Msc Crociere: aperte le vendite per l’estate 2028 in Alaska Msc Crociere apre le vendite per la stagione estiva 2028 in Alaska. La terza stagione nella regione prenderà il via il 24 aprile 2028 con Msc Poesia, che salperà da Seattle per crociere programmate fino al 18 settembre 2028. La nave proporrà crociere settimanali di 7 notti che accompagneranno gli ospiti tra gli scenari spettacolari dell’Alaska. Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: “L’Alaska è diventata rapidamente una delle nostre destinazioni più richieste, e l’apertura delle vendite per la terza stagione riflette la forte domanda registrata fin dal nostro debutto quest’anno. L’ampliamento del programma per l’estate 2028 offre ai nostri ospiti ancora più opportunità per esplorare questa regione e pianificare la propria vacanza in anticipo. A seguito del recente restyling, Msc Poesia offrirà strutture rinnovate e il nuovo Msc Yacht Club». Restyling ultimato Msc Poesia dispone ora dell’esclusivo Msc Yacht Club, il concept di “nave nella nave” dedicato al lusso che offre 69 suite eleganti, servizio maggiordomo e concierge attivo 24 ore su 24 e l’accesso a un’oasi privata ricca di servizi dedicati tra cui un ristorante dedicato, una lounge, un solarium privato con vasche idromassaggio, oltre a un grill restaurant e bar. Gli interventi di rinnovamento hanno incluso anche l’aggiunta di due nuovi ristoranti tematici: la Butcher’s Cut e il Kaito Sushi Bar. A disposizione degli ospiti ci sono anche un’innovativa Msc Aurea Spa e una Msc Gym Powered by Technogym, con tanto di barbiere (Gentleman’s Barber), diverse sale per l’allenamento e il Top 15 exclusive solarium, un’ampia area all’aperto riservata agli ospiti Aurea. È già possibile prenotare anche la stagione 2027 di Msc Crociere in Alaska, prevista dal 26 aprile al 27 settembre. Tra una stagione estiva e l’altra in Alaska, la nave offrirà le crociere Msc Grand Voyage attraverso il canale di Panama tra Miami e Seattle. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_520063" align="alignleft" width="450"] Giuseppe Pagliara e Piero Loi[/caption] Un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro, capace di generare 1.250.000 letti e di dare un assetto strutturato a una quota chiave del turismo di eccellenza in Sardegna. il Gruppo Nicolaus ha siglato un contratto pluriennale con Iti Marina Hotels & Resorts. Nicolaus si è assicurato l'affiliazione di un portafoglio selezionato di cinque strutture d'eccellenza di proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts. L'intesa centralizza l'asset delle cinque strutture sotto un'unica regia strategica pensata per durare nel tempo, dividendole sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club. Affiliazione L’elemento di svolta dell'operazione risiede proprio nella formula dell’affiliazione, un modello che distanzia nettamente questo accordo dai tradizionali contratti di pura commercializzazione e intermediazione tipici dei tour operator. Il perimetro di hotel e resort sardi al centro dell’accordo è da sempre al centro dell'interesse dei maggiori player del settore, ma la famiglia Loi ha scelto di affidare in continuità lo sviluppo a medio-lungo termine di questi asset strategici al Gruppo Nicolaus, individuando nel suo modello di integrazione le caratteristiche di affidabilità e profittabilità necessarie per un'intesa di questa portata. L'evoluzione del Gruppo Nicolaus, capace di affiancare all'identità storica di operatore quella di una solida hospitality company contemporanea, ha, infatti, trasformato il Gruppo in un soggetto industriale di standing internazionale, in grado di dialogare con grandi proprietà alberghiere, proprio attraverso contratti di affiliazione di brand. L'operazione introduce sul mercato italiano le logiche dei più avanzati campioni globali dell'hôtellerie, basate sulla separazione tra la proprietà immobiliare e la valorizzazione dei marchi. La vera forza strategica sta nell'integrazione verticale della filiera: Nicolaus non si limita ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come grande piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico. Sistema distributivo Il motore commerciale dell'accordo è rappresentato da un sistema distributivo omnicanale articolato, il cui core è Nicolaus Travel, che permette all’azienda della famiglia Pagliara di controllare direttamente la distribuzione, azzerando i passaggi intermedi e massimizzando i margini. Con questa mossa strategica, il Gruppo Nicolaus garantisce alla propria programmazione un portafoglio di posti letto ambitissimo, valorizzandolo in via esclusiva; per la famiglia Loi il deal si traduce nella certezza di una cospicua redditività pluriennale dei propri asset, che beneficiano dell’ottima reputazione distributiva e solidità economica di Nicolaus. "La scelta di un grande gruppo patrimoniale come Iti Marina di stringere un'intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l'espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo -dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus - . Questa intesa ci permette non solo di mettere a sistema il patrimonio ricettivo del nostro partner, ma anche di porre le basi per estendere questo modello oltre i confini della Sardegna, contribuendo all'evoluzione di un'ospitalità sempre più integrata, efficiente e orientata alla creazione di valore”. Collaborazione di lunga data “Le partnership più solide nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni. L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa, che negli anni ha saputo generare opportunità e soddisfazioni per entrambe le realtà. Siamo convinti che questo nuovo traguardo contribuirà non solo a raggiungere risultati significativi, ma a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.” afferma Piero Loi, founder e general manager Iti Marina Hotels & Resorts. [post_title] => Nicolaus e Iti Marina, accordo pluriennale da 100 milioni di euro [post_date] => 2026-07-30T15:10:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785424235000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520046 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air imprime una nuova accelerata agli investimenti in Italia con il lancio di sei nuove rotte da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, che decolleranno dal prossimo dicembre. Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada. Più nel dettaglio, l'operativo prevede: Napoli-Hurghada, tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre; Milano Malpensa-Berlino, un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Cagliari, due voli al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Venezia Marco Polo-Cagliari, un volo al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Roma Fiumicino-Santiago di Compostela, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Tromsø, due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, dal 15 dicembre 2026. Un nuovo Airbus A321neo sarà inoltre posizionato a Milano Malpensa, portando a 12 il numero degli aeromobili basati sullo scalo, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno. La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari. Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025. A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il volo per Hurghada amplierà il network internazionale verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi. Le nuove rotte per Cagliari rafforzano infine un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi la low cost ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud. [post_title] => Wizz Air spinge dall'Italia: 6 nuove rotte da Malpensa, Venezia, Roma e Napoli [post_date] => 2026-07-30T14:15:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785420936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_516873" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] «A oggi la transizione digitale dei processi di distribuzione, commercializzazione e vendita ha raggiunto il 98% in tutte le divisioni del gruppo, con la sola eccezione della business unit dedicata ai gruppi. Questo importante percorso di innovazione, che ha favorito una strategia di diversificazione e multicanalità, ha consentito a tutti i brand di Volonline Group di affrontare con efficacia i mesi segnati dall'instabilità internazionale, sostenendo prenotazioni e vendite. La tecnologia ha inoltre permesso di garantire risposte rapide alla rete agenziale e, di conseguenza, a un cliente finale sempre più orientato a ottenere conferme in tempi immediati, fattore determinante tenendo conto di una congiuntura ancora di incertezza che sta incrementando il last minute» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. I risultati «I risultati di questa strategia sono evidenti negli ultimi dati: i mesi di giugno e luglio hanno registrato una crescita superiore al 50% a livello di gruppo. Rispetto allo stesso periodo del 2025, il brand tailor-made Volonline Tour Operator cresce del 37%, mentre Teorema Vacanze, specialista dei pacchetti di pronta vendita, segna un +28%. Ottime performance anche per Volonclick, la piattaforma di self booking online dedicata alle agenzie di viaggio, che registra un incremento del 55%. Crescita a tripla cifra, infine, per il broker alberghiero eHotelXml, a conferma della solidità dell'infrastruttura tecnologica e del valore strategico di questo asset per il gruppo» aggiunge Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group. Per Volonline Group, realtà che ha fatto della diversificazione del business e di un modello manageriale uno dei propri punti di forza, la digitalizzazione non rappresenta uno strumento per sostituire il capitale umano, ma per valorizzarlo e aumentarne l'efficacia, generando significative economie di scala. «L'automazione dei processi ha infatti l'obiettivo di liberare le persone dalle attività più operative e ripetitive, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto: dallo sviluppo del prodotto alla formazione, dalla progettazione e personalizzazione dei viaggi su misura fino all'assistenza e al problem solving, competenze che continuano a fare la differenza e che restano saldamente nelle mani dei professionisti. La tecnologia è il motore che ci permette di essere immediati sul mercato e di generare grandi economie di scala, ma il cuore di Volonline resta umano - conclude Deli -. Se le nostre piattaforme assicurano la velocità che il mercato impone, sono le nostre persone a fare la differenza, arricchendo il prodotto e garantendo quel livello di personalizzazione e assistenza che nessun algoritmo potrà mai replicare». [post_title] => Gruppo Volonline, Deli:«Ecco la formula vincente per continuare a crescere» [post_date] => 2026-07-30T13:03:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785416618000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_520038" align="alignleft" width="300"] Alaska, Endicott Arm and Dawes Glacier - MSC Poesia[/caption] Msc Crociere apre le vendite per la stagione estiva 2028 in Alaska. La terza stagione nella regione prenderà il via il 24 aprile 2028 con Msc Poesia, che salperà da Seattle per crociere programmate fino al 18 settembre 2028. La nave proporrà crociere settimanali di 7 notti che accompagneranno gli ospiti tra gli scenari spettacolari dell’Alaska. Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: “L'Alaska è diventata rapidamente una delle nostre destinazioni più richieste, e l'apertura delle vendite per la terza stagione riflette la forte domanda registrata fin dal nostro debutto quest'anno. L'ampliamento del programma per l'estate 2028 offre ai nostri ospiti ancora più opportunità per esplorare questa regione e pianificare la propria vacanza in anticipo. A seguito del recente restyling, Msc Poesia offrirà strutture rinnovate e il nuovo Msc Yacht Club». Restyling ultimato Msc Poesia dispone ora dell'esclusivo Msc Yacht Club, il concept di "nave nella nave" dedicato al lusso che offre 69 suite eleganti, servizio maggiordomo e concierge attivo 24 ore su 24 e l'accesso a un'oasi privata ricca di servizi dedicati tra cui un ristorante dedicato, una lounge, un solarium privato con vasche idromassaggio, oltre a un grill restaurant e bar. Gli interventi di rinnovamento hanno incluso anche l'aggiunta di due nuovi ristoranti tematici: la Butcher’s Cut e il Kaito Sushi Bar. A disposizione degli ospiti ci sono anche un'innovativa Msc Aurea Spa e una Msc Gym Powered by Technogym, con tanto di barbiere (Gentleman’s Barber), diverse sale per l'allenamento e il Top 15 exclusive solarium, un'ampia area all'aperto riservata agli ospiti Aurea. È già possibile prenotare anche la stagione 2027 di Msc Crociere in Alaska, prevista dal 26 aprile al 27 settembre. Tra una stagione estiva e l'altra in Alaska, la nave offrirà le crociere Msc Grand Voyage attraverso il canale di Panama tra Miami e Seattle. [post_title] => Msc Crociere: aperte le vendite per l'estate 2028 in Alaska [post_date] => 2026-07-30T12:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785414838000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ridefinire il concetto di ospitalità, creando un ponte tra luoghi straordinari e persone in cerca di esperienze autentiche, memorabili e su misura. E’ questa la filosofia di Verelite srl, una realtà nata di recente dall’intuito e dal back ground della sua fondatrice Giulia Bobone. «La nostra missione è offrire un’accoglienza su misura, curando ogni dettaglio del soggiorno – commenta Giulia Bobone - dalla scelta della location alla gestione operativa, dai servizi premium alle esperienze locali autentiche. Selezioniamo e gestiamo ville, appartamenti e spazi esclusivi, supportando proprietari e accompagnando ospiti e brand nella scelta della soluzione perfetta per vacanze, eventi o progetti». Circa 5 anni fa Giulia Bobone si occupava di affitti brevi nella zona di Sanremo, ma nel giro di qualche tempo ha deciso di concentrarsi sulle ville. «Con Verelite l’obiettivo è ampliare il portfolio di ville esclusive – aggiunge Bobone - offrendo, oltre al soggiorno, servizi a 5 stelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per questo è fondamentale avviare relazioni e connessioni con travel agent, family officer e tour operator. Il contributo di tutte queste figure garantisce un’offerta dallo standard molto alto». Crescere significa non perdere mai di vista la formazione specifica, che consente di mettersi in discussione e acquisire nuove competenze e avviare nuove relazioni. Per questo la titolare di Verelite ha frequentato di recente la Luxury Travel Accademy, lanciata qualche tempo fa da Giada Marabotto, Claudio Citzia e Monica Vittani allo scopo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager. «Attualmente copriamo la zona da Portofino a Saint Tropez – continua Giulia Bobone – L’aumento delle strutture offerte deve sempre procedere con l’impegno di garantire personale di alto livello in loco. Il primo banco di prova è stato alcuni anni fa il Festival di Sanremo: in quella occasione sono entrata in contatto con il luxury hospitality, o meglio la richiesta di soggiorno in location molto grande con tutta una serie di servizi molto particolari, dalle pulizie giornaliere, lo chef privato, i transfert, per fare qualche esempio. Oggi siamo leader in zona per il Festival di Sanremo, con partnership interessanti». La clientela di Verelite proviene per la maggior parte da Germania, Svizzera, Francia ma anche dall’Italia. «Per il 60 per cento la nostra clientela è straniera e per il restante 40 per cento è italiana – conclude Bobone – Siamo molto focalizzati a mantenere il contatto umano con il cliente, per questo ci teniamo a fare il check-in in presenza e a costruire i servizi con il cliente». [post_title] => Verelite, una nuova idea di ospitalità tra location esclusive ed esperienze su misura [post_date] => 2026-07-30T12:27:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785414468000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor amplia il network nordamericano con il lancio di un nuovo collegamento diretto giornaliero tra Francoforte e Chicago O’Hare, che sarà operativo su base stagionale dal 14 maggio 2027 e fino al 12 settembre. «Chicago è l’aggiunta ideale per il nostro network nordamericano e rappresenta un mercato di grande potenziale sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari - ha dichiarato Peter Gerber, ceo della compagnia aerea -. Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai nostri passeggeri un accesso diretto a una delle principali regioni metropolitane degli Stati Uniti e garantire al tempo stesso connessioni efficaci con l’Europa ai viaggiatori provenienti da Chicago, tramite il nostro hub di Francoforte», Il volo offrirà ai viaggiatori statunitensi un comodo accesso al Vecchio Continente durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, i passeggeri europei e diretti all’area metropolitana di Chicago per motivi familiari, turistici o di lavoro, potranno usufruire della tratta via Francoforte. Tramite questo hub, i viaggiatori avranno infatti accesso a numerose connessioni in tutta Europa operate sia dal network di Condor che dalle compagnie aeree partner. A partire dall’estate 2027, Condor opererà inoltre dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, che offrirà ai visitatori infrastrutture moderne, percorsi più brevi, ampi spazi e processi ottimizzati. Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330neo, il modello principale della flotta a lungo raggio di Condor. In Business Class, i passeggeri potranno usufruire del massimo comfort con poltrone completamente reclinabili, con lunghezza fino a 1,99 metri, accesso diretto al corridoio da ogni posto e un servizio premium completo. La Premium Economy offre maggiore spazio per le gambe e tra i sedili, oltre a servizi aggiuntivi per un viaggio ancora più confortevole. [post_title] => Condor fa rotta su Chicago: nuovo stagionale da Francoforte da maggio 2027 [post_date] => 2026-07-30T12:22:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785414162000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat promuove i collegamenti verso Lima, tra le destinazioni più richieste in America Latina da parte dei viaggiatori italiani. Dal nostro Paese la capitale peruviana è raggiungibile con la compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, grazie ai voli in connessione operati via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026. Le agenzie di viaggio possono richiedere quotazioni gruppi per Lima a tariffe competitive, beneficiando del servizio Air Transat, eletta Migliore compagnia aerea viaggi vacanze al mondo agli Skytrax World Airline Awards 2025. L'operativo prevede, da Roma 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica); da Venezia con 1 volo a settimana (sabato). Le agenzie di viaggio possono prenotare in gds ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) - o tramite ufficio biglietteria di Rephouse gsa. [post_title] => Air Transat: dall'Italia a Lima grazie alle connessioni via Toronto o Montréal [post_date] => 2026-07-30T11:47:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785412048000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520021 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I giochi sull’estate 2026, ormai, sono fatti. Non usa mezzi termini Andrea Mele, ceo di Mappamondo, e con la consueta lucidità traccia il bilancio di un’annata che, una volta di più, sta mettendo a dura prova gli operatori turistici. «Quello che si è perso questa estate ormai non è più recuperabile – spiega il manager a Travel Quotidiano -. Non abbiamo assistito alla ripresa delle prenotazioni su vasta scala e anche il last minute sulle destinazioni a lungo raggio che programmiamo è molto limitato». Trend imprevedibile Il trend è il frutto di un insieme di fattori, già fin troppo noti e studiati dai tour operator: «L’incertezza sulla situazione è l'elemento che sta pesando di più nelle decisioni dei viaggiatori. Più che di paura, si tratta proprio di incognita sul futuro, incapacità di prevedere, al di là dei proclami, la reale evoluzione della situazione geopolitica internazionale. I potenziali viaggiatori non credono più alle dichiarazioni diffuse dai media e a questa incertezza si aggiunge anche il lato economico. Se si escludono le compagnie che fanno scalo in Medio Oriente, l’offerta dei voli diretti dall’Europa verso l’Asia è necessariamente più limitata, e i prezzi salgono». Con il grosso del booking estivo ormai alle spalle - «a fine febbraio, fortunatamente, avevamo già registrato un buon volume di prenotazioni, che non sono poi state annullate» - si guarda all’inverno. «La flessione estiva sul lungo raggio può quantificarsi in un 20% - precisa Mele –, anche se le difficoltà registrate sul fronte dell’Estremo Oriente sono state mitigate dalla positiva performance di altre destinazioni come Africa, Brasile e Sudamerica in generale». Parzialmente diverso il discorso di Shiruq, marchio dedicato ai viaggi tailor made per individuali e piccoli gruppi. «In questo caso stiamo registrando prenotazioni anticipate anche su ottobre e novembre, ma si tratta di piccoli numeri su viaggi che, per loro vocazione, sono indirizzati a una cerchia particolare di viaggiatori». Importante sarà il bilancio da tracciare a fine agosto, che delineerà anche i primi riscontri sull’inverno. «Restiamo con il fiato sospeso. Attendiamo l’evoluzione della situazione internazionale per capire come muoverci. Comunque, già una buona parte della nostra offerta per Capodanno è disponibile sul sito e credo che nelle prossime settimane scioglieremo le riserve inserendo anche il Capodanno a Dubai». Per ora, si viaggia a freno tirato, sperando però che la situazione si sblocchi anche perché le destinazioni mediorientali, fra le quali Emirati Arabi e Arabia Saudita, hanno il loro periodo di punta proprio nel periodo invernale. Una stagione che non bisogna assolutamente perdere. [post_title] => Mappamondo, Mele: «I giochi sull'estate sono fatti. Speriamo nell'inverno» [post_date] => 2026-07-30T11:46:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785412012000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua ad essere critica la situazione incendi in alcune aree della Grecia, dove si registrano anche vittime tra i vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi alimentati dai forti venti. Le zone maggiormente colpite sono attualmente quelle di Creta, in particolare nella zona a sud di Rethymno, nel nord dell'isola, - dove la scorsa notte sono state evacuate 8.000 persone - ma anche a Paros e Lesbo e, nel Peloponneso, a Messenia e Laconia. La Protezione civile greca spiega che sono state messe in 'elevato stato di allerta incendi' Creta, la regione dell'Attica, il Peloponneso orientale e la maggior parte delle isole dell'Egeo. E' stata ordinata l'evacuazione per i villaggi di Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes e Krya Vryssi. Secondo i servizi meteorologici, a sud di Rethymno, nella regione in cui si trova questo pittoresco porto peschereccio ben noto ai turisti, si sono registrati venti fino a 125 km/h. Venti che dovrebbero rimanere «molto violenti» nel sud di Creta per tutta la giornata, secondo i dati dell’Osservatorio meteo nazionale di Atene. [post_title] => Grecia: resta elevata l'allerta incendi in alcune aree del Paese [post_date] => 2026-07-30T11:36:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785411390000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "msc crociere aperte le vendite per lestate 2028 in alaska" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7986,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520063\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Giuseppe Pagliara e Piero Loi[/caption]\r

