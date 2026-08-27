Aeroporti di Roma: estate da record a Fiumicino con 15 milioni di passeggeri Estate 2026 da incorniciare per Aeroporti di Roma, che si avvia a chiudere il bilancio della summer con oltre 16 milioni di passeggeri tra giugno e agosto, di cui ben 15 milioni transitati da Fiumicino. Giornata da traffico record quella di domenica 16 agosto, con il superamento, per la prima volta, della soglia dei 185.000 passeggeri in un unico giorno, un volume di traffico imponente che restituisce la reale dimensione della ripresa e dell’attrattività della Capitale, ma che ha anche testato con successo la tenuta del sistema gestito da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys. A spingere i flussi lo sviluppo della connettività internazionale e, in particolare, dall’apertura di rotte a lungo raggio inedite per lo scalo romano: Ita Airways ha lanciato il collegamento con Houston, le statunitensi Alaska Airlines e Delta hanno inaugurato i voli per Seattle, mentre Air Arabia ha aperto un ponte diretto con Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, trasformando di fatto Fiumicino in uno snodo ancora più strategico per il traffico intercontinentale. Questa pressione sui terminal si è tradotta in una prova di forza operativa senza precedenti, plasticamente rappresentata dal record assoluto registrato ai controlli di sicurezza del Terminal 1, dove sono stati processati 2.000 passeggeri nell’arco di soli trenta minuti, un dato che certifica l’efficienza dei processi di smaltimento dei flussi in uno dei colli di bottiglia tipici degli aeroporti. Ennesimo record anche per venerdì 21 agosto, quando la macchina organizzativa ha superato la quota dei 1.100 movimenti aerei tra atterraggi e decolli in sole 24 ore, confermando una vitalità operativa che non si esaurisce unicamente nel comparto passeggeri: l’agosto del 2026 segna infatti anche una decisa accelerazione nel settore cargo, con una crescita dei volumi del 14% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Condividi

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La domanda internazionale resta il motore della stagione. Su Garda e Iseo le prenotazioni sono arrivate soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. I tedeschi restano i primi ospiti e valgono quasi la metà delle presenze sul Garda, con una quota che supera il 65% nei campeggi, mentre crescono Stati Uniti, Polonia, Francia e Brasile. In provincia di Brescia gli stranieri hanno rappresentato il 72% delle presenze nel 2025, un dato che l'andamento di quest'anno conferma. A intercettare questi flussi è soprattutto il turismo all'aria aperta: in Lombardia si contano 229 tra campeggi e villaggi, circa 70 dei quali nel Bresciano, secondo la banca dati del Ministero del Turismo.\r

Il riscontro economico più immediato arriva dall'imposta di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2026 il gettito nazionale ha raggiunto 438 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 30% in più rispetto al 2024, distribuiti su 1.411 comuni. Milano ha raddoppiato l'incasso semestrale toccando quota 66 milioni grazie ai Giochi olimpici invernali, e per fine anno l'osservatorio JFC stima 151 milioni contro i 123 del 2025. La Lombardia era già seconda regione italiana per gettito nel 2025 con 158,5 milioni di euro, e la stagione appena trascorsa consolida la posizione.\r

La stagione turistica è ancora in corso, con la domanda tedesca e olandese che tradizionalmente si sposta verso settembre. È il segmento su cui si concentrano le strategie di allungamento della stagione, insieme agli eventi sportivi e alle proposte legate al benessere e all'enogastronomia, che negli ultimi anni hanno portato una parte dei flussi oltre i confini dell'estate.","post_title":"Lombardia, i laghi fanno il pieno di turisti soprattutto internazionali","post_date":"2026-08-27T12:56:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787835399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

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Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

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Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

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Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

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La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

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Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

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Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

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Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

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«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

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La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_504418\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roma Fiumicino[/caption]\r

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Estate 2026 da incorniciare per Aeroporti di Roma, che si avvia a chiudere il bilancio della summer con oltre 16 milioni di passeggeri tra giugno e agosto, di cui ben 15 milioni transitati da Fiumicino.\r

