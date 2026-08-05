Grimaldi Lines, tornano gli sconti (20%) per le manifestazioni autunnali in Sardegna Anche per il 2026 Grimaldi Lines rinnova l’impegno nella valorizzazione della destinazione Sardegna e del suo ricchissimo patrimonio culturale. Grazie alla partnership consolidata con la Camera di commercio di Nuoro e con Aspen, la compagnia di navigazione torna a supportare la manifestazione autunno in Barbagia, confermando il suo ruolo strategico nel promuovere una nuova modalità di turismo, consapevole, esperienziale e distribuita in ogni stagione dell’anno. Per l’occasione Grimaldi Lines propone il 20% di sconto – esclusi diritti fissi, costi Ee Ets e servizi di bordo – per le prenotazioni effettuate tra il 5 agosto e il 15 dicembre 2026, esclusivamente su partenze selezionate tra il 3 settembre e il 15 dicembre 2026: le tratte sono Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com. La compagnia garantisce in ogni stagione dell’anno collegamenti marittimi regolari con i principali porti del Nord e del Sud dell’isola, contribuendo concretamente alla mobilità dei flussi turistici a bordo di navi moderne e accoglienti. A completamento dell’offerta, sulla destinazione Sardegna è attivo anche Grimaldi Lines tour operator, che propone l’esperienza della vacanza mediterranea con viaggio in nave, perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici. Autunno in Barbagia, in programma dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, è un vero e proprio viaggio nel cuore più autentico della Sardegna. Nei fine settimana, i borghi storici della Barbagia aprono le porte delle case, delle antiche corti e dei laboratori artigiani, invitando i visitatori a riscoprire gesti tramandati da generazioni, sapori genuini, costumi e tradizioni che raccontano l’anima dell’isola: il primo appuntamento, nel week end del 5 e 6 settembre, sarà come sempre a Bitti, l’antico borgo di pietra che custodisce le vestigia della civiltà nuragica. Condividi

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Nei comuni coinvolti sono stati attivati tirocini nel settore turistico, che permettono di acquisire nuove competenze con il supporto di un tutor. In alcuni casi, il percorso ha portato anche ad assunzioni a tempo determinato. L'iniziativa prevede inoltre attività di formazione dedicate agli operatori turistici, per rafforzare le competenze sull'accoglienza accessibile e favorire una cultura inclusiva.","post_title":"La Sardegna lancia un'iniziativa per il turismo accessibile e inclusivo","post_date":"2026-08-05T11:43:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785930193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche per il 2026 Grimaldi Lines rinnova l’impegno nella valorizzazione della destinazione Sardegna e del suo ricchissimo patrimonio culturale. Grazie alla partnership consolidata con la Camera di commercio di Nuoro e con Aspen, la compagnia di navigazione torna a supportare la manifestazione autunno in Barbagia, confermando il suo ruolo strategico nel promuovere una nuova modalità di turismo, consapevole, esperienziale e distribuita in ogni stagione dell’anno.\r

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Per l’occasione Grimaldi Lines propone il 20% di sconto - esclusi diritti fissi, costi Ee Ets e servizi di bordo - per le prenotazioni effettuate tra il 5 agosto e il 15 dicembre 2026, esclusivamente su partenze selezionate tra il 3 settembre e il 15 dicembre 2026: le tratte sono Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa.\r

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Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com. La compagnia garantisce in ogni stagione dell’anno collegamenti marittimi regolari con i principali porti del Nord e del Sud dell’isola, contribuendo concretamente alla mobilità dei flussi turistici a bordo di navi moderne e accoglienti.\r

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A completamento dell’offerta, sulla destinazione Sardegna è attivo anche Grimaldi Lines tour operator, che propone l’esperienza della vacanza mediterranea con viaggio in nave, perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici. Autunno in Barbagia, in programma dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, è un vero e proprio viaggio nel cuore più autentico della Sardegna.\r