Un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro, capace di generare 1.250.000 letti e di dare un assetto strutturato a una quota chiave del turismo di eccellenza in Sardegna. il Gruppo Nicolaus ha siglato un contratto pluriennale con Iti Marina Hotels & Resorts. Nicolaus si è assicurato l'affiliazione di un portafoglio selezionato di cinque strutture d'eccellenza di proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts. L'intesa centralizza l'asset delle cinque strutture sotto un'unica regia strategica pensata per durare nel tempo, dividendole sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club.\r

\r

Affiliazione\r

L’elemento di svolta dell'operazione risiede proprio nella formula dell’affiliazione, un modello che distanzia nettamente questo accordo dai tradizionali contratti di pura commercializzazione e intermediazione tipici dei tour operator.\r

Il perimetro di hotel e resort sardi al centro dell’accordo è da sempre al centro dell'interesse dei maggiori player del settore, ma la famiglia Loi ha scelto di affidare in continuità lo sviluppo a medio-lungo termine di questi asset strategici al Gruppo Nicolaus, individuando nel suo modello di integrazione le caratteristiche di affidabilità e profittabilità necessarie per un'intesa di questa portata.\r

L'evoluzione del Gruppo Nicolaus, capace di affiancare all'identità storica di operatore quella di una solida hospitality company contemporanea, ha, infatti, trasformato il Gruppo in un soggetto industriale di standing internazionale, in grado di dialogare con grandi proprietà alberghiere, proprio attraverso contratti di affiliazione di brand.\r

L'operazione introduce sul mercato italiano le logiche dei più avanzati campioni globali dell'hôtellerie, basate sulla separazione tra la proprietà immobiliare e la valorizzazione dei marchi. La vera forza strategica sta nell'integrazione verticale della filiera: Nicolaus non si limita ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come grande piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico. \r

\r

Sistema distributivo\r

Il motore commerciale dell'accordo è rappresentato da un sistema distributivo omnicanale articolato, il cui core è Nicolaus Travel, che permette all’azienda della famiglia Pagliara di controllare direttamente la distribuzione, azzerando i passaggi intermedi e massimizzando i margini. Con questa mossa strategica, il Gruppo Nicolaus garantisce alla propria programmazione un portafoglio di posti letto ambitissimo, valorizzandolo in via esclusiva; per la famiglia Loi il deal si traduce nella certezza di una cospicua redditività pluriennale dei propri asset, che beneficiano dell’ottima reputazione distributiva e solidità economica di Nicolaus.\r

\"La scelta di un grande gruppo patrimoniale come Iti Marina di stringere un'intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l'espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo -dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus - . Questa intesa ci permette non solo di mettere a sistema il patrimonio ricettivo del nostro partner, ma anche di porre le basi per estendere questo modello oltre i confini della Sardegna, contribuendo all'evoluzione di un'ospitalità sempre più integrata, efficiente e orientata alla creazione di valore”.\r

\r

Collaborazione di lunga data\r

“Le partnership più solide nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni.\r

L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa, che negli anni ha saputo generare opportunità e soddisfazioni per entrambe le realtà. Siamo convinti che questo nuovo traguardo contribuirà non solo a raggiungere risultati significativi, ma a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.” afferma Piero Loi, founder e general manager Iti Marina Hotels & Resorts.","post_title":"Nicolaus e Iti Marina, accordo pluriennale da 100 milioni di euro","post_date":"2026-07-30T15:10:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785424235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air imprime una nuova accelerata agli investimenti in Italia con il lancio di sei nuove rotte da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, che decolleranno dal prossimo dicembre.\r

Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada.\r

Più nel dettaglio, l'operativo prevede: Napoli-Hurghada, tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre; Milano Malpensa-Berlino, un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Cagliari, due voli al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Venezia Marco Polo-Cagliari, un volo al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Roma Fiumicino-Santiago di Compostela, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Tromsø, due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, dal 15 dicembre 2026.\r

Un nuovo Airbus A321neo sarà inoltre posizionato a Milano Malpensa, portando a 12 il numero degli aeromobili basati sullo scalo, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno.\r

