Avalon Waterway: focus sui solo traveller per crociere senza supplemento singola

Cabina doppia senza il supplemento singola su tutte le partenze in italiano di luglio e agosto. Dedicato a tutti coloro che non hanno mai viaggiato da soli su una crociera a causa di costi extra, o semplicemente per chi vuole prendersi del tempo per sé, Avalon Waterways offre l’opportunità ai solo traveller di vivere l’esperienza di un viaggio a bordo di un vero e proprio boutique hotel galleggiante alleggerendoli di qualsiasi esborso aggiuntivo. Grazie alle tante attività incluse in una crociera Avalon Waterways è possibile scegliere liberamente il tipo di vacanza che si preferisce. Oltre alle escursioni in italiano in piccoli gruppi previste in ogni tappa di navigazione, il solo traveller può decidere di esplorare i luoghi in autonomia a piedi o con le biciclette gratuite disponibili a bordo e senza bisogno di transfer, visto che le navi attraccano in centro città.

Colmar con il suo pittoresco centro storico, Strasburgo da visitare con un tour tra i canali, Magonza con il suo museo della Stampa, la spettacolare Gola del Reno, Coblenza con le sue splendide piazze e ancora Colonia: queste in particolare le tappe della crociera Romantico Reno, di otto giorni e 7 notti, che parte da Basilea per raggiungere la città olandese di Amsterdam, con partenze il 17 luglio e il 14 agosto.

L’itinerario Incantevole Danubio, sempre di otto giorni e sette notti, parte invece il 7 e il 21 agosto da Norimberga e arriva in modo trionfale a Budapest costeggiando il celebre Parlamento, attraversando cittadine affascinanti come Ratisbona, Passavia con la magnifica cattedrale di Santo Stefano, Melk con la sua abbazia e l’incredibile biblioteca, la pittoresca valle di Wachau, e Vienna, città della musica.

E chi vuole staccare la spina da tutto e da tutti, può semplicemente rilassarsi leggendo un libro o ammirando il lento scorrere dei paesaggi attraversati direttamente dalla propria suite Panorama: uno spazio tutto per sé, confortevole e con la grande vetrata che trasforma la cabina in un balcone al coperto.