La Dolce Vita Orient Express presenta la nuova collezione di viaggi La Dolce Vita Orient Express presenta una nuova collezione di viaggi attraverso l’Italia per il 2027. Alla base di ogni itinerario vi è la convinzione che il viaggio possa essere straordinario quanto la destinazione. Gli ospiti sono così invitati a riscoprire un modo di viaggiare più lento e coinvolgente, in cui il ritmo del treno, il paesaggio che scorre oltre il finestrino e il piacere del viaggio diventano parte integrante dell’esperienza. Gli itinerari Roma, portofino, Venezia e la Toscana sono le tappe di “Dalla Città Eterna al glamour della Riviera, passando per Firenze e La Serenissima”. L’itinerario attraversa alcuni degli scenari più suggestivi d’Italia, dove ogni tappa esprime una diversa sfumatura dell’identità del Paese. Da Roma, il treno si dirige verso nord alla volta di Portofino e poi Venezia. Dalla laguna, il percorso conduce infine a Firenze. Bolgheri e Verona sono invece le tappe di “The italian wine route”. La Via del vino italiana celebra la tradizione enologica del Paese attraverso Bolgheri e Verona, due destinazioni in cui terroir d’eccellenza, gastronomia e secoli di tradizione si incontrano. Alba e i tesori del Piemonte trovano spazio in “The truffle route”: la Via del tartufo porta La Dolce Vita Orient Express ad Alba, nel cuore delle Langhe. Oltre al tartufo, il viaggio si addentra tra le colline delle Langhe, dove vigneti, borghi storici e i celebri vini Barolo e Barbaresco raccontano la ricchezza e la raffinatezza della cultura enogastronomica piemontese. Da Roma a Venezia attraverso i vigneti di Bolgheri infine, segue il mutare del paesaggio italiano, dalla campagna toscana alla bellezza senza tempo della laguna veneziana. Con questi nuovi itinerari, La Dolce Vita Orient Express invita i viaggiatori a scoprire l’Italia da una prospettiva diversa: non limitandosi a raggiungere una destinazione, ma assaporando i paesaggi, i sapori e i momenti che si susseguono lungo il viaggio. Condividi

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Egitto\r

Ad aprile il 78% delle agenzie indicava il Nord Africa, Egitto compreso, tra le aree più penalizzate dalla crisi. A fine estate l'Egitto è la destinazione più venduta: lo indica tra le aree più vendute il 68% delle agenzie. Seguono l'Italia (57%), Spagna e Mediterraneo occidentale (56%), quindi Grecia, Croazia e Turchia (39%). Più staccati Giappone e Asia (28%) e il Nord Europa (19%), scelto anche per il clima più fresco. Emirati, Qatar e Oman sono invece l'unica area che non ha recuperato: il 72% delle agenzie la indica come quella con il calo più evidente.\r

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Last minute\r

Sono cambiati anche i tempi della vacanza: sette agenzie su dieci (70%) hanno visto i clienti prenotare più a ridosso della partenza. Le formule andate meglio sono il mare all'estero nel Mediterraneo (57%) e le crociere (51%), davanti al mare in Italia (48%) e ai viaggi a lungo raggio (38%).\r

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Emergenze dell'estate\r

Più di un'agenzia su due (52%) ha dovuto gestire cancellazioni di voli e riprotezioni, cioè la ricollocazione dei passeggeri su altri collegamenti. La novità è il clima: il 35% delle agenzie è intervenuto per problemi legati al caldo estremo e ai cambiamenti climatici, la seconda voce dopo i voli. Seguono i disservizi nelle strutture, come l'overbooking, e gli scioperi (21% ciascuno), poi gli adeguamenti carburante, cioè gli aumenti di prezzo applicati dopo la conferma del viaggio (19%). Quasi un'agenzia su cinque segnala anche interventi legati al sovraffollamento delle destinazioni e agli scali negli aeroporti del Golfo. A fine stagione l'82% delle agenzie dà comunque un giudizio molto positivo sulla soddisfazione dei propri clienti.\r

