Nicolaus e Iti Marina, accordo pluriennale da 100 milioni di euro Un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro, capace di generare 1.250.000 letti e di dare un assetto strutturato a una quota chiave del turismo di eccellenza in Sardegna. il Gruppo Nicolaus ha siglato un contratto pluriennale con Iti Marina Hotels & Resorts. Nicolaus si è assicurato l’affiliazione di un portafoglio selezionato di cinque strutture d’eccellenza di proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts. L’intesa centralizza l’asset delle cinque strutture sotto un’unica regia strategica pensata per durare nel tempo, dividendole sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club. Affiliazione L’elemento di svolta dell’operazione risiede proprio nella formula dell’affiliazione, un modello che distanzia nettamente questo accordo dai tradizionali contratti di pura commercializzazione e intermediazione tipici dei tour operator. Il perimetro di hotel e resort sardi al centro dell’accordo è da sempre al centro dell’interesse dei maggiori player del settore, ma la famiglia Loi ha scelto di affidare in continuità lo sviluppo a medio-lungo termine di questi asset strategici al Gruppo Nicolaus, individuando nel suo modello di integrazione le caratteristiche di affidabilità e profittabilità necessarie per un’intesa di questa portata. L’evoluzione del Gruppo Nicolaus, capace di affiancare all’identità storica di operatore quella di una solida hospitality company contemporanea, ha, infatti, trasformato il Gruppo in un soggetto industriale di standing internazionale, in grado di dialogare con grandi proprietà alberghiere, proprio attraverso contratti di affiliazione di brand. L’operazione introduce sul mercato italiano le logiche dei più avanzati campioni globali dell’hôtellerie, basate sulla separazione tra la proprietà immobiliare e la valorizzazione dei marchi. La vera forza strategica sta nell’integrazione verticale della filiera: Nicolaus non si limita ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come grande piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico. Sistema distributivo Il motore commerciale dell’accordo è rappresentato da un sistema distributivo omnicanale articolato, il cui core è Nicolaus Travel, che permette all’azienda della famiglia Pagliara di controllare direttamente la distribuzione, azzerando i passaggi intermedi e massimizzando i margini. Con questa mossa strategica, il Gruppo Nicolaus garantisce alla propria programmazione un portafoglio di posti letto ambitissimo, valorizzandolo in via esclusiva; per la famiglia Loi il deal si traduce nella certezza di una cospicua redditività pluriennale dei propri asset, che beneficiano dell’ottima reputazione distributiva e solidità economica di Nicolaus. “La scelta di un grande gruppo patrimoniale come Iti Marina di stringere un’intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l’espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo -dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus – . Questa intesa ci permette non solo di mettere a sistema il patrimonio ricettivo del nostro partner, ma anche di porre le basi per estendere questo modello oltre i confini della Sardegna, contribuendo all’evoluzione di un’ospitalità sempre più integrata, efficiente e orientata alla creazione di valore”. Collaborazione di lunga data “Le partnership più solide nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni. L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa, che negli anni ha saputo generare opportunità e soddisfazioni per entrambe le realtà. Siamo convinti che questo nuovo traguardo contribuirà non solo a raggiungere risultati significativi, ma a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.” afferma Piero Loi, founder e general manager Iti Marina Hotels & Resorts. Condividi

