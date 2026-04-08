Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale (attivo fino al 23 ottobre 2026) sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787 e sarà l’unico tra la Sicilia e il Canada. Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere al Nord America, grazie alle comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici. Al contempo, la nuova rotta rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston. La configurazione del Dreamliner prevede le tre cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato. «Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montréal rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada – ha dichiarato Stefano Casaregola, directeur générale commercial, Air Canada Italia, durante la presentazione che si è svolta questa mattina a Catania -. La Sicilia è un mercato strategico con profondi legami culturali e familiari con il Canada e questa nuova rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano di Air Canada. Allo stesso tempo, apre una nuova porta d’ingresso per i viaggiatori nordamericani alla scoperta della ricchezza e della diversità della Sicilia». Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, ha sottolineato come «I collegamenti aerei diretti come il nuovo volo Catania-Montréal rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al future». «Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montréal rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale – hanno ricordato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici. È il frutto di un lavoro sinergico con Air Canada e testimonia la crescente attrattività della Sicilia sui mercati internazionali, rendendo l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale». Condividi

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FitCuba 2026 sarà dedicata al Canada, un mercato che la compagnia ha perso a causa della sospensione dei voli di Air Canada per la mancanza di carburante negli aeroporti dell'isola, così come di quelli di WestJet, Air Transat e Sunwing.\r

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","post_title":"FitCuba 2026 si terrà in modalità virtuale. Apertura al pubblico per un giorno","post_date":"2026-04-08T12:43:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775652191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Utat rilancia la collezione dei viaggi Firmati Utat con accompagnatore dall'Italia, una selezione di itinerari comprensivi di volo a/r che portano alla scoperta di alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo.\r

Le caratteristiche dei \"Firmati Utat\"\r

I \"Firmati Utat\" sono molto più di un semplice viaggio: sono un’immersione autentica nelle destinazioni del mondo, con contenuti particolari ben distanti dai percorsi battuti. Gli itinerari sono curati nei minimi dettagli, accompagnati da una profonda conoscenza delle destinazioni.\r

Fra i plus di questa tipologia di viaggio, il volo a/r compreso, l'accompagnatore esperto presente dalla paertenza in Italia, il fatto di formare gruppi solo di piccole-medie dimensioni, la profonda esperienza maturata sulla destinazione.\r

Fra le mete al centro di questa collezione di viaggi, si segnalano Stati Uniti, Canada, Cina, India, Vietnam,","post_title":"Nei viaggi \"Firmati Utat\" un approccio unico alle destinazioni","post_date":"2026-04-08T11:39:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775648367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una traiettoria positiva quella percorsa dai Caraibi nel 2025, malgrado un contesto globale complesso, caratterizzato dell'evolvere delle condizioni economiche nei principali mercati di provenienza, dall'acuirsi delle tensioni geopolitiche e da perturbazioni meteorologiche, tra cui il passaggio dell'uragano Melissa.\r

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Secondo la Caribbean Tourism Organization (Cto), lo scorso anno gli arrivi internazionali con pernottamento nei Caraibi sono aumentati del 2,5%, per un totale stimato di 35 milioni di visitatori.\r

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Con circa 900.000 visitatori in più rispetto al 2024, questo risultato riflette la ripresa sostenuta e la resilienza della regione, con arrivi che hanno nuovamente superato i livelli pre-pandemia del 2019.\r

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«Il turismo caraibico nel 2025 ha dimostrato una continua resilienza e adattabilità, anche se il panorama globale ha presentato una serie di sfide - ha affermato Aliyyah Shakeer, direttore della ricerca della Cto -. Gli investimenti strategici nelle infrastrutture turistiche, i costanti sforzi di marketing e i progressi nella connettività aerea hanno contribuito a sostenere la crescita e a mantenere la competitività della regione».\r

I mercati principali\r

Gli Stati Uniti sono rimasti il principale mercato di provenienza dei Caraibi, con un +0,5% degli arrivi, a circa 17 milioni di visitatori. I visitatori dal Canada sono diminuiti del 5,3% a circa 3,1 milioni, rimanendo al di sotto dei livelli pre-pandemia. Analogamente, gli arrivi dall’Europa sono diminuiti del 3,3% a circa 5,1 milioni di visitatori, con una ripresa che prosegue a un ritmo più lento rispetto ad altri mercati.\r

