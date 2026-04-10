Alta Velocità interrotta sulla Roma-Firenze dall’11 al 13 aprile Il weekend in arrivo vedrà la temporanea sospensione alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, e ripreso dall’Ansa, la sospensione servirà per l’attivazione del sistema europeo Ertms, considerato il più avanzato sistema di controllo della marcia dei treni. L’interruzione scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile, e interesserà in modo particolare la tratta ad alta velocità tra Rovezzano e Settebagni. Parallelamente, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, sarà sospesa la circolazione tra Orte e Roma Tiburtina dalle ore 14 di sabato fino alle prime ore di domenica. L’intervento riguarda nello specifico il tratto Orvieto–Settebagni, ultimo segmento della direttrice ad essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l’adeguamento dell’intera rete AV nazionale agli standard europei. Durante la finestra dei lavori, né la linea Alta Velocità né quella convenzionale potranno essere percorse regolarmente dai treni, con un impatto significativo sulla mobilità ferroviaria tra il Centro e il Nord Italia. I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte ad una forte riduzione dei collegamenti, variazioni di percorso e aumento dei tempi di viaggio. Molti convogli saranno deviati su linee alternative, in particolare sulla direttrice tirrenica, con inevitabili rallentamenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni o modifiche, mentre i tempi di percorrenza potranno allungarsi anche sensibilmente rispetto agli standard abituali. La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle ore 15 di domenica 12 aprile, ma con un’offerta ancora ridotta e tempi di viaggio più lunghi per alcuni collegamenti instradati sulla linea convenzionale. Ulteriori criticità sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, quando il servizio non sarà ancora completamente regolare, soprattutto nel tratto tra Orvieto Sud e Settebagni. Il ritorno alla piena normalità è previsto solo a partire da martedì 14 aprile, quando tutti i collegamenti torneranno operativi secondo l’orario standard. Condividi

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La novità 2026 di Grecotel Luxme Kos sono le suite familiari di lusso completamente rinnovate, con o senza piscina privata, caratterizzate da un'estetica raffinata con arredi scultorei e un bagno rivestito in travertino con vasca freestanding. Un'ottima scelta per quest'estate è la nuova collezione di camere che circondano una piscina condivisa. Queste includono bungalow, camere familiari piccole e più grandi e suite. Oltre a queste opzioni, le sistemazioni del resort spaziano da camere con vista mare a suite attico, e ville fronte mare con piscine private, tra cui una residenza fronte mare su due livelli di 250 metri quadrati con ampie verande e vista diretta sul Mar Egeo.\r

Le novità\r

La nuova offerta gastronomica comprende sei ristoranti e quattro bar con viste panoramiche. Tra le novità, spiccano le specialità cotte su pietra lavica di Finicia, l'aperitivo bar in stile anni '30 con i piatti italiani più amati, Asiana sulla spiaggia e Tavernaki con i classici greci. Il ristorante a buffet Lagoon propone la pasticceria del resort con dessert freschi, pane e pasticcini fatti in casa. Infine, la nuova Creperie-Gelateria è una delle preferite dalle famiglie.\r

Il fulcro del resort è il complesso di piscine a laguna, al cui centro si trova Papaya Island: un isolotto sabbioso, adornato con amache e lettini con bracieri la sera, che prende il nome dagli alberi di papaya che crescono nei giardini del resort.\r

Uno dei più grandi centri benessere delle isole greche, l'Elixir Spa onora l'eredità di Ippocrate attraverso trattamenti radicati in antichi rituali di guarigione e ingredienti naturali.\r

Infine, Grecoland è costruita attorno a due delle più grandi storie di Kos: i vulcani e Ippocrate, il padre della medicina moderna, nato a Kos.","post_title":"Grecotel Luxme Kos: rinnovate le suite familiari","post_date":"2026-04-10T13:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775829478000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 21 giugno, Bluserena Hotels & Resorts celebrerà il 40° anniversario dalla sua fondazione. Il programma di festeggiamento si inserisce in un concept di ospitalità che pone al centro le persone e conferma l’impegno del gruppo nel creare esperienze coinvolgenti e autentiche.\r

