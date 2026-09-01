Riviera Travel: stop alle crociere fluviali su Reno e Danubio Riviera Travel ha sospeso la vendita delle crociere fluviali sul Danubio e sul Reno programmate fino metà settembre a causa dei disagi causati dal basso livello dell’acqua. La ripresa il 13 settembre Come riporta Travel Weekly, la ripresa delle vendite delle crociere è prevista per il 13 settembre in tutti i mercati e le crociere stesse non sono state cancellate. La compagnia di crociere fluviali ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire il rispetto della sua “promessa in cinque punti”, che include l’impegno di evitare di trasformare la crociera in un tour in autobus. «Non sostituiremo tratti significativi del viaggio fluviale programmato con ripetuti e lunghi tragitti in pullman solo per non interrompere l’itinerario – ha dichiarato la compagnia in una nota -. Se le condizioni del fiume ci impediranno di offrire un’autentica esperienza di crociera fluviale, adotteremo un approccio diverso e forniremo alternative chiare». In linea generale, i dirigenti delle compagnie di crociere fluviali hanno affermato che la stagione estiva di quest’anno è stata la peggiore dal 2018. Condividi

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La decisione - che riguarda i cittadini provenienti da 60 paesi, tra cui l'Italia - è stata pubblicata sulla Royal Gazzette e mette fine all'esenzione dal visto di 60 giorni, introdotta nel 2024 per rilanciare il turismo.\r

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Tra i paesi interessati ci sono anche Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone e Svizzera.\r

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La decisione di ridurre la durata dell'esenzione è specificamente destinata al turismo: a differenza del regime precedente di 60 giorni, la nuova normativa non include infatti determinate attività lavorative o commerciali di breve durata.\r

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I viaggiatori che desiderano rimanere più a lungo avranno comunque un’opzione: coloro che hanno diritto all’esenzione di 30 giorni possono richiedere una proroga una tantum fino a un massimo di altri 30 giorni, previa approvazione da parte delle autorità thailandesi competenti in materia di immigrazione.\r

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La Thailandia sta inasprendo anche le norme relative agli arrivi attraverso i valichi di frontiera terrestri: gli ingressi dei viaggiatori esenti dal visto saranno limitati a due all'anno (salvo eccezioni per Brunei, Indonesia, Malesia e Singapore).\r

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Infine, il Visa on Arrival resta disponibile solo per tre nazionalità: Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Restano validi i trattati bilaterali già in vigore, che prevedono esenzioni diverse per Paesi come Cina, Russia, Corea del Sud, Vietnam, Laos, Mongolia, Argentina, Brasile e altri.","post_title":"Thailandia: dal 15 settembre ingresso senza visto per 30 giorni (non più 60)","post_date":"2026-09-01T12:56:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788267374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riviera Travel ha sospeso la vendita delle crociere fluviali sul Danubio e sul Reno programmate fino metà settembre a causa dei disagi causati dal basso livello dell'acqua.\r

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La ripresa il 13 settembre\r

Come riporta Travel Weekly, la ripresa delle vendite delle crociere è prevista per il 13 settembre in tutti i mercati e le crociere stesse non sono state cancellate. La compagnia di crociere fluviali ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire il rispetto della sua \"promessa in cinque punti\", che include l'impegno di evitare di trasformare la crociera in un tour in autobus.\r

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«Non sostituiremo tratti significativi del viaggio fluviale programmato con ripetuti e lunghi tragitti in pullman solo per non interrompere l'itinerario - ha dichiarato la compagnia in una nota -. Se le condizioni del fiume ci impediranno di offrire un'autentica esperienza di crociera fluviale, adotteremo un approccio diverso e forniremo alternative chiare».\r

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Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l'opportunità di visitare siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.\r

La programmazione\r

Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L'itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l'antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L'itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull'isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya.\r

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L'itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L'itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L'itinerario di sette notti \"Yachtsman's Paradise\", da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L'itinerario \"Delightful Dervishes\", con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada.\r

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Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso.\r

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Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione».\r

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Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela.\r

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","post_title":"Star Clippers intensifica la programmazione dedicata alla Turchia","post_date":"2026-09-01T11:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788262250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Roma meno conosciuta, lontana dai percorsi più battuti, si racconta in podcast con Unexpected Itineraries of Rome, il nuovo progetto promosso da Zètema Progetto Cultura per conto del Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, e realizzato in collaborazione con Loquis, che nel corso del 2025 ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici.\r

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Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura alternativa della città, trasformando l’esperienza di visita in un racconto immersivo capace di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di luoghi meno noti ma fortemente identitari.\r

