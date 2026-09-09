Kappa Viaggi: Ursula Jone Gandini è il nuovo direttore commerciale Italia Ursula Jone Gandini è il nuovo direttore commerciale Italia di Kappa Viaggi. L’arrivo di Gandini rappresenta un nuovo tassello nella strategia di crescita di Kappa Viaggi in Italia, affidata a una professionista con una consolidata esperienza nel turismo, nella promozione internazionale delle destinazioni e nei rapporti con il mondo della distribuzione. L’esperienza pregressa Ursula Jone Gandini ha maturato una significativa esperienza nel settore turistico e nella promozione delle destinazioni, ricoprendo tra gli altri il ruolo di direttrice di Visit Brussels Italia, l’ente ufficiale di promozione turistica di Bruxelles, con responsabilità sul mercato italiano. Un incarico che le ha permesso di operare in un contesto internazionale e istituzionale, sviluppando strategie di promozione della destinazione e consolidando negli anni relazioni con tour operator, agenzie di viaggio, media, stakeholder e operatori del comparto. Il suo percorso professionale le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato italiano e delle esigenze del trade, unita a una forte esperienza nella costruzione di partnership e nella valorizzazione di prodotti e destinazioni in un contesto internazionale. Competenze che ora porterà all’interno di KappaViaggi, andando ad affiancare e rafforzare una squadra commerciale già strutturata e capillarmente presente sul territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il dialogo con le agenzie di viaggio. «Entrare in Kappa Viaggi rappresenta per me una nuova e stimolante sfida professionale. Dopo un percorso fortemente legato alla promozione internazionale delle destinazioni, sono felice di poter mettere la mia esperienza al servizio di un tour operator e di confrontarmi direttamente con il mercato italiano. L’obiettivo è lavorare insieme alla squadra commerciale, già ben radicata sul territorio, per rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggio, creare nuove opportunità di business e far conoscere sempre di più il mondo KappaViaggi al trade» commenta Ursula Jone Gandini. Con questo nuovo ingresso, KappaViaggi punta dunque a consolidare la propria presenza sul mercato italiano e a dare ulteriore impulso alle attività commerciali, attraverso una strategia orientata alla collaborazione con la distribuzione e alla costruzione di partnership durature con il trade. Condividi

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Un incarico che le ha permesso di operare in un contesto internazionale e istituzionale, sviluppando strategie di promozione della destinazione e consolidando negli anni relazioni con tour operator, agenzie di viaggio, media, stakeholder e operatori del comparto. Il suo percorso professionale le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato italiano e delle esigenze del trade, unita a una forte esperienza nella costruzione di partnership e nella valorizzazione di prodotti e destinazioni in un contesto internazionale. Competenze che ora porterà all’interno di KappaViaggi, andando ad affiancare e rafforzare una squadra commerciale già strutturata e capillarmente presente sul territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il dialogo con le agenzie di viaggio. «Entrare in Kappa Viaggi rappresenta per me una nuova e stimolante sfida professionale. 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Ursula Jone Gandini ha maturato una significativa esperienza nel settore turistico e nella promozione delle destinazioni, ricoprendo tra gli altri il ruolo di direttrice di Visit Brussels Italia, l’ente ufficiale di promozione turistica di Bruxelles, con responsabilità sul mercato italiano.\r

Un incarico che le ha permesso di operare in un contesto internazionale e istituzionale, sviluppando strategie di promozione della destinazione e consolidando negli anni relazioni con tour operator, agenzie di viaggio, media, stakeholder e operatori del comparto. Il suo percorso professionale le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato italiano e delle esigenze del trade, unita a una forte esperienza nella costruzione di partnership e nella valorizzazione di prodotti e destinazioni in un contesto internazionale. Competenze che ora porterà all’interno di KappaViaggi, andando ad affiancare e rafforzare una squadra commerciale già strutturata e capillarmente presente sul territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il dialogo con le agenzie di viaggio.\r

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Le formule, acquistabili prima dell’arrivo, consentono di beneficiare di prezzi più convenienti rispetto all’acquisto in loco e di avere il budget dei pasti già definito. E' previsto anche uno sconto fino al 50% sul costo dei pasti di pranzo e cena per i bambini e una maggiore convenienza per chi sceglie due pasti al giorno. La prenotazione dei ristoranti è consigliata e può essere effettuata già alla conferma del soggiorno.\r