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La realtà mista ci consente di superare i limiti dell’addestramento tradizionale e di creare esperienze formative altamente realistiche, adattabili e sicure. È un investimento nel futuro dell’aviazione, nelle nostre persone e in una cultura della sicurezza che evolve insieme alla tecnologia». Rispetto ai sistemi tradizionali, il nuovo dispositivo, sviluppato nell’ambito dei progetti di integrazione con il Gruppo Lufthansa, offre maggiore realismo e immersione. Il braccio robotico riproduce fedelmente il peso della porta, la resistenza della maniglia e i meccanismi di bloccaggio, mentre la realtà virtuale fornisce immagini dettagliate, annunci dalla cabina e suoni realistici dell'ambiente di volo. Gli scenari di addestramento risultano notevolmente ampliati: gli istruttori possono alternare situazioni operative normali, anomale e di emergenza senza modificare alcun modello fisico, simulando anche malfunzionamenti, condizioni ambientali avverse o eventi complessi. 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La deroga riguarda esclusivamente i collegamenti nazionali operati con alcuni modelli di aeromobili, secondo le configurazioni di cabina approvate e nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza definiti dall’Ente. “Questo è un risultato storico per l’aviazione civile del nostro Paese che, presto, sarà di esempio per tutta la comunità del settore - ha dichiarato il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma -. Permettere ai cani di essere portati a bordo come passeggeri e non più in stiva come pacchi è un traguardo che impone una adeguata riflessione sulle vecchie regole di carattere tecnico che, ancora, presidiano il nostro settore, frenandone l’evoluzione rispetto a tutti gli elementi di novità che caratterizzano il nostro tempo, facendo del trasporto aereo non solo il motore dell’economia globale, ma anche un modello che deve legare l’innovazione a una consolidata tradizione, garantendo la mobilità a miliardi di persone in una interconnessione tra le più varie civiltà e culture del mondo, permettendo di superare pregiudizi atavici, così prospettando una convivenza pacifica”. L’applicazione di tale provvedimento sarà accompagnata da un costante monitoraggio operativo, i cui risultati saranno condivisi con l'Easa, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. 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Un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro, capace di generare 1.250.000 letti e di dare un assetto strutturato a una quota chiave del turismo di eccellenza in Sardegna. il Gruppo Nicolaus ha siglato un contratto pluriennale con Iti Marina Hotels & Resorts. Nicolaus si è assicurato l'affiliazione di un portafoglio selezionato di cinque strutture d'eccellenza di proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts. L'intesa centralizza l'asset delle cinque strutture sotto un'unica regia strategica pensata per durare nel tempo, dividendole sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club.\r

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Affiliazione\r

L’elemento di svolta dell'operazione risiede proprio nella formula dell’affiliazione, un modello che distanzia nettamente questo accordo dai tradizionali contratti di pura commercializzazione e intermediazione tipici dei tour operator.\r

Il perimetro di hotel e resort sardi al centro dell’accordo è da sempre al centro dell'interesse dei maggiori player del settore, ma la famiglia Loi ha scelto di affidare in continuità lo sviluppo a medio-lungo termine di questi asset strategici al Gruppo Nicolaus, individuando nel suo modello di integrazione le caratteristiche di affidabilità e profittabilità necessarie per un'intesa di questa portata.\r

L'evoluzione del Gruppo Nicolaus, capace di affiancare all'identità storica di operatore quella di una solida hospitality company contemporanea, ha, infatti, trasformato il Gruppo in un soggetto industriale di standing internazionale, in grado di dialogare con grandi proprietà alberghiere, proprio attraverso contratti di affiliazione di brand.\r

L'operazione introduce sul mercato italiano le logiche dei più avanzati campioni globali dell'hôtellerie, basate sulla separazione tra la proprietà immobiliare e la valorizzazione dei marchi. La vera forza strategica sta nell'integrazione verticale della filiera: Nicolaus non si limita ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come grande piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico. \r

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Sistema distributivo\r

Il motore commerciale dell'accordo è rappresentato da un sistema distributivo omnicanale articolato, il cui core è Nicolaus Travel, che permette all’azienda della famiglia Pagliara di controllare direttamente la distribuzione, azzerando i passaggi intermedi e massimizzando i margini. Con questa mossa strategica, il Gruppo Nicolaus garantisce alla propria programmazione un portafoglio di posti letto ambitissimo, valorizzandolo in via esclusiva; per la famiglia Loi il deal si traduce nella certezza di una cospicua redditività pluriennale dei propri asset, che beneficiano dell’ottima reputazione distributiva e solidità economica di Nicolaus.\r

