All Nippon Airways, la stagione invernale e le opportunità per il mercato Italia All Nippon Airways accende i riflettori sul network, con particolare attenzione alla possibilità per i viaggiatori italiani di proseguire il viaggio oltre Tokyo e scoprire, anche in inverno, le molteplici anime del Giappone. Il collegamento diretto Milano-Tokyo Haneda rappresenta infatti la porta d’accesso al Paese dall’Italia e, grazie all’ampio network domestico di Ana, permette di raggiungere numerose destinazioni in tutto il Giappone. Il vettore opera verso oltre 40 destinazioni domestiche, collegando Tokyo con grandi città, destinazioni regionali e luoghi meno conosciuti. L’inverno diventa così un momento ideale per andare oltre Tokyo e vivere esperienze profondamente diverse da quelle offerte dalle principali metropoli: dalla natura innevata di Hokkaido alle atmosfere termali di Kyushu, dai paesaggi montani alle tradizioni locali, fino alla gastronomia e alle celebrazioni che caratterizzano le diverse regioni del Paese. La compagnia aerea giapponese parteciperà al Ttg Travel Experience: «Rimini è un’occasione per incontrare e confrontarci con gli operatori del settore – spiega Maria Petalidou, senior manager area sales Italy – a quasi due anni dal lancio del nostro volo diretto Milano-Tokyo Haneda. Siamo molto soddisfatti dai risultati ottenuti dal mercato italiano. I viaggiatori hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di raggiungere Tokyo direttamente da Milano e di vivere l’esperienza Ana, respirando l’atmosfera del Giappone fin dal primo momento a bordo». Per la stagione invernale, il collegamento Milano-Tokyo Haneda è operato, tre volte a settimana, con Boeing 787-9 da 215 posti, configurato con 48 posti in Business Class, 21 in Premium Economy e 146 in Economy Class Condividi

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Il turismo outdoor è praticato dal 71% degli italiani e per il 79% e favorisce proprio il “community-positive travel”, connettendo ospiti e territori. La sfida per Human Company e di tutti gli operatori turistici si muove su due direttrici. - conclude - Da un lato occorre proporre iniziative pratiche che si integrino facilmente nelle abitudini di viaggio degli utenti. Dall'altro, c'è il tema dell'accessibilità, soprattutto economica. Sebbene l'87% degli intervistati riconosca il valore dell'economia locale e il 75% preferisca mete meno affollate e strutture gestite da realtà locali, la disponibilità a spendere di più per soggiornare in una struttura ecocompatibile scende drasticamente al 50%».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Human Company: un Osservatorio che parla di sostenibilità e “community positive travel”","post_date":"2026-09-30T15:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790783120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I risultati del 2025 riflettono la solidità, la visione strategica del nostro gruppo e l’efficienza operativa di ogni divisione; queste capacità ci consentono di intercettare l'evoluzione dei mercati del turismo e di fornire servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari - ha dichiarato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet -. Il forte miglioramento della redditività operativa con l’Ebitda che cresce a doppia cifra a 22,7 milioni di euro e il giro d’affari che supera gli 885 milioni dimostrano la qualità del lavoro svolto. Anche la previsione di chiusura del 2026, con un giro d’affari superiore ai 930 milioni di euro e una prospettiva di Ebitda superiore a 25,5 milioni di euro conferma che prosegue il nostro percorso di crescita e creazione di valore e il posizionamento del gruppo Uvet come leader italiano nel business travel».\r

Spazio all'hotellerie\r

Uvet coordina una pluralità di oltre 20 società attive nel settore del turismo, dei viaggi d'affari, della mobilità e degli eventi. «Dieci anni fa abbiamo aperto la divisione Hotel e stiamo acquisendo esperienza: è un percorso impegnativo all’interno del quale abbiamo portato i nostri valori - prosegue Patané -. Vogliamo dare un’identità alle 11 proprietà che oggi gestiamo. I risultati sono molto buoni e la clientela riconosce il valore della nostra offerta. Nella divisione Hotel abbiamo raggiunto i 27 milioni, considerando tutti gli hotel italiani e quello che si trova alle Maldive; prevediamo di chiudere il 2026 vicino ai 30 milioni, con un aumento del 10%. Poiché questa è un'area nuova, la crescita ci ha insegnato come rispondere alle richieste dei clienti, come migliorare la nostra offerta e come cogliere le opportunità economiche, di brand e di posizionamento quando si presentano. La divisione ha sviluppato un’importante Ebitda anno su anno e, in previsione, raggiungeremo i 3,8 milioni. Nel 2025 era 2,8, l’anno prima un milione. Portando avanti le property abbiamo accresciuto la capacità di riempimento offrendo tariffe migliori e aprendoci ai mercati internazionali. Questa apertura non significa solo utilizzare i tour operator classici per riempire gli alberghi. Sia alle Maldive che in Italia abbiamo una clientela molto internazionale. Hanno funzionato bene i nostri alberghi a Portofino, Positano e Cortina, dove, durante le Olimpiadi, c'è stata una forte domanda da tutto il mondo che ci ha aiutati a migliorare la nostra offerta. Interessante anche l’esperienza di Portorotondo che è diventata una locazione per la fine stagione, dove si girano anche film e serie televisive: noi ospitiamo le troupe».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Gruppo Uvet: la crescita e il trend della divisione Hotel","post_date":"2026-09-30T14:03:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790776998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways accende i riflettori sul network, con particolare attenzione alla possibilità per i viaggiatori italiani di proseguire il viaggio oltre Tokyo e scoprire, anche in inverno, le molteplici anime del Giappone.\r

