Costa Crociere torna a Sanremo con la crociera della musica a bordo di Costa Toscana Costa Crociere ancora una volta a Sanremo con la sua iconica Crociera della Musica. In occasione del Festival, la compagnia offrirà la possibilità di vivere l’evento musicale più atteso dell’anno da una prospettiva davvero unica: a bordo di Costa Toscana. L’ammiraglia della flotta sarà protagonista con due mini-crociere dedicate a un pubblico adulto e con disponibilità limitata. L’itinerario dal 17 al 21 febbraio è ancora disponibile ed è l’ideale per chi vuole immergersi nelle giornate del Festival, vivendo anche le serate finali e i momenti più attesi. Da cinque anni Costa porta il proprio modo distintivo di interpretare l’intrattenimento nel cuore della città, trasformando la nave in una destinazione esclusiva, dove musica, spettacolo e atmosfera si fondono in un’esperienza immersiva. A bordo, gli ospiti potranno vivere l’energia di Sanremo da un punto di vista privilegiato, tra il mare e la città, in un contesto che solo Costa è in grado di offrire. Chi segue la Crociera della Musica fin dall’inizio sa che ogni edizione riserva momenti memorabili. Anche questa volta non mancheranno grandi appuntamenti, insieme a novità e sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi. Oltre alle attività a bordo, gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di scoprire la città e il suo territorio, completando così un’esperienza che unisce il fascino del mare alle eccellenze della destinazione. Condividi

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(Enzo Scudieri) [post_title] => Milano, il Ramada Plaza diventa un dual brand: arrivano Crowne Plaza e Staybridge Suites [post_date] => 2026-10-07T09:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1791367135000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa crociere torna sanremo la crociera della musica bordo costa toscana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2942,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere ancora una volta a Sanremo con la sua iconica Crociera della Musica. In occasione del Festival, la compagnia offrirà la possibilità di vivere l'evento musicale più atteso dell'anno da una prospettiva davvero unica: a bordo di Costa Toscana.\r

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L'ammiraglia della flotta sarà protagonista con due mini-crociere dedicate a un pubblico adulto e con disponibilità limitata. L’itinerario dal 17 al 21 febbraio è ancora disponibile ed è l'ideale per chi vuole immergersi nelle giornate del Festival, vivendo anche le serate finali e i momenti più attesi.\r

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Da cinque anni Costa porta il proprio modo distintivo di interpretare l'intrattenimento nel cuore della città, trasformando la nave in una destinazione esclusiva, dove musica, spettacolo e atmosfera si fondono in un'esperienza immersiva. A bordo, gli ospiti potranno vivere l'energia di Sanremo da un punto di vista privilegiato, tra il mare e la città, in un contesto che solo Costa è in grado di offrire.\r

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Chi segue la Crociera della Musica fin dall'inizio sa che ogni edizione riserva momenti memorabili. Anche questa volta non mancheranno grandi appuntamenti, insieme a novità e sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.\r

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Oltre alle attività a bordo, gli ospiti avranno inoltre l'opportunità di scoprire la città e il suo territorio, completando così un’esperienza che unisce il fascino del mare alle eccellenze della destinazione.\r

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","post_title":"Costa Crociere torna a Sanremo con la crociera della musica a bordo di Costa Toscana","post_date":"2026-10-08T12:16:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791461819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata esclusiva nella rinomata Location di Palazzo di Varignana, nel cuore dell’Emilia Romagna, dove Azemar ha incontrato le migliori agenzie emiliane.\r

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Nel corso della serata l'operatore ha presentato il nuovo Catalogo (Azemar Travel Collection 2027-28), sia il punto forza di Zanzibar, Bawe Island, inaugurato a luglio 2024.\r

Il catalogo\r

Il nuovo Catalogo ‘Azemar Travel Collection 2027-28’, già in distribuzione da metà settembre, è ovviamente anche consultabile e richiedibile sul sito di azemar.com.\r

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La copertina del nuovo catalogo, è rappresentata da una sfera d’acqua, che racchiude tutte le sfumature e i movimenti dell’Oceano Indiano, con un’identità precisa, fatta di esperienze, emozioni, destinazioni e persone.\r

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Durante la presentazione si è parlato anche di Bawe Island, il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar, con l'obiettivo di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar. La struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola, 30 ettari, è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantisce la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola.\r

