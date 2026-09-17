Gattinoni: settembre mese ideale per il “Back to travel” Gattinoni Travel invita a riconsiderare il mese di settembre come punto di partenza per nuovi viaggi. Back to travel ha l’obiettivo di invogliare i viaggiatori a concedersi un city break, un long weekend d’autunno, o magari un ponte, fino alle partenze di Natale e Capodanno e ai tour verso mete più lontane. Fra le altre, quattro idee portano alla scoperta di Tenerife, Parigi, Egitto e Cina. Qualche idea A Tenerife ad esempio, è possibile allungare l’estate grazie al clima ideale scegliendo un viaggio di 5 notti che lascia spazio alla libertà di alternare il relax sulla costa alle escursioni alla scoperta dell’isola. Il noleggio auto incluso permette di muoversi in autonomia, mentre per cambiare ritmo è previsto un tour guidato del Teide in buggy di tre ore, tra i paesaggi vulcanici dell’isola. A dicembre, a Parigi le giornate si accorciano, i viali si illuminano e decorazioni, vetrine e mercatini iniziano a scandire l’attesa delle feste. Il ponte dell’Immacolata diventa così l’occasione per concedersi qualche giorno in città, alternando i suoi luoghi più riconoscibili a momenti da vivere senza fretta. Allungando il raggio d’azione all’Egitto, si può optare per un Capodanno che cambia coordinate e segue il corso del Nilo, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia egizia. Si parte il 26 dicembre per un itinerario di 7 notti. Infine, spazio al lungo raggio con la Cina. Dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dall’Esercito di Terracotta di Xi’an al centro ricerca dei panda giganti di Chengdu, fino a Shanghai: la Cina si scopre attraverso un itinerario che cambia scenario tappa dopo tappa. Il 9 ottobre parte il Tour Explore, undici notti per avvicinarsi a un Paese in cui testimonianze della storia, grandi città e vita quotidiana convivono lungo lo stesso viaggio. Condividi

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«Nel ticketing aereo avere accesso a più tariffe non basta – spiega Guido Deiana, chief commercial and marketing officer Infotech - Il vero vantaggio competitivo nasce dalla capacità di mettere insieme le proprie fonti di prodotto, individuare rapidamente le condizioni migliori, distribuirle alla propria rete e mantenere il controllo dell’intero processo. Esigenze che possono diventare opportunità anche per una singola agenzia Iata».\r

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Un’agenzia può infatti utilizzare il proprio GDS, affiancarlo alle tariffe NDC, agli aggregatori, ai collegamenti diretti con le compagnie e alle altre fonti prodotto già disponibili, confrontandole attraverso un unico ambiente operativo. L’obiettivo non è sostituire gli accordi dell’agenzia, ma consentirle di valorizzarli meglio.\r

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Il passaggio più interessante è però quello dalla semplice biglietteria alla costruzione di una rete.\r

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Per le agenzie Iata tradizionali significa poter sviluppare una rete fino a 10 sub-agenzie o clienti aziendali; per le realtà specializzate nel mercato etnico, caratterizzate da dinamiche e volumi specifici, lo stesso modello può essere adattato alle esigenze di una distribuzione più articolata.\r

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L’organizzazione interna è agevolata. Un’interfaccia intuitiva e processi guidati consentono infatti di affidare parte dell’operatività anche a personale meno esperto e quindi meno costoso, riservando le competenze specialistiche alle attività dove producono maggiore valore. Il risultato comprende più fonti gestite da un solo ambiente, maggiore autonomia della rete, meno passaggi manuali e telefonici, più controllo sulla produzione e una struttura operativa che può crescere senza aumentare proporzionalmente complessità e costi.","post_title":"Skytool di Infotech, nuova opportunità per le adv sul fronte del ticketing aereo","post_date":"2026-09-17T14:02:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789653728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante l’Arabian Travel Market di Dubai, Cisalpina Tours International ha firmato unprotocollo d'intesa con Emirates Airline. Parte di Msc group, Cti porta in questo ambito oltre 50 anni di esperienza e un accesso diretto alle competenze del settore marittimo, gestendo i flussi degli equipaggi delle navi da crociera e la logistica marittima, insieme alle attività di corporate travel e dell’organizzazione di eventi e congressi.\r

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[caption id=\"attachment_522105\" align=\"alignleft\" width=\"322\"] Matthew Scott di Emirates con Filippo Galbiati di gruppo Bluvacanze e Cti[/caption]\r

