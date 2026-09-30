Air Europa a The Aviation Challenge: impegno sulla trasformazione sostenibile del settore aereo Air Europa partecipa a The Aviation Challenge, l’iniziativa promossa dall’alleanza SkyTeam. In occasione della quinta edizione, la compagnia partecipa con due voli su altrettante rotte rappresentative del proprio network in America e in Europa, mettendo alla prova diverse misure volte a ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza operativa e promuovere l’economia circolare. La compagnia spagnola ha avviato una collaborazione con una ong locale per evidenziare l’importanza di generare un impatto sociale positivo nelle destinazioni in cui opera. Il primo volo si è svolto lo scorso 22 settembre, collegando Madrid a Salvador de Bahia, in Brasile, con un Boeing 787 Dreamliner. Il secondo sarà operato questo venerdì sulla rotta Madrid-Amsterdam con uno dei nuovi Boeing 737 MAX della compagnia. Tra le misure adottate figurano l’utilizzo di Saf, l’ottimizzazione delle rotte e dei profili di volo per ridurre il consumo di carburante e pianificarne correttamente il carico, nonché l’impiego dello strumento OptiClimb per minimizzare i consumi durante la fase di salita. Due delle principali novità introdotte da Air Europa in questa edizione riguardano la gestione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare. La prima è il progetto Waste360, che mira a migliorare la tracciabilità nella gestione dei rifiuti, includendo quelli generati durante il volo dal catering e dalle attività di manutenzione. A questa iniziativa si aggiunge il progetto “De consumible a rotable”, sviluppato insieme ad AIRE Cabin Solutions, azienda specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione degli interni di cabina con cui la compagnia collabora da oltre vent’anni. La dimensione sociale rappresenta un altro degli assi fondamentali della partecipazione di Air Europa a Tac 2026. In occasione del volo verso Salvador de Bahia, la compagnia ha avviato una collaborazione con la ong Teto Brasil, organizzazione sociale impegnata nel miglioramento delle condizioni di vita delle comunità vulnerabili attraverso la costruzione di abitazioni di emergenza prefabbricate in legno e progetti di sviluppo comunitario. Durante il volo, i passeggeri sono stati invitati a partecipare effettuando donazioni volontarie a bordo. Condividi

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Il viaggiatore sente di poter fare qualcosa per la comunità presso cui soggiorna e attiva una connessione di successo basata su tradizioni e anche cibo a chilometro zero che prende il nome di \"community positive travel\". Tra i comportamenti sostenibili più condivisi emergono: il rispetto di flora e fauna e delle grandi risorse naturali; la gestione dei rifiuti (la ricerca ci dice che l’Italia è uno dei paesi che gestiscono meglio i rifiuti) e la riduzione degli sprechi energetici e idrici; l'uso dei trasporti pubblici e la scelta di mete meno affollate in bassa stagione per contrastare l'overtourism (turismo slow) e l'acquisto di souvenir artigianali e prodotti locali. L’indagine evidenzia un approccio ai viaggi sempre più attento e consapevole. - sottolinea Cilia - Le strutture percepite come più ecologiche sono agriturismi (90%) e campeggi (83%).\r

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Il turismo outdoor è praticato dal 71% degli italiani e per il 79% e favorisce proprio il “community-positive travel”, connettendo ospiti e territori. La sfida per Human Company e di tutti gli operatori turistici si muove su due direttrici. - conclude - Da un lato occorre proporre iniziative pratiche che si integrino facilmente nelle abitudini di viaggio degli utenti. Dall'altro, c'è il tema dell'accessibilità, soprattutto economica. Sebbene l'87% degli intervistati riconosca il valore dell'economia locale e il 75% preferisca mete meno affollate e strutture gestite da realtà locali, la disponibilità a spendere di più per soggiornare in una struttura ecocompatibile scende drasticamente al 50%».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Human Company: un Osservatorio che parla di sostenibilità e “community positive travel”","post_date":"2026-09-30T15:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790783120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IHG Hotels & Resorts annuncia la firma di un accordo per una struttura Kimpton a Roma, portando nella Capitale il proprio brand Luxury & Lifestyle.\r