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Azemar sta portando avanti il piano di espansione che procede su più fronti: l'attività di t.o. sull’Oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà alle Maldive e Zanzibar.\r

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Tra le novià il lancio della prima edizione di ‘Berton & Friends’, il nuovo format gastronomico ideato da ‘The Cocoon Collection’ insieme al rinomato e stellato Chef Andrea Berton. Dal 22 al 29 novembre 2026, l’esclusiva Bawe Island, diventerà il punto d’incontro tra alta cucina, creatività, musica e ospitalità d’eccellenza. Per un’intera settimana, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza irripetibile insieme a tre grandi protagonisti della gastronomia italiana contemporanea: Andrea Berton, Cristina Bowerman ed Ernst Knam.","post_title":"Azemar incontra le adv dell'Emilia Romagna e presenta il nuovo catalogo","post_date":"2026-10-08T12:16:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791461778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523848","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc migliora l'esperienza di viaggio preparandosi a dotare del wi-fi satellitare Starlink 41 aeromobili, con le prime installazioni previste per l'inizio del 2027. L'accesso sarà gratuito per i membri del programma fedeltà Safar Flyer.\r

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La compagnia ha dichiarato di voler organizzare le installazioni in modo da garantire la continuità operativa. A bordo dei velivoli attrezzati, il servizio consentirà ai passeggeri di guardare contenuti in streaming, comunicare e lavorare online durante il volo. \r

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Royal Air Maroc sarà la prima compagnia aerea africana a offrire Starlink a bordo. \"La decisione di introdurre Starlink nella propria flotta segna una tappa importante per l'aviazione in Africa\" ha dichiarato Lauren Dreyer, vicepresidente delle operazioni commerciali di Starlink presso SpaceX, nel comunicato della compagnia, sottolineando la disponibilità di una connessione \"ad alta velocità e a bassa latenza\", destinata ad accompagnare i passeggeri sulle tratte in partenza da Casablanca verso l'Africa e oltre.\r

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Per il vettore, l'arrivo di Starlink rientra in un più ampio progetto di trasformazione dell’esperienza del cliente. «Questa ambizione si inserisce in un piano pluriennale che comprende il rinnovo della flotta, il restyling delle cabine e una modernizzazione completa dell’esperienza del cliente, sia a terra che a bordo», ha spiegato Hamid Addou, presidente e ceo della compagnia.\r

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Tale modernizzazione accompagna le ambizioni di sviluppo del vettore e del suo hub di Casablanca: l’accordo siglato con il governo marocchino nel luglio 2023 fissa, in particolare, l’obiettivo di raggiungere una flotta di 200 aerei entro il 2037.","post_title":"Royal Air Maroc: il wi-fi Starlink debutterà su 41 velivoli, a partire dal 2027","post_date":"2026-10-08T09:55:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791453308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia torna al Ttg Travel Experience, con un’ampia presenza di operatori qualificati e la compagnia di bandiera Turkish Airlines per offrire, oltre le mete più conosciute, nuovi itinerari culturali, archeologici, gastronomici e naturalistici.\r

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Nel 2025 la destinazione ha accolto circa 64 milioni di visitatori, generando oltre 65 miliardi di dollari di entrate turistiche. L'anno scorso più di 810.000 italiani hanno visitato il paese.\r

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Nel segno di “Exist”, tema di Ttg Travel Experience 2026, la Turchia punta su esperienze legate ai territori, alle comunità locali e a modi diversi di vivere il patrimonio.\r

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Accanto a Istanbul, Cappadocia, Antalya, Bodrum e alle grandi destinazioni costiere, meritano spazio città e territori dell’Anatolia, piccoli centri, percorsi enogastronomici, itinerari archeologici e modalità di visita pensate per distribuire maggiormente i flussi durante l’anno.\r

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Istanbul rappresenta il principale snodo internazionale del paese e una porta d’ingresso verso le diverse regioni della Türkiye tanto da essere stato considerato, recentemente, lo scalo europeo con il maggior numero di movimenti.\r

