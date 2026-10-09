CaboVerdeTime cavalca l’onda del successo di Capo Verde La crescita di interesse da parte dei viaggiatori italiani verso Capo Verde viene accolta con grande favore da CaboVerdeTime. In base ai Travel Trends Report 2027 di Skyscanner, Sal è al primo posto assoluto nella top 10 delle mete di tendenza per i viaggiatori italiani, con un incremento a tre cifre delle ricerche (+339% su base annua).

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«Una stagione in chiaroscuro, con un consuntivo meno grave delle premesse», commenta Domenico Pellegrino, presidente di Aidit. «La differenza l'ha fatta il lavoro delle agenzie: voli cancellati a cui trovare un'alternativa, clienti da spostare su altre destinazioni, emergenze legate al caldo da risolvere in poche ore. È quando qualcosa va storto che si capisce a cosa serve un agente di viaggio. Oggi il cliente decide tardi e vuole poter cambiare idea: non è un effetto passeggero della crisi, è il mercato con cui dovremo lavorare».\r

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Egitto\r

Ad aprile il 78% delle agenzie indicava il Nord Africa, Egitto compreso, tra le aree più penalizzate dalla crisi. A fine estate l'Egitto è la destinazione più venduta: lo indica tra le aree più vendute il 68% delle agenzie. Seguono l'Italia (57%), Spagna e Mediterraneo occidentale (56%), quindi Grecia, Croazia e Turchia (39%). Più staccati Giappone e Asia (28%) e il Nord Europa (19%), scelto anche per il clima più fresco. Emirati, Qatar e Oman sono invece l'unica area che non ha recuperato: il 72% delle agenzie la indica come quella con il calo più evidente.\r

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Last minute\r

Sono cambiati anche i tempi della vacanza: sette agenzie su dieci (70%) hanno visto i clienti prenotare più a ridosso della partenza. Le formule andate meglio sono il mare all'estero nel Mediterraneo (57%) e le crociere (51%), davanti al mare in Italia (48%) e ai viaggi a lungo raggio (38%).\r

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Emergenze dell'estate\r

Più di un'agenzia su due (52%) ha dovuto gestire cancellazioni di voli e riprotezioni, cioè la ricollocazione dei passeggeri su altri collegamenti. La novità è il clima: il 35% delle agenzie è intervenuto per problemi legati al caldo estremo e ai cambiamenti climatici, la seconda voce dopo i voli. Seguono i disservizi nelle strutture, come l'overbooking, e gli scioperi (21% ciascuno), poi gli adeguamenti carburante, cioè gli aumenti di prezzo applicati dopo la conferma del viaggio (19%). Quasi un'agenzia su cinque segnala anche interventi legati al sovraffollamento delle destinazioni e agli scali negli aeroporti del Golfo. A fine stagione l'82% delle agenzie dà comunque un giudizio molto positivo sulla soddisfazione dei propri clienti.\r

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Inverno e 2027: si riparte con prudenza\r

Le prime prenotazioni per l'inverno sono in linea con lo scorso anno o migliori per il 46% delle agenzie, ma è presto per consolidare una tendenza. La spesa tiene: per circa metà delle agenzie una prenotazione vale in media più di 2.500 euro, in inverno (52%) come in estate (49%).\r

Sul 2027 prevale comunque la cautela: oltre quattro agenzie su dieci ritengono prematura ogni previsione, una su tre si aspetta stabilità. Preoccupa soprattutto il quadro geopolitico (75%), seguito dal potere d'acquisto delle famiglie e dal costo dei voli, indicati da circa sette agenzie su dieci.\r

Le richieste per il prossimo anno guardano al Mediterraneo occidentale e all'Egitto e, sul lungo raggio, a Giappone e Corea del Sud. In crescita i viaggi in solitaria, indicati dal 43% delle agenzie, e le destinazioni dal clima più fresco (36%), dai Paesi nordici all'Islanda; tra le mete emergenti c'è anche Capo Verde.\r

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L'intelligenza artificiale è già in agenzia\r