\"La scelta di un grande gruppo patrimoniale come Iti Marina di stringere un'intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l'espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo -dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus - . Questa intesa ci permette non solo di mettere a sistema il patrimonio ricettivo del nostro partner, ma anche di porre le basi per estendere questo modello oltre i confini della Sardegna, contribuendo all'evoluzione di un'ospitalità sempre più integrata, efficiente e orientata alla creazione di valore”.\r

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Collaborazione di lunga data\r

“Le partnership più solide nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni.\r

L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa, che negli anni ha saputo generare opportunità e soddisfazioni per entrambe le realtà. Siamo convinti che questo nuovo traguardo contribuirà non solo a raggiungere risultati significativi, ma a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.” afferma Piero Loi, founder e general manager Iti Marina Hotels & Resorts.","post_title":"Nicolaus e Iti Marina, accordo pluriennale da 100 milioni di euro","post_date":"2026-07-30T15:10:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785424235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal fa gola sia a Lufthansa sia ad Air France-Klm: sono arrivate ieri, entro la scadenza prevista dall'iter di privatizzazione, le offerte vincolanti da parte dei due colossi del trasporto aereo europeo, per una quota del 49,9% del vettore portoghese.\r

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Air France-Klm spiega in una nota di essere interessata ad una quota «tra il 44,9 e il 49,9%», con un piano industriale che punta a integrare Tap nella proprio network globale senza rinunciare all’identità della compagnia affiancando investimenti sul territorio, a partire dal centro di manutenzione.\r

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Il gruppo tedesco, da parte sua, propone una partecipazione iniziale del 44,9%: Lufthansa spiega in un comunicato come l'acquisizione di una iniziale partecipazione di minoranza miri a \"stabilire una partnership nel lungo termine\" con Tap e rafforzare la \"posizione dello scalo di Lisbona come hub per l'Atlantico\" aumentando le connessioni con gli altri continenti.\r

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\"Da decenni investiamo in Portogallo, creando e garantendo posti di lavoro qualificati e collegando il Paese con l’Europa - ha sottolineato il ceo del gruppo tedesco, Carsten Spohr -. Il nostro interesse ad acquisire una partecipazione nel nostro partner di Star Alliance, Tap Air Portugal, rappresenta il logico passo successivo. Vogliamo rafforzare la compagnia aerea di bandiera portoghese come parte del Gruppo Lufthansa e come compagnia leader per l’Atlantico meridionale, con Lisbona come hub strategico. Con Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways, abbiamo dimostrato come l’integrazione europea del nostro Gruppo Lufthansa garantisca prospettive e crescita per i nostri mercati di origine e i nostri hub.”\r

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Air France nel comunicato sulla sua offerta riafferma l'impegno a \"creare un campione del trasporto aereo europeo\" \"supportando attivamente la sovranità\" europea.\r

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“Quello che abbiamo presentato oggi non è solo un’offerta di prezzo per una compagnia aerea - ha dichiarato il ceo di Air France-Klm, Benjamin Smith -. Si tratta di un piano strategico, ampio e completo a lungo termine per Tap e per il Portogallo nel suo complesso. Inoltre, siamo lieti di poter contare sul sostegno e sulla collaborazione del nostro partner di lunga data, Delta Air Lines. Il nostro obiettivo principale è garantire la crescita a lungo termine di Tap, non solo a Lisbona ma anche a Porto e in altre città del Portogallo, e farlo in modo sostenibile, nell’ambito di un gruppo solido e internazionale determinato a creare valore per i paesi d’origine delle proprie compagnie aeree\".\r