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Anche Ankara guarda a una maggiore integrazione dei trasporti. È entrato nella fase operativa il progetto per il collegamento ferroviario tra la stazione dell’Alta Velocità della capitale e l’aeroporto Esenboğa. La linea prevista avrà una lunghezza di 36 chilometri e 12 stazioni e punta a facilitare l’accesso alla capitale e all’Anatolia centrale.\r

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Tra le esperienze che stanno contribuendo a rinnovare il modo di visitare la Turchia c’è il progetto Night Museums, arrivato nel 2026 alla terza stagione. L’iniziativa ha coinvolto 20 tra musei e siti archeologici, permettendo di visitare nelle ore serali alcuni dei luoghi più importanti del patrimonio del paese.\r

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Nel 2025 oltre un milione di visitatori ha scelto di entrare nei musei e nei siti archeologici durante le aperture serali.\r

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Il 2026 si sta rivelando particolarmente significativo anche sul fronte archeologico. A Troia, gli scavi hanno riportato alla luce nuovi elementi dell’antica agorà risalente a circa 2.800 anni fa, aggiungendo un nuovo tassello alla lettura di uno dei siti più conosciuti del Mediterraneo. La scoperta arriva in un anno nel quale il rapporto tra Troia e l’Italia è particolarmente evidente grazie alla mostra “Troia e Roma. Alle origini del mito”, ancora per qualche settimana al Colosseo.\r

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Nel 2026 Ortahisar, nel cuore della Cappadocia, è entrata ufficialmente nella rete internazionale Cittaslow, portando a 29 il numero delle località turche aderenti al movimento.\r

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La storia di Cittaslow crea inoltre un interessante legame con il mercato italiano: il movimento è nato proprio in Italia nel 1999 e in Turchia ha iniziato a svilupparsi nel 2009 con Seferihisar, prima città turca a entrare nella rete. Oggi le 29 località Cittaslow della Türkiye sono distribuite nelle sette regioni del Paese e raccontano un’altra geografia del viaggio, fatta di piccoli centri, paesaggi, produzioni locali e ritmi più lenti.\r

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Anche il Türkiye Culture Route Festival contribuisce ad allargare la geografia turistica del paese. Nel 2026 il progetto raggiunge 26 città distribuite nelle sette regioni dellaTurchia, con un calendario lungo quasi otto mesi che combina mostre, concerti, teatro, patrimonio storico, arte contemporanea e gastronomia.\r

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Dai prodotti dell’Egeo alle cucine dell’Anatolia centrale e sud-orientale, dallo street food di Istanbul alle produzioni vinicole dell’area di Troia e della Tracia, ogni regione offre una propria identità gastronomica.\r

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","post_title":"Turchia, l'offerta si rafforza tra nuovi itinerari, città slow e tante novità","post_date":"2026-10-08T09:25:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791451551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Matera come porta d’ingresso, il potenziale ancora inespresso di alcune aree, il nodo dei collegamenti e le prospettive della Pista Mattei.\r

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Francesco Garofalo, fondatore di Welcome Lucania e Regional Manager di Destination Italia Group per Basilicata, Puglia e Calabria, traccia le priorità per lo sviluppo turistico della regione a margine dell'evento ItaliAbsolutely on Tour – Basilicata Edition, l’iniziativa promossa da APT Basilicata in collaborazione con ItaliAbsolutely che ha portato sulla costa ionica venti buyer internazionali e si è conclusa a Policoro con una giornata di incontri B2B, workshop e formazione insieme agli operatori turistici lucani.\r

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«La Basilicata è cresciuta sistematicamente sul mercato nazionale e internazionale grazie al dinamismo imprenditoriale che negli anni ha saputo strutturare un’offerta diversificata, attraverso importanti investimenti strutturali e commerciali», spiega Garofalo, che osserva il settore dalla prospettiva di un imprenditore di lunga esperienza nell’incoming e nella costruzione di prodotto turistico.\r

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La crescita, però, non procede ovunque allo stesso ritmo: «I dati APT fotografano un sistema turistico regionale con aree più forti ed evolute e altre più deboli, non per attrattività turistico-culturale, ma per sistema turistico organizzato». Nei primi otto mesi del 2026, ricorda Garofalo, il Metapontino-Basso Sinni ha concentrato circa il 53% delle presenze regionali, mentre Matera ha intercettato oltre il 44% degli arrivi, ma con una permanenza media di circa 1,6 notti.\r

