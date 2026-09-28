Royal Caribbean Group e Sandals Resorts, dall’accordo nuove opportunità Secondo la Florida-Caribbean Cruise Association il recente accordo tra Royal Caribbean Group e Sandals and Beaches Resorts rafforzerà la collaborazione tra crociere e turismo nei Caraibi. Il presidente della Fcca, Adam Ceserano, ha descritto la partnership come uno sviluppo che riflette legami sempre più stretti tra diversi segmenti dell’industria delle vacanze. Secondo il presidente della Fcca, il turismo ed il mondo delle crociere non solo non sono in competizione ma fanno parte dello stesso ecosistema vacanziero, e dalla collaborazione possono nascere maggiori opportunità per gli ospiti e maggiore valore per le destinazioni. La crociera in sé e le visite ripetute in destinazioni scoperte per la prima volta durante una crociera possono stimolare la curiosità ed il desiderio di tornare successivamente nelle diverse destinazioni. La relazione tra turismo crocieristico e alberghiero può coinvolgere diverse parti dello stesso ecosistema di viaggio e si traduce in maggiori opportunità economiche lungo tutta la filiera turistica. La partnership proposta dovrebbe sostenere la continua espansione di Sandals and Beaches Resorts, ampliando al contempo la gamma di esperienze di vacanza disponibili attraverso il portafoglio di Royal Caribbean Group. La joint venture sarà governata da un consiglio sotto la leadership condivisa del presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, e del presidente esecutivo di Sandals Resorts, Adam Stewart. Stewart manterrà un ruolo di leadership nella crescita strategica a lungo termine di Sandals and Beaches Resorts. Condividi

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La crociera in sé e le visite ripetute in destinazioni scoperte per la prima volta durante una crociera possono stimolare la curiosità ed il desiderio di tornare successivamente nelle diverse destinazioni.\r

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La relazione tra turismo crocieristico e alberghiero può coinvolgere diverse parti dello stesso ecosistema di viaggio e si traduce in maggiori opportunità economiche lungo tutta la filiera turistica.\r

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La partnership proposta dovrebbe sostenere la continua espansione di Sandals and Beaches Resorts, ampliando al contempo la gamma di esperienze di vacanza disponibili attraverso il portafoglio di Royal Caribbean Group. La joint venture sarà governata da un consiglio sotto la leadership condivisa del presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, e del presidente esecutivo di Sandals Resorts, Adam Stewart. Stewart manterrà un ruolo di leadership nella crescita strategica a lungo termine di Sandals and Beaches Resorts.","post_title":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts, dall’accordo nuove opportunità","post_date":"2026-09-28T12:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un portafoglio costruito nel tempo per affrontare le diverse dinamiche del mercato e una strategia che continua a puntare sul consolidamento. È questa la fotografia di Planetaria Hotels tracciata dall'amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come il gruppo sia arrivato a settembre con un andamento in linea con le previsioni, nonostante un contesto internazionale che ha condizionato il mercato turistico.\r

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«Planetaria ha consolidato tantissimo quest'anno, anche se il mercato è stato molto compromesso dagli eventi internazionali, ma siamo arrivati a settembre con un budget perfettamente in linea, e con alcune città che hanno registrato una cresciuta», spiega Vedani.\r

Diversificazione\r

La diversificazione delle destinazioni rappresenta uno degli elementi centrali della strategia. Il gruppo ha costruito negli anni un portafoglio composto da realtà differenti, con l'obiettivo di compensare eventuali flessioni di una singola destinazione. «L'importante è avere una certa varietà qualificata che possa anche resistere a queste pressioni di mercato che a volte favoriscono una meta e altre volte un'altra», osserva la manager.\r

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Un modello che la stessa Vedani paragona a quello di un investitore: «Abbiamo fatto un paniere, un po' di obbligazioni, un po' di borsa, un po' oro». All'interno della collezione convivono quindi strutture con caratteristiche e posizionamenti differenti, con Chateau Monfort indicato come uno degli asset di maggiore valore e stabilità per la famiglia.\r