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Nei fine settimana, i borghi storici della Barbagia aprono le porte delle case, delle antiche corti e dei laboratori artigiani, invitando i visitatori a riscoprire gesti tramandati da generazioni, sapori genuini, costumi e tradizioni che raccontano l’anima dell’isola: il primo appuntamento, nel week end del 5 e 6 settembre, sarà come sempre a Bitti, l’antico borgo di pietra che custodisce le vestigia della civiltà nuragica.","post_title":"Grimaldi Lines, tornano gli sconti (20%) per le manifestazioni autunnali in Sardegna","post_date":"2026-08-05T11:19:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785928749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già presente sulle navi Grimaldi Lines, Seafy evolve oggi in una Digital Experience Platform disponibile sull'intera flotta, trasformando il tradizionale portale wi-fi in un ecosistema digitale integrato che accompagna il passeggero durante l’intera traversata. Grimaldi Lines e Seafy offrono così ai viaggiatori un'esperienza digitale più semplice, affidabile e integrata.\r

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Grazie all'evoluzione della piattaforma, i passeggeri possono collegarsi da qualsiasi device a internet per consultare le informazioni relative al viaggio e altri servizi, attraverso un unico punto di accesso, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate. L'evoluzione tecnologica consente inoltre un miglioramento delle performance, con una maggiore stabilità e velocità della connessione, per un'esperienza digitale più affidabile durante la navigazione.\r

Pacchetto\r

Attraverso il portale Seafy è inoltre possibile scegliere il pacchetto wi-fi più adatto alle proprie esigenze, con tariffe differenziate in base all'utilizzo. Il pagamento può essere effettuato direttamente dallo smartphone in modo semplice e sicuro, attraverso soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Revolut Pay. \"Per Grimaldi Lines innovazione significa mettere la tecnologia al servizio del viaggio.\r

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La digitalizzazione rappresenta un elemento sempre più importante nell'evoluzione dei servizi dedicati ai nostri passeggeri e il completamento di questo progetto conferma il nostro impegno nell'investire in soluzioni capaci di rendere l'esperienza di viaggio più semplice, accessibile e in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa.\" dichiara Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines. \"Nel settore marittimo la customer experience sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione delle compagnie\", afferma Roberto Verni, ceo di Seafy.\r

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\"Con Grimaldi Lines abbiamo sviluppato una Digital Experience Platform capace di creare un punto di contatto continuo tra compagnia e passeggero durante tutto il viaggio. L'obiettivo è mettere a disposizione un'infrastruttura in grado di evolvere nel tempo, supportando nuovi modelli di relazione con il cliente e accompagnando la trasformazione digitale dell'esperienza di bordo.\" Con la Digital Experience Platform disponibile su tutte le 13 navi della flotta, Grimaldi Lines e Seafy pongono le basi per una continua evoluzione dell'esperienza digitale a bordo, attraverso una piattaforma in grado di integrare nel tempo nuove funzionalità e potenzialità.","post_title":"Grimaldi Lines potenzia il wi-fi a bordo con l'evoluzione di Seafy","post_date":"2026-08-03T09:26:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785749177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seafy, già presente sulle navi di Grimaldi Lines, evolve oggi in una digital experience platform disponibile sull'intera flotta, trasformando il tradizionale portale wi-fi in un ecosistema digitale integrato che accompagna il passeggero durante l’intera traversata.\r

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Grimaldi Lines e Seafy offrono così ai viaggiatori un'esperienza digitale più semplice, affidabile e integrata. Grazie all'evoluzione della piattaforma, i passeggeri possono collegarsi da qualsiasi device a internet per consultare le informazioni relative al viaggio e altri servizi, attraverso un unico punto di accesso, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate.\r

Migliora la velocità di connessione\r

L'evoluzione tecnologica consente inoltre un miglioramento delle performance, con una maggiore stabilità e velocità della connessione, per un'esperienza digitale più affidabile durante la navigazione. Attraverso il portale Seafy è inoltre possibile scegliere il pacchetto wi-fi più adatto alle proprie esigenze, con tariffe differenziate in base all'utilizzo. Il pagamento può essere effettuato direttamente dallo smartphone in modo semplice e sicuro, attraverso soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Revolut Pay.\r