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Più indietro territori dal forte potenziale come il Vulture-Melfese, che potrebbe costruire un prodotto più strutturato intorno a cultura, paesaggio ed enogastronomia, e il Pollino, dove a una buona offerta esperienziale non corrisponde ancora una ricettività altrettanto sviluppata. Maratea, invece, secondo Garofalo possiede margini importanti sul segmento luxury.\r

Matera, da attrattore a porta d’ingresso\r

Il successo della Capitale europea della Cultura 2019 ha generato una domanda straordinaria, non sempre trasformata in permanenze più lunghe sul territorio. Garofalo osserva come la Puglia abbia saputo utilizzare Matera efficacemente come estensione dei propri itinerari, intercettando visitatori che spesso proseguono verso Valle d’Itria e Bari senza pernottare ulteriormente in Basilicata.\r

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La risposta, però, non è chiudersi nei confini regionali, perché «il turismo non ha confini territoriali - spiega -. La strada è una promo-commercializzazione sempre più orientata a una logica di South Italy, capace di mettere in relazione Basilicata, Puglia e Calabria e di accompagnare questa offerta con eventi culturali di livello internazionale in grado di sostenere anche la destagionalizzazione».\r

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È una visione che Garofalo applica da tempo anche alla costruzione del prodotto. Dai wine tour tra Puglia e Basilicata fino agli itinerari che coinvolgono anche la Calabria, il principio è partire dal comportamento reale del viaggiatore, soprattutto internazionale. «Bisogna avere una visione South Italy che connetta l’intero Mezzogiorno. Chi arriva dalle Americhe o anche dall’Europa ha spesso una permanenza di due o tre settimane ed è itinerante. Poter vivere un’esperienza enogastronomica, visitare un museo o un attrattore e nel pomeriggio fare il bagno al mare è un privilegio unico. Se saremo bravi a connettere questi asset, il successo è sicuro».\r

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Ma il passaggio dalla risorsa al prodotto richiede anche un rapporto più stretto tra istituzioni e imprese. «Non ci potrà essere sviluppo socio-economico senza una partnership pubblico-privata sulle strategie. L’imprenditoria da sola non potrà raggiungere gli stessi risultati senza il pubblico nel ruolo di facilitatore».\r

Accessibilità e ultimo miglio\r

Oltre alla partnership tra imprese e istituzioni, per costruire un prodotto competitivo resta centrale il tema dei collegamenti. Bari e Brindisi sono le principali porte d’ingresso per Matera e il Metapontino, Foggia può giocare un ruolo per Vulture e Melfese, mentre Napoli e Salerno sono strategici per il versante tirrenico e Potenza.\r

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Garofalo indica la necessità di rafforzare i collegamenti shuttle con gli aeroporti e di integrare meglio aereo, ferro e gomma, anche in vista del nuovo Piano regionale dei trasporti. In questo scenario rientra anche la Pista Mattei di Pisticci, infrastruttura che Garofalo segue da anni. «Sarà un’opportunità se accompagnata da una visione industriale. Non uno scalo alternativo a Bari e Brindisi, ma un tassello di una rete più ampia: in una prima fase con funzioni legate alla Protezione Civile e alla logistica e successivamente con possibili sviluppi sul fronte del trasporto passeggeri e merci».\r

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","post_title":"Garofalo: «Per la Basilicata turismo di qualità, nuovi mercati e migliori connessioni»","post_date":"2026-10-08T09:10:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1791450657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates rilancia il programma di recruiting con nuovi appuntamenti in Italia dedicati alla ricerca di piloti e personale di cabina: le selezioni toccheranno quattro città e si rivolgono a professionisti interessati a costruire una carriera internazionale con la compagnia, con base a Dubai.\r

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Con più di 220 professionisti su oltre 5.000, quella italiana è la quinta nazionalità più rappresentata tra i piloti; a bordo operano inoltre oltre 900 assistenti di volo italiani, che collocano l’Italia al sesto posto tra le nazionalità del personale di cabina. Numeri che riflettono la qualità della formazione, la professionalità e la capacità di servizio riconosciute ai professionisti italiani.\r