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Giornata da traffico record quella di domenica 16 agosto, con il superamento, per la prima volta, della soglia dei 185.000 passeggeri in un unico giorno, un volume di traffico imponente che restituisce la reale dimensione della ripresa e dell'attrattività della Capitale, ma che ha anche testato con successo la tenuta del sistema gestito da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys.\r

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A spingere i flussi lo sviluppo della connettività internazionale e, in particolare, dall'apertura di rotte a lungo raggio inedite per lo scalo romano: Ita Airways ha lanciato il collegamento con Houston, le statunitensi Alaska Airlines e Delta hanno inaugurato i voli per Seattle, mentre Air Arabia ha aperto un ponte diretto con Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, trasformando di fatto Fiumicino in uno snodo ancora più strategico per il traffico intercontinentale.\r

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Questa pressione sui terminal si è tradotta in una prova di forza operativa senza precedenti, plasticamente rappresentata dal record assoluto registrato ai controlli di sicurezza del Terminal 1, dove sono stati processati 2.000 passeggeri nell'arco di soli trenta minuti, un dato che certifica l'efficienza dei processi di smaltimento dei flussi in uno dei colli di bottiglia tipici degli aeroporti.\r

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Ennesimo record anche per venerdì 21 agosto, quando la macchina organizzativa ha superato la quota dei 1.100 movimenti aerei tra atterraggi e decolli in sole 24 ore, confermando una vitalità operativa che non si esaurisce unicamente nel comparto passeggeri: l'agosto del 2026 segna infatti anche una decisa accelerazione nel settore cargo, con una crescita dei volumi del 14% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.","post_title":"Aeroporti di Roma: estate da record a Fiumicino con 15 milioni di passeggeri","post_date":"2026-08-27T11:35:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787830525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un impatto pesante quello dell’aumento dei prezzi del carburante sui conti di Qantas Airways, che si protrarrà nell’anno fiscale in corso, mentre la compagnia aerea registra un calo del 14% dell’utile annuale.\r

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Il vettore ha sottolineato in una nota come il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha comportato un aumento di 610 milioni di dollari australiani, pari a circa 437 milioni di dollari Usa, dei costi annuali per il carburante. I costi totali del fuel sono così aumentati di oltre il 14%, raggiungendo i 5,72 miliardi di dollari australiani.\r

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Qantas ha inoltre deciso per un phase out anticipato degli Airbus A380, che avrà inizio nel 2028: la compagnia ha quindi dichiarato di essere in trattativa con Airbus e Boeing per convertire 20 opzioni in ordini fermi per gli A350 e i 787 a partire dal 2030.\r

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«Gli A380 non sono più in produzione, quindi il costo di questi aeromobili è destinato ad aumentare nel tempo in termini di manutenzione, ma aumenteranno anche i costi legati alle interruzioni di servizio che ne deriveranno», ha spiegato il ceo di Qantas, Vanessa Hudson.\r

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Il nuovo ordine sarebbe separato dai piani della compagnia aerea relativi al “Progetto Sunrise”, che prevede voli diretti da Sydney a Londra e New York con una flotta di 12 A350-1000 a lungo raggio appositamente progettati, che inizieranno ad arrivare a partire dal prossimo anno.\r

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Hudson ha affermato che l’anno è stato «caratterizzato da due contesti operativi molto diversi», poiché la forte domanda di viaggi registrata per gran parte dell’anno si è scontrata con un’impennata dei costi del carburante, causata dal conflitto in Medio Oriente. L’aumento delle tariffe, la riduzione della capacità sui voli domestici e il riassegnazione degli aeromobili alle rotte internazionali più redditizie hanno compensato solo in parte gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi del carburante.\r

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Nonostante tutto, Qantas conferma prospettive di fatturato «positive. Il fatturato totale per ogni posto occupato dovrebbe crescere tra l’8% e il 10% nella prima metà dell’anno».","post_title":"Qantas: utili in calo a fronte dell'impennata del costo del fuel","post_date":"2026-08-27T11:17:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787829439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS[/caption]\r

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Le ferrovie sono una infrastruttura decisiva, fondamentale per la crescita di un Paese\": Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera, presente e, soprattutto, futuro della società.\r