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Oggi il gruppo conta 12 hotel, distribuiti in sei destinazioni: Milano, Genova, Roma, Firenze, Venezia e Trezzo sull’Adda.\r

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La natura familiare di Planetaria consente inoltre al gruppo una certa rapidità nelle decisioni e la possibilità di seguire opportunità di investimento anche al di fuori di un percorso prestabilito. «Abbiamo la possibilità di investire dove ci piace, dove sentiamo che davvero possiamo metterci il cuore», racconta Vedani. Una filosofia che negli anni ha portato il gruppo a svilupparsi in destinazioni diverse, e ora punta alla montagna per una nuova apertura.\r

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Sul fronte della domanda, la manager guarda con interesse anche al fenomeno dell'“Euro Summer”, con una clientela americana sempre più orientata a soggiorni lunghi e itinerari attraverso diverse destinazioni europee. «L'Italia per forza è una tappa obbligata anche per la raggiungibilità di tanti diversi luoghi, montagna, mare, arte, in pochissimo tempo», sottolinea Vedani.\r

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Secondo la manager, proprio la possibilità di combinare prodotti diversi in un unico viaggio rappresenta uno dei punti di forza dell'offerta italiana e una leva sulla quale l'industria alberghiera può continuare a costruire il proprio sviluppo.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Planetaria Hotels, budget in linea e portafoglio diversificato","post_date":"2026-09-28T11:57:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["montagna","planetaria-hotels","venezia"],"post_tag_name":["montagna","Planetaria hotels","venezia"]},"sort":[1790596658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari di Turismo Irlandese sul mercato italiano indicano una crescita del 44% anno su anno da gennaio a luglio 2026. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi.\r

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Un altro dato particolarmente rilevante è la permanenza media di 10 notti registrata nel 2025, un indicatore che evidenzia la capacità della destinazione di incentivare soggiorni prolungati.\r

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Dublino rimane il principale punto di accesso, ma i flussi italiani interessano considerevolmente anche gli aeroporti di Belfast, Ireland West Airport Knock, Shannon e Cork da cui partono collegamenti diretti con l'Italia.\r

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Mentre l'estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti, per l'inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410.000 posti rispetto all'inverso 2025.\r

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Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120.000 posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola.\r

Una delegazione di 11 partner incontra il trade al Ttg di Rimini\r

Il nucleo operativo dei servizi a terra è rappresentato dalle Destination Management Companies, figure chiave per la creazione di itinerari su misura per il pubblico italiano. Tra questi figurano realtà di primo piano come 360 Travel Design, Abbey - The Destination Experts e Holiday Ireland Tours, a cui si affianca l'esperienza mirata di Irlanda in Italiano. Sul fronte della connettività e dei trasporti, un ruolo fondamentale è ricoperto dal vettore Aer Lingus, mentre l'ospitalità e la ricettività di alto livello sono rappresentate dal gruppo Talbot Collection.\r

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Gli operatori italiani potranno approfondire l'offerta di siti di straordinario fascino come Hillsborough Castle and Gardens, la celebre Saint Patrick's Cathedral e i progetti di tutela del National Trust Northern Ireland. Non mancano le esperienze naturalistiche e le eccellenze produttive locali, rappresentate quest'anno da Killary Fjord Boat Tours e dalla distilleria artigianale The Boatyard Distillery.\r

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I viaggiatori del Belpaese dimostrano infatti un'attenzione straordinaria per il settore gastronomico, arrivando a destinare al food & beverage ben il 35% della spesa turistica complessiva nel corso del 2025. Proprio per valorizzare questo segmento culinary e celebrare il lancio del nuovo volo diretto su Belfast, lo stand ospiterà un'esclusiva degustazione di gin curata dagli esperti di Boatyard Distillery.\r

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I riflettori della fiera saranno infatti puntati sul premio Lonely Planet Best in Travel 2027 assegnato al suggestivo Killary Fjord nel Connemara, incoronato tra le mete imperdibili a livello mondiale, valorizzando un'offerta naturalistica d'eccellenza che la stessa Killary Fjord Boat Tours propone al mercato italiano.\r

