Air Transat: dall’Italia a Lima grazie alle connessioni via Toronto o Montréal Air Transat promuove i collegamenti verso Lima, tra le destinazioni più richieste in America Latina da parte dei viaggiatori italiani. Dal nostro Paese la capitale peruviana è raggiungibile con la compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, grazie ai voli in connessione operati via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026. Le agenzie di viaggio possono richiedere quotazioni gruppi per Lima a tariffe competitive, beneficiando del servizio Air Transat, eletta Migliore compagnia aerea viaggi vacanze al mondo agli Skytrax World Airline Awards 2025. L’operativo prevede, da Roma 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica); da Venezia con 1 volo a settimana (sabato). Le agenzie di viaggio possono prenotare in gds ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) – o tramite ufficio biglietteria di Rephouse gsa. Condividi

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E’ questa la filosofia di Verelite srl, una realtà nata di recente dall’intuito e dal back ground della sua fondatrice Giulia Bobone.\r

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«La nostra missione è offrire un’accoglienza su misura, curando ogni dettaglio del soggiorno – commenta Giulia Bobone - dalla scelta della location alla gestione operativa, dai servizi premium alle esperienze locali autentiche. Selezioniamo e gestiamo ville, appartamenti e spazi esclusivi, supportando proprietari e accompagnando ospiti e brand nella scelta della soluzione perfetta per vacanze, eventi o progetti».\r

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Circa 5 anni fa Giulia Bobone si occupava di affitti brevi nella zona di Sanremo, ma nel giro di qualche tempo ha deciso di concentrarsi sulle ville.\r

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«Con Verelite l’obiettivo è ampliare il portfolio di ville esclusive – aggiunge Bobone - offrendo, oltre al soggiorno, servizi a 5 stelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per questo è fondamentale avviare relazioni e connessioni con travel agent, family officer e tour operator. Il contributo di tutte queste figure garantisce un’offerta dallo standard molto alto».\r

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Crescere significa non perdere mai di vista la formazione specifica, che consente di mettersi in discussione e acquisire nuove competenze e avviare nuove relazioni. Per questo la titolare di Verelite ha frequentato di recente la Luxury Travel Accademy, lanciata qualche tempo fa da Giada Marabotto, Claudio Citzia e Monica Vittani allo scopo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager.\r

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«Attualmente copriamo la zona da Portofino a Saint Tropez – continua Giulia Bobone – L’aumento delle strutture offerte deve sempre procedere con l’impegno di garantire personale di alto livello in loco. Il primo banco di prova è stato alcuni anni fa il Festival di Sanremo: in quella occasione sono entrata in contatto con il luxury hospitality, o meglio la richiesta di soggiorno in location molto grande con tutta una serie di servizi molto particolari, dalle pulizie giornaliere, lo chef privato, i transfert, per fare qualche esempio. Oggi siamo leader in zona per il Festival di Sanremo, con partnership interessanti».\r

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La clientela di Verelite proviene per la maggior parte da Germania, Svizzera, Francia ma anche dall’Italia.\r

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«Per il 60 per cento la nostra clientela è straniera e per il restante 40 per cento è italiana – conclude Bobone – Siamo molto focalizzati a mantenere il contatto umano con il cliente, per questo ci teniamo a fare il check-in in presenza e a costruire i servizi con il cliente».","post_title":"Verelite, una nuova idea di ospitalità tra location esclusive ed esperienze su misura","post_date":"2026-07-30T12:27:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785414468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia il network nordamericano con il lancio di un nuovo collegamento diretto giornaliero tra Francoforte e Chicago O’Hare, che sarà operativo su base stagionale dal 14 maggio 2027 e fino al 12 settembre.\r

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«Chicago è l’aggiunta ideale per il nostro network nordamericano e rappresenta un mercato di grande potenziale sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari - ha dichiarato Peter Gerber, ceo della compagnia aerea -. Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai nostri passeggeri un accesso diretto a una delle principali regioni metropolitane degli Stati Uniti e garantire al tempo stesso connessioni efficaci con l’Europa ai viaggiatori provenienti da Chicago, tramite il nostro hub di Francoforte»,\r

