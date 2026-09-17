Sommet Education e Les Roches premiano i giovani talenti del turismo Nuovo traguardo per Sommet Education Foundation e Les Roches, che hanno festeggiato i sette vincitori della Un Tourism Social Innovation Challenge, che premia una nuova generazione di talenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per orientare il turismo verso un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali. Lanciata nel settembre 2025, l’iniziativa ha registrato 866 candidature provenienti da 109 Paesi. Quasi la metà delle candidature è arrivata dall’Africa, a testimonianza della vivacità dell’ecosistema imprenditoriale del continente e del ruolo sempre più importante degli innovatori africani nel plasmare il futuro del turismo globale. I sette vincitori sono stati selezionati in tre categorie: Community-based Tourism, Green Projects e Accessibility and Inclusivity. I vincitori Nella prima categoria sono emersi Lore (Cina) , che utilizza l’intelligenza artificiale per preservare le conoscenze indigene e mettere in relazione i viaggiatori con le comunità locali attraverso esperienze di forte coinvolgimento culturale; Local Narratives (India), che pone in contatto viaggiatori e studenti con le comunità rurali attraverso esperienze immersive; Ecodigital (Tanzania) , realtà che combina l’innovazione digitale con le conoscenze delle comunità locali per sostenere il ripristino degli ecosistemi, la resilienza climatica e un turismo sostenibile. Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline. Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei. «È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation. In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto. Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo traguardo per Sommet Education Foundation e Les Roches, che hanno festeggiato i sette vincitori della Un Tourism Social Innovation Challenge, che premia una nuova generazione di talenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per orientare il turismo verso un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali. Lanciata nel settembre 2025, l’iniziativa ha registrato 866 candidature provenienti da 109 Paesi. Quasi la metà delle candidature è arrivata dall’Africa, a testimonianza della vivacità dell’ecosistema imprenditoriale del continente e del ruolo sempre più importante degli innovatori africani nel plasmare il futuro del turismo globale. I sette vincitori sono stati selezionati in tre categorie: Community-based Tourism, Green Projects e Accessibility and Inclusivity. I vincitori Nella prima categoria sono emersi Lore (Cina) , che utilizza l’intelligenza artificiale per preservare le conoscenze indigene e mettere in relazione i viaggiatori con le comunità locali attraverso esperienze di forte coinvolgimento culturale; Local Narratives (India), che pone in contatto viaggiatori e studenti con le comunità rurali attraverso esperienze immersive; Ecodigital (Tanzania) , realtà che combina l’innovazione digitale con le conoscenze delle comunità locali per sostenere il ripristino degli ecosistemi, la resilienza climatica e un turismo sostenibile. Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline. Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei. «È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation. In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto. Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee». [post_title] => Sommet Education e Les Roches premiano i giovani talenti del turismo [post_date] => 2026-09-17T12:47:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789649255000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cipro tira le somme di una stagione estiva che è riuscita, almeno in parte, a contrastare il sensibile calo degli arrivi di marzo e aprile, determinato dallo scoppio del conflitto in Iran. A luglio, infatti, la situazione è nettamente migliorata: gli arrivi sono diminuiti solo dell’1,1% rispetto a luglio 2025, dopo un calo dell’1,7% a giugno, a fronte delle contrazioni del 30,7% a marzo e del 27,6% ad aprile. La ripresa ha perciò ridotto, ma non eliminato, il deficit accumulato: gli arrivi nel periodo gennaio-luglio sono rimasti inferiori dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 193 mila visitatori in meno. Israele ha fornito il contributo più significativo, con gli arrivi in aumento dell’8,6% e 25 mila visitatori in più. Al contrario, gli arrivi dal Regno Unito – il principale mercato di provenienza – sono diminuiti dell’11,1%, contribuendo al calo con 90 mila visitatori. Sul fronte aereo, il traffico passeggeri è diminuito del 3,7% nel periodo gennaio-luglio, ma i voli commerciali sono calati solo dello 0,9%, a indicare che le compagnie aeree hanno mantenuto le rotte e le frequenze. L’adeguamento ha quindi rispecchiato un calo dei coefficienti di riempimento e una domanda più debole piuttosto che una perdita strutturale di collegamenti. Sulla base del miglioramento osservato fino a luglio, il protrarsi dell’attuale tendenza – ipotizzando che gli arrivi nel periodo agosto-dicembre rimangano circa l’1% al di sotto dei livelli del 2025 – porterebbe a 4,32 milioni di arrivi nel 2026. Ciò rappresenterebbe un calo del 4,7% rispetto al livello record del 2025 (4,53 milioni di arrivi) ma gli arrivi rimarrebbero comunque superiori del 6,9% rispetto al 2024. [post_title] => Cipro: i numeri