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«Per Grimaldi Lines innovazione significa mettere la tecnologia al servizio del viaggio. La digitalizzazione rappresenta un elemento sempre più importante nell'evoluzione dei servizi dedicati ai nostri passeggeri e il completamento di questo progetto conferma il nostro impegno nell'investire in soluzioni capaci di rendere l'esperienza di viaggio più semplice, accessibile e in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa» dichiara Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines.\r

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«Nel settore marittimo, la customer experience sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione delle compagnie - aggiunge Roberto Verni, ceo di Seafy -. Con Grimaldi Lines abbiamo sviluppato una digital experience platform capace di creare un punto di contatto continuo tra compagnia e passeggero durante tutto il viaggio. L'obiettivo è mettere a disposizione un'infrastruttura in grado di evolvere nel tempo, supportando nuovi modelli di relazione con il cliente e accompagnando la trasformazione digitale dell'esperienza di bordo».\r

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Un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro, capace di generare 1.250.000 letti e di dare un assetto strutturato a una quota chiave del turismo di eccellenza in Sardegna. il Gruppo Nicolaus ha siglato un contratto pluriennale con Iti Marina Hotels & Resorts. Nicolaus si è assicurato l'affiliazione di un portafoglio selezionato di cinque strutture d'eccellenza di proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts. L'intesa centralizza l'asset delle cinque strutture sotto un'unica regia strategica pensata per durare nel tempo, dividendole sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club.\r

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Affiliazione\r

L’elemento di svolta dell'operazione risiede proprio nella formula dell’affiliazione, un modello che distanzia nettamente questo accordo dai tradizionali contratti di pura commercializzazione e intermediazione tipici dei tour operator.\r

Il perimetro di hotel e resort sardi al centro dell’accordo è da sempre al centro dell'interesse dei maggiori player del settore, ma la famiglia Loi ha scelto di affidare in continuità lo sviluppo a medio-lungo termine di questi asset strategici al Gruppo Nicolaus, individuando nel suo modello di integrazione le caratteristiche di affidabilità e profittabilità necessarie per un'intesa di questa portata.\r

L'evoluzione del Gruppo Nicolaus, capace di affiancare all'identità storica di operatore quella di una solida hospitality company contemporanea, ha, infatti, trasformato il Gruppo in un soggetto industriale di standing internazionale, in grado di dialogare con grandi proprietà alberghiere, proprio attraverso contratti di affiliazione di brand.\r

L'operazione introduce sul mercato italiano le logiche dei più avanzati campioni globali dell'hôtellerie, basate sulla separazione tra la proprietà immobiliare e la valorizzazione dei marchi. La vera forza strategica sta nell'integrazione verticale della filiera: Nicolaus non si limita ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come grande piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico. \r

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Sistema distributivo\r

Il motore commerciale dell'accordo è rappresentato da un sistema distributivo omnicanale articolato, il cui core è Nicolaus Travel, che permette all’azienda della famiglia Pagliara di controllare direttamente la distribuzione, azzerando i passaggi intermedi e massimizzando i margini. Con questa mossa strategica, il Gruppo Nicolaus garantisce alla propria programmazione un portafoglio di posti letto ambitissimo, valorizzandolo in via esclusiva; per la famiglia Loi il deal si traduce nella certezza di una cospicua redditività pluriennale dei propri asset, che beneficiano dell’ottima reputazione distributiva e solidità economica di Nicolaus.\r

\"La scelta di un grande gruppo patrimoniale come Iti Marina di stringere un'intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l'espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo -dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus - . Questa intesa ci permette non solo di mettere a sistema il patrimonio ricettivo del nostro partner, ma anche di porre le basi per estendere questo modello oltre i confini della Sardegna, contribuendo all'evoluzione di un'ospitalità sempre più integrata, efficiente e orientata alla creazione di valore”.\r

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Collaborazione di lunga data\r

“Le partnership più solide nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni.\r