L'81% delle agenzie dichiara di usare già l'intelligenza artificiale, soprattutto per approfondire le destinazioni, creare contenuti e preparare preventivi. I clienti sono più indietro: gli itinerari costruiti con un assistente di IA restano un'eccezione e la principale fonte di ispirazione sono ancora i social. Due agenzie su tre chiedono ora formazione specifica.","post_title":"Aidit, agenzie in difficoltà con leggero recupero. Una stagione complicata","post_date":"2026-10-09T13:15:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1791551758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"524013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_524014\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Dusi[/caption]\r

La crescita di interesse da parte dei viaggiatori italiani verso Capo Verde viene accolta con grande favore da CaboVerdeTime.\r

In base ai Travel Trends Report 2027 di Skyscanner, Sal è al primo posto assoluto nella top 10 delle mete di tendenza per i viaggiatori italiani, con un incremento a tre cifre delle ricerche (+339% su base annua).\r

Per il tour operator, da anni focalizzato esclusivamente sull'arcipelago di Capo Verde e player di riferimento in Italia, l'attenzione della classifica rappresenta una felice conferma del valore di Sal, un territorio che unisce il fascino di una natura essenziale alla grande praticità di un medio raggio a fuso orario quasi azzerato.\r

Il report evidenzia come il pubblico italiano esprima una chiara preferenza per mete capaci di offrire una forte identità e un contatto autentico. Caratteristiche che per la distribuzione trovano a Sal una risposta commerciale solida, grazie a un clima estivo costante tutto l'anno, strutture ricettive di eccellente livello e una logistica di voli diretti che evitano ai clienti lo stress dei lunghi scali.\r

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Un partner affidabile\r

In un panorama in cui la meta dell'anno attira naturalmente l'interesse di diversi attori del comparto, CaboVerdeTime mette a disposizione delle agenzie di viaggio partner la solidità della propria esperienza e una conoscenza profonda del territorio. In evidenza anche le strutture di proprietà e gestite direttamente Clubhotel Halos Casa Resort e Sobrado Boutique Hotel a cui a breve si affiancherà la proposta residenziale di pregio del nuovo complesso Avenida Suites.\r

«I dati macro di Skyscanner sono un ottimo segnale per tutto il comparto e confermano la grande desiderabilità di Sal sul nostro mercato. Il nostro obiettivo è supportare le agenzie nella gestione di questo interesse crescente, offrendo la nostra consolidata stabilità commerciale e un prodotto curato in ogni dettaglio. La nostra presenza storica sull'isola consente al trade di rispondere alle richieste dei clienti con la massima serenità, contando su una filiera sicura e su un'assistenza attenta a terra”» commenta Pietro Dusi, direttore commerciale.\r

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","post_title":"CaboVerdeTime cavalca l'onda del successo di Capo Verde","post_date":"2026-10-09T11:44:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791546266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv annuncia la prossima tappa della propria campagna di recruiting 2026 che si sviluppa su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro per l’impiego di Ancona e Sviluppo Lavoro Italia, si terrà ad Ancona martedì 20 ottobre, dalle 9 alle 16, presso Palazzo degli Anziani (piano terra), in piazza Benvenuto Stracca, 3.\r

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile a questo link entro giovedì 15 ottobre alle ore 13.\r

La giornata\r

Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La compagnia è alla ricerca di professionisti da inserire nei ruoli di bordo, in particolare nelle aree Hotel/Retail e Deck & Engine.\r

Le figure ricercate comprendono, tra le altre: piccolo di camera, shop assistant, cuoco, pizzaiolo, cambusiere, assistente d’ufficio madrelingua araba, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista e magazziniere.\r

Per partecipare alla giornata di recruiting, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità e di un cv aggiornato.\r

È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della compagnia all’interno della sezione “Lavora con noi”.\r

","post_title":"Gnv: il 20 ottobre ad Ancona nuova tappa del recruiting","post_date":"2026-10-09T10:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791542578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia è questa: il governo delle Maldive ha annunciato il rinvio al 1° aprile 2027 dell’entrata in vigore della tassa con aliquota del 17%, applicata agli operatori turistici con sede al di fuori delle Maldive.\r