dell'estate alimentano la fiducia nella ripresa [post_date] => 2026-09-11T11:07:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789124841000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ieri pomeriggio è entrato nella Stazione Milano Porta Garibaldi il treno Regionale di Trenitalia brandizzato con la livrea di X-Factor 2026. Massimiliano Astrologo, responsabile product marketing Trenitalia, ha accolto i quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani e la conduttrice Giorgia, insieme con Luca Centurioni (Sky Media marketing director), Chiara Marelli (head of marketing entertainment & Ooh at Sky Media) e Roberta Zamboni (head of branded content, sponsorship Italy and global sales lead Fremantle). Astrologo ha sottolineato: «Per Trenitalia è un piacere confermare la partnership con X-Factor per la terza edizione consecutiva, anche quest’anno con il brand Regionale. Con il talent condividiamo una serie di valori: vogliamo creare connessioni, in particolare con i giovani, che sono uno dei target di riferimento di questo atreno; crediamo nella valorizzazione del talento; vogliamo mettere al centro le persone e anche essere vicini al mondo della musica nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale». Di fronte alla vivace livrea del Regionale Irama ha tagliato il nastro inaugurale, quindi tutti i giudici di X Factor e Giorgia hanno firmato la loro bella immagine apposta sulla fiancata del treno. Con il claim “X Factor Vivilo con noi. Viaggia con la musica” si è aperta proprio ieri sera la 20esima edizione del talent tanto amato dagli italiani e ora saranno molte le iniziative di Trenitalia: innanzitutto Regionale sarà a fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le Audizioni dello show. «Stiamo lavorando su tante iniziative, infatti il viaggio proseguirà anche dopo i Live Show. - ricorda Astrologo - Dall’1° al 15 ottobre ospiteremo il Direzione X-Factor, il concorso dedicato agli iscritti al programma X-Go che potranno provare a vincere il biglietto per assistere alla finale in programma a Milano. Inoltre per sei venerdì, dal 23 ottobre al 28 novembre, la stazione di Milano Centrale ospiterà “Music Tracks”, il format che permetterà a tutto il nostro pubblico e ai nostri clienti di seguire dal vivo le esibizioni degli artisti eliminati dal programma, ma impegnati nella loro prima performance ufficiale dopo l’uscita da X Factor. Siamo pronti per iniziare il nostro viaggio insieme». Grazie alla rinnovata intesa di Trenitalia musica e viaggio diventano così il filo conduttore di un progetto che porta X Factor fuori dagli studi televisivi e lo avvicina al pubblico e al territorio. Gli appuntamenti saranno poi l’occasione per far conoscere agli utenti il percorso di ammodernamento della flotta del Regionale, che ogni giorno consente a milioni di persone di spostarsi per studio, lavoro, turismo e tempo libero. A fianco di X Factor Trenitalia rafforza quindi il proprio percorso di valorizzazione dei grandi appuntamenti che animano l’Italia - dalla musica allo sport, dalla cultura al turismo - contribuendo a connettere città, territori e passioni in modo sempre più sostenibile. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="521707,521708,521706,521705,521704,521703"] Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) [post_title] => Trenitalia e X Factor: focus della partnership su giovani, territorio e sostenibilità [post_date] => 2026-09-11T08:39:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789115948000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Small Luxury Hotels of the World accoglie Broadwick Soho nella sua esclusiva Finest Collection. La Finest Collection riunisce alcune delle più straordinarie strutture indipendenti del mondo, scelte per la loro forte identità, autenticità, legame con la destinazione e l’eccellenza costante dell’esperienza offerta agli ospiti. Situato nel cuore del West End di Londra, Broadwick Soho porta nella collezione una visione bohémien e originale. Con 57 camere e suite, l’hotel integra interni ricchi di carattere, una proposta gastronomica distintiva e un programma culturale che abbraccia arte, musica, design e performance. Il progetto Il progetto trae in parte ispirazione dai ricordi d’infanzia del proprietario, Noel Hayden, la cui famiglia gestiva un eccentrico hotel sul mare a Bournemouth. A tradurre questa eredità in un progetto contemporaneo è stato Martin Brudnizki, che ha saputo fondere l’eccentricità britannica con l’opulenza dell’epoca jazz e il glamour della disco era. Broadwick Soho ospita oltre 300 opere originali, creando un dialogo tra grandi maestri e talenti emergenti provenienti da tutto il mondo. La collezione comprende opere di Andy Warhol, Francis Bacon, Bridget Riley, Victor Pasmore, Faye Wei Wei e Casey Moore, accanto a numerose commissioni realizzate appositamente per l'hotel. «Broadwick Soho incarna perfettamente lo spirito che Small Luxury Hotels of the World celebra fin dalla sua nascita: quello di un piccolo hotel capace di offrire un’esperienza straordinaria - ha dichiarato Richard Hyde, chief operating officer di Small Luxury Hotels of the World -. Indipendente per natura, autenticamente personale e profondamente radicato nel carattere della destinazione che lo ospita, Broadwick Soho esprime una visione audace e distintiva, che si riflette in ogni dettaglio: dal design alla collezione d'arte, dal programma culturale fino al modo stesso di interpretare