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Il volo offrirà ai viaggiatori statunitensi un comodo accesso al Vecchio Continente durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, i passeggeri europei e diretti all’area metropolitana di Chicago per motivi familiari, turistici o di lavoro, potranno usufruire della tratta via Francoforte. Tramite questo hub, i viaggiatori avranno infatti accesso a numerose connessioni in tutta Europa operate sia dal network di Condor che dalle compagnie aeree partner. \r

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A partire dall’estate 2027, Condor opererà inoltre dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, che offrirà ai visitatori infrastrutture moderne, percorsi più brevi, ampi spazi e processi ottimizzati.\r

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Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330neo, il modello principale della flotta a lungo raggio di Condor. In Business Class, i passeggeri potranno usufruire del massimo comfort con poltrone completamente reclinabili, con lunghezza fino a 1,99 metri, accesso diretto al corridoio da ogni posto e un servizio premium completo. La Premium Economy offre maggiore spazio per le gambe e tra i sedili, oltre a servizi aggiuntivi per un viaggio ancora più confortevole.","post_title":"Condor fa rotta su Chicago: nuovo stagionale da Francoforte da maggio 2027","post_date":"2026-07-30T12:22:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785414162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat promuove i collegamenti verso Lima, tra le destinazioni più richieste in America Latina da parte dei viaggiatori italiani. Dal nostro Paese la capitale peruviana è raggiungibile con la compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, grazie ai voli in connessione operati via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026.\r

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Le agenzie di viaggio possono richiedere quotazioni gruppi per Lima a tariffe competitive, beneficiando del servizio Air Transat, eletta Migliore compagnia aerea viaggi vacanze al mondo agli Skytrax World Airline Awards 2025.\r

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L'operativo prevede, da Roma 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica); da Venezia con 1 volo a settimana (sabato).\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in gds ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) - o tramite ufficio biglietteria di Rephouse gsa.\r

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","post_title":"Air Transat: dall'Italia a Lima grazie alle connessioni via Toronto o Montréal","post_date":"2026-07-30T11:47:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785412048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maserati ed Egnazia Ospitalità Italiana annunciano una collaborazione che ha l'obiettivo di trasformare il viaggio in un’esperienza a tutto tondo. Icona italiana in movimento dal 1914, Maserati porta in questa collaborazione una tradizione fondata su design, performance, eleganza e piacere del viaggio. Valori che trovano una naturale espressione nel concetto di Grand Tour, da sempre parte dell’identità del marchio. Da qui nasce l’incontro con Egnazia Ospitalità Italiana, la realtà di gestione alberghiera nata dall’esperienza di Borgo Egnazia. Una visione condivisa che guarda all’Italia non come semplice destinazione, ma come insieme di paesaggi, strade, comunità, saperi e modi di vivere, in cui la guida diventa parte integrante del viaggio e l’ospitalità il punto di accesso privilegiato alla scoperta dei luoghi.\r

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La partnership avrà in Borgo Egnazia il suo principale riferimento ma coinvolgerà anche gli altri hotel gestiti da Egnazia Ospitalità Italiana: in Puglia, Ostuni a Mare; in Basilicata, Santavenere a Maratea; nelle Dolomiti, Hotel de Len, Hotel Ancora e Castel Badia; in Costa Smeralda, La Tiara di Cervo.\r

Il programma\r

Il programma prenderà forma attraverso esperienze di guida ed itinerari studiati per ciascuna struttura, pensati per mettere in relazione il carattere dei territori attraversati con le caratteristiche delle vetture Maserati coinvolte. In Puglia, tra Borgo Egnazia e Ostuni a Mare, nella driving experience “Discovering Puglia”, le nuove GranTurismo e GranCabrio saranno protagoniste di un percorso che valorizza il piacere della strada, il paesaggio mediterraneo e la cultura dell’accoglienza.\r

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Attraverso le altre destinazioni del progetto - da Maratea alle Dolomiti, fino alla Sardegna - gli itinerari dell’iniziativa \"Italian Way of Driving by Maserati\" saranno invece affidati a Grecale, il D-Suv del Tridente, scelto per accompagnare esperienze di guida più dinamiche e trasversali.\r