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Unexpected Itineraries of Rome, progetto voluto fortemente dall’assessore ai turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, si articola in 7 itinerari audio, scritti e narrati dal giornalista Emilio Casalini, arricchiti da 42 short podcast dedicati a specifici punti di interesse, per un totale di 49 contenuti. Un sistema pensato per guidare l’ascoltatore lungo percorsi tematici e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza con storie, curiosità e dettagli legati ai singoli luoghi.\r

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Gli itinerari costruiscono una mappa inedita della città. Si parte dal quadrante Ostiense, tra archeologia industriale, street art e il paesaggio del fiume Almone, dove emergono tracce di una Roma produttiva e contemporanea, lontana dall’immaginario monumentale. Si prosegue all’Esquilino, in un percorso di trekking urbano che intreccia basiliche, acquedotti, musei e trasformazioni sociali, restituendo l’identità stratificata di uno dei quartieri più complessi della città.\r

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Il racconto si estende poi verso aree meno frequentate ma ricche di significato: Forte Bravetta, luogo della memoria oggi restituito alla città come parco; le aree archeologiche di Gabii e Osa lungo la Prenestina, che riportano alle origini più antiche del territorio romano; il borgo di San Vittorino, dove il paesaggio rurale dialoga con la storia; fino al quartiere di Tor Marancia, dove la street art contemporanea trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto.\r

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All’interno dei podcast, i luoghi non sono semplicemente descritti, ma diventano parte di un racconto che intreccia storie, aneddoti e livelli di lettura diversi, restituendo tutta la complessità della città. Dalle tracce delle antiche infrastrutture romane alle trasformazioni legate all’industrializzazione novecentesca, fino ai cambiamenti sociali dei quartieri e alle nuove forme di espressione artistica, ogni contenuto contribuisce a costruire una narrazione più profonda e consapevole, capace di accompagnare l’ascoltatore oltre la superficie della visita tradizionale.\r

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Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, accompagnando il visitatore passo dopo passo lungo itinerari esperienziali che uniscono racconto e scoperta.\r

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Con Unexpected Itineraries of Rome, Zètema Progetto Cultura si dota quindi di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale, capace di raccontare una città meno visibile ma altrettanto significativa, e di promuovere un modo diverso di viverla, più lento, consapevole e attento alle sue molteplici identità.\r

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I contenuti sono disponibili sull’app Unexpected Rome e su Loquis (sia nella versione desktop sia attraverso l’app, scaricabile gratuitamente da tutti gli store).","post_title":"Roma sconosciuta. In un podcast gli itinerari di una città inedita","post_date":"2026-09-01T10:51:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788259913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unione europea sta procedendo con una normativa che entrerà in vigore nell'aprile 2027, limitando gli aiuti agli aeroporti con meno di un milione di passeggeri all'anno, con un nuovo tetto massimo ai finanziamenti che possono ricevere, tendente allo zero. Dal 2032, queste misure saranno ulteriormente estese agli aeroporti con un numero ancora inferiore di passeggeri, riducendo di fatto gli aiuti a zero.\r

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In tutta Europa, gli aeroporti sono di proprietà di diversi operatori. Spagna e Portogallo, dove praticamente l'intera rete è di proprietà di un unico soggetto, rappresentano casi particolari. In Francia, gli aeroporti più piccoli, che saranno colpiti da queste restrizioni, hanno già protestato, sostenendo che in molti casi non sarebbero economicamente sostenibili senza questo aiuto.\r

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Qualcosa di simile sta accadendo in Italia, così come in Germania. Thomas Juin, presidente degli aeroporti francesi, ha messo in guardia sui gravi problemi che questa legislazione potrebbe creare. \"La gente non si rende conto che in futuro questa rete di piccoli aeroporti potrebbe benissimo scomparire se non riceve finanziamenti pubblici e, per di più, deve sopportare le tasse attuali\", avverte, aggiungendo che ciò ha conseguenze sulla connettività.","post_title":"L'Unione europea taglia i fondi ai piccoli aeroporti","post_date":"2026-09-01T09:39:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788255569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina raccoglie i frutti della politica di esenzione dai visti per i viaggiatori internazionali: nella prima metà del 2026, secondo i dati dell’Amministrazione Nazionale per l’Immigrazione, il Paese ha registrato 22,91 milioni di ingressi da parte di cittadini stranieri,+20,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.\r

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Ma a sorprendere di più è la composizione: 17,8 milioni di questi arrivi - pari al 77,7% del totale - sono avvenuti senza visto, con un incremento del 30,6%.\r

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I primi dieci mercati di provenienza — Corea del Sud, Russia, Malesia, Vietnam, Thailandia, Singapore, Stati Uniti, Giappone, Mongolia e Australia — hanno rappresentato il 62% degli arrivi.\r