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L’apertura è prevista nel 2029; l’hotel è di proprietà di Rome Hotel Development Fund, fondo gestito da Castello Sgr.\r

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La nuova struttura sarà il terzo hotel IHG nell’area di Via Veneto. La struttura, con 114 camere, disporrà di rooftop bar, ristorante, corte interna, area wellness e spazi dedicati a meeting ed eventi. Elemento distintivo dell’hotel sarà il restauro e la valorizzazione di un teatro esistente, che verrà trasformato in uno spazio polifunzionale iconico dedicato ad arte ed eventi.\r

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L’accordo fa parte dell'espansione di IHG in Italia, dopo il raggungimento di oltre 50 strutture tra aperte e in pipeline. Viene inoltre rafforzato il portafoglio Luxury & Lifestyle del Gruppo a Roma, dove l’hotel si affiancherà alle nove strutture già esistenti, tra cui InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Six Senses Rome, oltre al futuro Hotel Alexandra Rome, Vignette Collection.\r

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«Roma si conferma una delle destinazioni luxury più attrattive d’Europa - commenta Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe di IHG Hotels & Resorts - capace di coniugare richiamo internazionale, un ricchissimo patrimonio culturale e una domanda nel segmento hospitality in forte crescita. Roma è la location ideale per presentare Kimpton con questo progetto eccezionale. Grazie alla posizione privilegiata, a una visione progettuale distintiva e all’originale concept del teatro, la struttura porterà a Roma una nuova offerta Luxury & Lifestyle, riflettendo al tempo stesso l’individualità e il carattere locale per cui il brand è conosciuto in tutto il mondo».\r

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«Questa operazione rafforza l’attenzione di Castello Sgr per il settore dell’ospitalità - aggiunge Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR - perseguendo una strategia incentrata su immobili iconici e sulla creazione di mete esperienziali pensate per una clientela internazionale esigente e in costante crescita. Roma, in questo senso, rappresenta una destinazione unica, oggi interessata da un profondo rinnovamento della propria offerta ricettiva di fascia alta».\r

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«Siamo lieti di collaborare con IHG per portare il brand Kimpton a Roma - continua Tomas Langaitis, Fund Partner di 1 Asset Management - La struttura rappresenta un’opportunità unica per creare un hotel lifestyle di riferimento in uno dei quartieri più prestigiosi della città. Insieme daremo vita a una destinazione che celebra il patrimonio di Roma, offrendo al contempo un’esperienza contemporanea capace di parlare tanto ai viaggiatori internazionali quanto ai residenti».\r

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L’hotel sarà la seconda struttura Kimpton in Italia, dopo il Kimpton Villa Miramare Taormina, e si aggiungerà ai 14 hotel Kimpton aperti in Europa e ai sei in pipeline. L’accordo rafforza inoltre la crescente presenza di IHG in Italia, dove il gruppo conta 33 hotel operativi e altri 21 in pipeline, a supporto dell’espansione del proprio portafoglio Luxury & Lifestyle nel Sud Europa e nelle principali destinazioni gateway.\r

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","post_title":"IHG Hotels & Resorts e Castello SGR: il brand Kimpton debutta a Roma","post_date":"2026-09-30T15:07:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790780842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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(Anna Morone)","post_title":"WorldHotels raddoppia in Italia e Sud-est Europa: obiettivo 2026 a 20 nuove strutture","post_date":"2026-09-30T14:18:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bwh-hotels-best-western-hotels","ron-pohl","sara-digiesi","worldhotels"],"post_tag_name":["BWH Hotels Best Western Hotels","Ron Pohl","Sara Digiesi","WorldHotels"]},"sort":[1790777892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa partecipa a The Aviation Challenge, l’iniziativa promossa dall’alleanza SkyTeam. In occasione della quinta edizione, la compagnia partecipa con due voli su altrettante rotte rappresentative del proprio network in America e in Europa, mettendo alla prova diverse misure volte a ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza operativa e promuovere l’economia circolare.\r