Per celebrare questo importante anniversario, dal 20 al 27 giugno tutte le strutture del gruppo proporranno un ricco calendario di attività, esperienze e vantaggi esclusivi. Nei resort del brand sono previsti eventi di intrattenimento con ospiti speciali. A completare il programma, Bluserena introduce anche una promozione dedicata: uno sconto del 40% su una selezione di servizi aggiuntivi, tra cui ombrelloni nelle prime file, late check-out, Serenella Experience e kit Serenella.\r

Una storia di lunga data\r

La storia di Bluserena inizia a metà degli anni ’80 con un hotel sul mare, quando prendeva forma in Italia un nuovo modo di vivere la vacanza: un’ospitalità autentica, costruita sul mare, sulle relazioni e sulla qualità del tempo libero. Da quel primo progetto, il gruppo è cresciuto fino a diventare una realtà di riferimento nel panorama turistico italiano. Oggi Bluserena accoglie i propri ospiti in 13 hotel e resort, moderni centri congressi e nella Ethra Thalasso Spa. Le strutture si trovano in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo, affacciate su alcune delle spiagge più suggestive d’Italia, oltre che in Piemonte, nel comprensorio sciistico della Vialattea.\r

Nel corso degli anni, Bluserena ha sviluppato un modello di ospitalità fortemente orientato alla persona. L’ascolto costante degli ospiti ha permesso di raggiungere elevati livelli di soddisfazione e fidelizzazione: quasi un ospite su due sceglie di tornare. Questo approccio si riflette anche nella cultura aziendale: Bluserena è entrata nella classifica Best Workplaces Italia 2026 di Great Place to Work. Il 2026 segna inoltre un momento di svolta con il lancio del nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”, disponibile in tutti i resort dalla stagione estiva.","post_title":"Bluserena compie 40 anni. Le celebrazioni a giugno","post_date":"2026-04-10T12:25:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775823933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il weekend in arrivo vedrà la temporanea sospensione alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico.\r

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Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, e ripreso dall'Ansa, la sospensione servirà per l’attivazione del sistema europeo Ertms, considerato il più avanzato sistema di controllo della marcia dei treni.\r

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L’interruzione scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile, e interesserà in modo particolare la tratta ad alta velocità tra Rovezzano e Settebagni.\r

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Parallelamente, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, sarà sospesa la circolazione tra Orte e Roma Tiburtina dalle ore 14 di sabato fino alle prime ore di domenica.\r

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L’intervento riguarda nello specifico il tratto Orvieto–Settebagni, ultimo segmento della direttrice ad essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l’adeguamento dell’intera rete AV nazionale agli standard europei. Durante la finestra dei lavori, né la linea Alta Velocità né quella convenzionale potranno essere percorse regolarmente dai treni, con un impatto significativo sulla mobilità ferroviaria tra il Centro e il Nord Italia.\r

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I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte ad una forte riduzione dei collegamenti, variazioni di percorso e aumento dei tempi di viaggio. Molti convogli saranno deviati su linee alternative, in particolare sulla direttrice tirrenica, con inevitabili rallentamenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni o modifiche, mentre i tempi di percorrenza potranno allungarsi anche sensibilmente rispetto agli standard abituali. La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle ore 15 di domenica 12 aprile, ma con un’offerta ancora ridotta e tempi di viaggio più lunghi per alcuni collegamenti instradati sulla linea convenzionale.\r