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Al contrario, il Sud America si è rivelato il mercato di provenienza con le migliori prestazioni, con gli arrivi a +23,7% a 2,4 milioni di visite. Questa crescita è stata sostenuta da una migliore connettività aerea, da iniziative di marketing mirate e da una crescente domanda in uscita, contribuendo a una graduale diversificazione dei mercati di provenienza della regione.\r

Il settore crocieristico ha continuato la sua forte espansione nel 2025, con un +5,2%, per un totale stimato di 35,5 milioni di visite. Ciò rappresenta un significativo aumento del 16,7% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, confermando la piena ripresa del settore e la sua traiettoria di crescita continua.\r

Previsioni 2026\r

Nonostante le attuali difficoltà nel settore dei viaggi e del turismo, il Cto prevede che gli arrivi con pernottamento aumenteranno tra il 3% e il 4% nel 2026, grazie alla domanda costante proveniente dal Nord America e alla continua espansione in alcuni mercati emergenti. Anche il turismo crocieristico dovrebbe registrare un'ulteriore crescita, con incrementi previsti tra il 5% e il 7%.","post_title":"Caraibi: andamento positivo dei flussi turistici, malgrado le sfide globali","post_date":"2026-04-08T11:12:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775646768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511302\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabiana Raffani, Avventure Esotiche, vincitrice del primo premio[/caption]\r

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Oltre 50 agenti di viaggio e wedding planners provenienti Europa, Usa, Canada e America Latina, hanno partecipato all'evento 'From The Bahamas with Love', che promuove l’arcipelago delle Bahamas quale meta ideale per il destination wedding e i viaggi di nozze.\r

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Visite, site inspections ed esperienze immersive ma anche un concorso social hanno coinvolto i partecipanti e tra questi, fra i tre premiati, ci sono due sono agenti di viaggio partecipanti dall’Italia, entrambi Sandals Ambassador.\r

Distinguersi per partecipazione attiva ed interesse ma anche per creatività: è quello che hanno fatto Fabiana Raffani di Avventure Esotiche di Aprilia, ed Emanuele Marzano di Partenze in Corso, agenzia di viaggi a Napoli, invitati dal dipartimento Romance di Bmotia all’evento internazionale che si è svolto lo scorso marzo.\r

Il fam trip internazionale, incentrato su Nassau & Paradise Island, prevedeva un fitto programma di site inspection, incontri con fornitori locali, workshop con esperti wedding locali ed esperienze immersive. Inoltre, a ciascun agente di viaggio e wedding planner è stata offerta l’opportunità di visitare un'altra isola tra le sei proposte (Isola di Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma, Abaco).\r

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[caption id=\"attachment_511303\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Emanuele Marzano, di Partenze in Corso, premiato con il terzo posto[/caption]\r

A rendere il tutto ancora più stimolante, un concorso che premiava i 3 migliori reel promozionali nei quali l’obiettivo era mostrare al cliente finale il pacchetto ideale per un matrimonio e un viaggio di nozze alle Bahamas. A Fabiana – IG avventureesotiche – il primo premio, mentre il collega Emanuele – IG partenzeincorso – si posiziona terzo.\r

A rafforzare il valore strategico dell’iniziativa è anche la visione della destinazione sul mercato italiano.\r

«L’Italia è un mercato sofisticato, che richiede autenticità, varietà e contenuti esperienziali sempre più mirati. Con 'From The Bahamas with Love' abbiamo voluto superare il concetto tradizionale di fam trip, creando un’esperienza immersiva e altamente profilata, capace di parlare direttamente ai segmenti più dinamici come wedding, honeymoon e luxury experiential travel», dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia\r