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Inverno e 2027: si riparte con prudenza\r

Le prime prenotazioni per l'inverno sono in linea con lo scorso anno o migliori per il 46% delle agenzie, ma è presto per consolidare una tendenza. La spesa tiene: per circa metà delle agenzie una prenotazione vale in media più di 2.500 euro, in inverno (52%) come in estate (49%).\r

Sul 2027 prevale comunque la cautela: oltre quattro agenzie su dieci ritengono prematura ogni previsione, una su tre si aspetta stabilità. Preoccupa soprattutto il quadro geopolitico (75%), seguito dal potere d'acquisto delle famiglie e dal costo dei voli, indicati da circa sette agenzie su dieci.\r

Le richieste per il prossimo anno guardano al Mediterraneo occidentale e all'Egitto e, sul lungo raggio, a Giappone e Corea del Sud. In crescita i viaggi in solitaria, indicati dal 43% delle agenzie, e le destinazioni dal clima più fresco (36%), dai Paesi nordici all'Islanda; tra le mete emergenti c'è anche Capo Verde.\r

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L'intelligenza artificiale è già in agenzia\r

L'81% delle agenzie dichiara di usare già l'intelligenza artificiale, soprattutto per approfondire le destinazioni, creare contenuti e preparare preventivi. I clienti sono più indietro: gli itinerari costruiti con un assistente di IA restano un'eccezione e la principale fonte di ispirazione sono ancora i social. Due agenzie su tre chiedono ora formazione specifica.","post_title":"Aidit, agenzie in difficoltà con leggero recupero. Una stagione complicata","post_date":"2026-10-09T13:15:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791551758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523958\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Dolce Vita Orient Express Photo Credits Mr.Tripper[/caption]\r

La Dolce Vita Orient Express presenta una nuova collezione di viaggi attraverso l’Italia per il 2027. Alla base di ogni itinerario vi è la convinzione che il viaggio possa essere straordinario quanto la destinazione. Gli ospiti sono così invitati a riscoprire un modo di viaggiare più lento e coinvolgente, in cui il ritmo del treno, il paesaggio che scorre oltre il finestrino e il piacere del viaggio diventano parte integrante dell’esperienza.\r

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Gli itinerari\r

Roma, portofino, Venezia e la Toscana sono le tappe di \"Dalla Città Eterna al glamour della Riviera, passando per Firenze e La Serenissima\". L’itinerario attraversa alcuni degli scenari più suggestivi d’Italia, dove ogni tappa esprime una diversa sfumatura dell’identità del Paese. Da Roma, il treno si dirige verso nord alla volta di Portofino e poi Venezia. Dalla laguna, il percorso conduce infine a Firenze.\r

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Bolgheri e Verona sono invece le tappe di \"The italian wine route\". La Via del vino italiana celebra la tradizione enologica del Paese attraverso Bolgheri e Verona, due destinazioni in cui terroir d’eccellenza, gastronomia e secoli di tradizione si incontrano.\r

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Alba e i tesori del Piemonte trovano spazio in \"The truffle route\": la Via del tartufo porta La Dolce Vita Orient Express ad Alba, nel cuore delle Langhe. Oltre al tartufo, il viaggio si addentra tra le colline delle Langhe, dove vigneti, borghi storici e i celebri vini Barolo e Barbaresco raccontano la ricchezza e la raffinatezza della cultura enogastronomica piemontese.\r

Da Roma a Venezia attraverso i vigneti di Bolgheri infine, segue il mutare del paesaggio italiano, dalla campagna toscana alla bellezza senza tempo della laguna veneziana.\r

