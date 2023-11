Aicalf: fronte comune contro il potenziale nuovo balzello dell’addizionale comunale Fronte comune dei vettori low cost contro il potenziale aumento dell’addizionale comunale per i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani. «Esprimiamo stupore e disappunto per il testo della legge di bilancio trasmesso alle camere che aprirebbe la strada ad ulteriori incrementi della tassa addizionale comunale applicabile ai passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani». Alessandro Fonti, presidente di Aicalf, l’associazione italiana delle compagnie aeree low cost, sottolinea come «L’art. 80 del testo in questione consentirebbe ad alcuni comuni capoluogo di città metropolitana di aumentare l’addizionale comunale fino a ulteriori 3 euro per passeggero. Le recenti interlocuzioni con i rappresentanti delle istituzioni e le dichiarazioni di autorevoli esponenti di questo governo in merito ai prezzi dei voli ci avevano fatto sperare in provvedimenti in un senso diametralmente opposto, ovvero che questa tassa potesse essere, se non cancellata del tutto, almeno rivista al ribasso». Il presidente ricorda inoltre che «L’Italia è già uno dei paesi con la tassazione più elevata sui biglietti aerei e con questa manovra si aumenterebbe il costo del biglietto per i passeggeri – in netta opposizione con l’obiettivo dichiarato recentemente dal Governo che dichiara di voler intervenire per ridurre i prezzi dei voli. «Pensare di ripianare i disavanzi di alcuni comuni aumentando le tasse sui passeggeri è un errore e sarebbe controproducente. Il trasporto aereo è un volano dell’economia dei territori e del turismo e insistiamo quindi affinché il governo intervenga invece per eliminare o almeno ridurre questa tassa, che deprime lo sviluppo della domanda di trasporto aereo e danneggia la competitività degli aeroporti e delle destinazioni turistiche italiane rispetto alle altre mete europee.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364310" align="alignleft" width="300"] Eddie Wilson[/caption] Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. «Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. Ripercussioni Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno. Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita. «Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». [post_title] => Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti [post_date] => 2023-11-02T13:39:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932348000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. "Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”. Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera. “Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”. In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive. [post_title] => Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato [post_date] => 2023-11-02T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698919183000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022. In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi. Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti. [post_title] => Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie [post_date] => 2023-10-31T11:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698753595000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti e rincari. Aeroporti 2030, l’associazione che rappresenta gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, esprime "forte preoccupazione per la norma, inserita nella legge di bilancio per il 2024, che introduce la facoltà per i comuni di aumentare fino a 3 euro la tassa d’imbarco per i passeggeri in partenza". “Nel momento in cui occorre dare nuovo impulso alla ripresa del traffico aereo nazionale e alla connettività internazionale del Paese - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Alfonso Celotto - l’eventuale incremento dell’addizionale comunale avrebbe un impatto fortemente negativo sulla competitività degli scali aeroportuali nazionali, considerato che una forma analoga di imposta non esiste negli altri Stati europei". «Pertanto, una misura del genere oltre a ripercuotersi sul prezzo finale del biglietto e, quindi, sui costi sostenuti dai passeggeri, peserebbe come un macigno sull’attrattività del trasporto aereo italiano, disincentivando l’afflusso del turismo» [post_title] => Aeroporti: forte preoccupazione per l'aumento della tassa d'imbarco [post_date] => 2023-10-31T11:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750566000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Glamour Tour Operator punta sul 2024 focalizzando l’attenzione sui servizi digitali alle agenzie e sulla sicurezza del viaggiatore. «Il nostro lavoro è sempre più complicato – commenta Luca Buonpensiere, ceo di Glamour - abbiamo la responsabilità etica sul prodotto finale ma anche per il ruolo che assumiamo. Investiamo per mettere al primo posto la sicurezza dei viaggiatori. Dall’altra parte c’è un viaggiatore che si interessa poco di quello che può succedere ma vuole essere protetto. Oggi siamo in apprensione per Israele e speriamo ci sia un minimo di contenimento». A fronte di un’azienda rivitalizzata a 360 gradi, l’obiettivo 2024 di Glamour è quello di offrire alle agenzie proposte e preventivi in maniera sempre più rapida. «Vogliamo aiutare le agenzie che non possono aspettare troppo tempo un preventivo – aggiunge Buonpensiere – senza dimenticare però il valore delle esperienze targate Glamour. Per questo in catalogo inseriremo nuovi tour con nostro accompagnatore dall’Italia anche su destinazioni che si prestano al fai da te. Vogliamo dare più valore alle Esclusive Glamour». Tra le novità l’operatore annuncia un nuovo tool, tramite il quale le adv potranno conoscere il prodotto e arrivare al preventivo in autonomia. Dopo un anno, il 2022, in cui i dati erano drogati in positivo per la grande voglia di viaggiare, il 2023 ha rappresentato la vera ripresa. Ad oggi Glamour ha superato i dati del 2019 e, nello specifico, la biglietteria aerea, ha fatto registrare un +50% di volumi rispetto a quattro anni fa. Maria Carniglia [post_title] => Glamour, focus su servizi digitali alle adv e sicurezza del viaggiatore [post_date] => 2023-10-31T10:45:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698749135000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Japan Airlines ha messo a segno il suo primo utile netto consolidato per il periodo aprile-settembre nell'arco di quattro anni, grazie alla ripresa della domanda di viaggi sia domestici sia all'estero, in linea con la normalizzazione delle attività economiche dopo la crisi indotta dal Covid. Per la prima metà dell'anno fiscale 2023, Jal ha dunque registrato un utile netto di 61,6 miliardi di yen, contro la perdita di 2,1 miliardi di yen dell'anno precedente. Il fatturato del periodo è cresciuto a 820,9 miliardi di yen rispetto ai 618,5 miliardi di yen dell'anno scorso. In prospettiva, per la chiusura dell'intero esercizio fiscale 2023, la compagnia prevede ora un utile netto di 80 miliardi di yen, un ebit di 130 miliardi di yen e un fatturato di 1,68 trilioni di yen per l'intero anno 2023. Tutti numeri in rialzo se paragonati alle previsioni precedenti. [post_title] => Japan Airlines centra il primo utile semestrale degli ultimi quattro anni [post_date] => 2023-10-31T10:42:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698748931000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut. “Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag. Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. "Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”. [post_title] => Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag [post_date] => 2023-10-30T12:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698667940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si temporeggia, ancora: la notifica dell’operazione Ita Airways-Lufthansa arriverà in sede europea nella prima metà di novembre, oltre quindi il 'termine' di fine ottobre che era inizialmente previsto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come momento per inviare la documentazione. Lo anticipa Il Corriere della Sera, ricordando come il passaggio sia praticamente inevitabile per agevolare il successivo esame da parte dell'Antitrust Ue. Lo slittamento della notifica, spiega il quotidiano citando fonti governative vicine al dossier, è imputabile alle centinaia di domande e richieste di chiarimento che gli uffici della Direzione generale della Concorrenza Ue hanno inviato a Lufthansa e al Tesoro in quella è che la fase di 'pre notifica'. Intanto Ita studia una richiesta di nuovi finanziamenti dalle banche a supporto del piano di espansione internazionale. Una ricerca cominciata già da mesi, spiega sempre il quotidiano, alla quale però sono arrivate solo risposte negative date le incertezze sul trasporto aereo nel periodo post Covid e a fronte di una compagnia che ha chiuso il 2022 con un rosso da 486 milioni di euro. Una maggiore liquidità potrebbe contribuire anche a fare fuel hedging, da utilizzare nel 2024-2025, tutelandosi così dalle fluttuazioni del petrolio. Una mossa fondamentale considerato il difficile contesto geopolitico attuale: Ita Airways, come molti altri vettori, sta già scontando le conseguenze del conflitto in Medio Oriente non volando da giorni a Tel Aviv, uno dei mercati più redditizi per la compagnia. [post_title] => Lufthansa-Ita Airways: rinvio entro il 15 novembre per la notifica all'Antitrust Ue [post_date] => 2023-10-30T11:21:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698664865000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso. [caption id="attachment_455041" align="alignleft" width="245"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption] "Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -. Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici". [caption id="attachment_455042" align="alignleft" width="249"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption] “Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”. Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui. [gallery columns="4" ids="455046,455047,455048,455049"] [post_title] => Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud [post_date] => 2023-10-30T08:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698652857000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aicalf fronte comune contro il potenziale nuovo balzello delladdizionale comunale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1958,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. \r

Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. \r

«Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. \r

Ripercussioni\r

Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno.\r

Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita.\r

«Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». \r

\r

\r

","post_title":"Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti","post_date":"2023-11-02T13:39:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698932348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. \"Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”.\r

\r

Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera.\r

\r

“Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”.\r

\r

In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive.","post_title":"Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato","post_date":"2023-11-02T09:59:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698919183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti e rincari. Aeroporti 2030, l’associazione che rappresenta gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, esprime \"forte preoccupazione per la norma, inserita nella legge di bilancio per il 2024, che introduce la facoltà per i comuni di aumentare fino a 3 euro la tassa d’imbarco per i passeggeri in partenza\".\r

\r

“Nel momento in cui occorre dare nuovo impulso alla ripresa del traffico aereo nazionale e alla connettività internazionale del Paese - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Alfonso Celotto - l’eventuale incremento dell’addizionale comunale avrebbe un impatto fortemente negativo sulla competitività degli scali aeroportuali nazionali, considerato che una forma analoga di imposta non esiste negli altri Stati europei\".\r

\r

«Pertanto, una misura del genere oltre a ripercuotersi sul prezzo finale del biglietto e, quindi, sui costi sostenuti dai passeggeri, peserebbe come un macigno sull’attrattività del trasporto aereo italiano, disincentivando l’afflusso del turismo»","post_title":"Aeroporti: forte preoccupazione per l'aumento della tassa d'imbarco","post_date":"2023-10-31T11:09:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1698750566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour Tour Operator punta sul 2024 focalizzando l’attenzione sui servizi digitali alle agenzie e sulla sicurezza del viaggiatore.\r