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Ulteriori criticità sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, quando il servizio non sarà ancora completamente regolare, soprattutto nel tratto tra Orvieto Sud e Settebagni. Il ritorno alla piena normalità è previsto solo a partire da martedì 14 aprile, quando tutti i collegamenti torneranno operativi secondo l’orario standard.","post_title":"Alta Velocità interrotta sulla Roma-Firenze dall'11 al 13 aprile","post_date":"2026-04-10T11:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775820380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria tranquillizza i passeggeri sull'operatività dei collegamenti aerei nonché sulla disponibilità di carburante.\r

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Una nota della Sasa spa, società di gestione del 'San Francesco d'Assisi', spiega che è prevista la \"Totale regolarità\" dei voli programmati da e per l'aeroporto dell'Umbria.\r

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\"Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale e alle informazioni pervenute da Ryanair, si informa che l'aeroporto internazionale dell'Umbria 'San Francesco d'Assisi' non subirà alcun taglio o cancellazione di voli a seguito della decisione della compagnia di ridurre le proprie operazioni in alcuni Paesi europei, tra cui Belgio e Spagna\".\r

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Si precisa inoltre che \"presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria non si registrano problematiche relative alla fornitura di carburante aereo.\r

Le operazioni di scalo si svolgono regolarmente e senza alcuna criticità, garantendo la piena operatività dei collegamenti programmati\".","post_title":"Aeroporto Perugia: \"Totale regolarità\" dei voli. Nessun problema carburante","post_date":"2026-04-10T11:11:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775819493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Dal 13 al 16 aprile, la Valle d’Itria si trasforma nel palcoscenico d’elezione del turismo d'alta gamma. Con la quarta edizione di True Puglia, l’evento ideato da Luigi De Santis evolve da fiera di settore a vero e proprio think tank dell’ospitalità mediterranea.\r

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Se il triennio 2023-2025 ha consacrato il brand, il 2026 segna il \"grande salto\". Per la prima volta, il format abbraccerà non solo la Puglia, ma anche Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il cuore pulsante dell’evento sarà Savelletri di Fasano, dove l’eccellenza dei boutique hotel e dei resort più esclusivi incontrerà il mercato internazionale: 50 brand iconici per ogni regione coinvolta e 60 top travel advisor internazionali (da Usa, Canada, Australia e Sud America). Obiettivo: creare un dialogo diretto tra l’anima autentica dei territori e i consulenti che muovono i grandi flussi del lusso mondiale.\r

Un nuovo modello di lusso\r

True Puglia 2026 non è solo networking, è un modello di lusso consapevole che punta a ridefinire il futuro dell’accoglienza d’eccellenza, trasformando il territorio in un’esperienza immersiva e senza confini. Il cuore della manifestazione batterà in alcune realtà simbolo come Borgo Egnazia, Masseria Montenapoleone, Masseria Torre Maizza e Torre Coccaro, dove gli incontri b2b si alterneranno a momenti conviviali e itineranti alla scoperta del patrimonio culturale locale.\r

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«Siamo entusiasti di dare il via alla quarta edizione di True Puglia, una piattaforma che presenta gli hotel più affascinanti, i designer di esperienze locali di alto livello e le più suggestive location ai più influenti professionisti del luxury travel a livello mondiale - spiega Luigi De Santis, founder e managing director di True Event -. L’obiettivo non è solo mostrare un prodotto, ma far vivere la destinazione affinché gli agenti di viaggio possano trasmetterne il valore reale ai propri clienti finali». L'evento prevede la partecipazione strategica di Puglia Promozione e Apt Regione Basilicata come destination partner, confermando l'importanza del supporto istituzionale per la crescita del turismo di lusso nel Mezzogiorno.\r

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Il network si è evoluto in una community attiva tutto l'anno con il format Road To True. Il calendario 2026 prevede tappe da nord a sud della penisola: 12-15 giugno: True Dolomites (Alta Badia); 28 settembre - 1 ottobre: True Sardegna; 10-13 novembre: True Sicilia.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"True Puglia 2026: il salotto del luxury travel ridisegna i confini nel Sud Italia","post_date":"2026-04-10T10:23:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["luigi-de-santis","true-basilicata","true-puglia","true-sardegna","true-sicilia"],"post_tag_name":["luigi de santis","true basilicata","True Puglia","true sardegna","true sicilia"]},"sort":[1775816596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511533\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Olga D'Auria,[/caption]\r

