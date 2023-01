Aeroitalia sfida Volotea sulla Roma-Olbia: ricorso al Tar e voli senza compensazioni Cieli di Sardegna ancora territorio di conquista delle compagnie aeree, con una disputa sulle rotte in continuità territoriale che non trova tregua. Torna infatti all’attacco Aeroitalia che in una nota ufficiale, ripresa dall’Ansa, rende noto di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l’evoluzione del bando sulla Ct della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma. Proprio su questa rotta Aeroitalia chiede di poter volare senza compensazioni economiche, così come già annunciato la scorsa settimana da Volotea. “Aeroitalia chiederà al tribunale Amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta in questione nell’attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea circa il comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea – si legge nel comunicato – Nelle more di tali decisioni Aeroitalia informa che verrà trasmessa all’assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna la volontà di operare la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso. Tale manifestata volontà non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all’aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta. Aeroitalia – conclude la nota – ha informato anche l’Enac sollecitando i dovuti controlli circa il comportamento della compagnia aerea Volotea”. La compagnia spagnola aveva presentato offerte per i voli con la compensazione economica, ma nella graduatoria era stata superata da Ita Airways e Aeroitalia, con quest’ultima che si era aggiudicata il primo posto su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d’asta del 75%.