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Entrambi i gruppi evidenziano il mantenimento del brand Tap, della sede in Portogallo e del ruolo centrale dell’aeroporto di Lisbona. ","post_title":"Tap Air Portugal: ci sono le offerte vincolanti di Air France-Klm e Lufthansa","post_date":"2026-07-30T08:45:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785401102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Large Dog On Board” il nuovo servizio di Ita Airways dedicato al trasporto in cabina di cani fino a 30 kg, senza trasportino, su selezionati voli di linea nazionali “Large Dog”.\r

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In vendita da oggi e operativo dal 3 agosto, il servizio è prenotabile attraverso il Customer Information Assistance Office di Ita, con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data del volo.\r

L’avvio del servizio segue il primo volo dimostrativo di linea effettuato lo scorso settembre da Milano Linate a Roma Fiumicino, durante il quale due cani di grossa taglia hanno viaggiato in cabina senza trasportino.\r

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Ita Airways diviene protagonista di un ulteriore momento storico per l’aviazione commerciale italiana, a seguito dell’autorizzazione ricevuta da Enac, sulla base delle nuove disposizioni sul trasporto dei cani in cabina adottate dall’Ente.\r

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Con il lancio del servizio saranno trasportati in cabina – in spazi a loro riservati - un massimo di due cani di grossa taglia, di cui uno fino a 30 kg in classe Business e un altro fino a 15 kg in classe Economy. Nei primi due mesi dal lancio del servizio, i cani di taglia standard (con peso fino a 10 kg) a bordo saranno massimo due (solo in classe Economy e ad almeno otto file di distanza dai cani di grossa taglia). In seguito, i cani di taglia standard aumenteranno fino a quattro. Ita Airways ha in programma l’ampliamento del servizio sui voli nazionali e l’estensione dello stesso ai voli internazionali, compatibilmente con la progressiva revisione dei limiti e delle procedure da parte degli enti regolatori competenti.\r

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«Con il lancio del servizio Large Dog On Board, Ita Airways compie un passo concreto verso un modo di viaggiare sempre più attento alle esigenze dei propri passeggeri – afferma Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore Generale di Ita Airways – Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti e lavorato insieme a ENAC, che ringrazio, per consentire loro di condividere il viaggio con i propri amici a quattro zampe, evitando separazioni e rendendo l’esperienza di volo più serena per tutta la famiglia. Questo risultato conferma il nostro impegno nel promuovere un trasporto aereo innovativo, responsabile e capace di coniugare attenzione al cliente, benessere dei cani e pieno rispetto dei requisiti di sicurezza».","post_title":"Ita Airways: in vendita da oggi e operativo dal 3 agosto il servizio \"Large Dog On Board\"","post_date":"2026-07-29T10:12:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785319939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici ospiterà la decima edizione di Mytiliade, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, promossa dal comune di Lerici (La Spezia), coordinata da STL – Sviluppo Turistico Lerici S.r.l. e organizzata da Italian Blue Growth, con la collaborazione dei Mitilicoltori spezzini, la direzione artistica di Fabio Bongiorni, foodteller e specialista di marketing e food & beverage e il patrocinio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara. Tra le novità di questa edizione anche la collaborazione e il supporto, per la prima volta, del GAL FISH Liguria.\r

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Chef internazionali, alta cucina, divulgazione scientifica, sostenibilità, Blue Economy e valorizzazione delle tradizioni locali: Mytiliade torna con un programma che rafforza ulteriormente il carattere nazionale e internazionale della manifestazione e l’importanza di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.\r

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«Mytiliade rappresenta l'idea di sviluppo che vogliamo per Lerici: unire la valorizzazione delle nostre eccellenze locali a un confronto aperto con le migliori esperienze mediterranee – spiega Marco Russo, sindaco di Lerici -. L'enogastronomia non è soltanto un patrimonio di sapori, ma un autentico veicolo di cultura, identità e conoscenza. Attraverso il cibo raccontiamo la storia dei territori, il lavoro delle comunità, le tradizioni che si tramandano e la capacità di innovare senza perdere contatto con le proprie radici. Eventi come questo ci permettono di valorizzare un prodotto simbolo del nostro Golfo, come il muscolo, inserendolo in un dialogo più ampio sul Mediterraneo, sulla sostenibilità e sulla cultura del mare. È così che una tipicità locale diventa ambasciatrice del territorio e contribuisce a rafforzare l'immagine di Lerici come luogo in cui qualità, cultura e bellezza si incontrano».\r

