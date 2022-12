Adr: Fiumicino è il primo scalo italiano a introdurre il QPass per i controlli di sicurezza Aeroporti di Roma ha introdotto il QPass, un servizio che consente ai passeggeri in partenza da Fiumicino di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati. Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la prenotazione da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/qpass alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e l’indirizzo e-mail. Il passeggero potrà scegliere tra gli orari di appuntamento disponibili per il suo volo prenotando quello che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la prenotazione riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento. Sarà sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza in modo facile e veloce. Fiumicino è il primo scalo in Italia ad offrire questo servizio, in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3. QPass è totalmente gratuito e si aggiunge alle altre tipologie di accesso al controllo di sicurezza: il servizio premium Fast Track, la Family line (dedicata alle famiglie con passeggino) e i varchi di sicurezza “tradizionali”. “L’attenzione al comfort dei nostri passeggeri – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – è centrale nella nostra visione d’impresa così come il miglioramento dei servizi offerti e della qualità in aeroporto. La novità introdotta oggi è la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione ci aiutino a migliorare la nostra realtà. Il servizio porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436530" align="alignleft" width="300"] Domenico Pellegrino[/caption] Gestire in maniera più semplice pagamenti e incassi b2c e b2b, massivi e ricorrenti. Il gruppo Bluvacanze ha attivato PlickUp, nuovo servizio della fintech italiana PayDo. La soluzione permetterà agli uffici centrali della compagnia di inviare e incassare digitalmente pagamenti provenienti dalle proprie agenzie presenti sul territorio per gli acquisti di biglietteria, e, con la medesima modalità, anche dagli utenti finali per gli acquisti di pacchetti di viaggio. La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica WhatsApp, sms o e-mail, da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (carta, bonifico irrevocabile, contanti). Il tutto senza scaricare applicazioni digitali o effettuare registrazioni a nuovi servizi. Oltre a personalizzare la user experience in termini di grafica e di strumenti di pagamento presenti a sistema, PlickUp permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici. «Per noi è un traguardo importante poter fornire al gruppo Bluvacanze una soluzione di pagamento digitale che crea valore per tutte le parti coinvolte – afferma Donato Vadruccio, amministratore delegato di PayDo –. Con questa soluzione garantiamo un processo di riscossione snello, veloce, e con la sicurezza dell’esito real time. Queste caratteristiche ci permettono anche di ottimizzare tutti i processi correlati, come per esempio quello di riconciliazione contabile». «Il processo di costante innovazione caratterizza le business unit del nostro gruppo e si sviluppa su tutti i processi operativi. La collaborazione con PlickUp – aggiunge Domenico Pellegrino, ceo Bluvacanze – si inserisce certamente in questa linea, offrendo semplicità, efficienza e sicurezza nei sistemi di pagamento offerti dal nostro modello di distribuzione turistica organizzata». [post_title] => PlickUp è il nuovo servizio di pagamenti digitali del gruppo Bluvacanze [post_date] => 2022-12-23T11:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671796237000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Roma ha introdotto il QPass, un servizio che consente ai passeggeri in partenza da Fiumicino di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati. Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la prenotazione da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/qpass alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e l'indirizzo e-mail. Il passeggero potrà scegliere tra gli orari di appuntamento disponibili per il suo volo prenotando quello che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la prenotazione riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento. Sarà sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza in modo facile e veloce. Fiumicino è il primo scalo in Italia ad offrire questo servizio, in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3. QPass è totalmente gratuito e si aggiunge alle altre tipologie di accesso al controllo di sicurezza: il servizio premium Fast Track, la Family line (dedicata alle famiglie con passeggino) e i varchi di sicurezza “tradizionali”. “L’attenzione al comfort dei nostri passeggeri – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – è centrale nella nostra visione d’impresa così come il miglioramento dei servizi offerti e della qualità in aeroporto. La novità introdotta oggi è la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione ci aiutino a migliorare la nostra realtà. Il servizio porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”. [post_title] => Adr: Fiumicino è il primo scalo italiano a introdurre il QPass per i controlli di sicurezza [post_date] => 2022-12-23T11:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671795765000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie. L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi "risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto" delle famiglie. Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE». [post_title] => Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia [post_date] => 2022-12-23T11:17:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671794258000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435710" align="alignleft" width="300"] La Msc Seascape a New York il giorno del suo battesimo ufficiale[/caption] Per ora si tratta solo di un memorandum d'intesa non vincolante ma Msc Crociere continua a puntare forte sul mercato Usa e ora pensa a un nuovo terminal nella texana Galveston, che diventerebbe così il quarto home port statunitense della compagnia dopo Miami, Port Canaveral e New York (quest'ultimo operativo da aprile 2023). Il documento appena firmato con Galveston Wharves, racconta Travel Weekly, definirebbe i parametri di un potenziale accordo definitivo per lo sviluppo e la gestione operativa di un nuovo terminal compreso tra i moli 16 e 18 dello scalo texano. Galveston sta peraltro attirando parecchie attenzioni da parte del mondo crocieristico. Solo lo scorso novembre, Royal Caribbean ha infatti aperto un proprio terminal a emissioni zero da 125 milioni di dollari, dove ormeggerà la Allure of the Seas per l'inverno e l'estate 2022-23, prima di essere riposizionata in Florida. Nel 2024 sarà invece la volta della Harmony of the Seas di fare base in Texas. Anche Princess Cruises, dopo sei