Sulla base di anni di collaborazione, l’accordo posiziona Emirates come partner aereo preferenziale per i servizi di viaggio e mobilità degli equipaggi marittimi e definisce un quadro attraverso il quale le due società potranno sviluppare opportunità commerciali congiunte lungo il network Emirates. \r

Entrambe le parti esploreranno modalità per combinare le rispettive competenze nelle soluzioni di viaggio per gli equipaggi e condividere informazioni di mercato sui flussi di viaggio degli equipaggi, sugli sviluppi dei porti e sulle più ampie tendenze del settore, a supporto della pianificazione congiunta.\r

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Conoscenza delle dinamiche\r

«Il settore richiede una conoscenza specifica delle dinamiche operative degli equipaggi e una capacità di gestione diversa da quella del corporate travel tradizionale - ha dichiarato Domenico Pellegrino ceo di Bluvacanze e di Cisalpina. La partnership con Emirates rafforza la specializzazione di CTI in questo segmento e ci consente di lavorare insieme su una scala realmente globale, mettendo a fattor comune le nostre competenze, i nostri network e la conoscenza dei flussi di viaggio operativi dei seafarers».\r

Il marine crew travel rappresenta un segmento significativo della mobilità internazionale. In questo settore, il viaggio non è semplicemente una componente di una trasferta di lavoro: la puntualità e la capacità di rispondere rapidamente a variazioni degli orari, cancellazioni o modifiche delle rotazioni possono avere un impatto diretto sulla continuità delle operazioni marittime.\r

È in questo contesto che Cti si è posizionata come tmc specializzata nella gestione internazionale dei viaggi dei seafarers, mettendo insieme competenze di travel management, conoscenza delle dinamiche dell’industria marittima e la prossimità industriale derivante dalla sua appartenenza a Msc group.\r

«Il marine crew travel continua a essere un segmento complesso, che richiede flessibilità e agilità - ha commentato Matthew Scott, senior vice president, network passenger sales development di Emirates, ha dichiarato: . L’expertise marittima di Cisalpina, combinata con il nostro network di quasi 140 destinazioni, ci offre una solida piattaforma per ampliare ulteriormente la nostra partnership con Cisalpina e sviluppare insieme la mobilità degli equipaggi marittimi. Vediamo un potenziale di crescita congiunta per questo segmento e siamo lieti di lavorare con CTI per ampliare ulteriormente la nostra proposta in risposta alle esigenze del marine crew travel».","post_title":"Cti firma un memorandum d'intesa con Emirates per il business degli equipaggi marittimi","post_date":"2026-09-17T14:01:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789653702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo per Sommet Education Foundation e Les Roches, che hanno festeggiato i sette vincitori della Un Tourism Social Innovation Challenge, che premia una nuova generazione di talenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per orientare il turismo verso un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali.\r

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Lanciata nel settembre 2025, l’iniziativa ha registrato 866 candidature provenienti da 109 Paesi. Quasi la metà delle candidature è arrivata dall’Africa, a testimonianza della vivacità dell’ecosistema imprenditoriale del continente e del ruolo sempre più importante degli innovatori africani nel plasmare il futuro del turismo globale.\r

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I sette vincitori sono stati selezionati in tre categorie: Community-based Tourism, Green Projects e Accessibility and Inclusivity.\r

I vincitori\r

Nella prima categoria sono emersi Lore (Cina) , che utilizza l’intelligenza artificiale per preservare le conoscenze indigene e mettere in relazione i viaggiatori con le comunità locali attraverso esperienze di forte coinvolgimento culturale; Local Narratives (India), che pone in contatto viaggiatori e studenti con le comunità rurali attraverso esperienze immersive; Ecodigital (Tanzania) , realtà che combina l’innovazione digitale con le conoscenze delle comunità locali per sostenere il ripristino degli ecosistemi, la resilienza climatica e un turismo sostenibile.\r

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Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline.\r

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Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei.\r

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«È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation.\r

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In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto.\r

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Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee».\r

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Nel 2027-28 Msc Euribia farà rotta verso le isole Canarie e Madeira, proponendo crociere di sette notti alla scoperta di sei destinazioni. L’itinerario porterà nella regione una delle navi più recenti della flotta Msc, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di esplorare alcune delle mete più suggestive dell’Atlantico.\r

La stagione 2027-28 sarà la quarta consecutiva di Msc Crociere nella regione. La programmazione riflette la crescente popolarità delle crociere invernali alle isole Canarie, dove il clima mite, la varietà delle destinazioni e le numerose opzioni di imbarco rendono l’itinerario attrattivo per gli ospiti provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo.\r