Con questi nuovi itinerari, La Dolce Vita Orient Express invita i viaggiatori a scoprire l’Italia da una prospettiva diversa: non limitandosi a raggiungere una destinazione, ma assaporando i paesaggi, i sapori e i momenti che si susseguono lungo il viaggio.","post_title":"La Dolce Vita Orient Express presenta la nuova collezione di viaggi","post_date":"2026-10-09T10:42:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791542553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523953\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anna Nash[/caption]\r

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Explora Journeys presenta il suo primo President’s Journey, ospitato dal presidente del brand oceanico, Anna Nash a bordo di Explora II dal 9 al 16 dicembre. Ideato dalla stessa Anna Nash, il viaggio riunirà ospiti già affezionati ed esploratori alla loro prima esperienza, proponendo un viaggio distintivo incentrato sulla connessione, sul dialogo e sull’ocean state of mMind.\r

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Inserito nella collezione Serene Mediterranean Winter 2026–2027 Journeys, il President’s Journey offrirà una prospettiva più personale sul viaggio via mare. I momenti vissuti a bordo e a terra rifletteranno la visione unica di Anna Nash, maturata in oltre vent’anni di esperienza nel settore dei viaggi di lusso.\r

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«Per me, l’ospitalità inizia dall’ascolto. Significa dedicare il tempo necessario a comprendere ciò che gli ospiti apprezzano, ciò che li ispira e come vorrebbero vivere i loro futuri viaggi con noi. Questo è il mio primo President’s Journey e sono entusiasta di poter trascorrere questo tempo insieme ai nostri ospiti, per parlare, ascoltare e conoscere direttamente i loro punti di vista. La mia carriera si è sviluppata in gran parte al di fuori del settore crocieristico, offrendomi una prospettiva diversa sull’esperienza degli ospiti e su ciò che l’ospitalità di lusso in mare può rappresentare. In definitiva, sono proprio queste conversazioni e il tempo che trascorriamo con i nostri ospiti ad aiutarci a far evolvere continuamente Explora Journeys».\r

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Nel corso del Journey, gli ospiti avranno l’opportunità di entrare in contatto con Anna Nash in modo informale, durante una passeggiata mattutina o in occasione di cene intime. Il Journey offrirà inoltre ampio spazio al dialogo. Attraverso conversazioni dedicate con Anna Nash e con i membri del leadership team di Explora Journeys, gli ospiti saranno invitati a condividere le proprie prospettive sulle esperienze che per loro contano davvero.\r

Esperienze esclusive\r

A Gibilterra, un’esperienza dedicata alla destinazione, creata appositamente per il President’s Journey, offrirà un accesso privilegiato ad alcuni dei luoghi storici più significativi del territorio. Dopo un percorso in auto attraverso Gibilterra e la visita ai suoi celebri tunnel della Seconda guerra mondiale, gli ospiti raggiungeranno The Convent, storica residenza ufficiale del governatore di Gibilterra.\r

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Il Journey proseguirà verso Casablanca, dove un pernottamento consentirà agli ospiti di vivere la città con maggiore calma. In serata, una Destination Experience esclusiva e gratuita presso il Royal Mansour Casablanca riunirà gli ospiti insieme ad Anna Nash per un cocktail al tramonto. Il giorno successivo sarà dedicato alla scoperta individuale della città.\r

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Il programma di arricchimento culturale proposto durante il Journey vedrà la partecipazione di Lewis Pugh, patron of the ocean delle Nazioni Unite e nuotatore di endurance detentore di record mondiali. Annabel Croft, ex numero uno britannica di tennis, affermata giornalista sportiva e conduttrice televisiva, condividerà una prospettiva maturata nel corso di una carriera nel mondo dello sport internazionale e della televisione. A loro si unirà Matt Barbet, giornalista e broadcaster, che porterà la propria esperienza nel racconto e nell’attualità, mentre Gail Packer, esperta di destinazioni legate ai viaggi oceanici, offrirà una visione maturata attraverso la sua esperienza nel mondo dei viaggi via mare.\r