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Emirates propone per entrambi i ruoli un pacchetto retributivo esentasse, alloggio a Dubai, copertura sanitaria e agevolazioni di viaggio. I benefit variano in base alla posizione: per i piloti comprendono, tra gli altri, 42 giorni di ferie annuali, biglietti per sé e per i familiari, contributi per l’istruzione dei figli e coperture assicurative; per il personale di cabina includono anche il trasporto da e verso l’aeroporto e sconti dedicati per lo shopping e il tempo libero.\r

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Il calendario degli appuntamenti prevede, per gli aspiranti piloti, una tappa a Milano (8 ottobre, ore 10:00 e 13:00; 9 ottobre: ore 10:00) presso il Crowne Plaza Milan Linate, Via K. Adenauer 3, San Donato Milanese. Altra tappa a Roma (10 ottobre: ore 10:00 e 13:00; 11 ottobre: ore 10:00) al Best Western Plus Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/B, Roma\r

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Le giornate dedicate al cabin crew partiranno invece da Palermo, 9 ottobre: ore 9:00 Mercure Palermo Centro, Via Mariano Stabile 112; Roma, 11 ottobre: ore 9:00 InterContinental Rome Ambasciatori Palace, Via Vittorio Veneto 62; Milano, 18 ottobre: ore 9:00, INNSiDE by Meliá Milano Torre GalFa, Via Gustavo Fara 41; infine, Bari, 23 ottobre: ore 9:00, Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, Via Giuseppe Capruzzi 326.\r

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«L’eccellenza del servizio Emirates nasce prima di tutto dalle persone - ha dichiarato Marco D’Ilario, manager Italy di Emirates -. Cerchiamo professionisti ambiziosi, preparati e capaci di unire competenza, attenzione e passione, sia in cabina sia ai comandi dei nostri aeromobili. Ai talenti che incontreremo in queste nuove tappe di selezione offriamo un percorso internazionale, una formazione tra le più avanzate del settore e la possibilità di crescere all’interno di una compagnia che continua a investire nella flotta, nel network e nell’esperienza dei clienti. L’approccio dei professionisti italiani, fatto di cura, affidabilità e capacità di relazione, rappresenta per Emirates un elemento distintivo: vogliamo valorizzarlo e portarlo sempre più lontano».\r

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Per ulteriori informazioni sui requisiti di idoneità, i percorsi di carriera e i benefit dedicati ai piloti, è possibile consultare la pagina Emirates Pilot Careers.\r

","post_title":"Emirates torna a selezionare piloti e personale di cabina in Italia","post_date":"2026-10-07T13:38:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791380298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gardaland Magic Halloween, un programma di 51 giorni che permette a ogni ospite di scegliere la propria esperienza: dalle avventure e dal divertimento per tutte le età, fin dal mattino, dal lunedì al giovedì e nei weekend, alle atmosfere più adrenaliniche dei venerdì sera. \r

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«I dati dello scorso anno - dichiara Daniela Bricola, vicepresidente Gardaland - mostrano quanto Halloween sia ormai parte delle abitudini degli italiani, soprattutto tra famiglie e giovani adulti, e quanto sia diventato un’occasione di socialità e intrattenimento. È un linguaggio di gioco, immaginazione e cultura pop capace di coinvolgere generazioni diverse: per i bambini è un universo da esplorare, per le famiglie un’esperienza da condividere, per i più giovani si intreccia con adrenalina, musica, costume e cultura. Da questa evoluzione nasce la nostra scelta di trasformarlo in una vera stagione di esperienze: dal 12 settembre al 1° novembre».\r

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Per tutta la stagione, dal lunedì al giovedì e nei weekend, Gardaland Magic Halloween accoglie gli ospiti fin dal mattino, con un’esperienza pensata per tutta la famiglia e per tutte le età. Il venerdì, invece, il parco propone un appuntamento speciale dedicato ai più temerari: un’apertura serale dalle 17:00 alle 22:00. I viali e alcune aree di Gardaland si popolano di creature pronte a sorprendere gli ospiti diventando vere e proprie “Aree Zombie”, e dalle 20:00 in Piazza Jumanji appuntamento con gli Horror DJ Set, per una serata che unisce atmosfere horror e musica dance.\r

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Per l'occasione, Rocket Factory si veste di Halloween, arricchendosi di scenografie luminose, musiche misteriose e proiezioni immersive.\r