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Il collegamento diretto Milano-Tokyo Haneda rappresenta infatti la porta d’accesso al Paese dall’Italia e, grazie all’ampio network domestico di Ana, permette di raggiungere numerose destinazioni in tutto il Giappone. Il vettore opera verso oltre 40 destinazioni domestiche, collegando Tokyo con grandi città, destinazioni regionali e luoghi meno conosciuti.\r

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L’inverno diventa così un momento ideale per andare oltre Tokyo e vivere esperienze profondamente diverse da quelle offerte dalle principali metropoli: dalla natura innevata di Hokkaido alle atmosfere termali di Kyushu, dai paesaggi montani alle tradizioni locali, fino alla gastronomia e alle celebrazioni che caratterizzano le diverse regioni del Paese.\r

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La compagnia aerea giapponese parteciperà al Ttg Travel Experience: «Rimini è un’occasione per incontrare e confrontarci con gli operatori del settore - spiega Maria Petalidou, senior manager area sales Italy - a quasi due anni dal lancio del nostro volo diretto Milano-Tokyo Haneda. Siamo molto soddisfatti dai risultati ottenuti dal mercato italiano. I viaggiatori hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di raggiungere Tokyo direttamente da Milano e di vivere l’esperienza Ana, respirando l’atmosfera del Giappone fin dal primo momento a bordo».\r

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Per la stagione invernale, il collegamento Milano-Tokyo Haneda è operato, tre volte a settimana, con Boeing 787-9 da 215 posti, configurato con 48 posti in Business Class, 21 in Premium Economy e 146 in Economy Class\r

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","post_title":"All Nippon Airways, la stagione invernale e le opportunità per il mercato Italia","post_date":"2026-09-30T12:19:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790770759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 complesso: Gianpaolo Romano, founder e ceo di CartOrange, traccia un primo bilancio di un anno che porta con sé l’ennesima sfida per il comparto turistico.\r

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«A marzo il turismo si è fermato. Gli eventi internazionali e una campagna mediatica distorta, specie sul tema della scarsità di carburante, hanno prodotto uno stop temporaneo dei viaggi, che tuttavia sono ripresi da aprile per rientrare nella norma durante la stagione estiva. Questa ripresa ci permette di archiviare un anno finanziario (chiuso al 31 agosto, ndr) su valori migliori rispetto a quanto ipotizzato a marzo, tendenzialmente in linea con i numeri registrati nel 2025».\r

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Non ci sono state mete “da exploit”: «Chi preferiva non viaggiare, non ha rivisto i propri programmi scegliendo una destinazione “di riserva” ma ha semplicemente aspettato. Se mai, l’exploit positivo è stato quello evidenziato dal nostro tour operator interno, che ha messo a segno risultati con il più malgrado la flessione fisiologica delle prenotazioni patita nel periodo marzo-maggio. A questo andamento ha sicuramente contribuito il comportamento dei nostri consulenti di viaggio, che in un momento delicato hanno preferito affidarsi al t.o. interno al gruppo per avere garanzie di assistenza e affidabilità da trasferire ai clienti».\r

Il futuro\r

Quanto al futuro, in attesa della convention di CartOrange, che a novembre riunirà a Siracusa i consulenti per fare il punto della situazione e presentare i nuovi prodotti 2027, Romano delinea due tendenze. «La domanda va polarizzandosi fra chi prenota con grande un anticipo, anche di 7-8 mesi, e chi attende sotto data. In quest’ultimo caso tuttavia non si tratta più di un atteggiamento legato al prezzo, ma di una scelta che riguarda anche pratiche importanti, figlia di un’incertezza che continua a penalizzare le vendite».\r

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Assume quindi particolare rilievo lo sforzo di CartOrange nella negoziazione dei migliori prodotti alle migliori condizioni di mercato per trasferire un vantaggio competitivo importante ai propri consulenti. «Il nostro è un prodotto complesso, ad alto valore aggiunto, forte di servizi ancillari che fanno la differenza. Si indirizza a una clientela medio alta e ritengo che in quest’ambito la partita sia tutta da giocare ed esistano ancora ampie potenzialità di sviluppo».\r