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","post_title":"Explora Journeys lancia il \"President's Journey\" con Anna Nash","post_date":"2026-10-09T09:14:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791537261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere presenta il programma di intrattenimento di Msc World Asia, la sua nuova nave World Class, che dal 6 dicembre partirà da Genova per navigare nel Mediterraneo.\r

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La nuova ammiraglia proporrà sei produzioni teatrali nei luoghi simbolo dell'intrattenimento Msc, tra cui tre nuovi spettacoli nel World Theatre e un nuovo show di musica dal vivo nel Panorama Lounge.\r

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Rispetto a Msc World Europa, la prima nave World Class di Msc Crociere, la nuova unità offrirà 13 esperienze e spazi completamente nuovi o ripensati. L'offerta di intrattenimento è distribuita in più aree, tra cui World Theatre, Panorama Lounge, Luna Park, The Harbour e il nuovo Clubhouse, gli ospiti potranno contare su una proposta di spettacoli più ricca che mai.\r

Vivere l'arte della crociera\r

«Msc World Asia invita gli ospiti a vivere l’arte della crociera - commenta Steve Leatham, vicepresidente intrattenimento di Msc Crociere - attraverso un mix eccezionale di intrattenimento di livello mondiale, tra novità e graditi ritorni. Dalle spettacolari produzioni del World Theatre ai format innovativi del Panorama Lounge, ognuno troverà esperienze indimenticabili, per ogni età e per ogni gusto. Oltre agli spettacoli sul palco, MSC World Asia proporrà un ampio programma di musica dal vivo, insieme ad attività coinvolgenti, giochi ed esperienze interattive, per rendere speciali tutti i momenti della giornata, dal mattino fino a notte».\r

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La musica dal vivo sarà uno degli elementi distintivi di Msc World Asia: ogni giorno 33 musicisti si esibiranno in diversi punti della nave.\r

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Con il recente lancio di Msc Creative Studios Msc Crociere conferma il proprio impegno a offrire ai propri ospiti esperienze di livello mondiale.\r

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«MSC Creative Studios - aggiunge Stephanie Jansen, Senior Director, Creative & Theatrical Entertainment di Msc Crociere - ha selezionato con cura alcuni dei migliori talenti creativi, con importanti esperienze nel mondo dell'intrattenimento, per sviluppare produzioni originali di livello mondiale per Msc World Asia».\r

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Molte le nuove produzioni ma anche numerosi ritorni a bordo di Msc World Asia.\r

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Cuore dell'offerta di intrattenimento di Msc Crociere, il World Theatre ospita ogni sera spettacoli di grande impatto.\r

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La NoTte: Realizzato in collaborazione con Only Child – una realtà creativa specializzata in musica, moda, teatro dal vivo e cinema – lo spettacolo invita gli ospiti a entrare a La NoTte, una dimora sospesa nel tempo, dove innamorati e anime ribelli vagano tra i ricordi di una notte che non vuole svanire.\r

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Sensoria: Prodotto dalla premiata società creativa e di produzione tbi \"The Big Idea\", lo show accompagna gli ospiti in un viaggio teatrale straordinario in cui i sensi sono i protagonisti.\r

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Ritmo Divino: Realizzato in collaborazione con 2 Creative Entertainment, Ritmo Divino fonde la passione del flamenco con una reinterpretazione moderna e anticonformista del folklore spagnolo tradizionale.\r

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Su richiesta del pubblico, Msc Crociere porta nel Mediterraneo il suo show di punta \"Hall of Fame\". Un concerto dal vivo che restituisce l'energia delle grandi serate di premiazione musicale e dei momenti più iconici del pop, rendendo omaggio agli artisti di ogni generazione che hanno lasciato il segno nella storia della musica.\r

Il Panorama Lounge si animerà con spettacoli coinvolgenti, tra cui: Sunset Symphonic: spettacolo originale di musica dal vivo, interamente orchestrato, reinterpreta su scala epica i più celebri successi pop e dance.\r