Al via anche la formazione DisneyStar Discovery\r

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Con la nuova stagione riparte anche DisneyStar Discovery, il programma di formazione dedicato alle agenzie di viaggio: il calendario prevede 25 tappe già nel mese di settembre, distribuite in tutta Italia, dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana all’Abruzzo, dalla Puglia alla Calabria, fino a Sicilia e Campania. La Sardegna sarà coinvolta nel mese di ottobre. Gli appuntamenti sono rivolti a tutte le agenzie, con particolare attenzione a quelle che si avvicinano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris e saranno condotti dai commerciali di zona di Disneyland Paris insieme agli esperti Disney.\r

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A supporto è inoltre disponibile il nuovo catalogo Disneyland Paris, uno strumento completo per esplorarlo e conoscerlo: dalle diverse stagioni e proposte di soggiorno agli Hotel Disney, dai ristoranti alle nuove Formule per i Pasti e tanto altro.\r

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Dopo essere cresciuta rapidamente, passando da sette aeromobili cinque anni fa a una flotta di oltre 45 aeromobili oggi, Air Cairo intende proseguire su questa traiettoria fino a raggiungere una flotta di oltre 130 aeromobili entro il 2034. \r

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«L’A320neo offre ad Air Cairo l’efficienza e la flessibilità necessarie per espandere il proprio network - ha sottolineato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus Evp sales della divisione Commercial Aircraft -. Questo impegno sottolinea la solidità della nostra partnership e la fiducia di Air Cairo nell’A320neo per incrementare i collegamenti tra l’Egitto e le principali destinazioni internazionali».","post_title":"Air Cairo: nuovo ordine per l'acquisto di 15 Airbus A320neo","post_date":"2026-09-09T09:38:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788946696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turkish Airlines World Golf Cup farà tappa a Roma e Venezia questo settembre, proseguendo in Italia la sua edizione 2026.\r

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Dopo il torneo svoltosi al Golf Club Carimate di Milano il 19 giugno, la competizione amatoriale tornerà quindi in Italia il 14 settembre (all'Acquasanta Golf Club di Roma) e il 16 settembre (al Circolo Golf Venezia).\r

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Dal suo debutto nel 2013, la Turkish Airlines World Golf Cup è diventata una delle più importanti competizioni amatoriali di golf a livello corporate al mondo, accogliendo migliaia di partecipanti attraverso un’ampia rete internazionale di destinazioni.\r

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I vincitori delle qualificazioni di Roma e Venezia voleranno in Turchia per partecipare alla Grand Final della Turkish Airlines World Golf Cup, che si terrà presso il rinomato Gloria Golf Club, sulla Riviera Turca. L’evento riunirà i migliori giocatori provenienti dai tornei di qualificazione disputati in tutto il mondo.\r

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Attraverso il suo storico legame con il golf e i continui investimenti negli eventi sportivi internazionali, Turkish Airlines contribuisce a promuovere la Turchia come destinazione di riferimento per il turismo golfistico, combinando strutture di livello mondiale con il ricco patrimonio culturale del Paese e la sua rinomata ospitalità.","post_title":"Turkish Airlines World Golf Cup: appuntamento a Roma e Venezia il 14 e 16 settembre","post_date":"2026-09-08T10:58:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788865120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kerzner International annuncia la possibilità di scoprire e vivere il Sudafrica più autentico unendo cultura, natura e un impatto concreto sui luoghi visitati. L’itinerario proposto, in sette notti unisce un soggiorno al resort ultra-lusso One&Only Cape Town alle esperienze di turismo consapevole proposte da Shamwari sull’Eastern Cape, raggiungibile comodamente da Cape Town in meno di due ore con un volo privato Shamwari Air.\r

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Con la sua posizione strategica sul V&A Waterfront, One&Only Cape Town è il punto di partenza naturale per esplorare la Table Mountain, il Cape Point, le tenute vinicole delle Winelands e le spiagge della costa. Tra alta cucina grazie a ristoranti come Nobu e Rooi, arte e benessere, la città offre una tappa urbana rilassante.\r

\"Volonturismo\"\r

Il ritmo cambia all'arrivo nella Shamwari Private Game Reserve. Estesa su un territorio incontaminato di 25.000 ettari popolato dai Big Five e da una grande varietà di flora e fauna selvatica che contribuisce a creare un ecosistema diversificato, la riserva è punto di riferimento internazionale per i progetti di conservazione.\r

