Gnv apre le vendite per la stagione estiva 2027, introducendo una nuova struttura tariffaria pensata per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri, con un’offerta che combina convenienza e flessibilità. In occasione del lancio, la compagnia propone inoltre una promozione dedicata alle prenotazioni effettuate nelle prime settimane, con uno sconto del 40% e condizioni agevolate per chi sceglie di programmare il proprio viaggio in anticipo. Agli iscritti a myGnv Club è inoltre dedicato un ulteriore sconto del 10%.
La nuova struttura commerciale si articola in tre tipologie di tariffa, SuperPromo, Standard e Flexy, che consentono ai passeggeri di scegliere le condizioni più adatte alle proprie esigenze, in funzione del livello di flessibilità desiderato.
La tariffa SuperPromo, la soluzione più conveniente, è pensata per chi ha già definito i propri programmi di viaggio e desidera accedere al prezzo più basso, senza possibilità di modificare o cancellare la prenotazione. La tariffa Standard rappresenta una soluzione intermedia, che combina convenienza e flessibilità, con un rimborso del 50% in caso di cancellazione fino a 14 giorni prima della partenza e la possibilità di modificare la prenotazione, pagando una commissione ed eventuali differenze tariffarie. La tariffa Flexy, infine, offre il massimo della flessibilità, con cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza e modifiche senza costi aggiuntivi, fatta salva l’eventuale differenza di prezzo.
Per accompagnare l’apertura delle vendite, dal 12 al 27 ottobre la tariffa Flexy sarà proposta allo stesso prezzo della Standard, consentendo così ai passeggeri di usufruire delle condizioni di massima flessibilità, inclusa la cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza, senza alcun sovrapprezzo. Alla promozione con sconto del 40% sulle prenotazioni si affianca la possibilità di usufruire della prevendita con un acconto pari al 10% e il saldo entro 30 giorni dalla partenza.