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","post_title":"Msc World Asia, i nuovi show protagonisti a bordo","post_date":"2026-10-09T09:00:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791536421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla programmazione primavera-estate 2027 per Mayfair Jets, dopo un 2026 dai risultati soddisfacenti. «L’estate ha dato risultati molto positivi e anche l’autunno sta andando bene - commenta Ramon Parisi, business development Italia e Spagna di Mayfair Jets –. Particolarmente significativo è il dato relativo alle festività: le vendite per Natale e Capodanno stanno raggiungendo una percentuale altissima di conferme. È un andamento che ci permette di guardare con fiducia ai prossimi mesi e, soprattutto, alla programmazione del 2027».\r

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La società parteciperà al prossimo Ttg Travel Experience (padiglione A5 - stand 310) dove concentrerà gli incontri col trade su due temi principali: la nuova programmazione 2027, con le soluzioni di volo e le opportunità commerciali che saranno sviluppate per la prossima stagione, e il segmento dei voli con jet privati, un comparto sul quale Mayfair Jets punta a rafforzare la propria presenza e a sviluppare nuove opportunità anche attraverso il canale agenziale.\r

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«La possibilità di organizzare un volo privato consente di costruire il viaggio sulla base delle esigenze del cliente, individuando la soluzione più adatta in termini di aeroporto di partenza, destinazione, date, orari e numero di passeggeri».\r

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Per Mayfair Jets si tratta di un segmento che presenta margini di sviluppo anche attraverso la collaborazione con agenzie di viaggio e operatori, che possono proporre ai propri clienti una soluzione alternativa e altamente personalizzata rispetto al volo tradizionale.\r

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","post_title":"Mayfair Jets guarda al 2027: focus sui voli privati, nuova opportunità per le adv","post_date":"2026-10-09T09:00:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791536404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_523946\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Garrone[/caption]\r

Lusso sì, ma su basi differenti: si basa su questo presupposto la proposta di Ja Manafaru Maldives, presentata recentemente dal general manager Roberto Garrone.\r

Non soltanto ville sull’acqua e spiagge bianche. Per Roberto Garrone la sfida è costruire un prodotto riconoscibile in una destinazione dove l’offerta luxury è ormai molto ampia. Una filosofia che il general manager di Ja Manafaru Maldives riassume nel concetto di “servizio intuitivo”: anticipare le esigenze dell’ospite, con un’attenzione che deve apparire naturale e mai artificiale. Un approccio maturato attraverso una lunga esperienza internazionale nell’hotellerie e fondato su un principio preciso: standard elevati e costanti, ma anche attenzione alle persone che quegli standard sono chiamate a garantire.\r

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Destinazione nella destinazione\r

Situato nell’atollo di Haa Alifu, nell’estremo nord dell’arcipelago, Ja Manafaru conta 84 ville tra spiaggia e acqua, distribuite su un’isola naturale di grandi dimensioni e caratterizzata da una bassa densità di costruzione. La posizione, a circa 60 minuti di idrovolante da Malé, rappresenta una delle caratteristiche distintive del resort. Il trasferimento stesso diventa parte dell’esperienza e contribuisce a creare quella che Garrone definisce una “destinazione nella destinazione”. Spazio, privacy e contatto con la natura sono quindi elementi centrali del posizionamento, insieme a una dimensione più intima rispetto a molte altre proposte luxury dell’arcipelago.\r

La filosofia di Garrone parte da tre punti fermi: ospite, collaboratore e proprietà. Il risultato deve essere un equilibrio tra qualità dell’esperienza, attenzione alle persone e sostenibilità del business. È in questo contesto che si inserisce il concetto di servizio intuitivo: non una semplice applicazione di procedure, ma la capacità del personale di comprendere le esigenze dell’ospite e, quando possibile, anticiparle. Oggi il resort conta oltre 300 collaboratori, con una forte componente maldiviana e uno staff internazionale che permette di seguire una clientela proveniente da diversi mercati.\r