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La compagnia spagnola ha avviato una collaborazione con una ong locale per evidenziare l’importanza di generare un impatto sociale positivo nelle destinazioni in cui opera. Il primo volo si è svolto lo scorso 22 settembre, collegando Madrid a Salvador de Bahia, in Brasile, con un Boeing 787 Dreamliner. Il secondo sarà operato questo venerdì sulla rotta Madrid-Amsterdam con uno dei nuovi Boeing 737 MAX della compagnia.\r

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Tra le misure adottate figurano l’utilizzo di Saf, l’ottimizzazione delle rotte e dei profili di volo per ridurre il consumo di carburante e pianificarne correttamente il carico, nonché l’impiego dello strumento OptiClimb per minimizzare i consumi durante la fase di salita.\r

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Due delle principali novità introdotte da Air Europa in questa edizione riguardano la gestione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare. La prima è il progetto Waste360, che mira a migliorare la tracciabilità nella gestione dei rifiuti, includendo quelli generati durante il volo dal catering e dalle attività di manutenzione.\r

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A questa iniziativa si aggiunge il progetto “De consumible a rotable”, sviluppato insieme ad AIRE Cabin Solutions, azienda specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione degli interni di cabina con cui la compagnia collabora da oltre vent’anni.\r

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La dimensione sociale rappresenta un altro degli assi fondamentali della partecipazione di Air Europa a Tac 2026. In occasione del volo verso Salvador de Bahia, la compagnia ha avviato una collaborazione con la ong Teto Brasil, organizzazione sociale impegnata nel miglioramento delle condizioni di vita delle comunità vulnerabili attraverso la costruzione di abitazioni di emergenza prefabbricate in legno e progetti di sviluppo comunitario. Durante il volo, i passeggeri sono stati invitati a partecipare effettuando donazioni volontarie a bordo.","post_title":"Air Europa a The Aviation Challenge: impegno sulla trasformazione sostenibile del settore aereo","post_date":"2026-09-30T13:51:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790776302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numa, la piattaforma europea che gestisce hotel e strutture ricettive per soggiorni flessibili, ha appena aggiunto al proprio portafoglio italiano cinque nuove strutture nel corso dell’estate 2026, distribuite tra Roma, Milano e Firenze.\r

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A Roma una struttura in Via del Basilico, che ora opera con il nome di Numa Rome Via Veneto, e un secondo in Via del Leone, rinominato Numa Rome Condotti, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza di Spagna.\r

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A Milano e Firenze, la crescita comprende progetti di ristrutturazione su misura.\r

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Numa Manfredo, situato adiacente all’attuale Numa Camperio nel centro di Milano, è stato riqualificato all’interno di un palazzo storico caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico monastero benedettino.\r

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A Firenze, Numa ha inaugurato due nuove strutture distinte: la prima, in Via Fiesolana nel quartiere di Santa Croce, frutto della riqualificazione completa di un ex hotel. La seconda, in Via della Robbia, è una villa in stile Liberty caratterizzata da balconi in ferro battuto conservati, un ingresso in pietra scolpita e una porta in legno originale. All’interno sono stati conservati i soffitti a volta a botte con mattoni a vista e i pavimenti in piastrelle decorate, mentre un cortile privato sul retro è stato trasformato in un’area comune per gli ospiti.\r

Flessibilità\r

«Queste cinque nuove aperture sono una chiara espressione della nostra flessibilità e della nostra capacità di adattarci perfettamente al ricco e diversificato patrimonio architettonico italiano - spiega Umberto Ottaviani, country manager per l’Italia di Numa - Che si tratti di riqualificare un monastero del XVI secolo a Milano o di integrarci nell’architettura classica di Roma e Firenze, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia rende tutto questo possibile. La nostra tecnologia ci consente di gestire in modo efficiente beni storici complessi, standardizzando le operazioni senza mai compromettere il patrimonio unico di ciascuna proprietà».\r

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L'azienda si adatta alle caratteristiche storiche degli immobili e alle esigenze dei proprietari, sia subentrando nella gestione delle attività esistenti, quando i proprietari cercano continuità, oppure guidando progetti di ristrutturazione dall'ideazione al completamento.\r

