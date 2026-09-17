Silversea riorganizza le suite in quattro categorie diverse

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Veranda: Veranda Premium, Veranda Deluxe, Veranda Superior, Veranda Classica e suite con veranda, ognuna con balcone privato.

Residence: Junior Grand, Signature, Silver, Premium Medallion e suite Medallion, che offrono camera da letto e soggiorno separati per gli ospiti che desiderano più spazio.

Villa: le suite Otium, Master, Owner’s, Grand e Royal, le sistemazioni più spaziose del marchio, con generosi spazi abitativi e ampie terrazze. Condividi

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Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline.\r

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Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei.\r

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«È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation.\r

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In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto.\r

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Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee».\r

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","post_title":"Sommet Education e Les Roches premiano i giovani talenti del turismo","post_date":"2026-09-17T12:47:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789649255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522092\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Euribia[/caption]\r

Nel 2027-28 Msc Euribia farà rotta verso le isole Canarie e Madeira, proponendo crociere di sette notti alla scoperta di sei destinazioni. L’itinerario porterà nella regione una delle navi più recenti della flotta Msc, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di esplorare alcune delle mete più suggestive dell’Atlantico.\r

La stagione 2027-28 sarà la quarta consecutiva di Msc Crociere nella regione. La programmazione riflette la crescente popolarità delle crociere invernali alle isole Canarie, dove il clima mite, la varietà delle destinazioni e le numerose opzioni di imbarco rendono l’itinerario attrattivo per gli ospiti provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo.\r

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Le Canarie rappresentano una componente importante della nostra offerta invernale e una destinazione particolarmente apprezzata dai nostri ospiti. La scelta di posizionare Msc Euribia nella regione per la stagione invernale 2027-28 conferma il nostro impegno verso questa destinazione e il continuo sviluppo di un programma che ha riscosso grande successo. L’arrivo di una delle navi più recenti della nostra flotta ci permetterà di aumentare la capacità e, al tempo stesso, di ampliare la proposta di esperienze a disposizione dei nostri ospiti, offrendo loro l’opportunità di scoprire le peculiarità delle isole Canarie e di Madeira».\r

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Le crociere\r

Msc Euribia offrirà crociere di sette notti alle Canarie e a Madeira, con quattro porti di imbarco tra cui gli ospiti potranno scegliere. L’itinerario permetterà di scoprire Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, il porto di Funchal a Madeira, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma, oltre a prevedere una giornata di navigazione durante la quale sarà possibile godere dell’ampia offerta di servizi e attività della nave. Gli ospiti potranno imbarcarsi da Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Arrecife o Santa Cruz de La Palma.\r

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Nell’ambito della programmazione invernale 2027-28, Msc Fantasia opererà l’itinerario di sette notti nel Mediterraneo occidentale oggi proposto da Msc Euribia, con partenza da Barcellona e scali a Marsiglia, Genova, Napoli, Palermo e La Goulette. L’itinerario prevede inoltre una giornata di navigazione e la possibilità di imbarcarsi in diversi porti lungo il percorso.\r

Le vendite delle crociere invernali 2027-28 di Msc Euribia alle isole Canarie e a Madeira, così come delle crociere nel Mediterraneo occidentale di Msc Fantasia, apriranno il 28 settembre.","post_title":"Msc Euribia: nel 2027-28 rotta su Canarie e Madeira","post_date":"2026-09-17T12:08:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789646938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel invita a riconsiderare il mese di settembre come punto di partenza per nuovi viaggi. Back to travel ha l'obiettivo di invogliare i viaggiatori a concedersi un city break, un long weekend d’autunno, o magari un ponte, fino alle partenze di Natale e Capodanno e ai tour verso mete più lontane.\r

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Fra le altre, quattro idee portano alla scoperta di Tenerife, Parigi, Egitto e Cina.\r