l'ospitalità» [post_title] => Small Luxury Hotels of the World: in portfolio anche il Broadwick Soho [post_date] => 2026-09-10T13:09:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789045751000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creator Hub nasce da un’idea semplice: offrire a creator di talento l’accesso a hotel ai quali normalmente non avrebbero accesso, in cambio di contenuti fotografici e video autentici, senza costi di investimento media per le strutture. Creator Hub nasce per rispondere a una delle sfide sempre più rilevanti per il settore dell’ospitalità: come produrre un flusso costante di contenuti autentici e di alta qualità senza affidarsi esclusivamente a shooting tradizionali o a immagini generiche tipiche delle banche immagini, che il pubblico riconosce sempre più facilmente e tende a ignorare. In questo scenario, i contenuti autentici realizzati dai creator assumono un valore crescente per gli hotel che competono per conquistare l’attenzione online. Strumento al servizio degli hotel Con i viaggiatori sempre più orientati a persone reali ed esperienze autentiche come fonte di ispirazione, i contenuti realizzati dai creator rappresentano uno strumento sempre più prezioso per gli hotel che desiderano costruire fiducia e distinguersi online. Le ricerche mostrano infatti che il 92% dei consumatori si fida maggiormente del passaparola e dei contenuti generati dagli utenti rispetto alla pubblicità tradizionale dei brand. Creator Hub trasforma le tendenze in un modello concreto e continuativo per la produzione di contenuti di valore, offrendo agli hotel un modo efficace e conveniente per collaborare con i creator, puntando su community, credibilità e creatività. «La scoperta delle destinazioni non è più guidata esclusivamente dai motori di ricerca o dalle campagne dei brand, curate nei minimi dettagli: oggi è sempre più influenzata dai creator. Le persone si fidano delle storie che percepiscono come autentiche. L’influenza si sta spostando dalla quantità alla credibilità, e i creator più piccoli riescono spesso a generare un engagement più profondo proprio perché i loro contenuti risultano autentici e vicini alle persone. Con Creator Hub, aiutiamo gli hotel a produrre un flusso continuo di contenuti di alta qualità e a essere più facilmente scoperti sui canali che i viaggiatori utilizzano già per trovare ispirazione» ha dichiarato Roberto Tamayo, global pr, social media and influencer marketing director di Radisson Hotel Group. Nel suo primo anno di attività, la piattaforma ha raggiunto oltre 600 creator in più di 400 hotel distribuiti in 64 Paesi, con creator presenti in 44 Paesi tra Emea e Apac. [post_title] => Radisson Hotel Group: successo per Creator Hub [post_date] => 2026-09-07T11:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788779007000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere è global partner della Formula 1 e sponsor della scuderia Alpine: nelle prove ufficiali di sabato scorso Pierre Gasly, di Alpine, ha conquistato la sua prima pole position in carriera in F1 e domenica ha raggiunto la settima posizione nella gara che ha visto la vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes. Msc ha portato i suoi ospiti a Monza per seguire le prime prove del Gran Premio: un’emozionante esperienza che ha messo in evidenza un elemento importante nella filosofia del gruppo. «Il futuro è un gioco di squadra, è questo il claim che ha guidato Msc nel suo approccio strategico alle sponsorizzazioni sportive - ha sottolineato Andrea Guanci, direttore marketing di Msc Crociere -. Una nave da crociera funziona non solo per l'abilità e l’esperienza del comandante, ma grazie al lavoro di un team: dal direttore di macchine, al direttore d'albergo, alle persone dell'housekeeping, dell'intrattenimento e delle cucine. Il lavoro di squadra rende unica l'esperienza per i nostri ospiti. Questo vale per Msc Crociere così come per i nostri cugini degli Msc Cargo e Trasporto. Il gruppo ha deciso di valorizzare questo concetto attraverso le sponsorizzazioni legate a sport che abbiano nella squadra il loro punto focale, quindi con la Formula 1 e con la scuderia Alpine. È evidente il parallelo con le nostre navi: il pilota della Formula 1 è un grande campione, ma nulla potrebbe se non ci fosse dietro di lui la squadra di tecnici, meccanici, ingegneri ed esperti capaci di rendere la sua macchina davvero competitiva. A Monza celebriamo questa collaborazione e stiamo adottando lo stesso approccio anche in altri sport: siamo da poco diventati global main partner dell'America's Cup. Nel 2027 le regate della competizione velica internazionale si terranno proprio nel porto di Napoli. Come accaduto nella Formula1, Msc ha deciso di essere il global partner di tutta l'America's Cup e ha poi sposato una squadra - New Zealand - per testimoniare la sua presenza negli sport di squadra, che rappresentano il futuro: per Msc come per i nostri partner sportivi». Lavoro di squadra Diventa così determinante lo sguardo che, dai bolidi che sfrecciano sulla pista dell’autodromo, si sposta sul lavoro al Paddock, dove oltre 40 tecnici di prendono cura delle macchine di ciascuna scuderia. Ci sono poi tutti coloro che lavorano nell’enorme “macchina” rappresentata dal Gran Premio di Formula 1. Oltre alle centinaia di tecnici e professionisti di ogni genere, per ciascuna competizione si spostano via mare o via aereo oltre 600 tir che trasportano le strutture mobili dei singoli team che vengono costruite a corredo di ciascun evento del campionato mondiale. Come i Motorhome: dei quartier generali che accolgono i piloti della scuderia, gli ospiti d’onore, gli sponsor e i media. Si arriva quindi al Paddock, che ospita le aree delle diverse scuderie che sono il cuore della Formula 1 e, al di sopra, si accede al Paddock Club: una zona esclusiva dedicata agli ospiti degli sponsor, che si affaccia per centinaia di metri sull’area del traguardo, fronteggiando le tribune gremite di appassionati. Anche qui emerge la forza del team e si parla di accoglienza e ristorazione: decine e decine di giovani sono impegnati nel servizio e nella preparazione di portate di alta cucina. Un altro elemento che va ad aggiungersi all’idea del “lavoro di squadra” promossa da Msc Crociere. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="521319,521320,521315"] [post_title] => Gran Premio di Monza: Msc Crociere celebra il “gioco di squadra” [post_date] => 2026-09-07T10:14:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788776043000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/27, Aidit Federturismo Confindustria organizza per lunedì 14 settembre 2026 (dalle17 alle 19 su Microsoft Teams) il webinar gratuito dal titolo ‘Turismo scolastico, facciamo chiarezza’. L’incontro, aperto ad agenzie di viaggi, tour operator, dirigenti scolastici e stampa, intende fare il punto sul quadro normativo e sulle procedure di affidamento dei viaggi d’istruzione. Il confronto vedrà gli interventi di Gianluca Caramanna (consigliere del ministro del turismo), Mario Schember (esperto nella gestione dei fondi europei per la scuola), Samuele Zerbini (presidente della commissione turismo education di Aidit e Lino Pirro (consiglio generale Aidit). Al centro del dibattito la qualifica di stazione appaltante, gli affidamenti diretti e le nuove terminologie operative. Per partecipare è possibile iscriversi utilizzando il seguente link: Turismo Scolastico – Facciamo Chiarezza – Fill out form [post_title] => Webinar aperto a tutti di Aidit sul turismo scolastico [post_date] => 2026-09-04T10:12:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788516733000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus e All Nippon Airways hanno firmato un accordo completo per l’addestramento al volo volto a formare la prossima generazione di piloti della compagnia aerea, ampliando ulteriormente una partnership strategica che dura da quasi quarant’anni. Per rispondere alla crescente domanda di piloti commerciali altamente qualificati, Airbus offrirà un programma di formazione per piloti ab initio destinato agli allievi del Gruppo Ana e delle compagnie aeree partner. Il percorso formativo si svolgerà presso la Sevenair Academy di Ponte de Sor, in Portogallo, e accompagnerà gli aspiranti piloti privi di precedente esperienza di volo attraverso tutte le fasi dell’addestramento necessarie per conseguire la licenza di pilota. Il primo gruppo, composto da 19 allievi, inizierà la formazione entro la fine dell’anno. Grazie all’integrazione del programma di addestramento direttamente nella rete Airbus, gli allievi delle compagnie aeree seguiranno fin dal primo giorno un unico percorso formativo armonizzato, basato sui concetti e sulle metodologie standard di addestramento al volo di Airbus e su moderni strumenti didattici. L’iniziativa arriva in un momento cruciale per l’aviazione mondiale. Secondo l’ultimo Airbus Global Services Forecast, nei prossimi 20 anni il settore dell’aviazione avrà bisogno di 633.000 nuovi piloti a livello globale, di cui 104.000 nella sola regione Asia-Pacifico. Attraverso questo accordo ampliato, Airbus e Ana intervengono direttamente per garantire al mercato dell’aviazione giapponese un bacino di talenti solido, resiliente e caratterizzato da elevati standard professionali. [post_title] => Ana: nuova intesa con Airbus per la formazione dei piloti [post_date] => 2026-09-03T09:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788429056000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno 10 milioni gli italiani a partire a settembre, con una spesa media di circa 760 euro a persona. È quanto emerge dall’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg. Non più solo agosto. Anche settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze. Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. Mare e città Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una destinazione in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti dalle seconde case (25%) e dai B&B (17%). Seguono case in affitto (11%), agriturismi (6%) e villaggi vacanze o resort (5%). A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani (35%) e dalla fascia 35-54 anni. [post_title] => A settembre partiranno 10 milioni di turisti. In testa il mare [post_date] => 2026-08-31T14:14:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788185697000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sommet education e les roches premiano i giovani talenti del turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":584,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo per Sommet Education Foundation e Les Roches, che hanno festeggiato i sette vincitori della Un Tourism Social Innovation Challenge, che premia una nuova generazione di talenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per orientare il turismo verso un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali.\r