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Ad attendere i visitatori ci sarà anche The Ghost Mill - il Mulino del Mugnaio Matto -, con la sua inedita ambientazione da thriller rurale.\r

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La trasformazione coinvolge anche la proposta gastronomica, con specialità e food a tema Halloween che completano l’esperienza e portano l’atmosfera della festa anche nei momenti di pausa.\r

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L’atmosfera di Halloween arriva anche sui palcoscenici del parco, con spettacoli pensati per accompagnare pubblici diversi.\r

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Cuore pulsante dell'intrattenimento di Gardaland Magic Halloween è “Halloween Manor - Il Richiamo della Casa”, la grande produzione originale in scena al Gardaland Theatre.\r

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A rendere l'esperienza ancora più immersiva contribuiscono maestose scenografie, curate in ogni dettaglio per ricreare l'atmosfera inquietante della Manor, e una colonna sonora originale che accompagna e amplifica la tensione narrativa scena dopo scena.\r

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Al Teatro della Fantasia, invece, i più piccoli possono assistere a Frakentiger – Esperimenti mostruosi, con Prezzemolo, T-Gey e Zenda protagonisti di uno spettacolo dal vivo che unisce effetti scenici, musica e una storia dedicata ai valori dell’amicizia e dell’inclusione.\r

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Tra le esperienze più distintive di questa edizione c’è Preda, il nuovo labirinto ambientato in uno scenario post-apocalittico, in cui il visitatore diventa parte della storia.\r

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Il 31 ottobre sarà il momento clou, con l’Halloween Party che porterà la festa nella sua dimensione più intensa e il parco aperto fino a mezzanotte con una line-up mostruosamente coinvolgente: dalle 19:30 Artie 5ive e a seguire Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even e Delia.\r

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Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium si veste di Halloween con appuntamenti pensati per famiglie e bambini. A partire dal 10 ottobre, tutti i giorni alle ore 12:30, il laboratorio creativo “Riciclo da brivido!” coinvolgerà i più piccoli nella realizzazione di creature marine a tema Halloween utilizzando materiali di riciclo.\r

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Con la promozione One More Day è possibile tornare gratuitamente al parco per una seconda giornata entro il periodo di Gardaland Magic Halloween. Per chi invece desidera già programmare le visite del prossimo anno, la nuova formula dedicata agli abbonamenti Junior e Silver 2027 permette di acquistare l’abbonamento e iniziare a usufruirne già nel 2026. Per una singola giornata, i biglietti per Gardaland Magic Halloween sono disponibili online a partire da 44 euro per adulto, mentre per i “Venerdì da Paura” il prezzo parte da 29 euro online per adulto. E per vivere il grande appuntamento finale, l’Halloween Party del 31 ottobre è accessibile con una tariffa unica di 29 euro, con ingresso dalle 17:00 alle 24:00.\r

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","post_title":"Gardaland Magic Halloween, un ricco programma di eventi per tutte le età","post_date":"2026-10-07T12:56:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1791377796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi all'attacco degli affitti brevi. Ad agosto 2026, erano disponibili su Airbnb 571.982 annunci relativi ad alloggi in Italia, con una crescita esponenziale che non accenna a fermarsi (38.587 annunci in più rispetto ad agosto 2025, con un incremento del 7,2%). Tra le città italiane maggiormente interessate dal fenomeno troviamo Roma con 37.387 annunci, Milano con 26.610, Firenze con 13.902, Napoli con 11.497 e Venezia con 9.042.\r

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Per quanto riguarda le regioni, la pole position spetta alla Toscana, con 72.771 annunci, seguita dalla Lombardia con 66.619, dalla Sicilia con 57.335 e dal Lazio con 51.871. La densità maggiore si registra in Liguria (5,34 annunci per kmq), mentre l'incremento maggiore si è verificato in Friuli-Venezia Giulia (+21,5% rispetto ad agosto 2025).\r

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Sono queste le principali evidenze rilevate dal centro studi di Federalberghi, che - con il supporto di due istituti di ricerca indipendenti (l'italiana Incipit consulting e la statunitense Inside Airbnb) - monitora costantemente il mercato degli affitti brevi, analizzando le offerte disponibili su Airbnb.\r

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A richiesta degli organi di vigilanza, Federalberghi può svolgere degli approfondimenti relativi a regioni, province e comuni, nonché fornire la lista degli annunci di competenza dei relativi territori.\r