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Le esenzioni unilaterali dal visto sono iniziate nel dicembre 2023 con Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia, per poi essere ampliate ripetutamente nel corso del 2024 e del 2025. Nel febbraio 2026 si sono aggiunti il Regno Unito e il Canada, portando l’elenco unilaterale a 50 paesi entro la fine dell’anno.\r

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A ciò si aggiunge il corridoio di transito di 240 ore: i cittadini di 57 paesi in possesso di un passaporto ordinario e di un biglietto di proseguimento confermato possono entrare attraverso uno qualsiasi dei 65 valichi — tra cui Pechino, Shanghai e Guangzhou — e soggiornare fino a dieci giorni senza visto, in transito verso un paese o una regione di destinazione. Sono consentite le visite turistiche, d’affari e familiari; per motivi di lavoro, studio e giornalismo sono ancora necessari i visti appropriati.","post_title":"Cina: impennata degli arrivi stranieri senza visto, che salgono del +30,6%","post_date":"2026-09-01T09:25:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788254755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa e Iberia tornano nei cieli del Venezuela dopo lo stop forzato dei collegamenti verso l'aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía, a Caracas, causato dai terremoti registrati nel Paese latinoamericano lo scorso giugno.\r

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Nel dettaglio, Air Europa riprende oggi, 1° settembre, la rotta diretta tra Madrid e la capitale venezuelana. Nei mesi di luglio e agosto, la compagnia aveva mantenuto i propri collegamenti con il Venezuela tramite l’aeroporto internazionale Arturo Michelena di Valencia, una soluzione adottata anche da Iberia durante quel periodo.\r

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Iberia ripristinerà invece il collegamento diretto con Caracas da giovedì prossimo, 3 settembre, con un operativo iniziale di tre voli settimanali (lunedì, giovedì e domenica).\r

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Le operazioni aeree con il Venezuela hanno incontrato difficoltà dalla fine del 2025, quando il governo venezuelano ha deciso di sospendere le licenze di volo di Air Europa, Plus Ultra e Iberia, dopo che queste compagnie si erano rifiutate di operare nel Paese in seguito all’avvertimento degli Stati Uniti di «prestare estrema cautela» per gli aerei che sorvolavano lo spazio aereo venezuelano.\r

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MAlgrado ciò, Air Europa è riuscita a ripristinare i propri collegamenti a metà febbraio di quest’anno, mentre Plus Ultra ha ripreso i voli il 3 marzo e Iberia ha annunciato il proprio ritorno ad aprile.\r

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Successivamente, i terremoti di giugno hanno costretto a rivedere e adeguare nuovamente i piani di volo con Caracas, finché, con il ritorno di settembre, le compagnie aeree hanno iniziato a ripristinare le normali operazioni con la capitale venezuelana.\r

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","post_title":"Air Europa e Iberia riaprono i voli diretti sul Venezuela","post_date":"2026-09-01T09:08:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788253721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati della Iata il settore aereo si trova ad affrontare un deficit di 5.284 aeromobili rispetto ai livelli pre-pandemia. Questa carenza, causata dai ritardi nelle consegne a partire dal 2018, è diventata un grave ostacolo alla crescita del settore.\r

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Il rapporto rileva che questa carenza di aeromobili sta costringendo le compagnie aeree a mantenere in servizio aerei più vecchi e meno efficienti, aumentando i costi operativi, ritardando i miglioramenti in termini di efficienza del carburante e posticipando i piani di modernizzazione.\r

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Analogamente, la situazione è aggravata dal fatto che molti velivoli che rimangono in deposito sono troppo vecchi per tornare in servizio o sono a terra a causa di problemi esterni, come la carenza di piloti o guasti ai motori. Ciò lascia alle compagnie aeree poco margine per aumentare significativamente l'utilizzo della flotta.\r

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Oltre a essere un problema di produzione, la Iata avverte che si tratta di una sfida multidimensionale. A suo avviso, la ripresa richiederà un aumento della capacità produttiva, la stabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali e la garanzia di un quadro normativo e commerciale prevedibile che consenta consegne più rapide degli aeromobili.\r

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Tenendo conto di tutto ciò, le previsioni indicano che la normalizzazione non avverrà prima del 2031 e potrebbe protrarsi fino al 2034. È a quel punto che si prevede una stabilizzazione dei ritmi di consegna e un raggiungimento di un equilibrio tra prezzi e tempi di consegna sul mercato.","post_title":"La Iata denuncia la carenza strutturale di aeromobili nuovi","post_date":"2026-08-31T10:21:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788171681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell'Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo.\r

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Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente.\r

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Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante.\r

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L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche.\r

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L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine.\r

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La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. \r

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Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa","post_title":"Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura","post_date":"2026-08-28T14:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787928275000]}]}}