«I primi riscontri sono estremamente positivi: non solo in termini di percezione, ma soprattutto di conversione. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza della destinazione in vendite concrete, posizionando le Bahamas non solo come paradiso naturale, ma come destinazione completa, capace di rispondere a esigenze diverse durante tutto l’anno».","post_title":"Bahamas: due agenti di viaggio italiani premiati al fam trip 'From The Bahamas with Love'","post_date":"2026-04-07T13:10:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775567459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada aprirà nell'inverno 2026-27 un collegamento diretto verso Tenerife: si tratta dei primi voli diretti dal Nord America alle isole Canarie, che saranno operati con Airbus A321Xlr.\r

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Parallelamente, la compagnia sta ampliando notevolmente il network leisure invernale con nuove destinazioni verso Roatán (Honduras), Santo Domingo, Mérida e Mazatlán, oltre a una serie di collegamenti supplementari verso il Messico, i Caraibi e l'America Centrale in partenza da diverse grandi città canadesi.\r

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Con l'avvio della winter 2026-2027, Air Canada opererà quindi voli diretti per Tenerife in partenza da Montréal e Toronto; lo schedule prevede una frequenza settimanale da Montréal e due voli a settimana da Toronto, coprendo l'intera alta stagione invernale, da fine ottobre a fine aprile.\r

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«Grazie alle capacità dei nostri Airbus A321Xlr, questi voli diretti offrono ai viaggiatori nordamericani un comodo accesso a un’isola rinomata per i suoi spettacolari paesaggi vulcanici e il clima mite tutto l’anno», sottolinea Mark Galardo, vicepresidente esecutivo e responsabile commerciale, nonché presidente della divisione cargo di Air Canada. L'aeromobile sarà configurato per ospitare 182 passeggeri, con 14 posti in Signature Class completamente reclinabili fino a diventare un letto, e 168 posti in classe economica, introducendo uno standard di cabina ripensato per la flotta a corridoio singolo della compagnia.","post_title":"Air Canada vola a Tenerife: primo collegamento diretto dal Nord America alle Canarie","post_date":"2026-04-07T12:39:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775565557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: i più recenti dati forniti dal National Travel and Tourism Office (Ntto), indicano che nel gennaio 2026 il Paese ha registrato 5,41 milioni di visitatori stranieri, pari ad una flessione del 3,5% rispetto a gennaio 2025. Si tratta, in pratica, del nono mese consecutivo di calo degli arrivi.\r

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Nel corso dell’intero 2025, gli arrivi internazionali erano diminuiti dal 5,5% al 6,3% a seconda delle fonti (Oxford Economics, U.S. Travel Association). Gli Stati Uniti sono quindi l’unico paese con un’economia turistica sviluppata a registrare un calo dell’attività in un contesto globale comunque favorevole al settore (+4% secondo l’Unwto).\r

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I dati relativi allo strategico mercato canadese sono, ad esempio, eloquenti: nel 2025, gli arrivi di canadesi negli Usa sono crollati del 25,7% secondo Oxford Economics. Il Messico ha così detronizzato il Canada come primo mercato di provenienza verso gli Stati Uniti per la prima volta in oltre 25 anni (esclusa la pandemia). E la tendenza continua: gli arrivi messicani (1,81 milioni) hanno superato quelli del Canada (1,19 milioni) nel gennaio 2026.\r

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Sul banco degli imputati per questo andamento in costante flessione ci sono diversi elementi: aumento del prezzo dell'Esta, la politica di Donald Trump, inflazione, polemiche sull'eventuale monitoraggio dei social network dei viaggiatori, aumento delle spese per i visti, paralisi ai valichi di frontiera degli aeroporti o ancora estensione del travel ban.\r

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Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l'industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull'occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro.","post_title":"Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali","post_date":"2026-04-07T12:18:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775564318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entra in vigore, oggi 7 aprile, la Legge annuale sulle Pmi (Legge n. 34/2026), che introduce per la prima volta una specifica disciplina contro le false recensioni. \r