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Qualche idea\r

A Tenerife ad esempio, è possibile allungare l'estate grazie al clima ideale scegliendo un viaggio di 5 notti che lascia spazio alla libertà di alternare il relax sulla costa alle escursioni alla scoperta dell’isola. Il noleggio auto incluso permette di muoversi in autonomia, mentre per cambiare ritmo è previsto un tour guidato del Teide in buggy di tre ore, tra i paesaggi vulcanici dell’isola.\r

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A dicembre, a Parigi le giornate si accorciano, i viali si illuminano e decorazioni, vetrine e mercatini iniziano a scandire l’attesa delle feste. Il ponte dell’Immacolata diventa così l’occasione per concedersi qualche giorno in città, alternando i suoi luoghi più riconoscibili a momenti da vivere senza fretta.\r

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Allungando il raggio d'azione all'Egitto, si può optare per un Capodanno che cambia coordinate e segue il corso del Nilo, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia egizia. Si parte il 26 dicembre per un itinerario di 7 notti.\r

Infine, spazio al lungo raggio con la Cina. Dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dall’Esercito di Terracotta di Xi’an al centro ricerca dei panda giganti di Chengdu, fino a Shanghai: la Cina si scopre attraverso un itinerario che cambia scenario tappa dopo tappa. Il 9 ottobre parte il Tour Explore, undici notti per avvicinarsi a un Paese in cui testimonianze della storia, grandi città e vita quotidiana convivono lungo lo stesso viaggio.\r

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","post_title":"Gattinoni: settembre mese ideale per il \"Back to travel\"","post_date":"2026-09-17T11:58:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789646320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Silversea ha introdotto quattro categorie distinte per le sue 17 tipologie di suite. Come riporta Travelpulse, le nuove categorie Oceanview, Veranda, Residence e Villa offrono ciascuna una serie di comfort e vantaggi specifici, mentre gli ospiti delle categorie Residence e Villa potranno usufruire di una nuova selezione di vantaggi sulle crociere in partenza dal 1° gennaio 2027.\r

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«I nostri ospiti scelgono di navigare con Silversea per l'atmosfera intima delle nostre navi e per l'attenzione personalizzata che offriamo - ha dichiarato Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Le nostre nuove categorie di suite ci permettono di mettere a punto una serie di plus partendo proprio da queste basi. Che si tratti di accesso anticipato alle prenotazioni per la spa e i ristoranti o di un incontro dedicato con il sommelier di bordo, stiamo rafforzando il servizio personalizzato che da sempre contraddistingue Silversea, mantenendo e ampliando al contempo i servizi inclusi che gli ospiti conoscono e apprezzano».\r

I servizi\r

Le 17 tipologie di cabina di Silversea, organizzate in quattro categorie, si basano ciascuna sui servizi già offerti dalla compagnia di crociere e includono servizio di maggiordomo, servizio in suite 24 ore su 24, wi-fi gratuito, diverse opzioni di ristorazione, bevande, tasse portuali, imposte e mance. Le nuove categorie di comfort includono:\r

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\tOceanview: suite Panorama e Vista, dotate di ampie finestre con vista panoramica sull'oceano.\r

\tVeranda: Veranda Premium, Veranda Deluxe, Veranda Superior, Veranda Classica e suite con veranda, ognuna con balcone privato.\r

\tResidence: Junior Grand, Signature, Silver, Premium Medallion e suite Medallion, che offrono camera da letto e soggiorno separati per gli ospiti che desiderano più spazio.\r

\tVilla: le suite Otium, Master, Owner's, Grand e Royal, le sistemazioni più spaziose del marchio, con generosi spazi abitativi e ampie terrazze.\r

\r

","post_title":"Silversea riorganizza le suite in quattro categorie diverse","post_date":"2026-09-17T10:36:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789641387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ihg Hotels & Resorts porta il suo marchio di lusso Regent nella Polinesia francese, trasformando l'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa in Regent Bora Bora dopo un'ampia ristrutturazione.\r