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari.\r

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025.\r

A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il volo per Hurghada amplierà il network internazionale verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi.\r

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano infine un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi la low cost ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud.","post_title":"Wizz Air spinge dall'Italia: 6 nuove rotte da Malpensa, Venezia, Roma e Napoli","post_date":"2026-07-30T14:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785420936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516873\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

«A oggi la transizione digitale dei processi di distribuzione, commercializzazione e vendita ha raggiunto il 98% in tutte le divisioni del gruppo, con la sola eccezione della business unit dedicata ai gruppi. Questo importante percorso di innovazione, che ha favorito una strategia di diversificazione e multicanalità, ha consentito a tutti i brand di Volonline Group di affrontare con efficacia i mesi segnati dall'instabilità internazionale, sostenendo prenotazioni e vendite. La tecnologia ha inoltre permesso di garantire risposte rapide alla rete agenziale e, di conseguenza, a un cliente finale sempre più orientato a ottenere conferme in tempi immediati, fattore determinante tenendo conto di una congiuntura ancora di incertezza che sta incrementando il last minute» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

\r

I risultati\r

«I risultati di questa strategia sono evidenti negli ultimi dati: i mesi di giugno e luglio hanno registrato una crescita superiore al 50% a livello di gruppo. Rispetto allo stesso periodo del 2025, il brand tailor-made Volonline Tour Operator cresce del 37%, mentre Teorema Vacanze, specialista dei pacchetti di pronta vendita, segna un +28%. Ottime performance anche per Volonclick, la piattaforma di self booking online dedicata alle agenzie di viaggio, che registra un incremento del 55%. Crescita a tripla cifra, infine, per il broker alberghiero eHotelXml, a conferma della solidità dell'infrastruttura tecnologica e del valore strategico di questo asset per il gruppo» aggiunge Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group.\r

Per Volonline Group, realtà che ha fatto della diversificazione del business e di un modello manageriale uno dei propri punti di forza, la digitalizzazione non rappresenta uno strumento per sostituire il capitale umano, ma per valorizzarlo e aumentarne l'efficacia, generando significative economie di scala.\r

«L'automazione dei processi ha infatti l'obiettivo di liberare le persone dalle attività più operative e ripetitive, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto: dallo sviluppo del prodotto alla formazione, dalla progettazione e personalizzazione dei viaggi su misura fino all'assistenza e al problem solving, competenze che continuano a fare la differenza e che restano saldamente nelle mani dei professionisti. La tecnologia è il motore che ci permette di essere immediati sul mercato e di generare grandi economie di scala, ma il cuore di Volonline resta umano - conclude Deli -. Se le nostre piattaforme assicurano la velocità che il mercato impone, sono le nostre persone a fare la differenza, arricchendo il prodotto e garantendo quel livello di personalizzazione e assistenza che nessun algoritmo potrà mai replicare».","post_title":"Gruppo Volonline, Deli:«Ecco la formula vincente per continuare a crescere»","post_date":"2026-07-30T13:03:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785416618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_520038\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alaska, Endicott Arm and Dawes Glacier - MSC Poesia[/caption]\r

Msc Crociere apre le vendite per la stagione estiva 2028 in Alaska. La terza stagione nella regione prenderà il via il 24 aprile 2028 con Msc Poesia, che salperà da Seattle per crociere programmate fino al 18 settembre 2028.\r

La nave proporrà crociere settimanali di 7 notti che accompagneranno gli ospiti tra gli scenari spettacolari dell’Alaska. Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: “L'Alaska è diventata rapidamente una delle nostre destinazioni più richieste, e l'apertura delle vendite per la terza stagione riflette la forte domanda registrata fin dal nostro debutto quest'anno. L'ampliamento del programma per l'estate 2028 offre ai nostri ospiti ancora più opportunità per esplorare questa regione e pianificare la propria vacanza in anticipo. A seguito del recente restyling, Msc Poesia offrirà strutture rinnovate e il nuovo Msc Yacht Club».\r

\r

Restyling ultimato\r

Msc Poesia dispone ora dell'esclusivo Msc Yacht Club, il concept di \"nave nella nave\" dedicato al lusso che offre 69 suite eleganti, servizio maggiordomo e concierge attivo 24 ore su 24 e l'accesso a un'oasi privata ricca di servizi dedicati tra cui un ristorante dedicato, una lounge, un solarium privato con vasche idromassaggio, oltre a un grill restaurant e bar. Gli interventi di rinnovamento hanno incluso anche l'aggiunta di due nuovi ristoranti tematici: la Butcher’s Cut e il Kaito Sushi Bar.\r

A disposizione degli ospiti ci sono anche un'innovativa Msc Aurea Spa e una Msc Gym Powered by Technogym, con tanto di barbiere (Gentleman’s Barber), diverse sale per l'allenamento e il Top 15 exclusive solarium, un'ampia area all'aperto riservata agli ospiti Aurea.\r

