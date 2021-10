Alitalia: il Governo si impegna a prolungare la cassa integrazione fino al 2023

Alitalia ottiene la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 2023, come richiesto nei giorni scorsi dai commissari della compagnia in amministrazione straordinaria. La comunicazione è arrivata durante l’incontro che si è tenuto questa mattina al Ministero del Lavoro tra i sindacati, il ministro Orlando, la vice ministra al Tesoro, Laura Castelli, e la vice ministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, oltre ai commissari.

In particolare, come riporta Teleborsa, il segretario nazionale della Uilt, Ivan Viglietti, ha fatto sapere che l’esecutivo ha confermato l’impegno a realizzare una norma che permetta di prolungare la Cassa fino al 2023. Per quel che riguarda le annualità 2024-2025, è stato deciso che verrà effettuato un monitoraggio per le ulteriori esigenze di cassa integrazione in relazione al processo di assorbimento dei lavoratori di Alitalia in Ita. In più il Governo ha garantito che verrà assicurata la riqualificazione del personale anche per il mantenimento della licenza di volo. Verrà attivato anche un tavolo interministeriale per la riforma complessiva del settore aereo: il primo incontro è previsto per il 10 ottobre.

E’ atteso, intanato, per l’inizio della prossima settimana il nuovo incontro al Ministero del Lavoro per la firma della Cigs fino al settembre del 2022.