L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa, che negli anni ha saputo generare opportunità e soddisfazioni per entrambe le realtà. Siamo convinti che questo nuovo traguardo contribuirà non solo a raggiungere risultati significativi, ma a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.” afferma Piero Loi, founder e general manager Iti Marina Hotels & Resorts.","post_title":"Nicolaus e Iti Marina, accordo pluriennale da 100 milioni di euro","post_date":"2026-07-30T15:10:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785424235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air imprime una nuova accelerata agli investimenti in Italia con il lancio di sei nuove rotte da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, che decolleranno dal prossimo dicembre.\r

Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada.\r

Più nel dettaglio, l'operativo prevede: Napoli-Hurghada, tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre; Milano Malpensa-Berlino, un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Cagliari, due voli al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Venezia Marco Polo-Cagliari, un volo al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Roma Fiumicino-Santiago di Compostela, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Tromsø, due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, dal 15 dicembre 2026.\r

Un nuovo Airbus A321neo sarà inoltre posizionato a Milano Malpensa, portando a 12 il numero degli aeromobili basati sullo scalo, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno.\r

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari.\r

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025.\r

A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il volo per Hurghada amplierà il network internazionale verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi.\r

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano infine un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi la low cost ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud.","post_title":"Wizz Air spinge dall'Italia: 6 nuove rotte da Malpensa, Venezia, Roma e Napoli","post_date":"2026-07-30T14:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785420936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maserati ed Egnazia Ospitalità Italiana annunciano una collaborazione che ha l'obiettivo di trasformare il viaggio in un’esperienza a tutto tondo. Icona italiana in movimento dal 1914, Maserati porta in questa collaborazione una tradizione fondata su design, performance, eleganza e piacere del viaggio. Valori che trovano una naturale espressione nel concetto di Grand Tour, da sempre parte dell’identità del marchio. Da qui nasce l’incontro con Egnazia Ospitalità Italiana, la realtà di gestione alberghiera nata dall’esperienza di Borgo Egnazia. Una visione condivisa che guarda all’Italia non come semplice destinazione, ma come insieme di paesaggi, strade, comunità, saperi e modi di vivere, in cui la guida diventa parte integrante del viaggio e l’ospitalità il punto di accesso privilegiato alla scoperta dei luoghi.\r

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La partnership avrà in Borgo Egnazia il suo principale riferimento ma coinvolgerà anche gli altri hotel gestiti da Egnazia Ospitalità Italiana: in Puglia, Ostuni a Mare; in Basilicata, Santavenere a Maratea; nelle Dolomiti, Hotel de Len, Hotel Ancora e Castel Badia; in Costa Smeralda, La Tiara di Cervo.\r

Il programma\r

Il programma prenderà forma attraverso esperienze di guida ed itinerari studiati per ciascuna struttura, pensati per mettere in relazione il carattere dei territori attraversati con le caratteristiche delle vetture Maserati coinvolte. In Puglia, tra Borgo Egnazia e Ostuni a Mare, nella driving experience “Discovering Puglia”, le nuove GranTurismo e GranCabrio saranno protagoniste di un percorso che valorizza il piacere della strada, il paesaggio mediterraneo e la cultura dell’accoglienza.\r

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Attraverso le altre destinazioni del progetto - da Maratea alle Dolomiti, fino alla Sardegna - gli itinerari dell’iniziativa \"Italian Way of Driving by Maserati\" saranno invece affidati a Grecale, il D-Suv del Tridente, scelto per accompagnare esperienze di guida più dinamiche e trasversali.\r

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Completano il programma le esperienze esclusive dedicate ai clienti del gruppo Egnazia presso lo showroom a Modena progettato da Ron Arad, dove poter conoscere Maserati Fuoriserie e la sede del programm Maserati Classiche. Entrambe le location, ubicate in viale Ciro Menotti, offriranno l’opportunità di vivere un percorso immersivo alla scoperta dell'eccellenza artigianale, della personalizzazione e del patrimonio storico del Marchio. Infine, le attivazioni dealer on demand in Puglia e nelle Dolomiti sostenute da una flotta di Grecale, pensate per rafforzare il dialogo con i clienti e i partner locali.\r