La gastronomia è un altro degli elementi su cui Ja Manafaru costruisce la propria identità. Il resort propone diverse esperienze ristorative, dalla cucina italiana a quella asiatica, fino alle proposte legate al mare. Un dettaglio significativo è la scelta di non utilizzare il buffet: l’obiettivo è privilegiare qualità e preparazione espressa rispetto alla quantità. Per il nostro mercato, particolare rilievo ha il ristorante dedicato alla cucina italiana, con pasta e pizza, mentre tra le esperienze più esclusive figurano le cene sulla spiaggia e nella cantina sotterranea del resort.\r

Js Manafaru non si rivolge soltanto alle coppie. Una parte dell’offerta è dedicata alle famiglie e al segmento multigenerazionale, con attività per bambini e ragazzi e servizi pensati per permettere anche ai genitori di vivere il soggiorno con maggiore libertà. Completano l’offerta le attività sportive e marine e le escursioni sulle isole vicine, pensate per entrare in contatto con una dimensione più autentica della vita maldiviana.\r

La natura rappresenta uno degli asset del resort. Ja Manafaru lavora sulla tutela della barriera corallina e sulla gestione dell’ecosistema dell’isola, con interventi orientati a ridurre l’impatto e a preservare l’ambiente.\r

Anche il wellness occupa un ruolo importante. La spa propone trattamenti personalizzati e ospita periodicamente specialisti internazionali, con l’obiettivo di trasformare il benessere in una componente significativa dell’esperienza e, in alcuni casi, anche in una motivazione al ritorno.\r

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della nuova tassa del 17% applicata agli operatori turistici esteri, che aveva suscitato qualche perplessità nel mercato per il possibile impatto sui prezzi e sulla programmazione. La decisione del governo maldiviano di rinviare l’entrata in vigore della misura al 1° aprile 2027 rappresenta in questo senso un segnale positivo per il settore, perché offre agli operatori maggiore tempo per adeguarsi e riduce, almeno nell’immediato, l’incertezza sulla destinazione.\r

Anche sul piano commerciale la struttura cerca una propria collocazione: un resort luxury con un livello di servizio elevato, ma con un rapporto qualità-prezzo competitivo rispetto ai grandi nomi dell’hotellerie maldiviana. È proprio questa combinazione tra unicità del prodotto, servizio e prezzo a rappresentare uno degli argomenti più interessanti per il trade.\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Ja Manafaru, il lusso \"alternativo\" sbarca alle Maldive","post_date":"2026-10-09T08:57:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1791536251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_523939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Ente Spagnolo del Turismo - Turespaña[/caption]\r

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La Spagna conquista Torino in occasione di Buonissima, il festival internazionale dell'alta cucina che unisce gastronomia, arte e bellezza.\r

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Dal 23 al 25 ottobre 2026, l’Ente spagnolo del turismo a Milano, in collaborazione con Turismo Navarra, presenta il Tram Buonissimo Navarra: un’esperienza aperta al pubblico che unisce il racconto della destinazione alla degustazione di alcuni dei suoi prodotti più rappresentativi.\r

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Personalizzato all’esterno con grafiche ispirate alla regione, il tram diventerà uno spazio di incontro e scoperta. Ogni appuntamento durerà circa un’ora: durante i primi trenta minuti di percorso, presentazioni, video e momenti di dialogo con i partecipanti racconteranno i paesaggi, la cultura e le possibilità di viaggio in Navarra. Seguirà una sosta di circa trenta minuti in Piazza Carlina, dove si svolgerà la degustazione a bordo, esclusivamente a tram fermo.\r

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Le attività si svolgeranno dal 23 al 25 ottobre 2026, con turni alle 14:30, 16:30 e 18:30, secondo il programma e le disponibilità pubblicati da Buonissima.\r

