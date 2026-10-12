Una proposta integrata per le agenzie di viaggio
Valore aggiunto: è la parola chiave che segna la partecipazione di I4T – Insurance Travel a Ttg Travel Experience, con una proposta integrata studiata per rafforzare la competitività delle agenzie di viaggio sul fronte di prodotto, servizio, consulenza e formazione.
L'intermediario approda all'appuntamento riminese dopo una stagione estiva decisamente buona, che ha permesso di recuperare il rallentamento registrato tra marzo e maggio, riportando i dati di agosto ai livelli del 2025. Il quadro generale resta tuttavia complesso: il perdurare della crisi nel Golfo potrebbe penalizzare il lungo raggio con ripercussioni sull'andamento complessivo della stagione, in considerazione del suo peso specifico sul totale dei viaggi invernali.
Christian Garrone, responsabile Intermediazione assicurativa I4T, dichiara: "La nostra cifra è arrivare prima. Leggere in anticipo dove si sta spostando il mercato e trasformare quel cambiamento in soluzioni che diano alle agenzie di viaggio un vantaggio concreto. È in questa logica che continuiamo a lavorare su prodotto e servizio, integrando anche le tecnologie più avanzate: con AI4T siamo tra i primi nel settore assicurativo travel a mettere l'intelligenza artificiale al servizio degli agenti di viaggio e con la polizza Rischio Zero infrangiamo la barriera degli eventi di forza maggiore, offrendo agli organizzatori una tutela in caso, ad esempio, di crisi geopolitiche o climatiche. È questa la direzione che portiamo a Ttg Travel Experience: aiutare il trade a competere meglio e a governare con maggiore efficacia i rischi emergenti".
Arriva l'intelligenza artrificiale
La novità principale presentata da I4T è AI4T, il nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato per affiancare gli agenti di viaggio nella fase di ricerca e selezione delle polizze. AI4T consente di ottenere in tempo reale informazioni puntuali su garanzie, massimali, esclusioni e condizioni di polizza, permettendo di rispondere in diretta alle domande dei clienti e riducendo i tempi necessari per individuare e selezionare la soluzione più coerente con il profilo del viaggiatore e le caratteristiche dell'itinerario da assicurare.
Uno strumento fondamentale per orientarsi nell'ampia offerta di I4T, ma anche un modo per consentire agli Area Manager, 14 sull'intero territorio nazionale, di concentrare competenze e tempo sui casi di maggiore complessità, nei quali capacità di valutazione, esperienza ed empatia rimangono elementi determinanti. L'obiettivo è preciso: utilizzare la tecnologia per aumentare efficienza e qualità del servizio, senza disintermediare la consulenza.
AI4T sarà anche uno degli elementi più riconoscibili dello stand: la mascotte dedicata al nuovo assistente sarà protagonista degli spazi I4T e di una nuova linea di gadget, rafforzando anche sul piano visivo il posizionamento dell'azienda sui temi dell'innovazione.
Una polizza che garantisce rischio zero
La seconda novità è Rischio Zero, polizza dedicata alle agenzie di viaggi che, sempre più numerose, operano in regime di organizzazione diretta. Rischio Zero copre i maggiori costi che gli organizzatori di viaggi individuali o di gruppo devono affrontare sia prima della partenza sia in corso di viaggio per riproteggere il passeggero a seguito di eventi di forza maggiore, legati, ad esempio, al clima o alla geopolitica. Rischio Zero si inserisce nell'ambito della progressiva estensione dei rischi inclusi nelle polizze viaggio, fortemente incentivata da I4T, che ha portato, nel tempo, a superare confini ritenuti invalicabili, dalle epidemie agli scioperi, agli attentati terroristici alle guerre, contribuendo a sostenere la continuità dei flussi e la fiducia dei viaggiatori anche negli scenari più complessi.
Il tema della gestione dell'incertezza sarà anche al centro del convegno "Guerra e Pace: l'agenzia in trincea", a cura dell'avvocato Giusy Fiscella, Legal Affairs Manager I4T e S4T. L'incontro affronterà il quadro di responsabilità, tutele e strumenti a disposizione delle agenzie di viaggio, quando eventi geopolitici, cancellazioni, impossibilità sopravvenute e situazioni straordinarie incidono sull'esecuzione dei viaggi. Attraverso il confronto con un panel di avvocati ed esponenti del mondo accademico specializzati sul tema, il dibattito offrirà una lettura operativa e giuridica di uno scenario nel quale il rischio è sempre più integrato nella gestione quotidiana dell'impresa turistica.