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Tra i protagonisti più attesi dell’edizione 2026 c’è sicuramente Chiara Pavan, chef di Venissa, ristorante della laguna veneziana situato sull’isola di Mazzorbo, a Burano, premiato con una stella Michelin e una Stella Verde.\r

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Arriverà a Lerici anche Igles Corelli, maestro della cucina italiana, volto noto del Gambero Rosso Channel e pioniere della Cucina Circolare.\r

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La nuova cucina ligure sarà invece rappresentata da Jorg Giubbani, classe 1992 e originario di Sestri Levante.\r

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La dimensione internazionale della manifestazione sarà espressa anche dalla presenza di Sumito Estévez, celebre chef venezuelano.\r

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Completano il parterre degli chef Antonella Ricci, una delle più rinomate e apprezzate chef italiane, storicamente nota come la prima chef donna a ricevere la Stella Michelin in Puglia; Mirko Caldino, chef spezzino dalla lunga esperienza internazionale maturata tra Europa, Russia, Azerbaijan, Stati Uniti e Maldive; Alessandro Dentone, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguri e promotore delle eccellenze del territorio e Giacomo Devoto, rinomato chef e imprenditore italiano.\r

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Grande attesa anche per i Talk di Mytiliade 2026, conversazioni multidisciplinari che metteranno in dialogo scienziati, ricercatori, imprese, istituzioni, cooperative, chef e divulgatori.\r

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I temi del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la diffusione delle specie aliene, la citizen science, l’economia circolare, la riduzione degli sprechi, ma anche la mitilicoltura e lo sviluppo del Mediterraneo saranno affrontati attraverso gli interventi di esperti e protagonisti del settore.\r

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Tra gli eventi in programma sabato 12 settembre il Seatalk “Dal mare alla tavola: come biodiversità, filiere e cultura alimentare stanno evolvendo insieme” che partirà dai cambiamenti in corso negli ecosistemi mediterranei per analizzarne le conseguenze sulle specie marine, sulle produzioni, sulle filiere e sulle abitudini alimentari.\r

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Mytiliade è una manifestazione entrata nel cuore del pubblico soprattutto per essere un’esperienza “da gustare” e da vivere pienamente anche con attività rivolte ad adulti, bambini e famiglie.\r

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Nel ricco programma di Mytiliade 2026 non mancano l’arte, affidata alla performance a sorpresa del collettivo The Spezziner e la musica, con il concerto conclusivo di domenica 13 settembre alle 20.00 di Irene Fornaciari e Federico Biagetti Acustic Duo.\r

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Mytiliade 2026 è promosso dal comune di Lerici in collaborazione con Sviluppo Turistico Lerici, Lerici Coast, Mitilicoltori spezzini e rientra nel Programma Bandiere Blu 2026.\r

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Organizzato da IBG - Italian Blue Growth, la manifestazione gode del patrocinio di: Commissione Europea, Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Galfish Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Federazione del mare, AMA - Associazione Mediterranea Acquacoltori, Confcooperative – Confederazione Cooperative italiane, Coldiretti Pesca Liguria, Confesercenti La Spezia, Confcommercio La Spezia, CNA La Spezia, Confartigianato, Legacoop Liguria, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi della Liguria, Lega Navale Italiana.\r

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Sponsor Tecnici: Conad, Gruppo Lupi\r