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Naturalmente tutte le associazioni, da Fiavet ad Astoi, da Fto a Maavi hanno applaudito. E' giusto. Sembra, a quello che si legge, una tassa ingiusta per un Paese che porta migliaia di turisti, con tutto quel che segue.\r

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Il vero problema è un altro. La tassa non è stata abolita ma rinviata. Quindi ci troveremo nelle stesse condizioni fra solo sei mesi. Io francamente non ci trovo niente da essere contenti.\r

Ragionamento\r

Capisco però il ragionamento delle associazioni: per ora va bene, quando arriverà il 1° aprile ci penseremo. Ora questo modo di pensare confligge con lo spirito di programmazione che è connaturato con il turismo organizzato.\r

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Sarebbe necessario che si muovesse il governo o il ministero. Solo un loro intervento di pressione potrebbe portare all'abolizione dell'imposta.","post_title":"Maldive, posticipata la tassa agli operatori. Fra 6 mesi punto e a capo","post_date":"2026-10-08T10:20:52+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1791454852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Valencia incontra il trade a Rimini per presenta i risultati registrati dal mercato italiano nel 2026 e le principali novità turistiche e culturali in programma per il 2027.\r

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Ancora una volta l’Italia si conferma il primo mercato estero per numero di turisti nella città valenciana: gli italiani rappresentano il 17% dei turisti stranieri e l’11% del totale dei visitatori della Capitale del Turia. Nel periodo gennaio-agosto 2026, Valencia ha registrato 166.173 turisti italiani, registrando una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

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Per quanto riguarda i pernottamenti: da gennaio ad agosto, quelli degli italiani sono aumentati del 19,6%, raggiungendo quota 505.807. La permanenza media è cresciuta del 7,9% fino a 3,04 notti nello stesso periodo, confermando una crescita sia degli arrivi sia della durata dei soggiorni degli italiani a Valencia.\r

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Cresce inoltre il consolidamento del posizionamento di Valencia sul fronte della sostenibilità. Secondo i risultati del Global Destination Sustainability Index, la città è tra le tre destinazioni internazionali che hanno registrato il miglioramento più significativo delle proprie performance di impegno sostenibile nell'ultimo anno. Il ranking sottolinea Valencia come l'unica destinazione ad aver migliorato il proprio punteggio in tutte e quattro le aree. Un risultato che le ha permesso di raggiungere il 29° posto della classifica, entrando nella top 40 internazionale.\r

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Sul fronte sportivo, il 2027 vedrà Valencia protagonista di appuntamenti di primissimo piano a livello internazionale: la città ospiterà il Campionato Europeo di Atletismo, lo spettacolare SailGP, con i catamarani F50 che torneranno a trasformare La Marina in un palcoscenico d'eccezione, e la Copa del Rey di Basket.\r

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Sul piano culturale, una delle novità più attese è l'apertura del Museo Sorolla, che troverà sede nello storico Palazzo del Marqués de Campo, l'attuale Museo de la Ciudad. Il nuovo spazio sarà dedicato a Joaquín Sorolla, uno degli artisti valenciani più universali.\r

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Il Jardín del Turia, principale polmone verde della città, proseguirà la propria trasformazione nel 2027 con l'illuminazione ornamentale dei 17 ponti storici che attraversano l'antico letto del fiume e con l'apertura del nuovo percorso ciclopedonale di 1,3 km che collegherà il tratto finale del giardino con il lungomare, permettendo di percorrere a piedi o in bicicletta l'intero itinerario verde della città, dal Parque de Cabecera fino al mare.\r

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La città accoglierà nuove strutture alberghiere, tra cui The Bank Hotel MYR, che trasformerà un edificio storico in un albergo esclusivo nel cuore finanziario e culturale della città, e il Cuber House Valencia Curio Collection by Hilton, un concept boutique che unirà design contemporaneo e carattere marinaro nello storico quartiere del Cabanyal.\r

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","post_title":"Visit Valencia: arrivi italiani a +11%. A Rimini focus su nuovi hotel ed eventi culturali 2027","post_date":"2026-10-07T09:14:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1791364457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naha Port Authority, Cruise Port Naha G.K., Royal Caribbean Group e Msc Crociere hanno celebrato l’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo terminal crocieristico nel porto di Naha, segnando una tappa significativa nella continua crescita del settore crocieristico in Giappone.\r