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Completano il programma le esperienze esclusive dedicate ai clienti del gruppo Egnazia presso lo showroom a Modena progettato da Ron Arad, dove poter conoscere Maserati Fuoriserie e la sede del programm Maserati Classiche. Entrambe le location, ubicate in viale Ciro Menotti, offriranno l’opportunità di vivere un percorso immersivo alla scoperta dell'eccellenza artigianale, della personalizzazione e del patrimonio storico del Marchio. Infine, le attivazioni dealer on demand in Puglia e nelle Dolomiti sostenute da una flotta di Grecale, pensate per rafforzare il dialogo con i clienti e i partner locali.\r

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","post_title":"Egnazia Ospitalità Italiana e Maserati insieme per scoprire l'Italia autentica","post_date":"2026-07-30T09:37:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785404258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Clima disteso tra i vertici Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania e Comiso, e le organizzazioni sindacali - Cgil, Cisl, Uil, Ugl di Catania e di Ragusa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporto aereo - che ieri si sono trovati attorno ad un tavolo per approfondire tutti i temi legati all'iter di privatizzazione.\r

L'incontro ha ribadito come il dialogo con i sindacati, sia a livello sia regionale sia provinciale, abbia da sempre rappresentato un elemento centrale nell'attività della società. Un metodo che continuerà ad accompagnare l'evoluzione del processo, all'insegna della trasparenza, della condivisione e della valorizzazione del ruolo delle parti sociali.\r

«Abbiamo sempre considerato il dialogo con le organizzazioni sindacali un valore, oltre che un metodo di lavoro - dichiara l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi. «Vogliamo che questo percorso si sviluppi alla luce del sole, senza zone d'ombra: ogni fase sarà condivisa con le rappresentanze dei lavoratori, ogni scelta sarà spiegata, ogni informazione utile sarà messa a disposizione nei tempi e nei modi opportuni. La trasparenza, per noi è un impegno concreto. È su questa base che intendiamo proseguire lungo un percorso di confronto continuo e corretto, nella convinzione che partecipazione e ascolto siano fondamentali per accompagnare una prospettiva di sviluppo condivisa: per l'infrastruttura aeroportuale, chiamata a crescere e a rafforzare il proprio ruolo strategico; per i lavoratori, che di questa crescita sono protagonisti e primi garanti; e per il territorio, di cui l'aeroporto rappresenta un motore economico e un punto di connessione con il resto del mondo. La privatizzazione non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova stagione di investimenti e opportunità, che vogliamo costruire insieme e alla luce del sole, con chi ogni giorno contribuisce al funzionamento e alla qualità dei nostri servizi».\r

“Riteniamo positivo l’incontro odierno con l’amministratore delegato di Sac, perché segna l’avvio di un confronto permanente tra l’azienda e le organizzazioni sindacali in vista della privatizzazione - commentano all'unisono le parti sindacali -. Su questo tema non abbiamo mai espresso una pregiudiziale contrarietà, a condizione che sia l’operazione sia finalizzata a rafforzare il ruolo strategico della Sac, attrarre nuovi investimenti, incrementare i livelli occupazionali, valorizzare il capitale umano e garantire ricadute positive per i lavoratori, per il territorio e per il sistema aeroportuale. Il percorso dovrà essere improntato alla massima trasparenza, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del processo.\r

«In quest'ottica, riteniamo fondamentale che il piano industriale individui con chiarezza gli investimenti programmati, le prospettive di crescita del traffico passeggeri e merci, le ricadute occupazionali dirette e nell'indotto. Abbiamo ottenuto rassicurazioni sul mantenimento dei posti di lavoro in Sac e Sac Service e il chiaro impegno a escludere qualsiasi esternalizzazione; l’operazione, d’altronde, riguarderà esclusivamente il trasferimento delle quote societarie. Per Comiso chiediamo che l’ingresso del privato rappresenti una reale opportunità di rilancio; siamo ben consapevoli che per questo scalo le difficoltà sono rappresentate dalle infrastrutture. Un tema che dipende dalla responsabilità politica delle nostre istituzioni e che non può essere più sottovalutato».","post_title":"Aeroporto Catania: confronto positivo tra Sac e sindacati sulla privatizzazione","post_date":"2026-07-30T09:16:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785403006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal fa gola sia a Lufthansa sia ad Air France-Klm: sono arrivate ieri, entro la scadenza prevista dall'iter di privatizzazione, le offerte vincolanti da parte dei due colossi del trasporto aereo europeo, per una quota del 49,9% del vettore portoghese.\r