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Come riporta Travelmole, il resort composto da 84 ville ha chiuso il 1° giugno 2026 e la sua riapertura è prevista per la fine del 2027, come prima struttura di Regent nella Polinesia francese. Questa operazione rafforza la posizione di Ihg in una delle destinazioni di lusso più affermate del Pacifico meridionale, offrendo al marchio Regent un altro resort insulare di alto profilo. La struttura si trova su un motu privato sul lato orientale della laguna di Bora Bora e manterrà la sua esclusiva tipologia di alloggi sull'acqua.\r

Il resort\r

Il resort rinnovato offrirà accesso diretto alla laguna e viste sul monte Otemanu e sull'oceano Pacifico. La riprogettazione si concentrerà su un lusso moderno di alto livello, un servizio personalizzato, una ristorazione di qualità ed esperienze legate alla cultura polinesiana e all'ambiente circostante. La conversione viene effettuata in collaborazione con Pacific Beachcomber, partner storico di Ihg.\r

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«Bora Bora è una delle destinazioni di lusso più straordinarie al mondo, il che la rende la sede ideale per Regent» ha affermato Rajit Sukumaran, vicepresidente senior e amministratore delegato di Ihg per l'Asia orientale e il Pacifico. \r

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Per Regent, il resort introdurrà diversi concetti distintivi del marchio, tra cui i Personal Havens, spazi privati ​​pensati per il relax; i Regent Experience Agents, che offrono agli ospiti un referente dedicato per tutta la durata del soggiorno; e \"With Compliments\", che include una selezione di servizi aggiuntivi nell'esperienza del cliente.\r

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Richard Bailey, fondatore e presidente di Pacific Beachcomber, ha aggiunto che l'approccio sobrio e personalizzato di Regent si adatta perfettamente a ciò che Bora Bora richiede da un resort di lusso. La sostenibilità rimarrà un elemento fondamentale nel posizionamento della struttura. Il resort è stato il primo hotel al mondo a utilizzare l'aria condizionata ad acqua di mare, prelevando l'acqua naturalmente fredda delle profondità dell'oceano Pacifico per raffreddare gli ambienti. Secondo Ihg, il sistema ha ridotto di circa il 90% il consumo di energia elettrica necessario per il condizionamento e la refrigerazione. \r

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","post_title":"Regent in Polinesia francese con il Regent Bora Bora","post_date":"2026-09-17T10:10:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789639847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Dubai guarda alla seconda parte del 2026 con una domanda in ripresa e una strategia che punta sempre più sulla capacità di leggere i singoli mercati. Nei primi otto mesi dell’anno la destinazione ha accolto 6,97 milioni di visitatori internazionali, di cui circa 869 mila nel solo agosto, il dato mensile più alto da febbraio. Sul fronte alberghiero, da gennaio ad agosto sono state registrate 21,61 milioni di room nights occupate, mentre l’occupazione ad agosto ha raggiunto il 66%.\r

A raccontare numeri e strategie è stata Hoor Al Khaja, senior vice president international operations di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dctcm), intervenuta all’Arabian Travel Market 2026.\r

Uno degli elementi sottolineati da Al Khaja è la diversificazione della domanda. Dubai continua infatti a lavorare su oltre 80 mercati internazionali, sostenuta dalla connettività di Emirates e degli altri vettori. Nei primi otto mesi l’Europa occidentale rappresenta il 20% degli arrivi internazionali, confermandosi il principale bacino regionale.\r

«Abbiamo sempre avuto un approccio diversificato ai mercati», ha spiegato Al Khaja, sottolineando come rispetto al 2025 il market mix sia rimasto sostanzialmente stabile, senza spostamenti significativi della domanda da un mercato all’altro.\r

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Italia, avanti con il trade\r