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«La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell'importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese - commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta Roma-Belfast di EasyJet. In questo contesto di forte dinamismo, siamo felici di trovare l'Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire».\r

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A supporto di una forte strategia di destagionalizzazione, Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione Winter in Ireland, sostenuta anche dalla forte connettività aerea invernale.\r

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All'interno di questa cornice si inseriscono i grandi appuntamenti legati alla tradizione, che, tra gli altri, quest'anno vedono i 40 anni di Derry Halloween, l'evento a tema più grande d'Europa radicato nelle origini celtiche di Samhain, e, sempre legato ad Halloween, il suggestivo Púca Festival nell'Ireland’s Ancient East. Il calendario prosegue a Dublino con il New Year's Festival, l'evento diffuso che celebra il Capodanno tra musica e proiezioni di luce, e il TradFest, che a fine gennaio porta la musica tradizionale e folk nei luoghi storici e nei monumenti più iconici della capitale.\r

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A questo posizionamento si affiancano, come asset commerciali strategici per il mercato italiano, i segmenti Culinary e Luxury. Da un lato si valorizza la cultura enogastronomica, assecondando la forte propensione dei viaggiatori italiani che dedicano al food & beverage una quota importante del proprio budget. Dall'altro si promuove un'offerta d'alta gamma basata su un'ospitalità di eccellenza, con asset come il volano del golf, comparto d'eccellenza che vede l'isola già al centro dell'attenzione internazionale in vista della prestigiosa Ryder Cup 2027, ospitata da un tempio del lusso irlandese come il resort cinque stelle Adare Manor. Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L'unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l'anno.\r

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","post_title":"Irlanda, crescita record degli arrivi dall'Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026","post_date":"2026-09-28T11:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790595467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

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In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Confindustria Alberghi propone di istituire un tavolo permanente con il Ministero del turismo per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione.\r

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Il settore è tra i motori più dinamici dell’economia. Per consolidare questi risultati serve una visione di lungo periodo, capace di fissare obiettivi, tempi e risorse e di anticipare i cambiamenti.\r

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«La sfida comune è fare dell’industria turistica una leva stabile per la crescita dell’Italia, costruendo una strategia capace di guardare ai prossimi dieci anni – spiega Elisabetta Fabri, presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi - Il nostro obiettivo è costruire un paese che non subisce i flussi, ma li governa. Un’Italia capace di accogliere i nostri ospiti tutto l’anno e sull’intero territorio, senza perdere ciò che la rende unica. Per le imprese significa poter programmare; per i lavoratori avere opportunità di crescita professionale; per le comunità trattenere giovani e sviluppare servizi».\r

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La proposta dell’associazione vuole contribuire al dialogo già avviato con il Ministero del Turismo: istituire, sotto il suo coordinamento, un tavolo permanente tra le imprese e i Ministeri competenti in materia di economia, attività produttive, lavoro e infrastrutture, per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su quattro pilastri: qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione.\r

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«Occorre sostenere la riqualificazione del patrimonio alberghiero – aggiunge Fabri - formare e trattenere le competenze, migliorare l’accessibilità dei territori e portare un numero crescente di destinazioni verso almeno 270 giorni di attività l’anno. Vogliamo inoltre offrire uno strumento in più per dare evidenza al valore generato dalle politiche e dagli investimenti per il turismo: lo Sroi, il Social Return on Investment, che misura nel tempo l’impatto sociale, ambientale ed economico in termini di occupazione, investimenti, filiere coinvolte, servizi e mesi di attività aggiuntivi».\r

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In questo quadro, l’albergo non è soltanto il luogo in cui si soggiorna, ma spesso la prima porta d’ingresso nel racconto dell’identità italiana: è dove il visitatore incontra il Made in Italy e il territorio. Nelle aree interne e nelle destinazioni meno conosciute, le strutture ricettive possono diventare presìdi di rigenerazione locale, capaci di contrastare lo spopolamento e favorire nuovi ecosistemi economici.\r

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Anche la destagionalizzazione assume così un valore che va oltre l’allungamento dei periodi di aperture.\r