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Nato come semplice blog sulla destinazione, Parigi.it negli ultimi vent’anni ha registrato una importante evoluzione, trasformandosi progressivamente in una piattaforma specializzata, capace di intercettare – e anticipare – i bisogni dei viaggiatori italiani diretti a Parigi.\r

Dalla vendita di trasporti e biglietti museali fino ai pacchetti completi per gruppi, passando per un forte sviluppo del canale trade, oggi Parigi.it rappresenta un caso interessante di integrazione tra contenuto e distribuzione.\r

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A raccontarlo è Olga D'Auria, direttrice marketing, sales & partnerships, che ripercorre le tappe di questa crescita e traccia le prospettive future tra mercato leisure e trade.\r

Parigi.it nasce come blog: cosa vi ha portato a evolvere il modello di business?\r

Siamo partiti come un portale turistico, un blog dedicato appunto alla destinazione Parigi. Poi, ascoltando nel tempo le richieste dei nostri utenti – parliamo di circa vent’anni fa, quando il segmento tour & activities non era ancora così sviluppato – ci siamo accorti di una domanda molto concreta. I viaggiatori volevano acquistare in anticipo servizi come abbonamenti ai trasporti, biglietti per musei per evitare le code o visite guidate in italiano. Da lì abbiamo costruito una piattaforma di prenotazione dedicata esclusivamente a Parigi, diventando specialisti della destinazione.\r

Qual è stato il primo vero motore di crescita?\r

All’inizio il core business era la rivendita anticipata di trasporti e biglietti per musei. Molti clienti erano disposti a pagare qualcosa in più pur di partire tranquilli con tutto organizzato. Questo ci ha dato una base molto solida. Progressivamente abbiamo integrato altri servizi, a partire dalle visite guidate in italiano, visto che il nostro mercato è esclusivamente italiano. Oggi proponiamo tour con partenze regolari al Louvre, al Musée d'Orsay, nei quartieri della città e anche a Versailles.\r

A questi si sono aggiunti spettacoli di cabaret, trasferimenti e tutto ciò che può arricchire un viaggio a Parigi. Nella fase iniziale invece non includevamo l’hotel, ma oggi siamo arrivati a costruire pacchetti completi, soprattutto per piccoli e medi gruppi.\r

Parigi.it nasce B2C: quanto pesa oggi invece il B2B?\r

Lavoriamo molto con le agenzie di viaggio, che negli anni si sono fidelizzate e ci considerano ormai un riferimento sulla destinazione, quindi il B2B rappresenta circa il 50% del nostro business. Abbiamo sviluppato un’area dedicata alle agenzie con tariffe nette e la possibilità di prenotare singoli servizi oppure richiedere preventivi per pacchetti completi, inclusi hotel e servizi per gruppi, prevalentemente leisure ma anche con una componente incentive.\r

Quali sono le partnership più rilevanti?\r

Siamo distributori ufficiali della biglietteria di Disneyland Paris e rivenditori ufficiali dei trasporti parigini in Italia. Inoltre siamo connessi ai principali sistemi di biglietteria delle attrazioni, come il Moulin Rouge, permettendo alle agenzie di verificare disponibilità in tempo reale ed emettere direttamente i biglietti.\r

Tutto questo è stato possibile anche grazie a importanti investimenti nella tecnologia, per integrarci con i fornitori locali, dai Bateaux Parisiens ad altri operatori.\r

Come sta andando il mercato oggi?\r

Se confrontiamo i numeri con il 2023, che è stato straordinario, si potrebbe parlare di un calo. Ma in realtà siamo in linea con il 2019, quindi con il periodo pre-Covid. Il 2025 è stato positivo e il 2026 si prospetta ancora più interessante.\r

