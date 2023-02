Aeroitalia mette in vendita i voli in continuità da Olbia a Milano Linate e tende la mano al trade Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l’operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l’operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. “I voli – si legge da una nota della compagnia aerea – sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”. “La compagnia – conclude la nota – ribadisce l’apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.

Tutt mete di grande richiamo anche per i turisti italiani\". \r

\r

Il collegamento Milano Malpensa-Hong Kong, \"ripristinato lo scorso ottobre e attualmente attivo con due frequenze settimanali, risponde a una domanda che si dimostra elevata e costante. A livello globale la capacità messa in campo da Cathay a fine 2022 si attestava attorno al 30% dei livelli pre pandemia, ma salirà al 70% per fine 2023 e contiamo di raggiunge i numeri 2019 entro fine 2024\".\r

\r

Una tabella di marcia che corre in parallelo agli ambiziosi piani di sviluppo del vettore: \"Attendiamo l'ingresso in flotta di 48 nuovi aeromobili da qui al 2028, che supporteranno l'espansione del network internazionale considerata anche l'apertura nel 2025 delle nuova pista di dell'aeroporto di Hong Kong che ci consentirà di disporre di un numero di slot superiore del 50% rispetto al livello attuale\".\r

\r

Nel frattempo, per incentivare il ritorno di Hong Kong quale destinazione turistica internazionale è partita la campagna 'Hello, Hong Kong' con la messa a disposizione di 500.000 biglietti aerei gratuiti per raggiungere la città: \"Ora l'iniziativa riguarda la regione del Sud-est asiatico, ma arriverà anche in Europa e dunque in Italia, dove Cathay in collaborazione con alcuni partner to e agenzie, si farà carico della distribuzione\".","post_title":"Cathay Pacific scandisce i numeri della ripresa. Domanda elevata dall'Italia","post_date":"2023-02-15T09:30:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676453438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita.\r

\r

“I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”.\r

\r

“La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.","post_title":"Aeroitalia mette in vendita i voli in continuità da Olbia a Milano Linate e tende la mano al trade","post_date":"2023-02-15T09:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676452491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Basilicata punta su una visione comune grazie alla quale emergono alcune caratteristiche della regione.\r

\r

«Molti sono gli investimenti avviati – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – dall’ambiente all’allungamento della stagionalità. Finalmente si percepisce un’inversione di tendenza e una visione unica. Non ha senso puntare su iniziative spot ma è necessario avere una visione generale. E’ importante mettere in risalto le peculiarità ma anche rivitalizzare le aree interne».\r

\r

I segnali per le prossime stagioni sono positivi anche dai mercati internazionali, grazie anche alla partecipazione alle fiere ed eventi all’estero.\r

\r

»Oggi raccontiamo la nostra regione per quel pubblico alla ricerca di nuove esperienze da scoprire e da vivere. Viaggiatori che si muovono e vivono seguendo le proprie passioni – spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - La nostra regione è vasta e non interessata dal turismo di massa: un’opportunità da far conoscere ai turisti in cerca di luoghi esclusivi, ma a portata di mano, per viaggi che sono occasioni di scoperta, per attività che fanno stare bene con la mente e con il corpo, trovando la risposta ai propri bisogni di evasione, di benessere, nutrimento per le proprie passioni».\r

\r

Oggi la periferia è centrale anche nel settore del turismo, e la Basilicata è centrale nelle scelte dei viaggiatori più esigenti. Più accogliente che mai, sempre alle prime posizioni dei ranking dei viaggiatori, per il 2023 è anche tra le destinazioni mondiali consigliate da Vogue e, con le sue coste di Maratea e del Metapontino, anche da Forbes.com.\r

\r

Sono moltissimi gli eventi organizzati in Basilicata, a cominciare dal Lucania Film Festival che da oltre 20 anni organizza un festival internazionale dedicato al cortometraggio in un altro piccolo paese della Basilicata, Pisticci.\r

\r

E ancora in un altro piccolo comune della Basilicata, Salandra, si organizza il festival del cinedocumentario “Storie parallele”, mentre a Ruoti è protagonista la Graphic Novel.\r

\r

Lungo l’elenco delle attività da vivere in Basilicata fra cultura e turismo. Dall’Atlante delle emozioni a Matera, una mappa della comunità che si attraversa scoprendo i ricordi de Gli abitanti, progetto di Matera 2019, dal Marateale alla festa della Paesologia, ad Aliano, al Matera Film Festival, al festival Città delle cento scale, a Potenza.\r

\r

Alcune attività realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha annunciato per il 2023\r

\r

La seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema “Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi”, a Matera il 20 e il 21 novembre, e le celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro.\r