Qui il soggiorno supera l'idea classica del safari: grazie al lavoro della Shamwari Foundation, nata per tutelare la biodiversità e sostenere le comunità locali attraverso progetti concreti, gli ospiti possono toccare con mano le attività di salvaguardia sul campo.\r

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Oltre ai tradizionali game drive e alle uscite a piedi, il soggiorno permette di approfondire il tema del volonturismo attraverso visite, incontri strutturati ma anche programmi di partecipazione attiva in tre centri chiave della riserva: il Wildlife Rehabilitation Centre, il Vulpro Shamwari Experience e il Born Free Big Cats Sanctuary Experience.\r

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Il pacchetto Safari & the City include 4 notti di soggiorno in b&b presso One&Only Cape Town (inclusa 1 notte gratuita), 3 notti di soggiorno presso Shamwari Private Game Reserve, trattamento all-inclusive per pasti e selezioni di bevande presso Shamwari, due uscite giornaliere di safari e attività d'esplorazione nel bush nella riserva, accesso e visite guidate ai progetti della Shamwari Foundation, trasferimenti aeroportuali e accesso alla Signature Lounge dell'aeroporto internazionale di Cape Town, tariffe ridotte dedicate sui voli Shamwari Air.","post_title":"Kerzner International: il Sudafrica autentico con \"Safari & the City\"","post_date":"2026-09-08T10:11:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788862301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv torna a sostenere il Raid dell'Etna, una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate alle auto storiche. Grazie alla partnership, Gnv mette a disposizione dei concorrenti tariffe dedicate per raggiungere Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia, oltre a servizi pensati appositamente per la manifestazione: a bordo delle navi sarà infatti possibile effettuare il check-in e il briefing dell'evento già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell'organizzazione.\r

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Le date e le tappe\r

Il raduno, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre 2026, è riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico e proporrà quest'anno un itinerario di circa 1.000 chilometri in una settimana, tra Sicilia e Calabria, all'insegna della buona cucina, della cultura e della sportività, in una cornice sempre elegante e raffinata.\r

La partenza, prevista la domenica sera dal centro di Palermo, conduce i partecipanti a Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace e poi proseguire verso Taormina, tappa del pranzo, e toccare Catania e Caltagirone, fino alla vetta dell'Etna, raggiunta con pullman fuoristrada. Il percorso si snoda attraverso 61 prove cronometrate, in un'esperienza che unisce sport motoristico, paesaggi ed eccellenza enogastronomica del territorio.\r

Il Raid dell'Etna e Gnv condividono l'obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d'eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.","post_title":"Gnv conferma la partnership con il Raid dell'Etna","post_date":"2026-09-07T14:00:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788789640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In una stagione condizionata da uno scenario geopolitico complesso, non ci sono state grosse sorprese sul fronte delle destinazioni che sono comunque riuscite a produrre buoni numeri in termini di flussi turistici. A cominciare dall'Egitto, che in realtà è una meta che riconferma tutto il suo appeal, sempre e nonostante tutto, presso la clientela tricolore. A confermarlo è Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating di Alpitour World.\r

Egitto motore dell'estate\r

«L'estate 2026 ha confermato innanzitutto il posizionamento come “best in class” dell'Egitto, un dato in continuità con il passato, ma che non era assolutamente scontato considerando i timori, infondati, legati al conflitto nel golfo Persico».\r

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Seghi sottolinea poi la positiva performance dell'Africa: «In termini di crescita devono essere indicati tra i casi di maggior incremento quelli dei paesi dell’East Africa: Tanzania e Kenya su tutti».\r

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Bene anche il mare Italia, «che ha goduto di una fase invernale delle vendite agevolata dai conflitti internazionali».\r

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Una menzione particolare anche per Capo Verde, che ha chiuso la stagione con una crescita a doppia cifra e si appresta ad accogliere la riapertura del Vila do Farol, presente tra le proposte Bravo e Voihotels.","post_title":"Alpitour World, Seghi delinea la mappa delle \"regine d'estate\"","post_date":"2026-09-07T11:50:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788781859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rafforzare la conoscenza dei flussi turistici, intercettare le nuove tendenze della domanda e valorizzare gli aeroporti italiani come punti strategici di comunicazione e promozione del Paese. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra il ministero del turismo e Atri - Associazione travel retail italia.\r

