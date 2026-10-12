Caldana Europe Travel presenta il nuovo catalogo “Magia d’inverno 2026-2027”, una collezione di itinerari pensati per scoprire il fascino dell’Italia e dell’Europa durante i mesi più suggestivi dell’anno. La programmazione accompagna i viaggiatori attraverso le principali ricorrenze della stagione, dai Mercatini di Natale al ponte dell’Immacolata, dal Capodanno all’Epifania, fino a San Valentino.
I Mercatini di Natale rappresentano uno dei protagonisti del catalogo, con itinerari dedicati alle destinazioni più iconiche dell’Avvento europeo: dall’Alsazia, con Strasburgo e Colmar, all’Austria di Vienna, Innsbruck e Salisburgo, fino alla Germania di Norimberga, Monaco di Baviera e della Strada Romantica. Non mancano le proposte in Italia, tra i tradizionali mercatini del Trentino Alto Adige e le atmosfere natalizie dei borghi e delle città d’arte.
Ampio spazio è riservato anche ai viaggi di Capodanno, con numerose opportunità per accogliere il 2027 alla scoperta di grandi capitali, città d’arte e territori ricchi di storia e tradizioni. Una proposta che spazia dalle mete europee più amate a itinerari dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.
Il catalogo conferma la filosofia di viaggio che contraddistingue Caldana Europe Travel: programmi curati nei dettagli, accompagnatore, comfort e attenzione all’esperienza del cliente. Le proposte comprendono tour in autopullman, combinazioni volo e bus e formule Solo Tour, offrendo differenti modalità di partecipazione e una maggiore flessibilità nella scelta del viaggio.
Il nuovo catalogo è disponibile online, consultabile e scaricabile dal sito ufficiale di Caldana Europe Travel.