\r

Lanciata nel settembre 2025, l’iniziativa ha registrato 866 candidature provenienti da 109 Paesi. Quasi la metà delle candidature è arrivata dall’Africa, a testimonianza della vivacità dell’ecosistema imprenditoriale del continente e del ruolo sempre più importante degli innovatori africani nel plasmare il futuro del turismo globale.\r

\r

I sette vincitori sono stati selezionati in tre categorie: Community-based Tourism, Green Projects e Accessibility and Inclusivity.\r

I vincitori\r

Nella prima categoria sono emersi Lore (Cina) , che utilizza l’intelligenza artificiale per preservare le conoscenze indigene e mettere in relazione i viaggiatori con le comunità locali attraverso esperienze di forte coinvolgimento culturale; Local Narratives (India), che pone in contatto viaggiatori e studenti con le comunità rurali attraverso esperienze immersive; Ecodigital (Tanzania) , realtà che combina l’innovazione digitale con le conoscenze delle comunità locali per sostenere il ripristino degli ecosistemi, la resilienza climatica e un turismo sostenibile.\r

\r

Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline.\r

\r

Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei.\r

\r

«È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation.\r

\r

In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto.\r

\r

Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee».\r

\r

","post_title":"Sommet Education e Les Roches premiano i giovani talenti del turismo","post_date":"2026-09-17T12:47:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789649255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cipro tira le somme di una stagione estiva che è riuscita, almeno in parte, a contrastare il sensibile calo degli arrivi di marzo e aprile, determinato dallo scoppio del conflitto in Iran.\r

\r

A luglio, infatti, la situazione è nettamente migliorata: gli arrivi sono diminuiti solo dell’1,1% rispetto a luglio 2025, dopo un calo dell’1,7% a giugno, a fronte delle contrazioni del 30,7% a marzo e del 27,6% ad aprile.\r

\r

La ripresa ha perciò ridotto, ma non eliminato, il deficit accumulato: gli arrivi nel periodo gennaio-luglio sono rimasti inferiori dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 193 mila visitatori in meno. Israele ha fornito il contributo più significativo, con gli arrivi in aumento dell’8,6% e 25 mila visitatori in più. Al contrario, gli arrivi dal Regno Unito – il principale mercato di provenienza – sono diminuiti dell’11,1%, contribuendo al calo con 90 mila visitatori.\r

\r

Sul fronte aereo, il traffico passeggeri è diminuito del 3,7% nel periodo gennaio-luglio, ma i voli commerciali sono calati solo dello 0,9%, a indicare che le compagnie aeree hanno mantenuto le rotte e le frequenze. L’adeguamento ha quindi rispecchiato un calo dei coefficienti di riempimento e una domanda più debole piuttosto che una perdita strutturale di collegamenti.\r

\r

Sulla base del miglioramento osservato fino a luglio, il protrarsi dell’attuale tendenza – ipotizzando che gli arrivi nel periodo agosto-dicembre rimangano circa l’1% al di sotto dei livelli del 2025 – porterebbe a 4,32 milioni di arrivi nel 2026. Ciò rappresenterebbe un calo del 4,7% rispetto al livello record del 2025 (4,53 milioni di arrivi) ma gli arrivi rimarrebbero comunque superiori del 6,9% rispetto al 2024.","post_title":"Cipro: i numeri dell'estate alimentano la fiducia nella ripresa","post_date":"2026-09-11T11:07:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789124841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri pomeriggio è entrato nella Stazione Milano Porta Garibaldi il treno Regionale di Trenitalia brandizzato con la livrea di X-Factor 2026.\r

\r

Massimiliano Astrologo, responsabile product marketing Trenitalia, ha accolto i quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani e la conduttrice Giorgia, insieme con Luca Centurioni (Sky Media marketing director), Chiara Marelli (head of marketing entertainment & Ooh at Sky Media) e Roberta Zamboni (head of branded content, sponsorship Italy and global sales lead Fremantle).\r

\r

\r

\r

Astrologo ha sottolineato: «Per Trenitalia è un piacere confermare la partnership con X-Factor per la terza edizione consecutiva, anche quest’anno con il brand Regionale. Con il talent condividiamo una serie di valori: vogliamo creare connessioni, in particolare con i giovani, che sono uno dei target di riferimento di questo atreno; crediamo nella valorizzazione del talento; vogliamo mettere al centro le persone e anche essere vicini al mondo della musica nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale».\r