Cruise Port Naha G.K. è una joint venture tra Ctl Maritime e RCL Cruises Ltd., che rappresentano rispettivamente gli interessi di Msc Crociere e Royal Caribbean Group. Nell’ambito dell’accordo per la creazione di un hub crocieristico sottoscritto con Naha Port Authority nell’agosto 2026, Cruise Port Naha G.K. svilupperà e gestirà il nuovo terminal, il cui completamento e avvio operativo sono previsti per marzo 2028.\r

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La struttura\r

Il nuovo terminal sarà dotato di strutture moderne, progettate specificamente per migliorare l’esperienza degli ospiti, rendere più efficienti le operazioni e sostenere la crescita a lungo termine del turismo crocieristico a Okinawa. Grazie alla sua posizione strategica, Naha è uno dei porti giapponesi meglio posizionati e può accogliere traffico crocieristico durante tutto l’anno, rappresentando un punto di accesso ideale per gli itinerari nella regione.\r

«Per Royal Caribbean Group il Giappone è uno dei mercati crocieristici più importanti dell’Asia, non solo come destinazione ma anche come partner di lungo periodo. Non ci limitiamo a portare qui i nostri ospiti: investiamo nel territorio e, con il progetto di Naha, a Okinawa, in infrastrutture che porteranno benefici alla comunità locale negli anni a venire - ha dichiarato Jason Liberty, chairman e ceo di Royal Caribbean Group -. Il futuro delle crociere in Giappone si fonda su ambizione condivisa, collaborazione e innovazione responsabile, e siamo orgogliosi di farne parte».\r

«Okinawa è in una posizione unica, al crocevia di alcune delle destinazioni crocieristiche più interessanti dell’Asia, e ne vediamo un grande potenziale - ha aggiunto Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc -. l progetto rientra nella nostra visione di lungo periodo per rafforzare la presenza nella regione e creare nuove opportunità per gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys di scoprire l’Asia tutto l’anno. Sviluppando itinerari e investendo nelle infrastrutture, rendiamo le crociere più accessibili ai viaggiatori internazionali e asiatici e rafforziamo i collegamenti nell’area. Siamo orgogliosi di collaborare con Royal Caribbean Group e Naha Port Authority per realizzare questa visione e ringrazio tutti coloro che, con impegno, collaborazione e ambizione condivisa, hanno reso possibile questo traguardo. Insieme investiamo non soltanto in un porto, ma nella crescita futura del turismo crocieristico a Okinawa e in tutta l’Asia».\r

","post_title":"Royal Caribbean e Msc insieme in Giappone nel progetto di Naha","post_date":"2026-10-06T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1791290421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si arresta la corsa di Toscana Aeroporti che, nei primi nove mesi del 2026 ha superato la soglia degli 8 milioni di passeggeri - prima volta nella sua storia -, centrando un aumento del traffico del +5,6%.\r

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Nel solo settembre i passeggeri transitati sono stati oltre un milione, un risultato mai raggiunto prima in un mese di settembre e che segna il quinto mese consecutivo con traffico superiore a tale cifra. Con quasi 1,1 milioni di passeggeri transitati è stata registrata una crescita del 7,9% in confronto a settembre 2025. L'incremento è stato sostenuto da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+7,7%) e domestico (+8,9%).\r

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Dando uno sguardo alla performance dei singoli scali, il Vespucci di Firenze ha registrato a settembre il miglior mese della propria storia, superando per la prima volta quota 400.000 passeggeri, pari ad una crescita del 4% rispetto a settembre 2025. La performance è stata trainata da entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,9%) e nazionale (+12,8%). Parigi si conferma anche a settembre la principale rotta dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nuovo record storico giornaliero dello scalo, raggiunto il 27 settembre, con 15.578 passeggeri transitati.\r

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L'aeroporto di Firenze, sostenuto dai massimi storici registrati in ciascun mese del 2026, ha raggiunto un ulteriore primato, superando per la prima volta la quota dei 3 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell’anno (+4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025).\r