anni di assenza, è tornata a Galveston con la Ruby Princess, che da lì partirà per crociere da 11 giorni la maggior parte delle quali verso i Caraibi occidentali, nonché per un itinerario di 16 giorni attraverso il canale di Panama, fino a San Francisco. [post_title] => Msc sempre più a stelle e strisce. In arrivo un nuovo terminal nella texana Galveston [post_date] => 2022-12-23T10:27:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671791256000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto le vendite dei voli per le nuove rotte da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington. Il collegamento verso la California sarà attivo dal prossimo 1° luglio con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, mentre dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l’operativo salirà a cinque voli, ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il servizio per Washington-Dulles opererà inizialmente dal 2 giugno al 2 luglio 2023 con cinque frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; dal 4 luglio al 30 luglio l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero. Sulla rotta per San Francisco verrà impiegato un Airbus A350 mentre su quella per Washington sarà utilizzato l’Airbus A330. I due nuovi collegamenti a lungo raggio si aggiungono a quelli già operativi per New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive) operati da Roma. “Siamo partiti con le nostre operazioni di volo solo 14 mesi fa e a novembre 2021 avevamo nel nostro network una sola destinazione intercontinentale, New York, in un momento in cui il trasporto aereo era fermo a causa del contesto pandemico - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad della compagnia -. Oggi abbiamo ben 9 destinazioni intercontinentali nel Nord e Sud America e in Asia e lo sviluppo del 2023 verso Washington e San Francisco, testimonia la nostra crescita. Prevediamo che i ricavi passeggeri nel 2022 supereranno il valore atteso nel budget, tenendo conto della riduzione della capacità offerta rispetto alle previsioni a causa del contesto geopolitico, e l’incremento delle destinazioni è un’ulteriore dimostrazione che per raggiungere i nostri obiettivi è necessario concentrarsi sui collegamenti di lungo raggio”. “Questi nuovi collegamenti arricchiscono il network intercontinentale della compagnia, uno degli asset principali di ITA Airways – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare –. Consolidiamo così il processo di espansione verso il mercato statunitense, il primo mercato internazionale per Ita Airways. La molteplice offerta sull’hub di Roma Fiumicino ci consentirà di essere il vettore di riferimento dagli Usa sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo per la comunità italiana e le principali comunità dei Paesi del Mediterraneo”. [post_title] => Ita Airways spinge verso gli Usa: aperte le vendite dei voli per San Francisco e Washington [post_date] => 2022-12-23T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671786948000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli. Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri. “Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”. [post_title] => CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale [post_date] => 2022-12-22T12:01:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671710483000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A gennaio 2023 partirà la seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte le marina resort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security. Tutti i marina resort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno 2023. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale. I Blue Marina Awards sono promossi da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) è partner Istituzionale dell’iniziativa. RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico “super partes” scelto per lo sviluppo del questionario informativo che ogni partecipante dovrà compilare. A patrocinare l’’iniziativa, tra gli altri, la Commissione Europea e l’Enit. «L’Italia ha un bacino di 285 porti turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 162 mila posti barca - spiega Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana - un tesoro che rende il Paese la meta perfetta per il turismo nautico. L’idea è quella di supportare e sensibilizzare i porti turistici e gli approdi ad alzare l’asticella in temi oggi di fondamentale importanza, come l’innovazione, la sostenibilità, l’accoglienza turistica e la sicurezza. Si tratta di un settore che ha enormi potenzialità in Italia come nessun altro. Ricordiamo che un dipendente nell'industria nautica crea 9.2 dipendenti occupati nell'indotto (diretto e indiretto). Inoltre 1 euro investito genera 7.5 euro (indotto diretto e indiretto). Destagionalizzare la nautica, far in modo che i nostri porti turistici siano perfettamente integrati nel tessuto socio-economico dei nostri territori. In questo modo possiamo far sì che il settore della nautica diventi una risorsa aperta a tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione. Non è un caso che il Ministero del Turismo abbia inserito il turismo nautico come segmento del turismo esperienziale». [post_title] => Blue Marina Awards, seconda edizione per il riconoscimento alle eccellenze della nautica [post_date] => 2022-12-22T11:11:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671707494000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche. Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori. Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi. Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile. [post_title] => Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni [post_date] => 2022-12-22T10:31:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671705078000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il network dei collegamenti tra Italia e Portogallo: la prossima estate la low cost volerà infatti da Torino e Trapani-Marsala a Porto, con due frequenze settimanali ciascuna, a partire da giugno 2023; inoltre, aprirà una nuova rotta da Roma Fiumicino verso Faro, sempre con due voli settimanali, attivi dal mese di aprile per tutta la stagione estiva. "Aumenta ancora la scelta per i viaggiatori italiani, con l'aggiunta di queste nuove rotte - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost - come parte del nostro operativo per l'estate '23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive con tariffe a partire da 29,99 euro". [post_title] => Ryanair aumenta i collegamenti dall'Italia per il Portogallo, rotta su Porto e Faro [post_date] => 2022-12-22T10:21:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671704462000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "adr fiumicino e il primo scalo italiano a introdurre il qpass per i controlli di sicurezza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436530\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