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","post_title":"I sapori della Navarra in scena a Torino durante l'edizione 2026 di Buonissima","post_date":"2026-10-09T08:20:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791534059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata esclusiva nella rinomata Location di Palazzo di Varignana, nel cuore dell’Emilia Romagna, dove Azemar ha incontrato le migliori agenzie emiliane.\r

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Nel corso della serata l'operatore ha presentato il nuovo Catalogo (Azemar Travel Collection 2027-28), sia il punto forza di Zanzibar, Bawe Island, inaugurato a luglio 2024.\r

Il catalogo\r

Il nuovo Catalogo ‘Azemar Travel Collection 2027-28’, già in distribuzione da metà settembre, è ovviamente anche consultabile e richiedibile sul sito di azemar.com.\r

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La copertina del nuovo catalogo, è rappresentata da una sfera d’acqua, che racchiude tutte le sfumature e i movimenti dell’Oceano Indiano, con un’identità precisa, fatta di esperienze, emozioni, destinazioni e persone.\r

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Durante la presentazione si è parlato anche di Bawe Island, il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar, con l'obiettivo di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar. La struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola, 30 ettari, è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantisce la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola.\r

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Azemar sta portando avanti il piano di espansione che procede su più fronti: l'attività di t.o. sull’Oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà alle Maldive e Zanzibar.\r

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Tra le novià il lancio della prima edizione di ‘Berton & Friends’, il nuovo format gastronomico ideato da ‘The Cocoon Collection’ insieme al rinomato e stellato Chef Andrea Berton. Dal 22 al 29 novembre 2026, l’esclusiva Bawe Island, diventerà il punto d’incontro tra alta cucina, creatività, musica e ospitalità d’eccellenza. Per un’intera settimana, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza irripetibile insieme a tre grandi protagonisti della gastronomia italiana contemporanea: Andrea Berton, Cristina Bowerman ed Ernst Knam.","post_title":"Azemar incontra le adv dell'Emilia Romagna e presenta il nuovo catalogo","post_date":"2026-10-08T12:16:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791461778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Biman Bangladesh Airlines ha siglato un ordine fermo con Airbus per 10 aeromobili, di cui quattro A350-900 e sei A321neo. L'acquisizione rientra nella strategia di modernizzazione della flotta del vettore bangladese, che intende inoltre rafforzare la propria presenza internazionale.\r

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La compagnia, con sede a Dacca, intende sfruttare le prestazioni dei nuovi aeromobili, in particolare in termini di autonomia ed efficienza operativa, per potenziare i collegamenti internazionali. L'ordine dovrebbe sostenere soprattutto le ambizioni di sviluppo verso il Nord America, oltre che verso diverse destinazioni strategiche in Europa e Medio Oriente.\r

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\"Il Bangladesh è un Paese dinamico di 200 milioni di abitanti, dotato di un'economia resiliente e di un mercato dei viaggi in forte crescita. Possiamo inoltre contare su una diaspora globale di 15 milioni di persone, che mantiene stretti legami con il Paese\", ha sottolineato Rumee A. Hossain, presidente del consiglio di amministrazione di Biman Bangladesh Airlines. A suo avviso, in questo contesto l'espansione prevista della flotta rappresenta un'ambizione ponderata e ragionevole.\r

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Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente esecutivo responsabile delle vendite della divisione aerei commerciali di Airbus, ha definito l'operazione una tappa importante nel rapporto tra le due aziende. Secondo il manager, la complementarità tra l'A350 e l'A321neo consentirà alla compagnia di servire nuove destinazioni internazionali, rispondendo al contempo all'aumento della domanda sulla propria rete.","post_title":"Biman Bangladesh Airlines: ordine fermo ad Airbus per 4 A350-900 e 6 A321neo","post_date":"2026-10-08T10:07:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791454079000]}]}}