\r

Di fronte alla vivace livrea del Regionale Irama ha tagliato il nastro inaugurale, quindi tutti i giudici di X Factor e Giorgia hanno firmato la loro bella immagine apposta sulla fiancata del treno. Con il claim “X Factor Vivilo con noi. Viaggia con la musica” si è aperta proprio ieri sera la 20esima edizione del talent tanto amato dagli italiani e ora saranno molte le iniziative di Trenitalia: innanzitutto Regionale sarà a fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le Audizioni dello show.\r

\r

\r

\r

«Stiamo lavorando su tante iniziative, infatti il viaggio proseguirà anche dopo i Live Show. - ricorda Astrologo - Dall’1° al 15 ottobre ospiteremo il Direzione X-Factor, il concorso dedicato agli iscritti al programma X-Go che potranno provare a vincere il biglietto per assistere alla finale in programma a Milano. Inoltre per sei venerdì, dal 23 ottobre al 28 novembre, la stazione di Milano Centrale ospiterà “Music Tracks”, il format che permetterà a tutto il nostro pubblico e ai nostri clienti di seguire dal vivo le esibizioni degli artisti eliminati dal programma, ma impegnati nella loro prima performance ufficiale dopo l’uscita da X Factor. Siamo pronti per iniziare il nostro viaggio insieme».\r

\r

Grazie alla rinnovata intesa di Trenitalia musica e viaggio diventano così il filo conduttore di un progetto che porta X Factor fuori dagli studi televisivi e lo avvicina al pubblico e al territorio. Gli appuntamenti saranno poi l’occasione per far conoscere agli utenti il percorso di ammodernamento della flotta del Regionale, che ogni giorno consente a milioni di persone di spostarsi per studio, lavoro, turismo e tempo libero.\r

\r

A fianco di X Factor Trenitalia rafforza quindi il proprio percorso di valorizzazione dei grandi appuntamenti che animano l’Italia - dalla musica allo sport, dalla cultura al turismo - contribuendo a connettere città, territori e passioni in modo sempre più sostenibile.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"521707,521708,521706,521705,521704,521703\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Visualizza questo post su Instagram\r

\r

\r

\r

\r

\r

Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano)\r

\r

\r

","post_title":"Trenitalia e X Factor: focus della partnership su giovani, territorio e sostenibilità","post_date":"2026-09-11T08:39:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789115948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Small Luxury Hotels of the World accoglie Broadwick Soho nella sua esclusiva Finest Collection. La Finest Collection riunisce alcune delle più straordinarie strutture indipendenti del mondo, scelte per la loro forte identità, autenticità, legame con la destinazione e l’eccellenza costante dell’esperienza offerta agli ospiti.\r

\r

Situato nel cuore del West End di Londra, Broadwick Soho porta nella collezione una visione bohémien e originale. Con 57 camere e suite, l’hotel integra interni ricchi di carattere, una proposta gastronomica distintiva e un programma culturale che abbraccia arte, musica, design e performance.\r

Il progetto\r

Il progetto trae in parte ispirazione dai ricordi d’infanzia del proprietario, Noel Hayden, la cui famiglia gestiva un eccentrico hotel sul mare a Bournemouth. A tradurre questa eredità in un progetto contemporaneo è stato Martin Brudnizki, che ha saputo fondere l’eccentricità britannica con l’opulenza dell’epoca jazz e il glamour della disco era.\r

\r

Broadwick Soho ospita oltre 300 opere originali, creando un dialogo tra grandi maestri e talenti emergenti provenienti da tutto il mondo. La collezione comprende opere di Andy Warhol, Francis Bacon, Bridget Riley, Victor Pasmore, Faye Wei Wei e Casey Moore, accanto a numerose commissioni realizzate appositamente per l'hotel.\r

\r

«Broadwick Soho incarna perfettamente lo spirito che Small Luxury Hotels of the World celebra fin dalla sua nascita: quello di un piccolo hotel capace di offrire un’esperienza straordinaria - ha dichiarato Richard Hyde, chief operating officer di Small Luxury Hotels of the World -. Indipendente per natura, autenticamente personale e profondamente radicato nel carattere della destinazione che lo ospita, Broadwick Soho esprime una visione audace e distintiva, che si riflette in ogni dettaglio: dal design alla collezione d'arte, dal programma culturale fino al modo stesso di interpretare l'ospitalità»\r