Gestire in maniera più semplice pagamenti e incassi b2c e b2b, massivi e ricorrenti. Il gruppo Bluvacanze ha attivato PlickUp, nuovo servizio della fintech italiana PayDo. La soluzione permetterà agli uffici centrali della compagnia di inviare e incassare digitalmente pagamenti provenienti dalle proprie agenzie presenti sul territorio per gli acquisti di biglietteria, e, con la medesima modalità, anche dagli utenti finali per gli acquisti di pacchetti di viaggio.\r

\r

La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica WhatsApp, sms o e-mail, da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (carta, bonifico irrevocabile, contanti). Il tutto senza scaricare applicazioni digitali o effettuare registrazioni a nuovi servizi. Oltre a personalizzare la user experience in termini di grafica e di strumenti di pagamento presenti a sistema, PlickUp permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici.\r

\r

«Per noi è un traguardo importante poter fornire al gruppo Bluvacanze una soluzione di pagamento digitale che crea valore per tutte le parti coinvolte – afferma Donato Vadruccio, amministratore delegato di PayDo –. Con questa soluzione garantiamo un processo di riscossione snello, veloce, e con la sicurezza dell’esito real time. Queste caratteristiche ci permettono anche di ottimizzare tutti i processi correlati, come per esempio quello di riconciliazione contabile».\r

\r

«Il processo di costante innovazione caratterizza le business unit del nostro gruppo e si sviluppa su tutti i processi operativi. La collaborazione con PlickUp – aggiunge Domenico Pellegrino, ceo Bluvacanze – si inserisce certamente in questa linea, offrendo semplicità, efficienza e sicurezza nei sistemi di pagamento offerti dal nostro modello di distribuzione turistica organizzata».\r

\r

","post_title":"PlickUp è il nuovo servizio di pagamenti digitali del gruppo Bluvacanze","post_date":"2022-12-23T11:50:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671796237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Roma ha introdotto il QPass, un servizio che consente ai passeggeri in partenza da Fiumicino di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati.\r