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","post_title":"Egnazia Ospitalità Italiana e Maserati insieme per scoprire l'Italia autentica","post_date":"2026-07-30T09:37:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785404258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'interesse dei viaggiatori per la Costa Rossa, tratto costiero del Nord Sardegna compreso tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura. A confermarlo il trend di prenotazioni degli hotel Marinedda 5 stelle e hotel Relax Torreruja 4 stelle superior a Isola Rossa del gruppo alberghiero sardo Delphina Hotels & Resorts. Si registra, in particolare, una domanda crescente da parte di viaggiatori alla ricerca di mete lontane dall’overtourism.\r

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La Costa Rossa sta beneficiando anche dell’importante ritorno d’immagine generato dalle grandi produzioni cinematografiche internazionali. Dopo il remake Disney de “La Sirenetta”, il territorio è stato scelto anche per le riprese di “Star Wars: Starfighter”, il nuovo film della celebre saga cinematografica, in uscita nel 2027.\r

Un nuovo marchio\r

Per raccontare e valorizzare l’identità del territorio è nato il marchio Costa Rossa, espressione del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Ne fanno parte alcune delle spiagge più rappresentative della zona, La Marinedda, Cala Sarraina e la Sspiaggia Longa di Isola Rossa che hanno riconfermato anche nel 2026 la Bandiera Blu. Al centro di questo territorio, il piccolo borgo di pescatori di Isola Rossa affacciato sul golfo dell’Asinara. La torre aragonese, il porticciolo turistico e il lungomare invitano a vivere il paese senza fretta, tra scorci sul mare e tramonti tra i più suggestivi della costa.\r

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A Isola Rossa, l’hotel Marinedda Thalasso & Spa 5 stelle, unico hotel 5 stelle della Costa Rossa, è recentemente entrato a far parte di Serandipians by Traveller Made. La struttura è stata inoltre inserita tra le Best Destination Spas in Europe 2025 dai lettori di Condé Nast Traveller. Specializzato nella talassoterapia, il centro Thalasso & Spa“L’Elicriso” dedica al benessere 2.500 metri quadrati, con piscine di acqua di mare riscaldata a differenti temperature, programmi thalasso e trattamenti della linea Sardinia Signature, che valorizza ingredienti mediterranei provenienti dalla natura dell’isola.\r

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Inserita da The Telegraph nella selezione delle 50 migliori ville in Europa per le vacanze estive, la collezione di 14 ville dell’hotel Relax Torreruja Thalasso & Spa 4 stelle superior combina autonomia abitativa e servizi alberghieri di qualità. Tra le proposte spicca Villa Lentischio, con piscina privata e vista panoramica sul Golfo dell’Asinara. Ispirata alla pianta aromatica tipica della macchia mediterranea, presenta ambienti contemporanei, ampi spazi living, verande coperte e terrazze affacciate sul paesaggio. A disposizione degli ospiti anche il centro thalasso & pa “Venere”, ristoranti panoramici, solarium tra le rocce rosse e l’area fitness all’aperto.","post_title":"Delphina Hotels & Resorts, in Costa Rossa lontani dall'overtourism","post_date":"2026-07-29T12:54:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785329653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scatto in avanti per easyJet con l'apertura, oggi, delle vendite per l'estate 2027: a disposizione dei passeggeri che intendono programmare un viaggio con largo anticipo, ci sono oltre 7,5 milioni di posti su più di 41.000 voli. Il periodo è quello compreso tra il 14 giugno e il 26 settembre 2027.\r

La summer season della compagnia aerea punta i riflettori sulle isole e sulle coste più belle del Mediterraneo: le isole greche, dalle più iconiche Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute.\r

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Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie - Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria - promettono un'estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici.\r

La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura: città come Dubrovnik e Spalato offrono spiagge di ciottoli bianchi, acque limpide e un patrimonio storico unico.\r

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Non manca, naturalmente, la proposta Italia con numerosi collegamenti verso le isole dello stivale e dunque Sardegna, Sicilia, Lampedusa inclusa.\r

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Complessivamente, l'estate 2027 di easyJet offrirà un network di oltre 260 rotte da e per l'Italia.","post_title":"EasyJet apre le vendite dell'estate 2027: 7,5 mln di posti tra giugno e settembre","post_date":"2026-07-28T09:52:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785232352000]}]}}