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Ogni anno CartOrange registra una quota del 30-35% di repeater: «Il cliente ha sempre maggiore bisogno di sicurezza e avverte il valore aggiunto offerto dalla nostra rete. L’obiettivo per i prossimi anni sarà quello di rafforzare gli strumenti, in primo luogo tecnologici, che offriamo ai nostri partner senza perdere di vista il rapporto umano in un’ottica “high tech – high touch”».\r

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Sul futuro, il manager ha le idee chiare: «Il turismo deve unire le forze. In un momento in cui il mondo è più che mai esposto ad elementi esogeni, è necessario fare sistema e in questo senso il ruolo delle associazioni sarà sempre più importante per fare rete dandosi obiettivi comuni. Pochi ma chiari. Una nuova alleanza è necessaria per combattere insieme le pratiche di cattiva comunicazione e di disinformazione che hanno preso di mira il settore, ma anche per fare fronte comune rispetto ai grandi player internazionali che presidiano il mercato».","post_title":"CartOrange, Romano: «La partita è aperta. Il mercato deve unire le forze»","post_date":"2026-09-30T10:30:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790764213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, in casa di Alpitour World è tempo di tracciare un primo bilancio del 2026. «Stiamo trascorrendo un periodo indubbiamente impegnativo - commenta il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -, cominciato sotto i migliori auspici nel primo trimestre dell'anno finanziario, con una forte accelerazione dell’advance booking nei primi mesi, seguita dallo shock di fine febbraio, con le operazioni per riportare a casa i connazionali e il blocco del booking estivo.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1790763081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non appena Ita sarà pienamente consolidata, a partire dal prossimo anno, le dimensioni di Lufthansa aumenteranno del 10%»: così Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, sulle prossime fasi dell'integrazione di Ita Airways, di cui attualmente il colosso tedesco detiene il 41%, ma che arriverà al 90% nel primo trimestre del 2027 (l'opzione per il rimanente 10% è fissata entro il 2033).\r

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Un aumento che, ha sottolineato Spohr, riguarderà flotta, fatturato e posti-chilometro offerti.\r

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Come riportato da Il Corriere della Sera, l'iter di integrazione procede secondo le tempistiche preventivate. Quest’anno Lufthansa è riuscita a integrare Ita «portando a termine circa il 90% dei passaggi di integrazione che ci eravamo prefissati». La mancanza di un 10% va ricondotta «alla mancanza delle necessarie autorizzazioni, in particolare da parte degli Stati Uniti», come la joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.\r

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Rimane infatti grande l'attesa per il via libera dall'antitrust americano che è altamente strategico per il business transatlantico, che resta il più redditizio per i vettori. Sul Nord Atlantico, ha evidenziato il ceo, «i numeri uno in quel settore siamo noi e United», e questo «senza contare ancora Ita». Quando le forze saranno unite, ha aggiunto, l’alleanza diventerà «un motore essenziale per il successo futuro della compagnia italiana».","post_title":"Spohr su Ita Airways: «La conclusione dell'integrazione ci farà crescere del 10%»","post_date":"2026-09-30T10:04:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790762659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines arricchisce l'esperienza gastronomica a bordo con menù nuovi e reinterpretati, una raffinata proposta beverage, servizi da tavola dal design esclusivo e una presentazione curata nei minimi dettagli, accompagnata da una particolare cura, per una selezione di piatti disponibili nelle Suite e in First Class.\r

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Si tratta di uno dei pilastri della più ampia strategia di investimento di SIA volta a migliorare l'esperienza di viaggio, che comprende anche prodotti di cabina e sistema di intrattenimento di bordo KrisWorld di ultima generazione, nuovi servizi dedicati ai passeggeri, connettività ad alta velocità e servizi a terra. Questa esperienza di viaggio rinnovata sarà presentata a Singapore a novembre 2026.\r

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«In Singapore Airlines, l’esperienza gastronomica a bordo non si esaurisce nel solo momento del pasto - spiega Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience di Singapore Airlines - Guidati dai riscontri dei passeggeri, dall’evoluzione dei gusti e delle preferenze e dai trend gastronomici emergenti, abbiamo rinnovato ogni aspetto dell’esperienza: dall’ideazione dei menu, agli ingredienti di stagione e alle tecniche di cottura, fino alla selezione delle bevande, la presentazione e il servizio di bordo. Il risultato è una combinazione di piatti curati nei minimi dettagli, bevande attentamente selezionate, servizi da tavola eleganti e dettagli raffinati che rendono l'esperienza gastronomica a bordo ancora più memorabile per i nostri passeggeri».\r

