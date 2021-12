Futura Vacanza: con il salentino Barone di Mare salgono a tre le new entry italiane del 2022

Terza new entry per il catalogo Italia di Futura Vacanze. Alle novità Futura Club Eleamare di Ascea Marina, nel parco nazionale del Cilento e La Praya di Pizzo Calabro, si aggiunge infatti un’ulteriore struttura Club: il Barone di Mare di Torre dell’Orso. Ristrutturato nel 2017, il resort conta 170 unità abitative e permette di vivere una varietà di esperienze, grazie alla presenza di un grande anfiteatro, nonché di campi da tennis, campi da calcetto e calciotto, campo da bocce e area beach volley. L’area pool con la zona bambini è poi ideale per le famiglie. L’offerta benessere si compone di un centro wellness dotato di piscina e area trattamenti. La sala conferenze da 100 persone lo rende inoltre adatto per gruppi e incentive. Oltre che per i soggiorni balneari, il Futura Club Barone di Mare può diventare infine punto di partenza per esplorare il Salento, vista la vicinanza con le città di Otranto e a Lecce.

“Siamo davvero molto contenti di poter annunciare questa new entry che va a potenziare una regione chiave per la programmazione estiva quale la Puglia – commenta il direttore commerciale del to, Belinda Coccia -. Valore aggiunto di questa new entry, oltre che la sua posizione straordinaria, è la qualità dell’esperienza che permette di vivere grazie anche al pregio di spazi e dotazioni che la mettono in evidenza sul mercato, facendole raccogliere il favore della distribuzione e dei clienti. Questo nuovo Club è la dimostrazione che il nostro lavoro di crescita continua”.