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«Oggi la scommessa, la vera trasformazione che abbiamo intrapreso, è fare sì che chi usa i nostri servizi inizi a vedere i benefici di tutti quei lavori che si sono visti per i quasi 25 mila chilometri di tratte in esercizio, un miglioramento della qualità del servizio» spiega il manager, dal 2001 in azienda e, da questa estate, in carica come nuovo ad. Strisciuglio annuncia la conclusione «nei tempi previsti» degli investimenti del Pnrr, pari a 25 miliardi fra infrastrutture e treni, che hanno richiesto anche qualche sacrificio all'utenza.\r

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«Erano investimenti necessari e in molti casi non immediatamente percepibili da chi viaggia. La sfida adesso è trasformare quegli investimenti in benefici per i passeggeri\", spiega l'ad, facendo cenno alla puntualità, sicurezza e fiducia dell'utenza. «Migliorare la puntualità - sottolinea - significa rispettare un patto tra l'azienda e i passeggeri e migliorare la vita delle persone che scelgono il treno».\r

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Tra gli esempi virtuosi citati dall'ad, quello della «Brescia-Verona-Padova che si inserisce nel corridoio europeo che collega la Penisola iberica all’Europa orientale che progressivamente porterà anche allo sdoppiamento tra Alta velocità e rete regionale». Grande attenzione poi al Sud, «Lì la scommessa è chiara. La mobilità deve rafforzare la competitività dei territori, sostenere le imprese. Lo sviluppo». La «Napoli-Bari, con l’impegno di 7 mila persone tra ingegneri, tecnici e operai, già dal 1° luglio scorso è stata riattivata. In tre ore e mezzo oggi collega le due città e in 5 arriva a Lecce. E c’è poi la Palermo-Catania-Messina».\r

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Strisciuglio ricorda anche al lavoro di squadra che rappresenta la base di un gruppo che impiega quasi 100 mila persone «che con dedizione, competenza, ogni giorno permettono tutto questo».\r

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Uno sguardo anche al processo di rinnovamento della governance, che sarà completato in autunno, e del nuovo Piano industriale, che si concentrerà sul core business. Il manager ha anche ribadito che Trenitalia e Fs Logistix sono \"strategiche\" per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, che punta su una «mobilità sempre più efficiente ed efficace di passeggeri e merci. Capace di generare valore».","post_title":"Gruppo Fs, Strisciuglio: «Ferrovie infrastruttura chiave per la crescita del paese»","post_date":"2026-08-27T10:39:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787827176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva 2026 del Mottolino Bike Park si allunga grazie a nuovi spazi dedicati alla pratica della mountain bike, con nuove strutture pensate per rider di diversi livelli di esperienza. Il comprensorio di Livigno, aperto fino al 27 settembre, arricchisce così la propria proposta con aree dedicate all’apprendimento e al perfezionamento della tecnica.\r

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Mottolino è una delle due aree sciistiche dell’altopiano di Livigno, nel Piccolo Tibet. La ski area è stata tra le prime in Italia a credere e investire nel freestyle, costruendo nel tempo un posizionamento rivolto a un target giovane anche grazie al proprio snowpark, che nel 2026 ha ospitato le gare di half pipe, slopestyle e big air delle Olimpiadi Milano Cortina. In estate la vocazione sportiva prosegue sui pendii del Mottolino Bike Park, tra i primi bike park italiani e punto di riferimento per gli appassionati di downhill e freeride. \r

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La principale novità è la Learn & Flow Area, realizzata nell’area del M’eating Point e raggiungibile con la telecabina Mottolino. Lo spazio ospita una nuova pump track, progettata per lavorare su fluidità, coordinazione e gestione dei carichi, e un AirBag per approcciare salti ed evoluzioni in condizioni controllate. Poco più in alto si trova inoltre il dual slalom, che permette a due rider di affrontare contemporaneamente il tracciato, con una componente di allenamento e confronto. La nuova area è stata concepita non soltanto per chi si avvicina alla mountain bike, ma come uno spazio trasversale destinato anche ai rider più esperti, che possono utilizzarlo per affinare tecnica, precisione e controllo del mezzo.\r

