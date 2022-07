Speed Vacanze in amministrazione giudiziaria: in crisi l’operatore dei viaggi per single

Fondato nel 2007 e capace di arrivare a un fatturato annuo di oltre 8 milioni di euro, il brand Speed Vacanze, affermatosi in questi anni nel settore dei viaggi per single, rischia di sparire presto dal mercato. La sezione XVI civile del tribunale ordinario di Roma, si legge infatti sul Corriere della Sera, ha deciso di porre in amministrazione controllata la P&R Eventi e Vacanze, che controlla appunto il marchio Speed Vacanze.

Le accuse contenute nella relazione ispettive sono piuttosto pesanti: si va dall’ “indebito utilizzo della cassa integrazione” a “pagamenti eseguiti da P&R senza apprezzabile causale che avrebbero dissipato rilevanti risorse”. Ma si parla anche di attività distrattive, di “indebita conduzione del rapporto locativo”, di “assunzione di proventi da parte della società in evasione di tassazione diretta e Iva”, nonché di “indebito utilizzo del marchio/appropriazione del marchio aziendale a opera del socio di maggioranza”. Gli effetti pratici della decisione del tribunale capitolino ancora non si conoscono, ma è già chiaro che a rischio ci sono i posti dei dipendenti e le vacanze di chi ha già prenotato con Speed Vacanze.