Stiamo osservando infatti uno spostamento di domanda: alcune agenzie stanno riportando clienti dal lungo raggio verso l’Europa, anche a causa dello scenario geopolitico. In questo contesto Parigi resta un evergreen per il mercato italiano, in tutte le stagioni.\r

Tra i prodotti più recenti ci sono le gift card: come stanno performando?\r

Molto bene direi. Abbiamo creato le gift card “Regala Parigi” e altre dedicate anche a Disneyland Paris. Permettono di regalare un importo personalizzabile, che il destinatario può utilizzare per qualsiasi servizio: dai trasporti agli spettacoli, fino alle visite guidate.\r

È un prodotto molto apprezzato, soprattutto nel B2C, perché consente di regalare l’esperienza della destinazione, lasciando libertà di scelta su come viverla.\r

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Dalla singola attività al pacchetto, Parigi.it lavora sia con il cliente finale sia con il trade, con un’offerta completa e integrata. E con lo stesso approccio: “ascoltare le esigenze reali del viaggiatore e trasformarle in servizi concreti”.","post_title":"Parigi.it, da blog a hub distributivo: l’evoluzione guidata dai viaggiatori","post_date":"2026-04-10T09:42:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775814128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Rocksresort è il più grande snow park di tutta Europa e si trova in Svizzera, non lontano da Laax, una cittadina dove 40 anni fa vivevano 200 persone e che oggi è una delle aree più prospere dei Grigioni.\r

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«Nel 2008 Reto Gurtner, presidente e ceo del Weisse Arena Gruppe, ha voluto creare un luogo unico. - racconta Martina Calonder, pr manager del Weisse Arena Gruppe - In quello che era un vasto parcheggio sono stati costruiti 7 edifici a forma di cubo, oggi sono 13. All’esterno sono ricoperti da una speciale qualità di quarzite, all’interno c’è molto legno locale. Le forme sono semplici, senza tempo e architettonicamente moderne, anche se hanno più di 15 anni. I 13 cubi sono disposti in modo casuale, secondo angolazioni diverse, e ricordano la disposizione diffusa delle rocce lasciate dall’evento geologico che sconvolse la valle 10mila anni fa. Reto Gurtner è un appassionato del digitale e della tecnologia e fu lungimirante. Negli anni ‘90 il resort fu uno dei primi ad avere un internet-cafe e un sito web. Alla fine degli anni ‘80 il Rocksresort fu tra i primi ad accogliere gli snowboarders e a portare sulle nevi di Laax il lifestyle californiano amato da Guntner: è un luogo pieno di energia e musica».\r

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Un mondo di famiglie e di giovani che invece di fare surf sulle onde dell’oceano, scendono sulle piste con lo snowboard e gli sci, soggiornano in vivaci spazi - come il vicino Riders Hotel con la sua offerta che non dimentica gli spazi mice e per il tempo libero - fanno formazione sportiva e assaggiano piatti diversi nei ristoranti e locali affacciati sulla piazza centrale che è il cuore del resort con un megaschermo - come il nuovissimo Ikigai, che propone un viaggio gastronomico attraverso cinque tradizioni culinarie asiatiche. «In ogni realtà di Laax - dallo skipass all’hotel - abbiamo i “prezzi dinamici”, che variano a seconda della stagione, del clima e, in particolare, da quando viene fatta la prenotazione. Al di fuori del periodo di Natale e del Carnevale sono disponibili diversi pacchetti e offerte per famiglie, coppie e viaggi individuali».\r