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Le Canarie rappresentano una componente importante della nostra offerta invernale e una destinazione particolarmente apprezzata dai nostri ospiti. La scelta di posizionare Msc Euribia nella regione per la stagione invernale 2027-28 conferma il nostro impegno verso questa destinazione e il continuo sviluppo di un programma che ha riscosso grande successo. L’arrivo di una delle navi più recenti della nostra flotta ci permetterà di aumentare la capacità e, al tempo stesso, di ampliare la proposta di esperienze a disposizione dei nostri ospiti, offrendo loro l’opportunità di scoprire le peculiarità delle isole Canarie e di Madeira».\r

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Le crociere\r

Msc Euribia offrirà crociere di sette notti alle Canarie e a Madeira, con quattro porti di imbarco tra cui gli ospiti potranno scegliere. L’itinerario permetterà di scoprire Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, il porto di Funchal a Madeira, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma, oltre a prevedere una giornata di navigazione durante la quale sarà possibile godere dell’ampia offerta di servizi e attività della nave. Gli ospiti potranno imbarcarsi da Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Arrecife o Santa Cruz de La Palma.\r

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Nell’ambito della programmazione invernale 2027-28, Msc Fantasia opererà l’itinerario di sette notti nel Mediterraneo occidentale oggi proposto da Msc Euribia, con partenza da Barcellona e scali a Marsiglia, Genova, Napoli, Palermo e La Goulette. L’itinerario prevede inoltre una giornata di navigazione e la possibilità di imbarcarsi in diversi porti lungo il percorso.\r

Le vendite delle crociere invernali 2027-28 di Msc Euribia alle isole Canarie e a Madeira, così come delle crociere nel Mediterraneo occidentale di Msc Fantasia, apriranno il 28 settembre.","post_title":"Msc Euribia: nel 2027-28 rotta su Canarie e Madeira","post_date":"2026-09-17T12:08:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789646938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel invita a riconsiderare il mese di settembre come punto di partenza per nuovi viaggi. Back to travel ha l'obiettivo di invogliare i viaggiatori a concedersi un city break, un long weekend d’autunno, o magari un ponte, fino alle partenze di Natale e Capodanno e ai tour verso mete più lontane.\r

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Fra le altre, quattro idee portano alla scoperta di Tenerife, Parigi, Egitto e Cina.\r

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Qualche idea\r

A Tenerife ad esempio, è possibile allungare l'estate grazie al clima ideale scegliendo un viaggio di 5 notti che lascia spazio alla libertà di alternare il relax sulla costa alle escursioni alla scoperta dell’isola. Il noleggio auto incluso permette di muoversi in autonomia, mentre per cambiare ritmo è previsto un tour guidato del Teide in buggy di tre ore, tra i paesaggi vulcanici dell’isola.\r

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A dicembre, a Parigi le giornate si accorciano, i viali si illuminano e decorazioni, vetrine e mercatini iniziano a scandire l’attesa delle feste. Il ponte dell’Immacolata diventa così l’occasione per concedersi qualche giorno in città, alternando i suoi luoghi più riconoscibili a momenti da vivere senza fretta.\r

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Allungando il raggio d'azione all'Egitto, si può optare per un Capodanno che cambia coordinate e segue il corso del Nilo, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia egizia. Si parte il 26 dicembre per un itinerario di 7 notti.\r

Infine, spazio al lungo raggio con la Cina. Dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dall’Esercito di Terracotta di Xi’an al centro ricerca dei panda giganti di Chengdu, fino a Shanghai: la Cina si scopre attraverso un itinerario che cambia scenario tappa dopo tappa. Il 9 ottobre parte il Tour Explore, undici notti per avvicinarsi a un Paese in cui testimonianze della storia, grandi città e vita quotidiana convivono lungo lo stesso viaggio.\r

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","post_title":"Gattinoni: settembre mese ideale per il \"Back to travel\"","post_date":"2026-09-17T11:58:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789646320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ihg Hotels & Resorts porta il suo marchio di lusso Regent nella Polinesia francese, trasformando l'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa in Regent Bora Bora dopo un'ampia ristrutturazione.\r

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Come riporta Travelmole, il resort composto da 84 ville ha chiuso il 1° giugno 2026 e la sua riapertura è prevista per la fine del 2027, come prima struttura di Regent nella Polinesia francese. Questa operazione rafforza la posizione di Ihg in una delle destinazioni di lusso più affermate del Pacifico meridionale, offrendo al marchio Regent un altro resort insulare di alto profilo. La struttura si trova su un motu privato sul lato orientale della laguna di Bora Bora e manterrà la sua esclusiva tipologia di alloggi sull'acqua.\r