\r

«Il nostro lavoro è sempre più complicato – commenta Luca Buonpensiere, ceo di Glamour - abbiamo la responsabilità etica sul prodotto finale ma anche per il ruolo che assumiamo. Investiamo per mettere al primo posto la sicurezza dei viaggiatori. Dall’altra parte c’è un viaggiatore che si interessa poco di quello che può succedere ma vuole essere protetto. Oggi siamo in apprensione per Israele e speriamo ci sia un minimo di contenimento».\r

\r

A fronte di un’azienda rivitalizzata a 360 gradi, l’obiettivo 2024 di Glamour è quello di offrire alle agenzie proposte e preventivi in maniera sempre più rapida.\r

\r

«Vogliamo aiutare le agenzie che non possono aspettare troppo tempo un preventivo – aggiunge Buonpensiere – senza dimenticare però il valore delle esperienze targate Glamour. Per questo in catalogo inseriremo nuovi tour con nostro accompagnatore dall’Italia anche su destinazioni che si prestano al fai da te. Vogliamo dare più valore alle Esclusive Glamour».\r

\r

Tra le novità l’operatore annuncia un nuovo tool, tramite il quale le adv potranno conoscere il prodotto e arrivare al preventivo in autonomia.\r

\r

Dopo un anno, il 2022, in cui i dati erano drogati in positivo per la grande voglia di viaggiare, il 2023 ha rappresentato la vera ripresa. Ad oggi Glamour ha superato i dati del 2019 e, nello specifico, la biglietteria aerea, ha fatto registrare un +50% di volumi rispetto a quattro anni fa.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Glamour, focus su servizi digitali alle adv e sicurezza del viaggiatore","post_date":"2023-10-31T10:45:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698749135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines ha messo a segno il suo primo utile netto consolidato per il periodo aprile-settembre nell'arco di quattro anni, grazie alla ripresa della domanda di viaggi sia domestici sia all'estero, in linea con la normalizzazione delle attività economiche dopo la crisi indotta dal Covid.\r

\r

Per la prima metà dell'anno fiscale 2023, Jal ha dunque registrato un utile netto di 61,6 miliardi di yen, contro la perdita di 2,1 miliardi di yen dell'anno precedente. Il fatturato del periodo è cresciuto a 820,9 miliardi di yen rispetto ai 618,5 miliardi di yen dell'anno scorso.\r

\r

In prospettiva, per la chiusura dell'intero esercizio fiscale 2023, la compagnia prevede ora un utile netto di 80 miliardi di yen, un ebit di 130 miliardi di yen e un fatturato di 1,68 trilioni di yen per l'intero anno 2023. Tutti numeri in rialzo se paragonati alle previsioni precedenti.\r

\r

","post_title":"Japan Airlines centra il primo utile semestrale degli ultimi quattro anni","post_date":"2023-10-31T10:42:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698748931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut.\r

\r

“Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag.\r

\r

Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. \"Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”.","post_title":"Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag","post_date":"2023-10-30T12:12:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698667940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si temporeggia, ancora: la notifica dell’operazione Ita Airways-Lufthansa arriverà in sede europea nella prima metà di novembre, oltre quindi il 'termine' di fine ottobre che era inizialmente previsto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come momento per inviare la documentazione. \r

\r

Lo anticipa Il Corriere della Sera, ricordando come il passaggio sia praticamente inevitabile per agevolare il successivo esame da parte dell'Antitrust Ue.\r

\r

Lo slittamento della notifica, spiega il quotidiano citando fonti governative vicine al dossier, è imputabile alle centinaia di domande e richieste di chiarimento che gli uffici della Direzione generale della Concorrenza Ue hanno inviato a Lufthansa e al Tesoro in quella è che la fase di 'pre notifica'. \r

\r

Intanto Ita studia una richiesta di nuovi finanziamenti dalle banche a supporto del piano di espansione internazionale. Una ricerca cominciata già da mesi, spiega sempre il quotidiano, alla quale però sono arrivate solo risposte negative date le incertezze sul trasporto aereo nel periodo post Covid e a fronte di una compagnia che ha chiuso il 2022 con un rosso da 486 milioni di euro.\r

Una maggiore liquidità potrebbe contribuire anche a fare fuel hedging, da utilizzare nel 2024-2025, tutelandosi così dalle fluttuazioni del petrolio. Una mossa fondamentale considerato il difficile contesto geopolitico attuale: Ita Airways, come molti altri vettori, sta già scontando le conseguenze del conflitto in Medio Oriente non volando da giorni a Tel Aviv, uno dei mercati più redditizi per la compagnia.\r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita Airways: rinvio entro il 15 novembre per la notifica all'Antitrust Ue","post_date":"2023-10-30T11:21:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698664865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455041\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption]\r

\r

\"Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -.\r

\r

Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455042\" align=\"alignleft\" width=\"249\"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption]\r

\r

“Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”.\r

\r

Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455046,455047,455048,455049\"]\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud","post_date":"2023-10-30T08:00:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698652857000]}]}}