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La rapida espansione del “mercato” delle recensioni online ha reso necessaria una riflessione, a livello europeo e nazionale, sull’introduzione di una disciplina specifica, con l’obiettivo di rendere l’ecosistema digitale più credibile e responsabile. Il fenomeno ha infatti un impatto significativo sul settore: nella ristorazione le recensioni influenzano circa il 70% delle scelte dei consumatori (Centro studi Mimit – ottobre 2024), mentre – come evidenziato sia dalla Commissione Europea che dall’Associazione Europea dei Consumatori (Beuc) – il numero di recensioni false continua a crescere, anche a causa di controlli ancora insufficienti da parte delle piattaforme e dei motori di ricerca.\r

Compromesso\r

La legge sulle PMI, dunque, seppur nella sua natura di compromesso tra diverse istanze, rappresenta un primo passo per recensioni più affidabili e genuine. Essa, infatti, fornisce anzitutto, criteri chiari per identificare una recensione come lecita – il termine massimo di 30 giorni per la pubblicazione, il collegamento indispensabile tra la recensione e l’effettiva fruizione del servizio, il necessario riferimento a prodotti/servizi effettivamente utilizzati e, in aggiunta, l’assenza di qualsivoglia promessa di sconti, benefici o altre utilità che potrebbero compromettere l’imparzialità della recensione – tutti elementi che consentono di dare risposta a fattispecie che prima non erano individuate dal legislatore.\r

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Ad esempio, la scelta di collocare un limite temporale per la pubblicazione delle recensioni, risponde all’esigenza di garantire maggiore attendibilità e verificabilità delle recensioni, che tendono ad attenuarsi con il trascorrere del tempo, senza però voler comprimere la libertà di espressione dei consumator e consentire all’esercente di potersi attivare tempestivamente rispetto al caso segnalato. Lo scorrere del tempo – precisamente il periodo di due anni dalla pubblicazione della recensione – è, inoltre, condizione rilevante per determinare l’illiceità della recensione, in ragione proprio della progressiva perdita di attualità e affidabilità della recensione per il consumatore.","post_title":"Oggi entra in vigore la legge che disciplina le false recensioni","post_date":"2026-04-07T11:02:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775559751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 il Belgio ha accolto un numero record di turisti, con oltre 46 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento del 3% rispetto al 2024. I dati elaborati da Statbel (ufficio statistiche belga) mostrano che la crescita è stata distribuita su 19,6 milioni di arrivi, con la maggior parte dei visitatori che ha soggiornato in media poco più di due notti. \r

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Gli hotel sono rimasti la scelta più popolare tra i visitatori, con 21,4 milioni di pernottamenti, pari a circa il 46% del totale. Mentre i soggiorni in hotel sono cresciuti modestamente del 2%, l'aumento più marcato si è registrato nei campeggi, dove i pernottamenti sono cresciuti dell'11%. Anche le case vacanza, gli appartamenti e i parchi ricreativi hanno registrato un aumento dei visitatori, senza che nessuna tipologia di alloggio subisse un calo. Il costante aumento in tutte le categorie dimostra che il turismo belga continua ad attrarre una vasta gamma di viaggiatori.\r

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A livello regionale, le Fiandre hanno registrato il maggior numero di pernottamenti, con quasi due terzi del totale. La Vallonia ha registrato la crescita più rapida, pari al 6%, sebbene rappresenti solo circa un quinto del totale dei pernottamenti. La Regione di Bruxelles-Capitale è rimasta stabile, contribuendo con circa il 16% dei pernottamenti. Solo nel mese di dicembre, le strutture ricettive belghe hanno registrato oltre 3,1 milioni di pernottamenti, con un aumento del 6% rispetto a dicembre 2024, a testimonianza della solidità del turismo durante tutto l'anno.\r

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Le Fiandre sono da tempo uno dei principali motori del turismo belga: nel 2024, la regione ha accolto quasi 15 milioni di visitatori, con i turisti internazionali provenienti dai Paesi Bassi, dalla Francia, dalla Germania e dagli Stati Uniti che hanno rappresentato la maggior parte della crescita. Anche il turismo cinese era in ripresa, con arrivi in aumento di oltre il 50% rispetto al 2023. Queste tendenze hanno posto le basi per una crescita continua nel 2025.","post_title":"Belgio: nel 2025 i pernottamenti hanno superato la cifra record di 46 milioni","post_date":"2026-04-03T11:03:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775214216000]}]}}