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Air France-Klm spiega in una nota di essere interessata ad una quota «tra il 44,9 e il 49,9%», con un piano industriale che punta a integrare Tap nella proprio network globale senza rinunciare all’identità della compagnia affiancando investimenti sul territorio, a partire dal centro di manutenzione.\r

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Il gruppo tedesco, da parte sua, propone una partecipazione iniziale del 44,9%: Lufthansa spiega in un comunicato come l'acquisizione di una iniziale partecipazione di minoranza miri a \"stabilire una partnership nel lungo termine\" con Tap e rafforzare la \"posizione dello scalo di Lisbona come hub per l'Atlantico\" aumentando le connessioni con gli altri continenti.\r

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\"Da decenni investiamo in Portogallo, creando e garantendo posti di lavoro qualificati e collegando il Paese con l’Europa - ha sottolineato il ceo del gruppo tedesco, Carsten Spohr -. Il nostro interesse ad acquisire una partecipazione nel nostro partner di Star Alliance, Tap Air Portugal, rappresenta il logico passo successivo. Vogliamo rafforzare la compagnia aerea di bandiera portoghese come parte del Gruppo Lufthansa e come compagnia leader per l’Atlantico meridionale, con Lisbona come hub strategico. Con Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways, abbiamo dimostrato come l’integrazione europea del nostro Gruppo Lufthansa garantisca prospettive e crescita per i nostri mercati di origine e i nostri hub.”\r

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Air France nel comunicato sulla sua offerta riafferma l'impegno a \"creare un campione del trasporto aereo europeo\" \"supportando attivamente la sovranità\" europea.\r

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“Quello che abbiamo presentato oggi non è solo un’offerta di prezzo per una compagnia aerea - ha dichiarato il ceo di Air France-Klm, Benjamin Smith -. Si tratta di un piano strategico, ampio e completo a lungo termine per Tap e per il Portogallo nel suo complesso. Inoltre, siamo lieti di poter contare sul sostegno e sulla collaborazione del nostro partner di lunga data, Delta Air Lines. Il nostro obiettivo principale è garantire la crescita a lungo termine di Tap, non solo a Lisbona ma anche a Porto e in altre città del Portogallo, e farlo in modo sostenibile, nell’ambito di un gruppo solido e internazionale determinato a creare valore per i paesi d’origine delle proprie compagnie aeree\".\r

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Entrambi i gruppi evidenziano il mantenimento del brand Tap, della sede in Portogallo e del ruolo centrale dell’aeroporto di Lisbona. ","post_title":"Tap Air Portugal: ci sono le offerte vincolanti di Air France-Klm e Lufthansa","post_date":"2026-07-30T08:45:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785401102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole avvia una collaborazione con Comacchio Experience, startup con sede a Lido di Pomposa nata con l’obiettivo di promuovere il territorio del parco del delta del Po attraverso attività outdoor sostenibili, inclusive e accessibili. Grazie a questa collaborazione, chi alloggia allo Spina Family Collection può accedere a un ricco calendario settimanale di escursioni guidate pensate per vivere il territorio in modo autentico e trasformare il proprio soggiorno in un’esperienza ancora più immersiva.\r

«Crediamo che una vacanza memorabile non si esaurisca all'interno del villaggio, ma continui nella scoperta del territorio che lo circonda. Per questo lavoriamo costantemente per creare connessioni autentiche tra i nostri ospiti e le destinazioni che li accolgono. La collaborazione con Comacchio Experience si inserisce perfettamente nel nostro modello di vacanza Full Life Holidays: un format che unisce il comfort delle nostre strutture al contatto autentico con la natura e alla qualità delle esperienze, offrendo agli ospiti strumenti concreti per vivere e conoscere il territorio con la stessa cura e attenzione che dedichiamo a ogni servizio all'interno dei nostri villaggi» spiega Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole.\r