Il resort\r

Il resort rinnovato offrirà accesso diretto alla laguna e viste sul monte Otemanu e sull'oceano Pacifico. La riprogettazione si concentrerà su un lusso moderno di alto livello, un servizio personalizzato, una ristorazione di qualità ed esperienze legate alla cultura polinesiana e all'ambiente circostante. La conversione viene effettuata in collaborazione con Pacific Beachcomber, partner storico di Ihg.\r

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«Bora Bora è una delle destinazioni di lusso più straordinarie al mondo, il che la rende la sede ideale per Regent» ha affermato Rajit Sukumaran, vicepresidente senior e amministratore delegato di Ihg per l'Asia orientale e il Pacifico. \r

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Per Regent, il resort introdurrà diversi concetti distintivi del marchio, tra cui i Personal Havens, spazi privati ​​pensati per il relax; i Regent Experience Agents, che offrono agli ospiti un referente dedicato per tutta la durata del soggiorno; e \"With Compliments\", che include una selezione di servizi aggiuntivi nell'esperienza del cliente.\r

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Richard Bailey, fondatore e presidente di Pacific Beachcomber, ha aggiunto che l'approccio sobrio e personalizzato di Regent si adatta perfettamente a ciò che Bora Bora richiede da un resort di lusso. La sostenibilità rimarrà un elemento fondamentale nel posizionamento della struttura. Il resort è stato il primo hotel al mondo a utilizzare l'aria condizionata ad acqua di mare, prelevando l'acqua naturalmente fredda delle profondità dell'oceano Pacifico per raffreddare gli ambienti. Secondo Ihg, il sistema ha ridotto di circa il 90% il consumo di energia elettrica necessario per il condizionamento e la refrigerazione. \r

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","post_title":"Regent in Polinesia francese con il Regent Bora Bora","post_date":"2026-09-17T10:10:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789639847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522057\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Riccardo Fantoni e Diego Stacciuoli[/caption]\r

Black Nights al via: Costa Crociere ha messo in pista il ciclo di 22 appuntamenti locali per raggiungere oltre 2.200 agenti di viaggio. Il roadshow ha l'obiettivo di incontrare la distribuzione, raccontare le principali novità della proposta Costa e sostenere la nuova stagione commerciale.\r

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le agenzie di viaggio in una fase decisiva dell’anno, offrendo strumenti, contenuti e argomenti commerciali concreti per dare ulteriore impulso alla chiusura del 2026, stimolare lo sviluppo dell’early booking e aprire con forza la programmazione 2027.\r

Al centro degli incontri ci saranno la Winter Super Promo, attiva fino al 3 novembre, l’evoluzione della piattaforma Sea&Land e i nuovi concept degli itinerari.\r

«Le Black Night non sono semplicemente un calendario di eventi, ma il primo passo di un piano di attività strategiche che accompagnerà i nostri partner della distribuzione lungo tutto il 2027 - dichiara Diego Stacciuoli, head of trade marketing Italia -. Vogliamo essere al fianco delle agenzie di viaggio con iniziative concrete, capaci di trasferire valore, rafforzare la conoscenza del prodotto e creare nuove opportunità commerciali. Il trade è per Costa un alleato fondamentale: per questo continuiamo a investire in formazione, contenuti, servizi e strumenti pensati per supportare il lavoro quotidiano degli adv».\r

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Il roadshow\r

Grazie a un investimento importante della compagnia, il roadshow toccherà lo Stivale e le isole, creando occasioni di confronto diretto tra la forza vendita Costa e le agenzie del territorio. Gli appuntamenti saranno dedicati a condividere le leve commerciali della nuova campagna, approfondire le novità di prodotto e mettere in evidenza il valore della crociera Costa sia per il cliente finale sia per l’agente di viaggio.\r

«Gli eventi post-estate rappresentano da sempre un momento molto atteso dai nostri partner e particolarmente importante per noi – aggiunge Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. Quest’anno, con le Black Night, abbiamo scelto di ripartire subito con una presenza forte e capillare sul territorio, perché crediamo che la relazione con le agenzie di viaggio sia oggi, più che mai, un fattore determinante. I 22 eventi sono un investimento significativo e offriranno a tutto il team commerciale l’opportunità di condividere le numerose novità, ascoltare le esigenze del mercato e fornire strumenti utili per affrontare al meglio l’ultima parte dell’anno e accelerare sul 2027».\r