In questo quadro, l’Italia resta uno dei mercati sui quali Dubai continua a investire. «L’Italia è uno dei mercati nei quali siamo molto attivi», ha sottolineato Al Khaja, citando il lavoro con la distribuzione e il programma sviluppato insieme a Emirates per coinvolgere e premiare gli agenti che vendono Dubai.\r

La strategia cambia in funzione dei singoli mercati. «Non abbiamo una strategia uguale per tutti», ha spiegato. Le attività vengono calibrate sulla situazione dei diversi Paesi, sulla connettività e sulle condizioni che determinano il momento più opportuno per tornare a promuovere pienamente la destinazione.\r

Il lavoro comprende workshop, roadshow, eventi e campagne, riattivati progressivamente nei diversi mercati.\r

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La connettività resta decisiva\r

In questo scenario l’aviazione continua a rappresentare un elemento centrale. Il 97% della rete globale di Emirates è tornato operativo, con 138 destinazioni in 72 Paesi e oltre 1.600 voli settimanali.\r

Per Dubai, la rete aerea consente di mantenere attivi numerosi mercati contemporaneamente. Al Khaja ha inoltre sottolineato come l’allentamento degli avvisi di viaggio in diversi mercati stia contribuendo alla progressiva ripresa.\r

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Non solo numeri\r

La strategia di lungo periodo guarda alla città nel suo complesso. L’obiettivo, ha spiegato Al Khaja, è fare di Dubai una delle migliori città al mondo non soltanto da visitare, ma anche in cui vivere, investire e lavorare.\r

È questa la cornice nella quale si inseriscono gli investimenti in infrastrutture, accessibilità, sostenibilità e qualità dell’esperienza. Il viaggiatore di oggi, secondo Al Khaja, è infatti più informato e selettivo e valuta una destinazione sulla base di elementi che vanno oltre prezzo, budget e posizione.\r

Dubai continua quindi a lavorare sull’evoluzione dell’offerta, puntando su segmenti differenti, dal leisure al luxury, dallo sport agli stopover, fino ai comparti emergenti del wellness e della longevity.\r

Lo stopover, in particolare, rappresenta una componente importante: può ridurre la durata media del soggiorno, ma consente di intercettare viaggiatori internazionali che scelgono Dubai anche come tappa del proprio itinerario.\r

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Mice, il quarto trimestre si annuncia intenso\r

Anche il business travel e il Mice continuano a rappresentare una componente importante della domanda.\r

Al Khaja ha spiegato che alcuni eventi fortemente legati alla presenza internazionale sono stati rinviati, ma non cancellati. In alcuni casi gli appuntamenti sono stati semplicemente spostati più avanti nel calendario o al 2027.\r

Il quarto trimestre si presenta quindi con un calendario particolarmente intenso, che affianca agli appuntamenti business anche quelli leisure e sportivi.\r

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I residenti diventano ambasciatori\r

Tra le iniziative raccontate da Al Khaja c’è A Dubai Invite, il programma che ha coinvolto direttamente i residenti, invitandoli a portare in città amici e familiari dall’estero.\r

L’iniziativa ha raccolto oltre 90 mila candidature. Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere direttamente i residenti nella promozione della destinazione, facendo leva sul segmento dei viaggi per visitare amici e familiari.\r

Dubai ospita persone provenienti da oltre 200 nazionalità, una dimensione multiculturale che, secondo Al Khaja, rappresenta una delle caratteristiche distintive della città.\r

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Una strategia costruita sui singoli mercati\r

È questo uno degli elementi centrali dell’intervento di Al Khaja: Dubai non applica una formula unica alla propria promozione internazionale, ma adatta tempi e strumenti alle caratteristiche dei singoli mercati.\r

Un approccio che assume particolare rilevanza anche alla luce dell’attuale contesto internazionale. Al Khaja ha spiegato che i team di Dubai monitorano le condizioni dei singoli mercati e decidono quando tornare a investire nelle attività promozionali sulla base di elementi concreti, dalla disponibilità dei voli agli eventuali avvisi di viaggio e alla propensione delle persone a viaggiare.\r