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Con la partecipazione di: Slow Food – La Spezia Golfo dei Poeti, Istituto professionale di Stato per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità alberghiera ‘Giuseppe Casini’ della Spezia","post_title":"Mytiliade 2026, dall’11 al 13 settembre la cultura gastronomica e la biodiversità protagoniste a Lerici","post_date":"2026-07-29T08:34:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785314046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jannik Sinner, global brand ambassador di Explora Journeys, ha partecipato alla prima tratta del Mediterranean Prelude Journey di Explora III. Durante il viaggio da Genova a Marsiglia, gli ospiti hanno avuto l’opportunità unica di partecipare a esperienze interattive dedicate al benessere e alla socialità insieme a Sinner e ai membri del suo team performance.\r

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Durante la permanenza a bordo, gli ospiti hanno potuto interagire direttamente con Sinner attraverso una serie di esperienze esclusive. Nel corso di sessioni dedicate di domande e risposte, ha condiviso la disciplina, la mentalità e la filosofia che guidano il suo approccio alla performance di alto livello, dopo il recente trionfo a Wimbledon. Gli ospiti hanno inoltre avuto un accesso in anteprima a \"In balance: a Jannik Sinner ocean wellness programme\", una nuova proposta wellness distintiva sviluppata in collaborazione con Explora Journeys e ora disponibile a bordo di Explora III.\r

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Per celebrare il lancio del programma, gli ospiti hanno partecipato a sessioni guidate dai membri del team performance di Sinner, tra cui Simone Vagnozzi, Darren Cahill, Umberto Ferrara e Andrea Cipolla, con la partecipazione speciale di Sinner durante il percorso. Al termine della prima sessione di q&a, Anna Nash, presidente di Explora Journeys, ha accolto il tennista come il primo honorary Diamond member di Explora Club, il programma fedeltà del brand, consegnandogli un esclusivo Diamond Chaton commemorativo.\r

Inaugurato il campo da padel\r

Un momento particolarmente significativo si è svolto quando Sinner ha inaugurato ufficialmente il nuovo campo da padel di Explora III insieme a Serena Melani, master of Explora III, e ad Anna Nash.\r

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La prima tratta del Mediterranean Prelude Journey si è conclusa con un’elegante cena di gala di beneficenza presso il ristorante Fil Rouge, che ha riunito Jannik Sinner e i rappresentanti della Jannik Sinner Foundation, della Msc Foundation e di Explora Journeys. La serata ha segnato la prima iniziativa congiunta tra le due fondazioni, raccogliendo fondi destinati ad attività di educazione alla tutela marina per bambini nelle comunità del Mediterraneo.\r

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Mentre il Mediterranean Prelude Journey di Explora III prosegue, gli ospiti stanno vivendo un’esclusiva anteprima della nave prima del suo arrivo a Civitavecchia il 29 luglio, in vista della cerimonia ufficiale di naming a Barcellona il 1° agosto e del suo viaggio inaugurale verso Lisbona, in partenza il 3 agosto.\r

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Durante il viaggio, gli ospiti stanno inoltre usufruendo di opportunità esclusive per incontrare il team di leadership di Explora Journeys e gli architetti responsabili del design della nave, acquisendo una visione privilegiata della filosofia progettuale e della maestria artigianale che hanno dato forma a Explora III, la terza di sei navi che entreranno a far parte della flotta Explora Journeys entro il 2028.","post_title":"Jannik Sinner ospite d'eccezione a bordo di Explora III","post_date":"2026-07-28T09:35:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785231336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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L'estate ideale, tutta da vivere open air grazie ad un equilibrio unico tra natura e oceano, con gli alisei che mantengono le temperature intorno ai 26 °C per tutta la stagione. Le Isole Canarie sono, oggi più che mai, uno dei luoghi perfetti per un viaggio all'insegna della natura, delle passeggiate lungo la costa o fra i numeri sentieri interni. Ma anche per assaporare la cucina locale.\r

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A La Gomera, il parco nazionale di Garajonay, patrimonio Unesco, custodisce una foresta di laurisilva che gli studiosi definiscono una reliquia vivente, testimonianza di come doveva apparire il Mediterraneo oltre venti milioni di anni fa.\r

