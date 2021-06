El Mundo pronta alla ripartenza: focus su Expo Dubai ma non solo

E’ stata la prima dmc a organizzare un fam trip a Dubai lo scorso dicembre. Ora si prepara alla ripartenza con una serie di proposte nuove, pensate soprattutto per l’Expo ma senza trascurare le altre destinazioni trattate dall’operatore con base proprio nella città che ospiterà la prossima Esposizione universale. “Torneremo presto a viaggiare come prima”, si dice infatti convinto Kamal Esawy, general manager di El Mundo. La sua dmc è attiva sul mercato agenziale tricolore dal 2016 e offre assistenza concierge h24 in lingua italiana per tutto il periodo di permanenza a destinazione dei viaggiatori. Oltre alla sede di Dubai, la dmc ha anche filiali in Oman, Giordania, Israele e Mauritius.

Quanti agenti avete coinvolto nei vostri fam trip degli ultimi mesi?

Più di un’ottantina. E non solo negli Emirati. Siamo stati infatti anche i primi a organizzare educational sulla Giordania. Il tutto naturalmente rispettando rigorosamente le limitazioni, i regolamenti e i protocolli di sicurezza pertinenti alle varie destinazioni.

A proposito, qual è la situazione al momento da questo punto di visto?

Gli Emirati Arabi hanno iniziato poco tempo fa a lanciare i voli Covid-tested, che consentono adesso ai passeggeri in viaggio per l’Italia di evitare l’obbligo di quarantena grazie a un tampone antigenico effettuato prima dell’imbarco. La Giordania sta invece dando proprio ora il benvenuto ai turisti senza alcun periodo di isolamento; tolto anche l’obbligo del tampone in partenza verso la il Paese per chi è già stato vaccinato. In Israele, infine, già dal prossimo mese di luglio si prevede di dare il benvenuto al turismo da tutto il mondo, senza particolari restrizioni. In generale prevediamo quindi una riapertura graduale delle mete dove operiamo a partire da fine estate, destinata a rafforzarsi soprattutto da ottobre in poi.

Come vi state preparando per Expo?

Abbiamo parecchie novità. A cominciare dal fatto che siamo diventati uno dei distributori autorizzati dei biglietti per quello che è sicuramente l’evento più importante di quest’anno, in programma dal prossimo 1° ottobre al 31 marzo 2021.

E pensate di coinvolgere anche le adv italiane?

Certo. Proprio in questo periodo stiamo scegliendo i nostri partner, che diventeranno rivenditori ufficiali Expo Dubai. Ma non solo: abbiamo anche creato un reparto dedicato al nostro interno, in cui opera un team specializzato e pronto a rispondere a tutte le richieste riguardanti la manifestazione. Inoltre abbiamo stretto delle joint venture ad hoc, che ci daranno la possibilità di vendere i pacchetti completi (volo più hotel) alle agenzie e non più solo i servizi a terra come facevamo fino a poco tempo fa.

Che cosa state preparando a questo riguardo?

Abbiamo stilato diverse proposte Expo adatte a qualsiasi tasca, a livello sia di individuali, sia di gruppi. Il tutto avendo ben presenti le caratteristiche del mercato italiano e le sue esigenze: scegliendo quindi le strutture in grado di garantire al contempo una certa comodità e un ottimo rapporto qualità prezzo.