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«I 13 edifici del Rocksresort sono divisi in camere e appartamenti da comprare e affittare: sempre aperti, quasi sempre occupati e sottoposti a un attento mantenimento periodico: è un grande successo - afferma Melanie Albin, responsabile delle prenotazioni della struttura - Abbiamo in tutto 1.565 letti: 1250 sono nel Rocksresort, 138 nel lussuoso Signinahotel, 8 nella tradizionale Casa Mulania - che reinterpreta il lifestyle alpino in modo esclusivo - e 169 nel Riders Hotel, giovane e di design. Siamo già quasi al completo per il Natale 2026 e per tutto il mese di febbraio. Abbiamo tante famiglie e clienti fidelizzati che tornano ogni anno. I nostri ospiti provengono in primo luogo dalla Svizzera, quindi dai Paesi Bassi, dalla Germania, da Stati Uniti e Inghilterra e dall’Italia. Abbiamo sempre avuto tanti visitatori in arrivo da Dubai. I proprietari degli appartamenti hanno un contratto che gli permette di fermarsi 3 settimane durante l’inverno, le restanti settimane sono a disposizione degli altri ospiti: il proprietario riceve il 76% del guadagno; il 24% restante serve al mantenimento della struttura e degli appartamenti. Tutti gli appartamenti, di circa 100mq ciascuno, sono divisi per categoria e posizione, hanno la stessa forma e lo stesso layout. L’organizzazione è molto complessa e si devono fissare le proprie settimane di vacanza con 9 mesi d’anticipo».\r

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Il Rocksresort aderisce all’impegno verso la sostenibilità promosso dal Weisse Area Gruppe con il progetto Greenstyle: «Tra i numerosi aspetti, siamo attenti alla dispersione del calore, al riutilizzo e pulizia dell’aria all’interno della struttura e al riciclo della spazzatura». Importante, infine, l’attenzione all’offerta gastronomica, con un sistema innovativo: «Tutte le preparazioni base, fatte con ingredienti del territorio, vengono dalla cucina centrale della struttura e sono distribuite ai diversi ristoranti da 120 corrieri. Poi i piatti vengono completati e serviti secondo la proposta del locale».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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In pratica, i timbri sui passaporti vengono sostituiti da registrazioni digitali degli ingressi e delle uscite, così come i rifiuti di ingresso per i viaggiatori non Ue in soggiorno di breve durata. \r

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Il passaporto biometrico non è obbligatorio, ma consente di utilizzare i chioschi self-service e accelerare le procedure. Chi ne è sprovvisto dovrà effettuare la registrazione iniziale agli sportelli, fornendo comunque foto e impronte digitali. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di rifiuto, l’ingresso viene negato. I minori di 12 anni sono esentati dalle impronte, ma non dalla fotografia.\r

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Vengono inoltre registrate informazioni biometriche quali immagini facciali e impronte digitali, insieme ai dati personali riportati sul documento di viaggio utilizzato. Le informazioni restano valide per tre anni (salvo cambio del passaporto) e permettono, nei viaggi successivi, controlli più rapidi anche tramite varchi automatizzati.\r

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Il nuovo sistema è stato introdotto per modernizzare i sistemi di sicurezza delle frontiere e di gestione dell'immigrazione dell'Ue, nonché per ridurre la criminalità e le frodi e individuare i rischi per la sicurezza. Secondo la Commissione europea, dall'introduzione del sistema, oltre 24.000 persone si sono viste negare l'ingresso per motivi quali documenti scaduti o falsi, oppure per l'incapacità di giustificare pienamente lo scopo della loro visita. \r

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L'Ees si applica ai cittadini non Ue/Schengen che si recano nei paesi Schengen o dell'Unione per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.\r

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Ciò include i cittadini del Regno Unito, nonché i viaggiatori esenti da visto, indipendentemente dal fatto che viaggino per turismo o per affari. Si applica anche alle persone che possiedono una proprietà nell'Ue ma non hanno un permesso di soggiorno.\r

Ciò include i cittadini degli Stati membri dell'UE e dello spazio Schengen, nonché le persone in possesso di visti a lungo termine o permessi di soggiorno rilasciati da questi paesi, compresi i cittadini extracomunitari.\r

