Msc aggiorna il protocollo di sicurezza: presto il ritorno delle escursioni libere a terra

Mentre il programma delle crociere di Msc si arricchisce di sempre nuove destinazioni, continua anche a evolversi la situazione dell’emergenza sanitaria. Di conseguenza la compagnia non smette di monitorare la situazione, adattando il proprio protocollo di salute e sicurezza al contesto in cui si trova a operare. E tra le novità dell’ultima versione del documento, dedicata alla programmazione invernale, c’è anche la possibilità per gli ospiti completamente vaccinati di scendere a terra autonomamente, dal momento in cui la situazione dei diversi Paesi che visiteranno lo consentirà. I passeggeri che non lo sono, o che viaggiano in compagnia di bambini, potranno invece scegliere un’escursione protetta organizzata da Msc come già avviene adesso.

Per il resto, il protocollo continua a prevedere che gli ospiti forniscano all’imbarco la documentazione pertinente in linea con i requisiti di viaggio, come un risultato negativo del test, la prova della vaccinazione e la documentazione assicurativa Covid. Per le crociere in cui è richiesto un certificato di vaccinazione, inoltre, esso sarà requisito per tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni che dovranno aver completato l’iter vaccinale da almeno 14 giorni prima dell’inizio della crociera; la vaccinazione dovrà essere tra quelle approvate e riconosciute dalle autorità delle diverse aree in cui farà tappa Msc. Gli ospiti di età compresa tra i due e gli 11 anni, dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo.

Molte delle destinazioni in cui le navi Msc faranno scalo richiedono che gli ospiti abbiano una polizza assicurativa Covid-19, che sarà inserita automaticamente in fase di prenotazione. Al fine di consentire il rientro a casa in sicurezza e conformità con le normative nazionali, per gli ospiti è possibile acquistare ed eseguire una Rt-Pcr o un test antigienico durante la crociera. Questo servizio viene prenotato e pagato a bordo, ed è organizzato grazie al centro medico della nave.

Il protocollo di salute e sicurezza prevede anche una serie di misure a bordo, che includono un elevato livello di igiene, l’uso di mascherine nelle aree pubbliche interne, un centro medico completamente attrezzato, un piano di risposta di emergenza concordato in collaborazione con le autorità a terra e altre misure chiave per proteggere la salute e la sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità toccate dalle navi.

Alcune norme variano poi da destinazione a destinazione (e sono in costante divenire, per cui è sempre meglio controllare la situazione prima di mettersi in viaggio). Al momento però la situazione è la seguente:

Mediterraneo

Come per il programma estivo, gli ospiti vaccinati e non completamente vaccinati dei paesi Schengen potranno prenotare queste crociere. Per potersi imbarcare, questi ospiti dovranno presentare il certificato di un test antigenico o Rt-Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza, oppure essere completamente vaccinati o essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. Anche gli ospiti non – Schengen potranno prenotare queste crociere, se completamente vaccinati e fornendo il risultato negativo di un test Rt-Pcr effettuato entro 72 ore dalla partenza (nel caso di imbarco da porti italiani il test è richiesto 48 ore prima). Gli ospiti potranno scendere a terra con un’escursione organizzata da Msc e sarà necessario il Green Pass per accedere ad alcuni siti come musei o chiese.

Europa del Nord

Tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni devono essere completamente vaccinati e gli ospiti dai due agli 11 anni dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza della crociera. Anche gli ospiti al di fuori dell’area Schengen potranno prenotare queste crociere: dovranno essere completamente vaccinati, oltre a fornire un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera.

Mar Rosso/Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

Tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni devono essere completamente vaccinati e fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera. Gli ospiti di età compresa tra i due e gli 11 anni dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera. Per le crociere nel mar Rosso a bordo di Bellissima, è richiesto un visto per l’ingresso in Arabia Saudita. Per gli ospiti che acquistano un pacchetto Fly & Cruise il visto per l’Arabia Saudita sarà aggiunto al prezzo di 30 euro a persona. Gli ospiti sono tenuti inoltre a registrare il loro stato di vaccinazione presso le autorità saudite prima del proprio arrivo nel paese.

Caraibi – crociere da Miami e Port Canaveral

Tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni devono essere completamente vaccinati. I residenti negli Stati Uniti dovranno fornire la prova di un test antigenico o Rt-Pcr negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza della crociera, mentre i non residenti negli Stati Uniti dovranno fornire un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera. Tutti gli ospiti di età compresa tra i due e gli 11 anni dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera.

Caraibi del sud – Antille

Tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni devono essere completamente vaccinati e dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera. Tutti gli ospiti di età compresa tra i 2 e gli 11 anni dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera.

Grand Voyages

Tutti gli ospiti al di sopra dei 12 anni devono essere completamente vaccinati e fornire la prova di un test Rt-Pcr effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera e gli ospiti dai due agli 11 anni dovranno fornire la prova di un test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza della crociera.

Le misure e i requisiti per quanto riguarda le crociere in Sud America e Sud Africa saranno presto confermati.