«Non andiamo a promuovere Dubai in un mercato dove non ci sono voli o dove esiste ancora un travel advisory e le persone sono preoccupate», ha spiegato la manager. L’obiettivo è quindi riattivare progressivamente le attività quando le condizioni dei singoli mercati lo consentono, senza applicare lo stesso calendario a tutti.\r

Questo si traduce in workshop, roadshow, eventi e campagne, già ripartiti in diversi Paesi.\r

Per l’Italia il quadro è quindi quello di un mercato nel quale le attività sono già ripartite e il lavoro con la distribuzione prosegue, all’interno di una strategia che punta a mantenere diversificata la domanda e a intercettare segmenti e occasioni di viaggio differenti.\r

I 6,97 milioni di visitatori dei primi otto mesi raccontano una fase di ripresa della domanda. Dietro il dato ci sono il progressivo ripristino della connettività, un’offerta che continua a evolversi e un lavoro sempre più calibrato sulle caratteristiche dei singoli mercati.\r

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(Quirino Falessi)\r

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[gallery ids=\"522050,522051,522052\"]\r

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","post_title":"Dubai, Hoor Al Khaja: «L’Italia resta un mercato molto attivo»","post_date":"2026-09-17T09:28:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789637314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519257\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sonia Di Gregorio[/caption]\r

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Namibia, Tanzania e Cina: l’estate di Kel 12 evidenzia un trend che ha portato in prima linea Africa ed Estremo Oriente. A confermarlo è Sonia Di Gregorio, chief marketing officer: «Namibia e Tanzania si confermano mete molto amate dai viaggiatori: grandi spazi, natura e fauna straordinarie, ma anche la possibilità di entrare in contatto con territori e culture che richiedono tempo, competenza e conoscenza diretta. La presenza delle nostre realtà operative locali ci permette di seguire da vicino ogni aspetto del viaggio e di mantenere un controllo diretto sulla qualità dell’esperienza. Dal canto suo, la Cina è stata invece una delle conferme più interessanti della stagione, con un ritorno di interesse molto significativo. A essere premiati sono soprattutto gli itinerari capaci di andare oltre le grandi città e i luoghi più conosciuti, per raccontare un Paese estremamente articolato attraverso la sua storia, le sue culture e i territori meno frequentati. Ottimi riscontri sono arrivati anche da Mongolia e Islanda: destinazioni profondamente diverse, accomunate però dalla forza dei paesaggi, dagli spazi aperti e da quella dimensione di scoperta che i viaggiatori cercano sempre più spesso».\r

Il peso della situazione internazionale\r

A fronte di queste mete che hanno performato positivamente, il contesto internazionale rimane complesso. «Le tensioni geopolitiche inevitabilmente condizionano alcune destinazioni e le scelte dei viaggiatori. Nonostante questo, il bilancio per Kel 12 è positivo e la domanda di viaggi ad alto contenuto culturale e di esperienze di qualità continua a mostrare una buona tenuta. Il nostro esercizio commerciale si chiuderà a fine settembre con una crescita rispetto allo scorso anno e anche il forecast dei prossimi mesi indica un andamento positivo. È un risultato che leggiamo soprattutto come un segnale di fiducia: oggi più che mai il viaggiatore cerca competenza, attenzione nella costruzione degli itinerari e la sicurezza di essere accompagnato da chi conosce realmente i territori. Piccoli gruppi, esperti e accompagnatori qualificati e una progettazione attenta dell’esperienza restano, in questo senso, elementi centrali del nostro modo di viaggiare».\r

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Sul fronte prezzo dei pacchetti di viaggio, «l’impatto più evidente riguarda oggi il trasporto aereo. Le tensioni internazionali possono comportare cambiamenti nelle rotte, tempi di volo più lunghi e una maggiore volatilità delle tariffe, con conseguenze inevitabili sul prezzo complessivo del viaggio, mentre l’incidenza sui servizi a terra è più contenuta».\r