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","post_title":"Costa Crociere incontra le adv di tutta Italia: al via le Black Nights","post_date":"2026-09-17T09:48:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789638534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo essere entrata in Chapter 11 lo scorso 14 settembre, airBaltic ha ottenuto dal tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York l’autorizzazione a utilizzare immediatamente 140 milioni di euro di un finanziamento complessivo di 350 milioni di euro.\r

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La compagnia lettone assicura che i voli, le prenotazioni, i rimborsi e il pagamento degli stipendi dei dipendenti proseguono normalmente, mentre avvia una profonda ristrutturazione finanziaria che dovrebbe concludersi intorno a giugno 2027.\r

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Questo finanziamento, denominato Dip (debtor-in-possession), è concepito per fornire la liquidità necessaria a un’impresa che prosegue la propria attività mentre negozia la ristrutturazione del proprio indebitamento. In un Chapter 11, la società mantiene generalmente il controllo delle proprie attività e della propria gestione, ma sotto la supervisione della giurisdizione statunitense e con obblighi più stringenti nei confronti dei propri creditori.\r

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La linea di finanziamento da 350 milioni di euro è stata organizzata da Strategic Value Partners. Tra i finanziatori dell’operazione figurano Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management e Strategic Value Partners. Secondo le informazioni pubblicate dalla stampa lettone, questo debito di ristrutturazione sarebbe remunerato a un tasso pari a Sofr +8%, ovvero circa il 12% alle condizioni attuali. Un costo elevato, che riflette il rischio associato a un finanziamento concesso nel contesto di una procedura concorsuale, ma che offre alla compagnia il tempo e la liquidità necessari per proseguire le proprie attività.\r

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L’amministratore delegato di airBaltic, Erno Hildén, ha definito la decisione del tribunale «un primo passo importante nella nostra riorganizzazione finanziaria». «L’approvazione del nostro finanziamento Dip apporta ulteriore stabilità finanziaria mentre lavoriamo per costruire un’airBaltic più forte e sostenibile», ha dichiarato. «Per i nostri passeggeri, i nostri dipendenti e i nostri partner, la nostra priorità non cambia: continuiamo a volare e a servire i nostri clienti normalmente.»\r

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","post_title":"AirBaltic in Chapter 11: sì all'utilizzo immediato di 140 mln di euro di finanziamento","post_date":"2026-09-17T09:44:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789638269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Dubai guarda alla seconda parte del 2026 con una domanda in ripresa e una strategia che punta sempre più sulla capacità di leggere i singoli mercati. Nei primi otto mesi dell’anno la destinazione ha accolto 6,97 milioni di visitatori internazionali, di cui circa 869 mila nel solo agosto, il dato mensile più alto da febbraio. Sul fronte alberghiero, da gennaio ad agosto sono state registrate 21,61 milioni di room nights occupate, mentre l’occupazione ad agosto ha raggiunto il 66%.\r

A raccontare numeri e strategie è stata Hoor Al Khaja, senior vice president international operations di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dctcm), intervenuta all’Arabian Travel Market 2026.\r

Uno degli elementi sottolineati da Al Khaja è la diversificazione della domanda. Dubai continua infatti a lavorare su oltre 80 mercati internazionali, sostenuta dalla connettività di Emirates e degli altri vettori. Nei primi otto mesi l’Europa occidentale rappresenta il 20% degli arrivi internazionali, confermandosi il principale bacino regionale.\r

«Abbiamo sempre avuto un approccio diversificato ai mercati», ha spiegato Al Khaja, sottolineando come rispetto al 2025 il market mix sia rimasto sostanzialmente stabile, senza spostamenti significativi della domanda da un mercato all’altro.\r

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Italia, avanti con il trade\r

In questo quadro, l’Italia resta uno dei mercati sui quali Dubai continua a investire. «L’Italia è uno dei mercati nei quali siamo molto attivi», ha sottolineato Al Khaja, citando il lavoro con la distribuzione e il programma sviluppato insieme a Emirates per coinvolgere e premiare gli agenti che vendono Dubai.\r

La strategia cambia in funzione dei singoli mercati. «Non abbiamo una strategia uguale per tutti», ha spiegato. Le attività vengono calibrate sulla situazione dei diversi Paesi, sulla connettività e sulle condizioni che determinano il momento più opportuno per tornare a promuovere pienamente la destinazione.\r