A La Palma, i sentieri della Caldera de Taburiente si snodano tra boschi di pini all'interno di uno dei più grandi crateri di erosione del mondo, dove un fiume perenne alimenta suggestive cascate. Più a sud, la Ruta de los Volcanes conduce tra crateri spenti e colate laviche fino all'oceano, mentre a El Hierro il sentiero di La Llanía attraversa foreste immerse nella nebbia atlantica e conduce allo spettacolare anfiteatro naturale di El Golfo.\r

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Tra La Gomera e Tenerife le acque ospitano una delle aree più ricche d'Europa per l'osservazione di balene e delfini. A El Hierro, la riserva marina di Mar de las Calmas rivela un mondo sommerso di montagne vulcaniche e torri di roccia, popolate di tartarughe e razze: è considerato uno dei migliori luoghi per le immersioni in Europa.\r

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Chi preferisce ritmi più tranquilli può scegliere le piscine naturali di Charco Azul o quelle scavate tra le rocce vulcaniche di Lanzarote. Poco distante, La Graciosa offre un'esperienza completamente diversa: strade di sabbia, poche auto e spiagge raggiungibili solo a piedi trasformano ogni giornata in un invito a rallentare.\r

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L'arcipelago è però in grado di sorprendere anche per i sapori della tradizione enograstronomica. A La Gomera esiste una tradizione enologica unica: solo qui è possibile assaggiare il miele di palma, ricavato dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all'aperto e passeggiate senza meta, mentre l'atmosfera si fa più raccolta e autentica.\r

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Perché alle Isole Canarie il tempo all'aria aperta non finisce con un'escursione o un bagno nell'oceano, ma continua a tavola, tra piazze, porti e piccoli ristoranti dove la gastronomia diventa parte integrante del viaggio.\r

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","post_title":"Isole Canarie: un'estate tutta da vivere open air, fra natura e cultura locale","post_date":"2026-07-27T12:36:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785155809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Genova, Explora III © Cristian Castelnuovo[/caption]\r

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Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei di Explora Journeys sono già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione ed entreranno in servizio nel giro di due anni - Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta Explora Journeys interamente affidato da Msc Group a Fincantieri.\r

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Realizzate tutte in Italia, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto da parte di Msc un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria.\r

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Tutte le unità sono dotate del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.\r

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Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare, come le altre due in costruzione, l’alimentazione a gas naturale liquefatto (gnl): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%. Le unità sono inoltre predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-gnl, gnl sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.\r

Green Plus\r

Explora III ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.\r

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«Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica – sottolinea Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri - attraverso innovazione, sostenibilità e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori. Stiamo lavorando su sistemi di progettazione molto avanzati: Sestri Ponente sarà il cuore della cantieristica del futuro».\r

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«Explora III – aggiunge Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione crociere del gruppo Msc - riflette il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza artigianale e una crescita responsabile, contribuendo al contempo ai più ampi benefici economici che il turismo crocieristico porta alle destinazioni e alle comunità costiere».","post_title":"Explora Journeys, si concluderà nel 2028 l’investimento di 3,5 miliardi","post_date":"2026-07-27T11:45:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785152724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La realtà virtuale mista si inserisce nel percorso di addestramento del personale di bordo di Ita Airways: la compagnia ha introdotto infatti un innovativo dispositivo che andrà a sostituire le tradizionali porte fisiche.\r

In pratica il nuovo sistema utilizza un braccio robotico programmabile a retroazione di forza in grado di riprodurre in modo molto realistico movimento, peso, pressione e meccanismi di apertura e chiusura delle porte e delle uscite di emergenza dell'aereo. Il dispositivo è integrato con un ambiente di realtà virtuale immersiva fruibile tramite visore VR che consente di simulare in 3D l’ambiente operativo, le porte della cabina dell'aereo, le uscite sopra le ali e i relativi comandi.\r