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","post_title":"Kel 12, estate \"africana\". Di Gregorio: «Bilancio con il più»","post_date":"2026-09-16T15:01:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789570901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandra Priante è entrata ufficialmente in EY Spagna, assumendo il ruolo di partner responsabile della divisione “Tourism, events & territories transformation”. L’incarico riguarda l’intera area Europe West e Mena.\r

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[caption id=\"attachment_391398\" align=\"alignleft\" width=\"213\"] Alessandra Priante[/caption]\r

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EY Spagna è la divisione spagnola di EY (precedentemente nota come Ernst & Young), una delle quattro più grandi società di servizi professionali al mondo (le cosiddette \"Big four\"), insieme a Deloitte, PwC e KPMG.\r

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Il nuovo lavoro, con sede a Madrid, si occuperà dei temi legati alla trasformazione del turismo, degli eventi e dei territori. Priante, già presidente di Enit Spa, ha dato l’annuncio attraverso i propri canali social, presentando il passaggio come l’avvio di un percorso professionale incentrato sul rapporto tra turismo, governance e politiche pubbliche.\r

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","post_title":"Alessandra Priante è il nuovo referente per il turismo di EY Spagna","post_date":"2026-09-16T14:28:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789568918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione invernale 2026-27 dell'aeroporto internazionale dell'Umbria conferma tutte le rotte Ryanair operate nella scorsa winter, oltre al collegamento Wizz Air per Tirana.\r

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Parallelamente, come riferisce l'Ansa, riprendendo una nota della società di gestione, Sase e Ryanair stanno lavorando di concerto al rinnovo del contratto quinquennale, previsto per la prima metà del 2027, e alla definizione di tutti i potenziali scenari di sviluppo del traffico dello scalo umbro.\r

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Nel quadro della crescita improvvisa ed elevata del prezzo del carburante per aviazione - prosegue la nota di Sase - le compagnie aeree stanno riconsiderando tratte e frequenze del loro network nel periodo invernale.\r

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Anche Ryanair deve affrontare questa congiuntura negativa, ma in questo contesto ha previsto per l'aeroporto di Perugia solo una limitata rimodulazione di alcune frequenze, concentrata in particolare sul collegamento con Palermo. Nel mese di gennaio la rotta sarà operata con tre voli settimanali, mentre nei restanti mesi invernali saranno previste quattro frequenze, con un incremento a cinque in occasione delle festività di Natale e Capodanno.\r

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Sulla base delle attuali proiezioni, la contrazione del traffico complessivo della stagione invernale, operativa da fine ottobre a fine marzo, è stimata intorno al 3%. Per quanto riguarda invece la \"Summer 2027\", la programmazione estiva del network Ryanair è ancora in fase di definizione.\r

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Ryanair - sottolinea Sase - rappresenta per l'aeroporto dell'Umbria un interlocutore centrale, nell'ambito di un rapporto consolidato da circa vent'anni. Sul piano economico e commerciale sono attualmente in corso le interlocuzioni per il rinnovo dell'accordo tra la compagnia e Sase, attraverso il quale saranno definiti i possibili scenari di sviluppo per i prossimi anni.\r

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Intanto, il 2026 si avvia intanto verso un nuovo record annuale di traffico. Grazie anche alla programmazione prevista per gli ultimi mesi dell'anno, la stima attuale indica una chiusura intorno ai 640.000 passeggeri, consolidando lo scalo di Perugia su una dimensione di traffico ormai ben superiore alla soglia dei 500 mila passeggeri annui","post_title":"Aeroporto Perugia: Ryanair conferma tutte le rotte per l'operativo invernale","post_date":"2026-09-16T12:21:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789561263000]}]}}