\r

","post_title":"Small Luxury Hotels of the World: in portfolio anche il Broadwick Soho","post_date":"2026-09-10T13:09:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789045751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Creator Hub nasce da un’idea semplice: offrire a creator di talento l’accesso a hotel ai quali normalmente non avrebbero accesso, in cambio di contenuti fotografici e video autentici, senza costi di investimento media per le strutture. Creator Hub nasce per rispondere a una delle sfide sempre più rilevanti per il settore dell’ospitalità: come produrre un flusso costante di contenuti autentici e di alta qualità senza affidarsi esclusivamente a shooting tradizionali o a immagini generiche tipiche delle banche immagini, che il pubblico riconosce sempre più facilmente e tende a ignorare. In questo scenario, i contenuti autentici realizzati dai creator assumono un valore crescente per gli hotel che competono per conquistare l’attenzione online.\r

Strumento al servizio degli hotel\r

Con i viaggiatori sempre più orientati a persone reali ed esperienze autentiche come fonte di ispirazione, i contenuti realizzati dai creator rappresentano uno strumento sempre più prezioso per gli hotel che desiderano costruire fiducia e distinguersi online. Le ricerche mostrano infatti che il 92% dei consumatori si fida maggiormente del passaparola e dei contenuti generati dagli utenti rispetto alla pubblicità tradizionale dei brand.\r

\r

Creator Hub trasforma le tendenze in un modello concreto e continuativo per la produzione di contenuti di valore, offrendo agli hotel un modo efficace e conveniente per collaborare con i creator, puntando su community, credibilità e creatività.\r

\r

«La scoperta delle destinazioni non è più guidata esclusivamente dai motori di ricerca o dalle campagne dei brand, curate nei minimi dettagli: oggi è sempre più influenzata dai creator. Le persone si fidano delle storie che percepiscono come autentiche. L’influenza si sta spostando dalla quantità alla credibilità, e i creator più piccoli riescono spesso a generare un engagement più profondo proprio perché i loro contenuti risultano autentici e vicini alle persone. Con Creator Hub, aiutiamo gli hotel a produrre un flusso continuo di contenuti di alta qualità e a essere più facilmente scoperti sui canali che i viaggiatori utilizzano già per trovare ispirazione» ha dichiarato Roberto Tamayo, global pr, social media and influencer marketing director di Radisson Hotel Group.\r

\r

Nel suo primo anno di attività, la piattaforma ha raggiunto oltre 600 creator in più di 400 hotel distribuiti in 64 Paesi, con creator presenti in 44 Paesi tra Emea e Apac.\r

\r

","post_title":"Radisson Hotel Group: successo per Creator Hub","post_date":"2026-09-07T11:03:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788779007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere è global partner della Formula 1 e sponsor della scuderia Alpine: nelle prove ufficiali di sabato scorso Pierre Gasly, di Alpine, ha conquistato la sua prima pole position in carriera in F1 e domenica ha raggiunto la settima posizione nella gara che ha visto la vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes.\r

\r

Msc ha portato i suoi ospiti a Monza per seguire le prime prove del Gran Premio: un’emozionante esperienza che ha messo in evidenza un elemento importante nella filosofia del gruppo. «Il futuro è un gioco di squadra, è questo il claim che ha guidato Msc nel suo approccio strategico alle sponsorizzazioni sportive - ha sottolineato Andrea Guanci, direttore marketing di Msc Crociere -. Una nave da crociera funziona non solo per l'abilità e l’esperienza del comandante, ma grazie al lavoro di un team: dal direttore di macchine, al direttore d'albergo, alle persone dell'housekeeping, dell'intrattenimento e delle cucine. Il lavoro di squadra rende unica l'esperienza per i nostri ospiti. Questo vale per Msc Crociere così come per i nostri cugini degli Msc Cargo e Trasporto. Il gruppo ha deciso di valorizzare questo concetto attraverso le sponsorizzazioni legate a sport che abbiano nella squadra il loro punto focale, quindi con la Formula 1 e con la scuderia Alpine. È evidente il parallelo con le nostre navi: il pilota della Formula 1 è un grande campione, ma nulla potrebbe se non ci fosse dietro di lui la squadra di tecnici, meccanici, ingegneri ed esperti capaci di rendere la sua macchina davvero competitiva. A Monza celebriamo questa collaborazione e stiamo adottando lo stesso approccio anche in altri sport: siamo da poco diventati global main partner dell'America's Cup. Nel 2027 le regate della competizione velica internazionale si terranno proprio nel porto di Napoli. Come accaduto nella Formula1, Msc ha deciso di essere il global partner di tutta l'America's Cup e ha poi sposato una squadra - New Zealand - per testimoniare la sua presenza negli sport di squadra, che rappresentano il futuro: per Msc come per i nostri partner sportivi».\r