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","post_title":"Confindustria alberghi, il turismo deve puntare su una strategia nazionale","post_date":"2026-09-28T09:50:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790589011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda.\r

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[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

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Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti.\r

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In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli.\r

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Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320.","post_title":"Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg","post_date":"2026-09-28T09:49:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi.\r

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[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

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Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.\r

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L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche.\r

Pier Ezhaya\r

«Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -.\r

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«Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato».\r

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Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

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","post_title":"Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub","post_date":"2026-09-25T14:19:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790345978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull'estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport.\r

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Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston.\r

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Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente.\r

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La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

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Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità.\r

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A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile».\r

Sul mercato italiano\r

In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali».\r

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Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard.\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery ids=\"522631,522632,522633,522635,522642,522643,522644,522645,522647\"]","post_title":"B&B Hotels: la strategia del gruppo presentata dal ceo Céline Vercollier","post_date":"2026-09-25T09:27:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790328459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel guarda al mondo della gdo e indirizza ai soci Coop con una nuova campagna commerciale realizzata insieme a Msc Crociere, pensata per sostenere le vendite della stagione autunnale e invernale e, allo stesso tempo, generare nuovi contatti per le agenzie.\r

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Attiva fino al 10 ottobre 2026, l’iniziativa coinvolge quattro distretti cooperativi e sette cooperative – Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia, Nova Coop, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Coop Sicilia/Gruppo Radenza – raggiungendo complessivamente circa 6 milioni di soci Coop. Sul territorio sono abilitate alla vendita ai soci Coop 293 agenzie Gattinoni Travel, tra Gattinoni Travel Store, Gattinoni Travel Point e affiliati Mondo di Vacanze.\r

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Per tutta la durata della campagna, i soci Coop, prenotando nelle agenzie abilitate, possono usufruire di uno sconto di 100 o 200 euro in base alla tipologia di cabina, sulle crociere Msc di almeno sette notti. La promozione riguarda le partenze della stagione inverno 2026/2027 ed estate 2027, con esclusione delle crociere di Capodanno 2027, e comprende itinerari nel Mediterraneo, nelle Antille a bordo di Msc Opera con partenza da La Romana e formula crociera + volo, e alle Canarie, sempre con formula crociera + volo.\r

Fare sistema\r

Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel, spiega: «Questa nuova campagna dedicata ai soci Coop rappresenta un’importante opportunità per mettere a sistema la forza di tre realtà complementari come Coop, Gattinoni Travel e Msc Crociere. La capacità della gdo di parlare a un pubblico ampio e fidelizzato, unita alla capillarità e alla competenza della nostra rete, ci consente di intercettare nuovi clienti e accompagnarli direttamente al tavolo del consulente di viaggio, valorizzando l’offerta crocieristica Msc. È un modello che crea valore lungo tutta la filiera: per i soci, che ottengono un vantaggio concreto, per Coop e Msc Crociere e, soprattutto, per le nostre agenzie, che vedono tradotta la forza della distribuzione organizzata in concrete opportunità commerciali».\r

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La componente drive to store è centrale nel progetto. Per usufruire della promozione, il socio Coop si reca in una delle agenzie Gattinoni Travel abilitate alla vendita delle campagne soci Coop. La comunicazione consumer viene quindi collegata a un’attività strutturata di lead generation tramite landing page dedicata sul sito Viaggiare da soci, con l’obiettivo di trasformare l’interesse generato dalla campagna in contatti qualificati per le agenzie.\r

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A questa attività si affiancano la comunicazione attraverso social e newsletter sui canali Viaggiare da Soci, i materiali dedicati alle vetrine delle agenzie e i kit digitali messi a disposizione dei punti vendita per la redistribuzione ai propri clienti.\r

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A queste iniziative si aggiungono le campagne di Gattinoni Travel – Summer Days, Winter Days e Natale – che prevedono plus dedicati ai soci Coop a supporto delle vendite nei momenti chiave dell’anno.\r

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","post_title":"Gattinoni Travel e Msc Crociere: speciale promozione per i soci Coop","post_date":"2026-09-24T14:52:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790261559000]}]}}