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L’intesa consentirà di sviluppare attività di studio e analisi sui comportamenti dei viaggiatori italiani e internazionali in transito negli aeroporti del Paese, mettendo a sistema competenze istituzionali e conoscenze maturate dagli operatori del travel retail. I dati raccolti e analizzati contribuiranno a migliorare la comprensione dei flussi turistici, supportando strategie di promozione, destagionalizzazione e valorizzazione dei territori. L’accordo prevede inoltre la possibilità di utilizzare i principali strumenti di comunicazione presenti negli aeroporti, come ledwall e piattaforme digitali, per la diffusione di campagne e messaggi istituzionali rivolti ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano negli scali italiani.\r

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«Con questo accordo portiamo la promozione dell'Italia in un luogo simbolo del viaggio: l’aeroporto - ha commentato il ministro Mazzi -. Gli aeroporti non sono semplici punti di transito ma rappresentano spazi di benvenuto e arrivederci per il turista. Mettere a sistema i dati sui flussi dei viaggiatori con la forza comunicativa dei nostri scali significa intercettare in tempo reale cosa cercano i turisti e rispondere con un'offerta sempre più mirata, destagionalizzata e di qualità. È un'alleanza strategica che trasforma ogni terminal in una vetrina e rafforza la competitività della destinazione Italia», dichiara il Ministro del Turismo.\r

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«La firma di questo accordo rappresenta un esempio concreto di collaborazione al servizio della crescita del turismo italiano», dichiara Stefano Gardini, Presidente di Atri. «Gli aeroporti sono oggi molto più che infrastrutture di trasporto: sono luoghi di incontro, informazione e relazione con il viaggiatore. Mettere a disposizione del sistema Paese il patrimonio di dati, competenze e canali di comunicazione sviluppato dagli operatori del travel retail significa contribuire a costruire politiche turistiche sempre più efficaci, favorendo una migliore conoscenza dei mercati e un’esperienza di viaggio di maggiore qualità».\r

","post_title":"Intesa fra il ministero del turismo e Atri. Per lo studio dei viaggiatori negli aeroporti","post_date":"2026-09-07T11:00:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788778856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv inaugura il prossimo 16 settembre a Olbia una nuova campagna di recruiting realizzata in collaborazione con Sviluppo lavoro Italia e i Centri per l’Impiego dei territori coinvolti.\r

Il format di questo primo incontro è totalmente inedito per la Compagnia: per la prima volta, i candidati avranno infatti la possibilità di svolgere il percorso di selezione direttamente a bordo di una nave Gnv, conoscendo da vicino l’ambiente di lavoro, le professionalità che operano a bordo e le opportunità di carriera offerte.\r

\"Lavorare a bordo significa entrare a far parte di una realtà internazionale, dinamica e in continua evoluzione. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai candidati la possibilità di conoscere concretamente il nostro mondo, andando oltre il tradizionale colloquio di selezione e mostrando da vicino i valori, le professionalità e le opportunità che caratterizzano Gnv.\" Ha commentato Andrea Magnabosco, employer branding & talent acquisition manager di Gnv.\r

La prima tappa si terrà mercoledì 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 15:30 a bordo della M/N Rhapsody, ormeggiata presso il porto di Olbia (Isola Bianca) e sarà dedicata alla selezione di personale per le diverse aree operative di bordo. I partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte.\r

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Specialisti\r

Nello specifico, la compagnia è alla ricerca di ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici, piccoli/e di camera, assistenti ufficio, magazzinieri/e, cuochi/e, piccoli/e di cucina, pizzaioli, cambusieri, addetti/e alle vendite.\r

Ai candidati ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, marinai, carpentieri, ottonai, elettricisti, frigoristi, capo operaio, comuni di macchina, operai meccanici, motoristi, ufficiali elettronici è richiesta una comprovata esperienza pregressa a bordo. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di copia del documento d’identità in corso di validità, CV aggiornato, libretto di navigazione, documentazione relativa ai corsi STCW ed eventuali certificazioni richieste per il ruolo.\r

Per partecipare sarà necessario registrarsi al seguente link entro il 13 settembre: Job Fair Cagliari - Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente - Summer Edition 2026\r

È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it","post_title":"Gnv lancia una campagna di recruiting a Olbia. Data: 16 settembre","post_date":"2026-09-04T11:16:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788520569000]}]}}