\r

Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la prenotazione da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/qpass alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e l'indirizzo e-mail. Il passeggero potrà scegliere tra gli orari di appuntamento disponibili per il suo volo prenotando quello che meglio si addice alle sue esigenze. Completata la prenotazione riceverà un QR Code e una e-mail di conferma recante le informazioni relative al terminal e all’orario dell’appuntamento. Sarà sufficiente presentarsi all’ora di prenotazione presso l’ingresso QPass del varco di sicurezza, mostrare il QR Code per accedere all’ingresso e alla fila dedicati per effettuare i controlli di sicurezza in modo facile e veloce.\r

\r

Fiumicino è il primo scalo in Italia ad offrire questo servizio, in funzione sia al Terminal 1 che al Terminal 3. QPass è totalmente gratuito e si aggiunge alle altre tipologie di accesso al controllo di sicurezza: il servizio premium Fast Track, la Family line (dedicata alle famiglie con passeggino) e i varchi di sicurezza “tradizionali”.\r

\r

“L’attenzione al comfort dei nostri passeggeri – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – è centrale nella nostra visione d’impresa così come il miglioramento dei servizi offerti e della qualità in aeroporto. La novità introdotta oggi è la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione ci aiutino a migliorare la nostra realtà. Il servizio porta vantaggi pratici diretti: attraverso questo sistema il passeggero può organizzare in anticipo il suo tempo prima del volo, attraversare agevolmente il controllo di sicurezza, avendo così a disposizione più tempo per se, per esempio per fare shopping o mangiare qualcosa, prima del proprio imbarco. Proprio per questo è il passeggero stesso a scegliere la finestra temporale tra quelle disponibili per il servizio di accesso prenotato, potendo gestire in questo modo in maniera pratica ed efficiente le proprie esigenze”.","post_title":"Adr: Fiumicino è il primo scalo italiano a introdurre il QPass per i controlli di sicurezza","post_date":"2022-12-23T11:42:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671795765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie.\r

L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi \"risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto\" delle famiglie.\r

Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE».","post_title":"Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia","post_date":"2022-12-23T11:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671794258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435710\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Seascape a New York il giorno del suo battesimo ufficiale[/caption]\r

\r

Per ora si tratta solo di un memorandum d'intesa non vincolante ma Msc Crociere continua a puntare forte sul mercato Usa e ora pensa a un nuovo terminal nella texana Galveston, che diventerebbe così il quarto home port statunitense della compagnia dopo Miami, Port Canaveral e New York (quest'ultimo operativo da aprile 2023). Il documento appena firmato con Galveston Wharves, racconta Travel Weekly, definirebbe i parametri di un potenziale accordo definitivo per lo sviluppo e la gestione operativa di un nuovo terminal compreso tra i moli 16 e 18 dello scalo texano.\r

\r

Galveston sta peraltro attirando parecchie attenzioni da parte del mondo crocieristico. Solo lo scorso novembre, Royal Caribbean ha infatti aperto un proprio terminal a emissioni zero da 125 milioni di dollari, dove ormeggerà la Allure of the Seas per l'inverno e l'estate 2022-23, prima di essere riposizionata in Florida. Nel 2024 sarà invece la volta della Harmony of the Seas di fare base in Texas. Anche Princess Cruises, dopo sei anni di assenza, è tornata a Galveston con la Ruby Princess, che da lì partirà per crociere da 11 giorni la maggior parte delle quali verso i Caraibi occidentali, nonché per un itinerario di 16 giorni attraverso il canale di Panama, fino a San Francisco.","post_title":"Msc sempre più a stelle e strisce. In arrivo un nuovo terminal nella texana Galveston","post_date":"2022-12-23T10:27:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671791256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli per le nuove rotte da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington. Il collegamento verso la California sarà attivo dal prossimo 1° luglio con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, mentre dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l’operativo salirà a cinque voli, ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il servizio per Washington-Dulles opererà inizialmente dal 2 giugno al 2 luglio 2023 con cinque frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; dal 4 luglio al 30 luglio l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero.\r

Sulla rotta per San Francisco verrà impiegato un Airbus A350 mentre su quella per Washington sarà utilizzato l’Airbus A330. I due nuovi collegamenti a lungo raggio si aggiungono a quelli già operativi per New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive) operati da Roma.\r