\r

L’Apt ha allestito una pagina web su cui far confluire non solo il programma della Regione Basilicata, ma tutte le attività che istituzioni e altri soggetti stanno programmando, a partire dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Lucana Film Commission, il Comune di Tricarico e le altre Iniziative di associazioni, pro-loco, Lucani nel mondo e così via in modo da offrire in uno spazio web tutte le informazioni su questo importante avvenimento culturale che ci accompagnerà per tutto l’anno.","post_title":"Basilicata, una visione comune per far crescere una regione competitiva e attrattiva","post_date":"2023-02-14T16:40:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676392834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È pronta al battesimo internazionale, alla ITB di Berlino (in programma dal 7 al 9 marzo) la DMO Latium Experience, associazione mista pubblico-privato nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici e Mice (Meetings Incentives Conferences Events) – coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio – di 12 Comuni del Lazio: Latina, Aprilia, Maenza, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo, Ventotene (tutti in provincia di Latina), Pomezia, Colleferro e Guidonia Montecelio (della città metropolitana di Roma).\r

\r

Nata grazie a un bando regionale a favore di interventi a sostegno delle destinazioni del Lazio vinto da una rete di Comuni con Latina capofila per un finanziamento di 250mila euro, e cofinanziata al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro, si pone come obiettivi la destagionalizzazione dell’offerta turistica, l’acquisizione di nuovi flussi e nuovi target, l’incremento delle presenze turistiche nazionali e internazionali, l’affermazione del brand, la riconversione degli attuali prodotti turistici in chiave di sostenibilità ambientale, la progettazione di nuovi prodotti che integrino più ambiti e più cluster in base alla domanda.\r

\r

L’associazione si compone di 12 soggetti pubblici e 38 privati, e ha una ricca offerta articolata al 58% in prodotti e servizi turistici (tempo libero e business) e congressuali, al 23% in servizi di viaggio, al 10% in alloggi e al 9% in ristorazione. Il territorio assembla tremila posti letto e seimila posti a sedere in centri congressi alberghieri e indipendenti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La dmo Latium Experience si presenta al trade internazionale","post_date":"2023-02-14T14:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["dmo"],"post_tag_name":["Dmo"]},"sort":[1676386355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aerolíneas Argentinas conferma l'incremento del numero delle frequenze tra Roma e Buenos Aires: dal prossimo 15 aprile sono previste quattro frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il lunedì, mercoledì, il venerdì e il sabato alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le principali destinazioni turistiche.\r

\r

Inoltre a partire dal 9 luglio e per tutto il 2023 le frequenze settimanali passeranno a cinque, il lunedì, mercoledì, venerdì, il sabato e la domenica. \r

\r

“L’aumento dei voli tra Roma e Buenos Aires ci rende orgogliosi - ha dichiarato Claudio Neri, country general manager di Aerolíneas Argentinas - e riflette l’ottimo andamento registrato nei mesi scorsi. La rotta tra Roma e Buenos Aires è fondamentale per continuare ad ampliare l'offerta per il turismo ricettivo in Argentina, di primaria importanza per lo sviluppo economico di tutto il settore turistico\".\r

\r

“Accogliamo con grande piacere l’aumento delle frequenze del volo su Buenos Aires - ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Aerolineas Argentinas è un partner di lungo corso di Aeroporti di Roma e l’Argentina, Paese storicamente legato all’Italia, trova nella connettività diretta con Roma, il primo elemento di unione sociale, culturale ed economico tra due nazionalità così vicine”.","post_title":"Aerolineas Argentinas conferma il potenziamento di capacità sulla Roma-Buenos Aires","post_date":"2023-02-14T10:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676370903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il deserto del Mangystau[/caption]\r

\r

Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo.\r

L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880.\r

\r

Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600.\r

\r

Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050.\r

\r

Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150.\r

\r

","post_title":"Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo","post_date":"2023-02-14T09:40:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676367656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà agli inizi della prossima estate il nuovo ristorante dello chef pluristellato Yannick Alléno all'interno del Four Seasons Hotel London at Park Lane. Il Pavyllon London, questo il nome del locale, porterà sulle rive del Tamigi la declinazione inglese di alcuni dei piatti più famosi del cuoco francese.\r

\r

Il menù del Pavyllon sarà in continua evoluzione. I piatti affonderanno le proprie radici nella tradizione culinaria transalpina, a cui chef Alléno aggiungerà l’ispirazione che viene dai prodotti tipici inglesi. Le proposte rifletteranno anche la profonda convinzione dello chef, secondo cui chi cucina ha la responsabilità di prendersi cura della salute dei propri ospiti. Nei suoi piatti Alléno tende perciò a stravolgere le convinzioni classiche, riducendo la quantità di zuccheri, di grassi e di sale, senza per questo intaccarne il gusto. Molti sono i pilastri che sostengono la sua filosofia, tra cui l’importanza delle salse, dell’estrazione, ovvero una tecnica ideata da lui nel 2013, così come della fermentazione.","post_title":"Lo chef pluristellato Yannick Alléno sbarca al Four Seasons Hotel London at Park Lane","post_date":"2023-02-14T09:15:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676366139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. \r

\r

Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. \r

\r

Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. \"È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri\".\r

\r

In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare.\r

\r

E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. \r

\r

\"Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia \". ","post_title":"Santanchè : \"Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia\"","post_date":"2023-02-13T12:36:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676291774000]}]}}