo, Mesfin Tasew, ha affermato che la crescita del fatturato si è registrata nonostante l’impatto delle crisi mediorientali sui prezzi del carburante, sulle operazioni di volo e sulla domanda di trasporto passeggeri. Le spese sono aumentate del 25%.\r

\r

Il numero di passeggeri è cresciuto del 10% raggiungendo i 20,7 milioni, mentre i volumi di merci sono aumentati del 16% su base annua, attestandosi a 897.000 tonnellate metriche. \r

\r

La compagnia aerea ha ampliato la propria rete internazionale con quattro nuove rotte, tra cui collegamenti verso il Portogallo, il Vietnam e Abu Dhabi, oltre a ulteriori destinazioni domestiche, e ha aggiunto otto aeromobili alla propria flotta.\r

\r

I risultati confermano la validità della strategia “Vision 2035” di Ethiopian, che punta a raggiungere un fatturato di 25 miliardi di dollari e 67 milioni di passeggeri all’anno.","post_title":"Ethiopian Airlines: balzo in avanti del 20% per il fatturato che tocca i 9,1 mld di dollari","post_date":"2026-07-31T09:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785489339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520022\" align=\"alignleft\" width=\"224\"] Il primo ministro Manuel Marrero[/caption]\r

\r

Il governo cubano ha riconosciuto l'uscita dal Paese di sette catene alberghiere internazionali che gestivano il 46% delle camere disponibili sull'isola, oltre 80 mila secondo i dati ufficiali, denunciando una \"paralisi quasi totale\" del settore turistico, uno dei principali motori dell'economia nazionale.\r

\r

Il primo ministro Manuel Marrero ha attribuito la crisi alle pressioni degli Stati Uniti, al blocco delle forniture petrolifere e alla minaccia di sanzioni contro le aziende internazionali.\r

Secondo Marrero, il 73% delle strutture alberghiere è attualmente chiuso, con 25 mila posti di lavoro a rischio. Tra le catene che hanno lasciato Cuba figurano le spagnole Meliá, Iberostar e Barceló, la canadese Blue Diamond, l'indonesiana Archipielago International e la turca ATG.\r

\r

La crisi del turismo si inserisce in un quadro economico difficile, con il Pil cubano diminuito del 15% negli ultimi sei anni secondo dati ufficiali.","post_title":"Cuba, sette catene alberghiere vanno via. Ormai è ufficiale","post_date":"2026-07-30T11:42:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785411760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno meno per la domanda di viaggio globale nel mese di giugno: la Iata segnala una flessione dell’1,7% rispetto a giugno 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è scesa dello 0,6%. La capacità totale, misurata in posti-chilometri disponibili è diminuita dell’1,3% su base annua, e il load factor è stato dell’84,2% (-0,4 ppt rispetto a giugno 2025).\r

\r

La domanda internazionale è scesa dello 0,9% rispetto a giugno 2025 ma, escludendo il Medio Oriente, la stessa è cresciuta dell’1,1%. La capacità è diminuita dello 0,6% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84,2% (-0,2 ppt).\r

\r

La domanda nazionale ha registrato una contrazione del 3% rispetto a giugno 2025; la capacità è diminuita del 2,4% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84% (-0,5 ppt rispetto a giugno 2025).\r

\r

Il calo registrato a giugno «è dovuto in gran parte alla contrazione dei mercati interni in Cina, negli Stati Uniti e in Giappone, nonché alla domanda internazionale per i vettori del Medio Oriente. - ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh -. Sebbene i risultati del Medio Oriente siano migliorati, le rinnovate tensioni non favoriranno la ripresa della regione e l’effetto a catena dell’aumento dei prezzi del carburante continuerà a gravare sui viaggiatori con tariffe aeree più elevate.\r

\r

«Le persone continuano a viaggiare, il che rappresenta un importante fattore di crescita economica globale. Non c’è dubbio, tuttavia, che la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente e la normalizzazione delle forniture di petrolio migliorerebbero le prospettive per le compagnie aeree, le economie e le società di tutto il mondo».","post_title":"Iata, domanda di viaggio in calo dell'1,7% a giugno. Pesa la crisi in Medio Oriente","post_date":"2026-07-30T10:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785407973000]}]}}