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Il Galilei di Pisa ha chiuso il mese con 664.000 passeggeri, segnando il miglior settembre della propria storia e una crescita del 10,6% rispetto a settembre 2025. Il risultato è stato supportato dalla crescita di entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,4%) e domestico (+7,7%). Londra mantiene anche a settembre il primato tra le rotte dello scalo per numero di passeggeri, precedendo Tirana, Palermo, Parigi e Manchester.\r

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Lo scalo pisano ha inoltre oltrepassato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri già nei primi nove mesi dell'anno, con un incremento del +6,6% in confronto allo stesso periodo del 2025.","post_title":"Toscana Aeroporti: traffico passeggeri da record a settembre e nei primi nove mesi 2026","post_date":"2026-10-06T11:19:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791285552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways alza il sipario sulla prossima fase del rinnovo delle sue lounge all'aeroporto di Londra Heathrow, primo passo di un più ampio programma che, nei prossimi anni, vedrà la riprogettazione di tutte le lounge dello scalo.\r

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Si tratta di uno dei più ingenti investimenti mai effettuati dalla compagnia aerea in questo ambito: il programma prevede una nuova lounge presso il Terminal 5C di Heathrow, la completa riqualificazione della lounge arrivi del Terminal 5 e, in collaborazione con American Airlines, una nuova esperienza di check-in \"First\" al Terminal 3.\r

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L'iniziativa rientra nel più vasto progetto di trasformazione dell'esperienza cliente della compagnia, volto a migliorare ogni fase del viaggio, dall'arrivo in aeroporto all'imbarco, fino all'arrivo a destinazione.\r

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L'annuncio segue le recenti aperture e i rinnovi di lounge nel network globale di British Airways, tra cui quelle di Miami, Glasgow, Seattle e Washington. Sono attualmente in corso lavori a Boston e Newark, mentre il rinnovamento delle lounge di Ginevra e San Francisco è previsto per il prossimo anno.\r

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«Questo investimento rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione delle nostre lounge e riflette la nostra ambizione di creare un'esperienza di viaggio più connessa e coerente per i clienti - ha dichiarato Sean Doyle, presidente e ceo di British Airways -. Questi spazi porteranno il nostro concetto di design delle lounge a un livello superiore, sviluppando quanto realizzato a Miami e creando un'identità visiva e un'atmosfera distintive di British Airways in tutti i principali punti di contatto con il cliente: dalla 'First Wing' e dalle lounge fino all'esperienza a bordo.\r

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Valorizzando il meglio del design, dell'artigianato e dell'ospitalità britannici, offriremo ai nostri clienti un'esperienza di livello superiore e più fluida. Si tratta solo del primo di numerosi sviluppi in cantiere; non vediamo l'ora di condividere ulteriori novità man mano che trasformeremo l'esperienza cliente nei prossimi anni».\r

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Elemento centrale dell'investimento è una nuova lounge presso il Terminal 5, area C (Gates C) dell'aeroporto di Heathrow: i lavori sono già in corso e l'apertura è prevista per la fine del 2028; la lounge offrirà una vista panoramica sull'area di manovra degli aeromobili e sul terminal.\r

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Il vettore ha inoltre avviato i lavori per una lounge arrivi completamente ridisegnata a Heathrow: si tratta del primo spazio dedicato agli arrivi realizzato secondo il nuovo concept della compagnia per le proprie lounge. La ristrutturazione inizierà all'inizio del 2027 e l'apertura è programmata per la fine dello stesso anno; la lounge è stata progettata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori premium di oggi, offrendo ai clienti la possibilità di rilassarsi, rinfrescarsi e prepararsi ad affrontare la giornata dopo un volo a lungo raggio.\r

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British Airways e American Airlines introdurranno inoltre una nuova esperienza di check-in per la classe First presso il Terminal 3 di Heathrow, la cui apertura è prevista per questo inverno. La struttura dedicata offrirà ai clienti idonei un inizio di viaggio all'insegna del relax.\r