È già possibile prenotare anche la stagione 2027 di Msc Crociere in Alaska, prevista dal 26 aprile al 27 settembre. Tra una stagione estiva e l'altra in Alaska, la nave offrirà le crociere Msc Grand Voyage attraverso il canale di Panama tra Miami e Seattle.","post_title":"Msc Crociere: aperte le vendite per l'estate 2028 in Alaska","post_date":"2026-07-30T12:33:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785414838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ridefinire il concetto di ospitalità, creando un ponte tra luoghi straordinari e persone in cerca di esperienze autentiche, memorabili e su misura.\r

\r

E’ questa la filosofia di Verelite srl, una realtà nata di recente dall’intuito e dal back ground della sua fondatrice Giulia Bobone.\r

\r

«La nostra missione è offrire un’accoglienza su misura, curando ogni dettaglio del soggiorno – commenta Giulia Bobone - dalla scelta della location alla gestione operativa, dai servizi premium alle esperienze locali autentiche. Selezioniamo e gestiamo ville, appartamenti e spazi esclusivi, supportando proprietari e accompagnando ospiti e brand nella scelta della soluzione perfetta per vacanze, eventi o progetti».\r

\r

Circa 5 anni fa Giulia Bobone si occupava di affitti brevi nella zona di Sanremo, ma nel giro di qualche tempo ha deciso di concentrarsi sulle ville.\r

\r

«Con Verelite l’obiettivo è ampliare il portfolio di ville esclusive – aggiunge Bobone - offrendo, oltre al soggiorno, servizi a 5 stelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per questo è fondamentale avviare relazioni e connessioni con travel agent, family officer e tour operator. Il contributo di tutte queste figure garantisce un’offerta dallo standard molto alto».\r

\r

Crescere significa non perdere mai di vista la formazione specifica, che consente di mettersi in discussione e acquisire nuove competenze e avviare nuove relazioni. Per questo la titolare di Verelite ha frequentato di recente la Luxury Travel Accademy, lanciata qualche tempo fa da Giada Marabotto, Claudio Citzia e Monica Vittani allo scopo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager.\r

\r

«Attualmente copriamo la zona da Portofino a Saint Tropez – continua Giulia Bobone – L’aumento delle strutture offerte deve sempre procedere con l’impegno di garantire personale di alto livello in loco. Il primo banco di prova è stato alcuni anni fa il Festival di Sanremo: in quella occasione sono entrata in contatto con il luxury hospitality, o meglio la richiesta di soggiorno in location molto grande con tutta una serie di servizi molto particolari, dalle pulizie giornaliere, lo chef privato, i transfert, per fare qualche esempio. Oggi siamo leader in zona per il Festival di Sanremo, con partnership interessanti».\r

\r

La clientela di Verelite proviene per la maggior parte da Germania, Svizzera, Francia ma anche dall’Italia.\r

\r

«Per il 60 per cento la nostra clientela è straniera e per il restante 40 per cento è italiana – conclude Bobone – Siamo molto focalizzati a mantenere il contatto umano con il cliente, per questo ci teniamo a fare il check-in in presenza e a costruire i servizi con il cliente».","post_title":"Verelite, una nuova idea di ospitalità tra location esclusive ed esperienze su misura","post_date":"2026-07-30T12:27:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785414468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia il network nordamericano con il lancio di un nuovo collegamento diretto giornaliero tra Francoforte e Chicago O’Hare, che sarà operativo su base stagionale dal 14 maggio 2027 e fino al 12 settembre.\r

\r

«Chicago è l’aggiunta ideale per il nostro network nordamericano e rappresenta un mercato di grande potenziale sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari - ha dichiarato Peter Gerber, ceo della compagnia aerea -. Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai nostri passeggeri un accesso diretto a una delle principali regioni metropolitane degli Stati Uniti e garantire al tempo stesso connessioni efficaci con l’Europa ai viaggiatori provenienti da Chicago, tramite il nostro hub di Francoforte»,\r

\r

Il volo offrirà ai viaggiatori statunitensi un comodo accesso al Vecchio Continente durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, i passeggeri europei e diretti all’area metropolitana di Chicago per motivi familiari, turistici o di lavoro, potranno usufruire della tratta via Francoforte. Tramite questo hub, i viaggiatori avranno infatti accesso a numerose connessioni in tutta Europa operate sia dal network di Condor che dalle compagnie aeree partner. \r

\r

A partire dall’estate 2027, Condor opererà inoltre dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, che offrirà ai visitatori infrastrutture moderne, percorsi più brevi, ampi spazi e processi ottimizzati.\r

