Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili. L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie. L’offerta «L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going. Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio. Condividi