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Allo stesso modo, sono esenti i familiari di cittadini dell'Ue in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno di questi paesi, insieme ai residenti locali con permessi di traffico frontaliero locale validi.\r

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Anche i membri dell'equipaggio di treni e aerei in viaggio internazionale sono esenti, così come il personale delle forze armate e le loro famiglie in missione nell'ambito del Programma «Partenariato per la pace» o della Nato. Anche Irlanda e Cipro sono esenti dall'uso dell'Ees, il che significa che continueranno ad effettuare controlli manuali dei passaporti.\r

Disagi e ritardi in aeroporto?\r

Per i cittadini italiani non cambia nulla nei diritti di viaggio, ma i tempi negli aeroporti potrebbero allungarsi. Ma è probabile che si verifichino ritardi significativi negli aeroporti nei primi mesi di piena operatività dell'Ees, nonostante l'Ue abbia promesso di consentire una certa flessibilità per far fronte alle code eccessive, specie nei periodi estivi di maggiore traffico.\r

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“I tempi di attesa raggiungono ormai regolarmente le due ore nelle ore di punta, con alcuni aeroporti che segnalano code ancora più lunghe”, hanno segnalato Aci Europe e Airlines for Europe (A4E) in una dichiarazione congiunta.","post_title":"Europa: pienamente operativo da oggi l'Ees. Timori per le code in aeroporto","post_date":"2026-04-10T09:16:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775812583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri, 9 aprile, a Varsavia, la prima edizione polacca di Travel Hashtag, il format di networking B2B dedicato agli operatori esteri che lavorano con la filiera dell’incoming Italia. L’evento, ospitato negli spazi del ristorante San Lorenzo, rappresenta la 27ª tappa del progetto nato nel 2019 e segna l’ingresso ufficiale nel mercato polacco.\r

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L’appuntamento ha coinvolto un gruppo selezionato di 25 buyer provenienti da Varsavia e dintorni, tutti specializzati sulla destinazione Italia, insieme ad alcuni giornalisti delle principali testate di settore. Come da format, l’incontro è stato strutturato per favorire relazioni dirette e opportunità di business in un contesto informale ma altamente profilato.\r

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Obiettivo dell’iniziativa, offrire ai buyer esteri una panoramica aggiornata e competitiva dell’offerta italiana, valorizzando gli elementi distintivi: qualità dell’accoglienza, varietà dei territori e diversificazione delle esperienze.\r

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A rappresentare l’Italia, un gruppo di operatori che copre diversi segmenti dell’offerta: Authentic Puglia Tours, Grotte di Castellana, Master Explorer, Palazzo di Varignana, Nordelaia, Travel Before, Life Resorts, La Collina dei Ciliegi e Duomo18.\r

Un insieme di realtà che ha permesso di presentare ai buyer una proposta articolata, tra esperienze tailor made, ospitalità di fascia alta e identità territoriali.\r

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Nel corso della serata è emerso inoltre il forte dinamismo del segmento Mice in Polonia, con un interesse crescente verso destinazioni del Mediterraneo e in particolare verso l’Italia. Le aziende polacche mostrano una domanda sempre più orientata a soluzioni che combinino qualità, autenticità e accessibilità.\r

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«La Polonia sta vivendo una fase di grande vitalità – ha dichiarato Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory – I buyer dimostrano un forte interesse per l’Italia, non solo per le destinazioni più note ma anche per proposte meno convenzionali. Si tratta di un mercato maturo, orientato a costruire relazioni solide con partner affidabili».\r

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Con questa nuova tappa internazionale, Travel Hashtag rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come piattaforma di connessione tra domanda estera e offerta italiana.","post_title":"Travel Hashtag debutta in Polonia: 25 buyer a Varsavia per l’incoming Italia","post_date":"2026-04-10T09:10:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["polonia","travel-hashtag","varsavia"],"post_tag_name":["polonia","Travel hashtag","Varsavia"]},"sort":[1775812225000]}]}}