Il lavoro comprende workshop, roadshow, eventi e campagne, riattivati progressivamente nei diversi mercati.\r

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La connettività resta decisiva\r

In questo scenario l’aviazione continua a rappresentare un elemento centrale. Il 97% della rete globale di Emirates è tornato operativo, con 138 destinazioni in 72 Paesi e oltre 1.600 voli settimanali.\r

Per Dubai, la rete aerea consente di mantenere attivi numerosi mercati contemporaneamente. Al Khaja ha inoltre sottolineato come l’allentamento degli avvisi di viaggio in diversi mercati stia contribuendo alla progressiva ripresa.\r

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Non solo numeri\r

La strategia di lungo periodo guarda alla città nel suo complesso. L’obiettivo, ha spiegato Al Khaja, è fare di Dubai una delle migliori città al mondo non soltanto da visitare, ma anche in cui vivere, investire e lavorare.\r

È questa la cornice nella quale si inseriscono gli investimenti in infrastrutture, accessibilità, sostenibilità e qualità dell’esperienza. Il viaggiatore di oggi, secondo Al Khaja, è infatti più informato e selettivo e valuta una destinazione sulla base di elementi che vanno oltre prezzo, budget e posizione.\r

Dubai continua quindi a lavorare sull’evoluzione dell’offerta, puntando su segmenti differenti, dal leisure al luxury, dallo sport agli stopover, fino ai comparti emergenti del wellness e della longevity.\r

Lo stopover, in particolare, rappresenta una componente importante: può ridurre la durata media del soggiorno, ma consente di intercettare viaggiatori internazionali che scelgono Dubai anche come tappa del proprio itinerario.\r

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Mice, il quarto trimestre si annuncia intenso\r

Anche il business travel e il Mice continuano a rappresentare una componente importante della domanda.\r

Al Khaja ha spiegato che alcuni eventi fortemente legati alla presenza internazionale sono stati rinviati, ma non cancellati. In alcuni casi gli appuntamenti sono stati semplicemente spostati più avanti nel calendario o al 2027.\r

Il quarto trimestre si presenta quindi con un calendario particolarmente intenso, che affianca agli appuntamenti business anche quelli leisure e sportivi.\r

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I residenti diventano ambasciatori\r

Tra le iniziative raccontate da Al Khaja c’è A Dubai Invite, il programma che ha coinvolto direttamente i residenti, invitandoli a portare in città amici e familiari dall’estero.\r

L’iniziativa ha raccolto oltre 90 mila candidature. Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere direttamente i residenti nella promozione della destinazione, facendo leva sul segmento dei viaggi per visitare amici e familiari.\r

Dubai ospita persone provenienti da oltre 200 nazionalità, una dimensione multiculturale che, secondo Al Khaja, rappresenta una delle caratteristiche distintive della città.\r

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Una strategia costruita sui singoli mercati\r

È questo uno degli elementi centrali dell’intervento di Al Khaja: Dubai non applica una formula unica alla propria promozione internazionale, ma adatta tempi e strumenti alle caratteristiche dei singoli mercati.\r

Un approccio che assume particolare rilevanza anche alla luce dell’attuale contesto internazionale. Al Khaja ha spiegato che i team di Dubai monitorano le condizioni dei singoli mercati e decidono quando tornare a investire nelle attività promozionali sulla base di elementi concreti, dalla disponibilità dei voli agli eventuali avvisi di viaggio e alla propensione delle persone a viaggiare.\r

«Non andiamo a promuovere Dubai in un mercato dove non ci sono voli o dove esiste ancora un travel advisory e le persone sono preoccupate», ha spiegato la manager. L’obiettivo è quindi riattivare progressivamente le attività quando le condizioni dei singoli mercati lo consentono, senza applicare lo stesso calendario a tutti.\r

Questo si traduce in workshop, roadshow, eventi e campagne, già ripartiti in diversi Paesi.\r

Per l’Italia il quadro è quindi quello di un mercato nel quale le attività sono già ripartite e il lavoro con la distribuzione prosegue, all’interno di una strategia che punta a mantenere diversificata la domanda e a intercettare segmenti e occasioni di viaggio differenti.\r

I 6,97 milioni di visitatori dei primi otto mesi raccontano una fase di ripresa della domanda. Dietro il dato ci sono il progressivo ripristino della connettività, un’offerta che continua a evolversi e un lavoro sempre più calibrato sulle caratteristiche dei singoli mercati.\r

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(Quirino Falessi)\r

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