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Questa esperienza rinnovata comprende oltre 100 piatti nuovi e reinterpretati, tra cui antipasti, portate principali e dessert, che saranno disponibili in tutte le classi di viaggio all’interno della Sia Chefs’ Selection.\r

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SIA introdurrà inoltre nuove etichette di vini per la Suite, la First Class e la Business Class e nuove proposte di bevande in tutte le classi di viaggio, ampliando le possibilità di scelta per i passeggeri.\r

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Nelle Suite, in First Class e in Business Class i pasti saranno serviti su un nuovo servizio da tavola dal design esclusivo, realizzato in collaborazione con Christofle, la maison francese di articoli di lusso per la tavola.\r

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La compagnia aerea ha iniziato a introdurre progressivamente i nuovi piatti; le altre novità relative all'esperienza gastronomica a bordo, compresa la nuova offerta beverage, il nuovo servizio da tavola e tutti i dettagli distintivi nel servizio di bordo, saranno presentate a partire da novembre 2026.","post_title":"Singapore Airlines arricchisce l'esperienza gastronomica a bordo con 100 nuovi piatti","post_date":"2026-09-30T10:01:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790762486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alaska Airlines entrerà nelle joint business transatlantica e transpacifica di American Airlines: secondo quanto dichiarato in una nota congiunta, le due compagnie aeree prevedono di richiedere l'approvazione e l'immunità antitrust al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, nonché di ottenere le altre autorizzazioni necessarie dalle autorità di regolamentazione internazionali, nei prossimi mesi.\r

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L'annuncio si fonda sulla collaborazione già in essere tra Alaska, American e i rispettivi partner dell'alleanza oneworld sulle rotte transatlantiche e transpacifiche.\r

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L'inclusione in queste joint venture internazionali è fondamentale per l'obiettivo di Alaska di espandere la propria presenza globale; ciò favorirà la concorrenza e migliorerà la connettività lungo la West Coast, offrendo un servizio migliore ai clienti di tali partnership.\r

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«Alaska Accelerate mira a costruire una compagnia aerea più solida e orientata alla dimensione globale per i nostri passeggeri; l'espansione della partnership con American rappresenta un passo importante in questa strategia - ha dichiarato Andrew Harrison, executive vp e chief commercial officer di Alaska -. L'adesione a queste joint venture ci porrebbe sullo stesso piano dei nostri concorrenti, offrendo ai passeggeri un accesso più fluido alle destinazioni internazionali, senza rinunciare alla cura, ai vantaggi legati alla fedeltà e all'esperienza premium che si aspettano da Alaska».\r

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La Atlantic Joint Business è nata nel 2010 e comprende American, British Airways, Iberia, Finnair, Aer Lingus e Level; la Pacific Joint Business è stata lanciata poco dopo e include American e Japan Airlines.\r

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«Da oltre 15 anni, la Atlantic Joint Business offre maggiore scelta, collegamenti migliori e un'esperienza di viaggio più fluida attraverso il Nord Atlantico. Alaska Airlines rafforzerà ulteriormente la partnership e contribuirà a espandere le opzioni di viaggio su entrambe le sponde dell'Atlantico» ha sottolineato Julio Rodríguez Contreras, chief commercial strategy officer di Iag».","post_title":"Alaska Airlines si unirà alle joint business internazionali di American Airlines","post_date":"2026-09-30T09:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790761555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ripristina i collegamenti passeggeri giornalieri per Durban, in Sudafrica, dall’11 dicembre 2026. Durban diventerà così la terza destinazione del vettore nel paese, dopo Johannesburg e Cape Town.\r

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Il ritorno di Durban nel network conferma l’impegno di Ethiopian Airlines nel rafforzare la connettività all’interno del continente africano e nel perseguire la propria visione di un’Africa sempre più integrata.\r

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Laa ripresa di questo collegamento giornaliero conferma il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri una connettività sempre più fluida e maggiori opportunità di viaggio in Africa e oltre - ha dichiarato Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Vediamo un forte potenziale per sviluppare ulteriormente i flussi commerciali, turistici e di business tra il Sudafrica e il nostro ampio network globale attraverso l’hub di Addis Abeba. In qualità di più grande compagnia aerea africana, continueremo ad ampliare il nostro network, offrendo ai nostri passeggeri maggiori opportunità di collegamento».\r

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Ethiopian Airlines vanta una presenza consolidata sul mercato sudafricano da oltre trent’anni: la compagnia ha avviato i collegamenti con Johannesburg nel 1993, seguiti da Città del Capo nel 2015. Nel corso degli anni Ethiopian Airlines ha progressivamente ampliato la propria offerta e presenza sul mercato, rispondendo alla crescente domanda di trasporto aereo passeggeri e cargo.","post_title":"Ethiopian Airlines torna nei cieli del Sudafrica: decollo l'11 dicembre verso Durban","post_date":"2026-09-30T09:07:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790759239000]}]}}