\r

Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330neo, il modello principale della flotta a lungo raggio di Condor. In Business Class, i passeggeri potranno usufruire del massimo comfort con poltrone completamente reclinabili, con lunghezza fino a 1,99 metri, accesso diretto al corridoio da ogni posto e un servizio premium completo. La Premium Economy offre maggiore spazio per le gambe e tra i sedili, oltre a servizi aggiuntivi per un viaggio ancora più confortevole.","post_title":"Condor fa rotta su Chicago: nuovo stagionale da Francoforte da maggio 2027","post_date":"2026-07-30T12:22:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785414162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Air Transat promuove i collegamenti verso Lima, tra le destinazioni più richieste in America Latina da parte dei viaggiatori italiani. Dal nostro Paese la capitale peruviana è raggiungibile con la compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, grazie ai voli in connessione operati via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le agenzie di viaggio possono richiedere quotazioni gruppi per Lima a tariffe competitive, beneficiando del servizio Air Transat, eletta Migliore compagnia aerea viaggi vacanze al mondo agli Skytrax World Airline Awards 2025.\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'operativo prevede, da Roma 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica); da Venezia con 1 volo a settimana (sabato).\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le agenzie di viaggio possono prenotare in gds ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) - o tramite ufficio biglietteria di Rephouse gsa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Transat: dall'Italia a Lima grazie alle connessioni via Toronto o Montréal","post_date":"2026-07-30T11:47:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785412048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I giochi sull’estate 2026, ormai, sono fatti. Non usa mezzi termini Andrea Mele, ceo di Mappamondo, e con la consueta lucidità traccia il bilancio di un’annata che, una volta di più, sta mettendo a dura prova gli operatori turistici.\r

\r

«Quello che si è perso questa estate ormai non è più recuperabile – spiega il manager a Travel Quotidiano -. Non abbiamo assistito alla ripresa delle prenotazioni su vasta scala e anche il last minute sulle destinazioni a lungo raggio che programmiamo è molto limitato».\r

Trend imprevedibile\r

Il trend è il frutto di un insieme di fattori, già fin troppo noti e studiati dai tour operator: «L’incertezza sulla situazione è l'elemento che sta pesando di più nelle decisioni dei viaggiatori. Più che di paura, si tratta proprio di incognita sul futuro, incapacità di prevedere, al di là dei proclami, la reale evoluzione della situazione geopolitica internazionale. I potenziali viaggiatori non credono più alle dichiarazioni diffuse dai media e a questa incertezza si aggiunge anche il lato economico. Se si escludono le compagnie che fanno scalo in Medio Oriente, l’offerta dei voli diretti dall’Europa verso l’Asia è necessariamente più limitata, e i prezzi salgono».\r

\r

Con il grosso del booking estivo ormai alle spalle - «a fine febbraio, fortunatamente, avevamo già registrato un buon volume di prenotazioni, che non sono poi state annullate» - si guarda all’inverno.\r

\r

«La flessione estiva sul lungo raggio può quantificarsi in un 20% - precisa Mele –, anche se le difficoltà registrate sul fronte dell’Estremo Oriente sono state mitigate dalla positiva performance di altre destinazioni come Africa, Brasile e Sudamerica in generale».\r

\r

Parzialmente diverso il discorso di Shiruq, marchio dedicato ai viaggi tailor made per individuali e piccoli gruppi. «In questo caso stiamo registrando prenotazioni anticipate anche su ottobre e novembre, ma si tratta di piccoli numeri su viaggi che, per loro vocazione, sono indirizzati a una cerchia particolare di viaggiatori».\r

\r

Importante sarà il bilancio da tracciare a fine agosto, che delineerà anche i primi riscontri sull’inverno. «Restiamo con il fiato sospeso. Attendiamo l’evoluzione della situazione internazionale per capire come muoverci. Comunque, già una buona parte della nostra offerta per Capodanno è disponibile sul sito e credo che nelle prossime settimane scioglieremo le riserve inserendo anche il Capodanno a Dubai».\r

\r

Per ora, si viaggia a freno tirato, sperando però che la situazione si sblocchi anche perché le destinazioni mediorientali, fra le quali Emirati Arabi e Arabia Saudita, hanno il loro periodo di punta proprio nel periodo invernale. Una stagione che non bisogna assolutamente perdere.\r

\r

","post_title":"Mappamondo, Mele: «I giochi sull'estate sono fatti. Speriamo nell'inverno»","post_date":"2026-07-30T11:46:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785412012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua ad essere critica la situazione incendi in alcune aree della Grecia, dove si registrano anche vittime tra i vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi alimentati dai forti venti.\r

Le zone maggiormente colpite sono attualmente quelle di Creta, in particolare nella zona a sud di Rethymno, nel nord dell'isola, - dove la scorsa notte sono state evacuate 8.000 persone - ma anche a Paros e Lesbo e, nel Peloponneso, a Messenia e Laconia.\r

La Protezione civile greca spiega che sono state messe in 'elevato stato di allerta incendi' Creta, la regione dell'Attica, il Peloponneso orientale e la maggior parte delle isole dell'Egeo. E' stata ordinata l'evacuazione per i villaggi di Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes e Krya Vryssi.\r

Secondo i servizi meteorologici, a sud di Rethymno, nella regione in cui si trova questo pittoresco porto peschereccio ben noto ai turisti, si sono registrati venti fino a 125 km/h.\r

Venti che dovrebbero rimanere «molto violenti» nel sud di Creta per tutta la giornata, secondo i dati dell’Osservatorio meteo nazionale di Atene.","post_title":"Grecia: resta elevata l'allerta incendi in alcune aree del Paese","post_date":"2026-07-30T11:36:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785411390000]}]}}