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L'intervento si inserisce in un'offerta che comprende già diverse strutture dedicate ai differenti stili di riding, dalla Jump Area, dedicata ai salti, alla North Shore Area, con passerelle e strutture in legno. Per i biker più esperti rimangono invece le linee più impegnative, tra cui la SIC58, caratterizzata da gap importanti e sezioni che richiedono velocità, precisione e controllo.\r

Alla base della telecabina si trova l'headquarters del Bike Park, con rental, shop, biglietteria e scuole bike, mentre in quota il M’eating Point rappresenta il punto di riferimento per chi trascorre la giornata sui sentieri.\r

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Sul fronte degli appuntamenti, anche per il 2026 è confermato il Ride & Style Series. Dopo gli eventi di giugno e luglio, il calendario si chiuderà il 12 settembre proprio nelle strutture della nuova Learn & Flow Area.\r

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L'evoluzione della proposta riflette, secondo Mottolino, il cambiamento della disciplina: non più soltanto percorsi sui quali mettere alla prova le proprie capacità, ma anche spazi nei quali svilupparle. Una direzione che porta il Bike Park a guardare già alla prossima stagione mentre quella attuale è ancora in corso.","post_title":"Mottolino Bike Park prolunga la stagione con la nuova Learn & Flow Area","post_date":"2026-08-27T10:07:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bike","livigno","mottolino"],"post_tag_name":["Bike","Livigno","Mottolino"]},"sort":[1787825232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'esperienza di viaggio negli aeroporti indiani diventerà più snella dal prossimo 1° settembre, quando i viaggiatori internazionali non saranno più obbligati a presentare la carta d'imbarco stampata, ma potranno attraversare i controlli con una boarding pass digitale, scaricata sul proprio cellulare o altri device.\r

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L’Ufficio Immigrazione, che opera sotto l’egida del Ministero degli Affari Interni indiano, ha confermato la notizia precisando che coloro che preferiscono utilizzare una versione cartacea potranno continuare a farlo, ma su di essa non verrà più apposto il timbro di immigrazione.\r

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Fino ad ora, i funzionari dell’immigrazione apponevano il timbro sulle carte d’imbarco dei passeggeri dopo aver completato i controlli di immigrazione alla partenza.\r

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Questa procedura causava disagi ai passeggeri, mentre erano stati segnalati anche casi in cui le carte d’imbarco non potevano essere lette correttamente a causa di timbri applicati in modo improprio o errato.\r

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L’eliminazione di questa fase di convalida fisica ha quindi lo scopo di rendere più agevole il disbrigo delle formalità di immigrazione e di prevenire problemi causati da timbri posizionati male o di difficile lettura.","post_title":"India: via libera alle carte d'imbarco digitali, dal prossimo 1° settembre","post_date":"2026-08-27T09:56:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787824596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta verso i 7 milioni di passeggeri per l'aeroporto di Belfast City, che ha formalmente richiesto l'approvazione per aumentare il proprio limite annuale di movimenti aerei di oltre un quarto, nell'ambito dei piani di sviluppo programmati entro il 2040.\r

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Lo scalo irlandese intende aumentare il numero di movimenti del 27%, passando da 48.000 a 61.000 all’anno, nonché prolungare l’orario di operatività di un’ora fino alle 22:30, pur mantenendo l’attuale periodo di divieto di volo tra mezzanotte e le 6:29 del mattino. Secondo l’aeroporto, i movimenti aggiuntivi potrebbero essere gestiti entro i limiti delle attuali curve di rumore e dei controlli ambientali.\r

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Le modifiche operative proposte accompagnano un potenziale investimento privato di 200 milioni di sterline nell’ampliamento delle strutture passeggeri, nelle nuove infrastrutture aeroportuali e nel miglioramento degli accessi via terra. Non è previsto alcun prolungamento dell’attuale pista dell’aeroporto, lunga poco più di 1.800 metri.","post_title":"Belfast City: l'aeroporto traguarda i 7 milioni di passeggeri all'anno","post_date":"2026-08-27T09:25:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787822756000]}]}}