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«Il mercato immobiliare italiano è uno dei più frammentati d’Europa, con la proprietà concentrata principalmente in aziende private a conduzione familiare, che detengono asset eterogenei, dalle semplici acquisizioni alle complesse ristrutturazioni - aggiunge Dimitri Chandogin, co-founder e presidente di Numa - La scelta di un operatore per un portafoglio di questo tipo è un impegno a lungo termine, non una semplice transazione. Non basta qualcuno che sappia semplicemente gestire gli immobili, occorre un partner in grado di garantire rendimenti concreti».\r

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","post_title":"Numa, cinque nuove aperture tra Roma, Firenze e Milano","post_date":"2026-09-30T12:36:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790771763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, in casa di Alpitour World è tempo di tracciare un primo bilancio del 2026. «Stiamo trascorrendo un periodo indubbiamente impegnativo - commenta il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -, cominciato sotto i migliori auspici nel primo trimestre dell'anno finanziario, con una forte accelerazione dell’advance booking nei primi mesi, seguita dallo shock di fine febbraio, con le operazioni per riportare a casa i connazionali e il blocco del booking estivo.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1790763081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non appena Ita sarà pienamente consolidata, a partire dal prossimo anno, le dimensioni di Lufthansa aumenteranno del 10%»: così Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, sulle prossime fasi dell'integrazione di Ita Airways, di cui attualmente il colosso tedesco detiene il 41%, ma che arriverà al 90% nel primo trimestre del 2027 (l'opzione per il rimanente 10% è fissata entro il 2033).\r

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Un aumento che, ha sottolineato Spohr, riguarderà flotta, fatturato e posti-chilometro offerti.\r

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Come riportato da Il Corriere della Sera, l'iter di integrazione procede secondo le tempistiche preventivate. Quest’anno Lufthansa è riuscita a integrare Ita «portando a termine circa il 90% dei passaggi di integrazione che ci eravamo prefissati». La mancanza di un 10% va ricondotta «alla mancanza delle necessarie autorizzazioni, in particolare da parte degli Stati Uniti», come la joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.\r

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Rimane infatti grande l'attesa per il via libera dall'antitrust americano che è altamente strategico per il business transatlantico, che resta il più redditizio per i vettori. Sul Nord Atlantico, ha evidenziato il ceo, «i numeri uno in quel settore siamo noi e United», e questo «senza contare ancora Ita». Quando le forze saranno unite, ha aggiunto, l’alleanza diventerà «un motore essenziale per il successo futuro della compagnia italiana».","post_title":"Spohr su Ita Airways: «La conclusione dell'integrazione ci farà crescere del 10%»","post_date":"2026-09-30T10:04:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790762659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ripristina i collegamenti passeggeri giornalieri per Durban, in Sudafrica, dall’11 dicembre 2026. Durban diventerà così la terza destinazione del vettore nel paese, dopo Johannesburg e Cape Town.\r

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Il ritorno di Durban nel network conferma l’impegno di Ethiopian Airlines nel rafforzare la connettività all’interno del continente africano e nel perseguire la propria visione di un’Africa sempre più integrata.\r

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Laa ripresa di questo collegamento giornaliero conferma il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri una connettività sempre più fluida e maggiori opportunità di viaggio in Africa e oltre - ha dichiarato Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Vediamo un forte potenziale per sviluppare ulteriormente i flussi commerciali, turistici e di business tra il Sudafrica e il nostro ampio network globale attraverso l’hub di Addis Abeba. In qualità di più grande compagnia aerea africana, continueremo ad ampliare il nostro network, offrendo ai nostri passeggeri maggiori opportunità di collegamento».\r

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Ethiopian Airlines vanta una presenza consolidata sul mercato sudafricano da oltre trent’anni: la compagnia ha avviato i collegamenti con Johannesburg nel 1993, seguiti da Città del Capo nel 2015. Nel corso degli anni Ethiopian Airlines ha progressivamente ampliato la propria offerta e presenza sul mercato, rispondendo alla crescente domanda di trasporto aereo passeggeri e cargo.","post_title":"Ethiopian Airlines torna nei cieli del Sudafrica: decollo l'11 dicembre verso Durban","post_date":"2026-09-30T09:07:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790759239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennismore, realtà del settore dell'ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori.\r

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Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping.\r

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Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili.\r

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Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia","post_date":"2026-09-29T14:36:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692616000]}]}}