“Siamo partiti con le nostre operazioni di volo solo 14 mesi fa e a novembre 2021 avevamo nel nostro network una sola destinazione intercontinentale, New York, in un momento in cui il trasporto aereo era fermo a causa del contesto pandemico - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad della compagnia -. Oggi abbiamo ben 9 destinazioni intercontinentali nel Nord e Sud America e in Asia e lo sviluppo del 2023 verso Washington e San Francisco, testimonia la nostra crescita. Prevediamo che i ricavi passeggeri nel 2022 supereranno il valore atteso nel budget, tenendo conto della riduzione della capacità offerta rispetto alle previsioni a causa del contesto geopolitico, e l’incremento delle destinazioni è un’ulteriore dimostrazione che per raggiungere i nostri obiettivi è necessario concentrarsi sui collegamenti di lungo raggio”.\r

“Questi nuovi collegamenti arricchiscono il network intercontinentale della compagnia, uno degli asset principali di ITA Airways – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare –. Consolidiamo così il processo di espansione verso il mercato statunitense, il primo mercato internazionale per Ita Airways. La molteplice offerta sull’hub di Roma Fiumicino ci consentirà di essere il vettore di riferimento dagli Usa sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo per la comunità italiana e le principali comunità dei Paesi del Mediterraneo”.\r

","post_title":"Ita Airways spinge verso gli Usa: aperte le vendite dei voli per San Francisco e Washington","post_date":"2022-12-23T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671786948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.\r

\r

Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli.\r

\r

Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri.\r

\r

“Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”.","post_title":"CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale","post_date":"2022-12-22T12:01:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671710483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A gennaio 2023 partirà la seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte le marina resort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security.\r

\r

Tutti i marina resort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno 2023. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale.\r

\r

I Blue Marina Awards sono promossi da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) è partner Istituzionale dell’iniziativa. RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico “super partes” scelto per lo sviluppo del questionario informativo che ogni partecipante dovrà compilare. A patrocinare l’’iniziativa, tra gli altri, la Commissione Europea e l’Enit.\r

\r

«L’Italia ha un bacino di 285 porti turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 162 mila posti barca - spiega Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana - un tesoro che rende il Paese la meta perfetta per il turismo nautico. L’idea è quella di supportare e sensibilizzare i porti turistici e gli approdi ad alzare l’asticella in temi oggi di fondamentale importanza, come l’innovazione, la sostenibilità, l’accoglienza turistica e la sicurezza. Si tratta di un settore che ha enormi potenzialità in Italia come nessun altro. Ricordiamo che un dipendente nell'industria nautica crea 9.2 dipendenti occupati nell'indotto (diretto e indiretto). Inoltre 1 euro investito genera 7.5 euro (indotto diretto e indiretto). Destagionalizzare la nautica, far in modo che i nostri porti turistici siano perfettamente integrati nel tessuto socio-economico dei nostri territori. In questo modo possiamo far sì che il settore della nautica diventi una risorsa aperta a tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione. Non è un caso che il Ministero del Turismo abbia inserito il turismo nautico come segmento del turismo esperienziale».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Blue Marina Awards, seconda edizione per il riconoscimento alle eccellenze della nautica","post_date":"2022-12-22T11:11:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671707494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. \r

\r

Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. \r

\r

A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche.\r

\r

Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.\r

\r

Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi.\r

\r

Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile.","post_title":"Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni","post_date":"2022-12-22T10:31:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671705078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il network dei collegamenti tra Italia e Portogallo: la prossima estate la low cost volerà infatti da Torino e Trapani-Marsala a Porto, con due frequenze settimanali ciascuna, a partire da giugno 2023; inoltre, aprirà una nuova rotta da Roma Fiumicino verso Faro, sempre con due voli settimanali, attivi dal mese di aprile per tutta la stagione estiva.\r

\r

\"Aumenta ancora la scelta per i viaggiatori italiani, con l'aggiunta di queste nuove rotte - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost - come parte del nostro operativo per l'estate '23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive con tariffe a partire da 29,99 euro\".","post_title":"Ryanair aumenta i collegamenti dall'Italia per il Portogallo, rotta su Porto e Faro","post_date":"2022-12-22T10:21:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671704462000]}]}}