Lavoro di squadra\r

Diventa così determinante lo sguardo che, dai bolidi che sfrecciano sulla pista dell’autodromo, si sposta sul lavoro al Paddock, dove oltre 40 tecnici di prendono cura delle macchine di ciascuna scuderia. Ci sono poi tutti coloro che lavorano nell’enorme “macchina” rappresentata dal Gran Premio di Formula 1. Oltre alle centinaia di tecnici e professionisti di ogni genere, per ciascuna competizione si spostano via mare o via aereo oltre 600 tir che trasportano le strutture mobili dei singoli team che vengono costruite a corredo di ciascun evento del campionato mondiale.\r

\r

Come i Motorhome: dei quartier generali che accolgono i piloti della scuderia, gli ospiti d’onore, gli sponsor e i media. Si arriva quindi al Paddock, che ospita le aree delle diverse scuderie che sono il cuore della Formula 1 e, al di sopra, si accede al Paddock Club: una zona esclusiva dedicata agli ospiti degli sponsor, che si affaccia per centinaia di metri sull’area del traguardo, fronteggiando le tribune gremite di appassionati. Anche qui emerge la forza del team e si parla di accoglienza e ristorazione: decine e decine di giovani sono impegnati nel servizio e nella preparazione di portate di alta cucina. Un altro elemento che va ad aggiungersi all’idea del “lavoro di squadra” promossa da Msc Crociere.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"521319,521320,521315\"]","post_title":"Gran Premio di Monza: Msc Crociere celebra il “gioco di squadra”","post_date":"2026-09-07T10:14:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1788776043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/27, Aidit Federturismo Confindustria organizza per lunedì 14 settembre 2026 (dalle17 alle 19 su Microsoft Teams) il webinar gratuito dal titolo ‘Turismo scolastico, facciamo chiarezza’. L’incontro, aperto ad agenzie di viaggi, tour operator, dirigenti scolastici e stampa, intende fare il punto sul quadro normativo e sulle procedure di affidamento dei viaggi d’istruzione.\r

Il confronto vedrà gli interventi di Gianluca Caramanna (consigliere del ministro del turismo), Mario Schember (esperto nella gestione dei fondi europei per la scuola), Samuele Zerbini (presidente della commissione turismo education di Aidit e Lino Pirro (consiglio generale Aidit). Al centro del dibattito la qualifica di stazione appaltante, gli affidamenti diretti e le nuove terminologie operative.\r

Per partecipare è possibile iscriversi utilizzando il seguente link: Turismo Scolastico – Facciamo Chiarezza – Fill out form","post_title":"Webinar aperto a tutti di Aidit sul turismo scolastico","post_date":"2026-09-04T10:12:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788516733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus e All Nippon Airways hanno firmato un accordo completo per l’addestramento al volo volto a formare la prossima generazione di piloti della compagnia aerea, ampliando ulteriormente una partnership strategica che dura da quasi quarant’anni.\r

\r

Per rispondere alla crescente domanda di piloti commerciali altamente qualificati, Airbus offrirà un programma di formazione per piloti ab initio destinato agli allievi del Gruppo Ana e delle compagnie aeree partner. Il percorso formativo si svolgerà presso la Sevenair Academy di Ponte de Sor, in Portogallo, e accompagnerà gli aspiranti piloti privi di precedente esperienza di volo attraverso tutte le fasi dell’addestramento necessarie per conseguire la licenza di pilota. Il primo gruppo, composto da 19 allievi, inizierà la formazione entro la fine dell’anno.\r

\r

Grazie all’integrazione del programma di addestramento direttamente nella rete Airbus, gli allievi delle compagnie aeree seguiranno fin dal primo giorno un unico percorso formativo armonizzato, basato sui concetti e sulle metodologie standard di addestramento al volo di Airbus e su moderni strumenti didattici.\r

\r

L’iniziativa arriva in un momento cruciale per l’aviazione mondiale. Secondo l’ultimo Airbus Global Services Forecast, nei prossimi 20 anni il settore dell’aviazione avrà bisogno di 633.000 nuovi piloti a livello globale, di cui 104.000 nella sola regione Asia-Pacifico. Attraverso questo accordo ampliato, Airbus e Ana intervengono direttamente per garantire al mercato dell’aviazione giapponese un bacino di talenti solido, resiliente e caratterizzato da elevati standard professionali.","post_title":"Ana: nuova intesa con Airbus per la formazione dei piloti","post_date":"2026-09-03T09:50:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788429056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno 10 milioni gli italiani a partire a settembre, con una spesa media di circa 760 euro a persona. È quanto emerge dall’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg. \r

\r

Non più solo agosto. Anche settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze. \r

\r

Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. \r

Mare e città\r

Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una destinazione in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. \r

\r

Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti dalle seconde case (25%) e dai B&B (17%). Seguono case in affitto (11%), agriturismi (6%) e villaggi vacanze o resort (5%).\r

\r

A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani (35%) e dalla fascia 35-54 anni.","post_title":"A settembre partiranno 10 milioni di turisti. In testa il mare","post_date":"2026-08-31T14:14:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788185697000]}]}}