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Il programma\r

Il programma di Comacchio Experience propone attività dedicate a famiglie, coppie, sportivi, amanti della natura e ospiti che viaggiano con il proprio amico a quattro zampe. La settimana si apre con l’”Escursione & risveglioenergetico alle vene di Bellocchio”, un trekking ad anello di circa 2,5 ore accompagnati da una guida ambientale completato con attività dedicate al benessere fisico e mentale. Il martedì spazio alle esperienze pet friendly con “6 zampe in natura” oppure alle escursioni in bicicletta tra le Valli di Comacchio.\r

Il mercoledì gli ospiti possono esplorare il territorio a bordo di una storica Fiat Campagnola 4x4, attraversando il centro storico di Comacchio e i paesaggi lagunari del delta del Po. Giovedì, sabato e domenica sono invece dedicati alla navigazione nelle Valli di Comacchio, dove scoprire tradizione locale e storia della pesca, fare birdwatching e osservare la biodiversità locale.\r

Tra le esperienze più iconiche figura, inoltre, l’escursione cicloturistica lungo l’argine degli Angeli, uno dei percorsi naturalistici più affascinanti d’Europa, in programma il giovedì. Una strada bianca sospesa tra acqua e cielo che attraversa il cuore del parco del delta del Po.\r

Il venerdì, infine, il tour in Fiat Campagnola si arricchisce di una degustazione presso una cantina del Bosco Eliceo, e diventa \"Fiat Campagnola 4×4 Experience: nature, heritage & wine tasting\". Un’esperienza di birdwatching in laguna unita a una degustazione di alcuni tra i sapori più autentici del territorio ferrarese.\r

","post_title":"Club del Sole e Comacchio Experience alla scoperta del delta del Po","post_date":"2026-07-29T11:09:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785323353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

All'interno dello storico complesso di Palazzo Marini, ex sede di uffici e servizi della Camera dei deputati a Roma, prenderà vita il nuovo Four Seasons Hotel Rome, struttura di super lusso. L'intervento complessivo, come si legge sul Corriere della Sera, non riguarderà soltanto il recupero dell'edificio, iniziato nel 2021, ma interesserà anche la riqualificazione dell'intera piazza San Silvestro, con l'obiettivo di renderla più vivibile e valorizzarne il contesto urbano. In relazione a quest'ultima il sindaco Roberto Gualtieri spiega: «Abbiamo aperto un dialogo con la sovrintendenza per la piantumazione di alberi». Tema importante per il Campidoglio per contrastare le isole di calore urbane dovute all'aumento delle temperature estive e ai cambiamenti climatici.\r

«Vorremmo provare proprio lì - ha spiegato il sindaco - a sperimentare i nuovi modelli di alberature di zone monumentali che altre città, penso a Parigi nella zona dell'Hotel De Ville, hanno realizzato». Il progetto iniziale di molte alberature è stato ridimensionato a seguito del confronto con le soprintendenze e dell'applicazione delle regole di tutela previste per le aree storico - monumentali.\r

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Il valore dell'investimento\r

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Dopo l'acquisizione di Palazzo Marini per 165 milioni di euro nel 2022 da parte di Cascade Investments (Bill Gates), il valore complessivo dell'investimento, comprensivo del restauro, della riqualificazione e della realizzazione del nuovo hotel, è stimato in circa 531 milioni di euro. Secondo le stime, è prevista la creazione di 4.792 posti di lavoro a tempo pieno nel periodo compreso tra il 2023 e il 2030. Inoltre, si stima un gettito fiscale complessivo di 641 milioni di euro.\r

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Il progetto della piazza prevede nuovi spazi verdi, la piantumazione di alberi, una fontana a raso integrata nella pavimentazione e una migliore connessione tra la piazza e le aree pedonali e commerciali circostanti.\r

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Il futuro hotel ospiterà 124 camere e suite, ristoranti, spazi dedicati agli eventi, sale riunioni, cortili e terrazze verdi, candidandosi a diventare una delle strutture ricettive di lusso più prestigiose della capitale. Dopo alcuni rinvii rispetto alle previsioni iniziali, il completamento dell'intervento e l'apertura dell'hotel sono attesi nel corso del 2027.\r

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","post_title":"Four Seasons apre a Roma: Palazzo Marini pronto nel 2027","post_date":"2026-07-29T10:44:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785321849000]}]}}