Il software gestisce il comportamento delle porte, gli scenari di addestramento (normali e di emergenza) nonché il tracciamento dei dati in tempo reale. Ita Airways è la prima compagnia aerea in Europa ad utilizzare questo innovativo sistema per l'addestramento all’utilizzo delle porte e delle uscite sopra l'ala degli aeromobili Airbus A220, nonché sulle porte di uscita dell'Airbus A321neo, con la possibilità di estendere in futuro la simulazione anche ad altri modelli di aeromobili presenti nella flotta della Compagnia.\r

«Stiamo ripensando il modo in cui si costruiscono competenze critiche nel trasporto aereo – ha dichiarato Marzio Caneva, chief operations officer e accountable manager del vettore -. La realtà mista ci consente di superare i limiti dell’addestramento tradizionale e di creare esperienze formative altamente realistiche, adattabili e sicure. È un investimento nel futuro dell’aviazione, nelle nostre persone e in una cultura della sicurezza che evolve insieme alla tecnologia».\r

Rispetto ai sistemi tradizionali, il nuovo dispositivo, sviluppato nell’ambito dei progetti di integrazione con il Gruppo Lufthansa, offre maggiore realismo e immersione. Il braccio robotico riproduce fedelmente il peso della porta, la resistenza della maniglia e i meccanismi di bloccaggio, mentre la realtà virtuale fornisce immagini dettagliate, annunci dalla cabina e suoni realistici dell'ambiente di volo.\r

Gli scenari di addestramento risultano notevolmente ampliati: gli istruttori possono alternare situazioni operative normali, anomale e di emergenza senza modificare alcun modello fisico, simulando anche malfunzionamenti, condizioni ambientali avverse o eventi complessi.\r

Un singolo dispositivo è in grado di simulare diversi modelli di porte di aeromobili, riducendo lo spazio necessario e i costi di manutenzione. Il dispositivo, infine, elimina la necessità di utilizzare una fusoliera a grandezza naturale, ottimizzando così anche l’utilizzo operativo della flotta.","post_title":"Ita Airways: addestramento innovativo per il crew con la realtà virtuale mista","post_date":"2026-07-27T09:08:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785143312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli animali domestici che pesano fino ad un massimo di 30 chili potranno salire a bordo di un aereo: l'Enac, dopo un’approfondita istruttoria tecnica, ha infatti approvato la richiesta di Ita Airways di elevare da 10 a 30 kg il limite di peso dei pet ammessi in cabina sui voli nazionali dedicati.\r

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La deroga riguarda esclusivamente i collegamenti nazionali operati con alcuni modelli di aeromobili, secondo le configurazioni di cabina approvate e nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza definiti dall’Ente.\r

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“Questo è un risultato storico per l’aviazione civile del nostro Paese che, presto, sarà di esempio per tutta la comunità del settore - ha dichiarato il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma -. Permettere ai cani di essere portati a bordo come passeggeri e non più in stiva come pacchi è un traguardo che impone una adeguata riflessione sulle vecchie regole di carattere tecnico che, ancora, presidiano il nostro settore, frenandone l’evoluzione rispetto a tutti gli elementi di novità che caratterizzano il nostro tempo, facendo del trasporto aereo non solo il motore dell’economia globale, ma anche un modello che deve legare l’innovazione a una consolidata tradizione, garantendo la mobilità a miliardi di persone in una interconnessione tra le più varie civiltà e culture del mondo, permettendo di superare pregiudizi atavici, così prospettando una convivenza pacifica”.\r

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L’applicazione di tale provvedimento sarà accompagnata da un costante monitoraggio operativo, i cui risultati saranno condivisi con l'Easa, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.","post_title":"Enac: ammessi pet a bordo fino a 30 kg sui voli domestici Ita Airways","post_date":"2026-07-24T14:02:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784901749000]}]}}