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Oltre a Heathrow, sono in corso progetti per nuove lounge a Boston e Newark, con piani che prevedono interventi a Ginevra e San Francisco per il prossimo anno.\r

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[gallery ids=\"523608,523611,523609\"]","post_title":"British Airways: ecco i primi dettagli della nuova lounge al Terminal 5 di Heathrow","post_date":"2026-10-06T10:34:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1791282884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Vallese si trova nel cuore delle Alpi e qui si innalzano quarantacinque delle ottantadue cime sopra i quattromila metri della catena montuosa: cime accessibili a tutti grazie alla funivie e ai sentieri disponibili. - racconta Lucie Guntern, responsabile dell’Ente del turismo vallesano per il mercato italiano - È una destinazione ideale in ogni stagione: offre un’ampia gamma di possibilità per chi ama le attività outdoor, con trekking, camminate, alpinismo e bicicletta durante l’estate, oppure sci, sci d’alpinismo, ciaspolate e anche escursioni in montagna sulla neve d’inverno. E nei mesi autunnali incanta con la bellezza dei colori del foliage».\r

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Come raggiungere il Vallese\r

Il Canton Vallese si trova nel sud della Svizzera ed è facilmente raggiungibile dall'Italia. Un treno diretto Eurocity in partenza da Milano porta a Brig, nel cuore di queste montagne, da dove ci si muove a bordo dei bus locali, viaggiando tra splendidi panorami. Ci si può anche spostare in macchina dal Nord Italia attraversando il passo del Sempione, oppure in aereo, arrivando all’aeroporto di Zurigo e poi utilizzando il bus. Importante sapere che in Svizzera si viaggia facilmente usando lo Swiss Travel Pass, che consente spostamenti illimitati in tutto il paese in treno, autobus e anche battello per 3, 4, 6, 8 o 15 giorni consecutivi. Il pass include anche biglietti scontati per gli impianti di risalita e l'ingresso gratuito ai musei (swisstravelpass.com).\r

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La Saastal e Saas-Fee, tra storia e attività outdoor\r

Si raggiunge così la Saastal, un territorio modellato nei millenni dall’azione dei ghiacciai e dall’erosione delle acque e composta da quattro villaggi: Saas-Fee, Saas-Almagell, Saas-Grund e Saas-Balen. Saas-Fee, su un altopiano di 1800 metri, è il centro principale, una delle più antiche colonie walser del Vallese, fondata nella metà del XIII secolo e apertasi al turismo verso la metà del ‘900. Sin dal 1951, con uno sguardo precursore, ci si sposta solo a piedi o con veicoli elettrici per preservare l’aria incontaminata e ridurre a zero le emissioni di gas serra. I visitatori lasceranno quindi i loro mezzi nei grandi parcheggi all’ingresso del paese, per poi scoprire un villaggio con testimonianze del passato, come gli stadel in legno scurito dal tempo - tradizionali costruzioni su pilastri destinate a proteggere il cibo da roditori e umidità. In inverno il territorio offre agli appassionati di sci un comprensorio sciistico suddiviso in tre comprensori, per un totale di 150 chilometri di piste, oltre a numerosi sentieri escursionistici. Saas-Fee ha ospitato cinque edizioni del Campionato del mondo di arrampicata su ghiaccio, una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 1988 e varie tappe della Coppa del Mondo di freestyle, della Coppa del Mondo di snowboard, della Coppa del mondo di arrampicata su ghiaccio e della Coppa Europa di sci alpino.\r

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Un territorio alpino a cavallo tra passato e futuro\r

L’accoglienza vallesana è fatta inoltre di tradizione, benessere e sapori della cucina alpina, come quelli da scoprire nell’accogliente Bergrestaurant Hannig, situato a 2350 metri di altezza e affacciato sul suggestivo panorama del massiccio del Mischabel e del Ghiacciaio di Fee. In primo piano anche la contemporaneità, come dimostrano l’attenzione all’ambiente e quella al design, da scoprire nei curati interni dell’Hotel Zurbriggen a Saas-Almagell, realizzati dal designer e architetto Heinz Julen riutilizzando in modo inedito materiali come ferro, pelle, legno e vetro, creando elementi d’arredo unici.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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