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Dall'analisi delle inserzioni presenti ad agosto 2026 sul portale Airbnb emergono quattro grandi fattori non reali che smascherano la favoletta della condivisione.\r

Precisazioni\r

Non è una forma integrativa del reddito\r

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Sono attività economiche a tutti gli effetti. Più di due terzi degli annunci (il 67,5%) sono pubblicati da persone che amministrano più alloggi, con casi limite di soggetti che gestiscono più di 15.000 alloggi.\r

Non si condivide l'esperienza con il titolare\r

Quattro annunci su cinque (l'81,8%) si riferiscono all'affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno.\r

Non sono attività occasionali\r

Più della metà degli annunci (il 57,6%) si riferisce ad alloggi disponibili per oltre sei mesi l'anno.\r

Non si sviluppano dove c'è carenza di offerta\r

Gli alloggi sono concentrati soprattutto nelle grandi città e nelle principali località turistiche dove è maggiore la disponibilità di esercizi ufficiali.\r

Sicurezza aleatoria\r

Ne è un esempio l'estintore: la legge prevede che ce ne debba essere almeno uno in ogni appartamento in locazione breve, ma solo il 55,6% degli annunci su Airbnb (equivalente in numero assoluto a 317.970) ne dichiara la presenza. Il kit di primo soccorso risulta solo nel 39,9% dei casi (228.086) e il rilevatore di fumo nel 33,1% (189.456). La cassaforte è presente solo nel 16% degli annunci (91.353) e la camera da letto con una serratura nel 7,7% (43.887).\r

Il Cin\r

Nel 2024 è entrata in vigore la disciplina nazionale sul Codice Identificativo Nazionale la quale dispone che \"chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, (...) nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.\"\r

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A dispetto dell'obbligo di legge, ad agosto 2026 84.324 annunci su Airbnb (il 14,7% del totale) erano privi del Cin.\r

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In aggiunta a questi, erano presenti sul portale 1.659 annunci che si dichiarano esenti da questo obbligo. Tuttavia, anche in questo caso, qualcosa non quadra: l'unica eccezione ammessa dalla legge riguarda gli alloggi che vengono affittati per periodi superiori a un mese, ma solo 119 di quanti dichiarano di essere esenti hanno impostato un minimum stay maggiore o uguale a trenta notti. Considerando che la mancata esposizione del Cin è punibile con una sanzione da 500 a 5.000 euro, ed è applicabile anche ai portali, è in gioco una potenziale mega-multa da oltre 421 milioni di euro.\r

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L’operazione è stata sviluppata da Hotel Stamira Srl, tenant e gestore dell’immobile, in collaborazione con IHG Hotels & Resorts. Hotel Stamira, guidata dall’amministratore delegato Cristina Paini e parte del Gruppo Reinvest, ha seguito il progetto di riqualificazione e rebranding con l’obiettivo di combinare ospitalità alberghiera e dimensione residenziale. Il percorso è stato accompagnato dal direttore generale Andrea Malpetti.\r

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La nuova configurazione mantiene la particolare struttura del complesso, inaugurato nel 2010 e composto da cinque torri collegate tra loro, immerse in un parco privato di circa 3 mila metri quadrati. Il precedente Ramada Plaza riuniva sotto un unico brand 170 camere e 95 appartamenti. Con il rebranding, le due componenti vengono invece interpretate da marchi differenti e complementari.\r

Due configurazioni per intercettare target diversi\r

La parte alberghiera, destinata alla clientela business e leisure e con una vocazione per meeting, eventi e soggiorni internazionali, entra nel portafoglio Crowne Plaza. Gli appartamenti vengono invece affidati a Staybridge Suites, che debutta così sul mercato italiano con un'offerta rivolta soprattutto agli ospiti di lunga permanenza, alla ricerca di una dimensione più vicina a quella domestica ma con i servizi dell’hospitality internazionale.\r

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Il progetto ha previsto anche una riqualificazione di camere, appartamenti, spazi comuni e servizi. Al centro dell'intervento resta il grande giardino privato, destinato non solo agli ospiti ma anche alla comunità locale, con aperitivi, musica dal vivo, intrattenimento a bordo piscina ed eventi.\r

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(Enzo Scudieri)\r

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