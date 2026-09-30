Gruppo Uvet: la crescita e il trend della divisione Hotel «I risultati del 2025 riflettono la solidità, la visione strategica del nostro gruppo e l’efficienza operativa di ogni divisione; queste capacità ci consentono di intercettare l’evoluzione dei mercati del turismo e di fornire servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet -. Il forte miglioramento della redditività operativa con l’Ebitda che cresce a doppia cifra a 22,7 milioni di euro e il giro d’affari che supera gli 885 milioni dimostrano la qualità del lavoro svolto. Anche la previsione di chiusura del 2026, con un giro d’affari superiore ai 930 milioni di euro e una prospettiva di Ebitda superiore a 25,5 milioni di euro conferma che prosegue il nostro percorso di crescita e creazione di valore e il posizionamento del gruppo Uvet come leader italiano nel business travel». Spazio all’hotellerie Uvet coordina una pluralità di oltre 20 società attive nel settore del turismo, dei viaggi d’affari, della mobilità e degli eventi. «Dieci anni fa abbiamo aperto la divisione Hotel e stiamo acquisendo esperienza: è un percorso impegnativo all’interno del quale abbiamo portato i nostri valori – prosegue Patané -. Vogliamo dare un’identità alle 11 proprietà che oggi gestiamo. I risultati sono molto buoni e la clientela riconosce il valore della nostra offerta. Nella divisione Hotel abbiamo raggiunto i 27 milioni, considerando tutti gli hotel italiani e quello che si trova alle Maldive; prevediamo di chiudere il 2026 vicino ai 30 milioni, con un aumento del 10%. Poiché questa è un’area nuova, la crescita ci ha insegnato come rispondere alle richieste dei clienti, come migliorare la nostra offerta e come cogliere le opportunità economiche, di brand e di posizionamento quando si presentano. La divisione ha sviluppato un’importante Ebitda anno su anno e, in previsione, raggiungeremo i 3,8 milioni. Nel 2025 era 2,8, l’anno prima un milione. Portando avanti le property abbiamo accresciuto la capacità di riempimento offrendo tariffe migliori e aprendoci ai mercati internazionali. Questa apertura non significa solo utilizzare i tour operator classici per riempire gli alberghi. Sia alle Maldive che in Italia abbiamo una clientela molto internazionale. Hanno funzionato bene i nostri alberghi a Portofino, Positano e Cortina, dove, durante le Olimpiadi, c’è stata una forte domanda da tutto il mondo che ci ha aiutati a migliorare la nostra offerta. Interessante anche l’esperienza di Portorotondo che è diventata una locazione per la fine stagione, dove si girano anche film e serie televisive: noi ospitiamo le troupe».

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La ricerca ha coinvolto un campione di 1000 viaggiatori italiani di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che abbiano effettuato un viaggio di almeno tre giorni nell'ultimo anno. In Italia o all'estero. «L'obiettivo dell'indagine è approfondire le scelte e i comportamenti generali dei viaggiatori, per poi focalizzarsi sulla percezione del turismo sostenibile nel proprio vissuto e nelle intenzioni future. - afferma Davide Cilia, ricercatore senior di Ipsos-Doxa -.\r

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I dati dell’Osservatorio mostrano come la crescente attenzione alla sostenibilità influenzi concretamente le scelte dei viaggiatori, comprese quelle relative alle strutture in cui soggiornare. Le strutture percepite come più sostenibili dagli italiani sono: agriturismi (90%), rifugi alpini e di montagna (86%) e campeggi (83%): forme di ospitalità capaci di valorizzare e raccontare in modo diretto e autentico il territorio. I risultati dell’osservatorio evidenziano che il concetto di sostenibilità sta diventando sempre più concreto nella mente degli italiani. Se in passato veniva associato alla tutela della natura e dell'ambiente, oggi la consapevolezza sta evolvendo verso una dimensione sociale.\r

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Il viaggiatore sente di poter fare qualcosa per la comunità presso cui soggiorna e attiva una connessione di successo basata su tradizioni e anche cibo a chilometro zero che prende il nome di \"community positive travel\". Tra i comportamenti sostenibili più condivisi emergono: il rispetto di flora e fauna e delle grandi risorse naturali; la gestione dei rifiuti (la ricerca ci dice che l’Italia è uno dei paesi che gestiscono meglio i rifiuti) e la riduzione degli sprechi energetici e idrici; l'uso dei trasporti pubblici e la scelta di mete meno affollate in bassa stagione per contrastare l'overtourism (turismo slow) e l'acquisto di souvenir artigianali e prodotti locali. L’indagine evidenzia un approccio ai viaggi sempre più attento e consapevole. - sottolinea Cilia - Le strutture percepite come più ecologiche sono agriturismi (90%) e campeggi (83%).\r

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Il turismo outdoor è praticato dal 71% degli italiani e per il 79% e favorisce proprio il “community-positive travel”, connettendo ospiti e territori. La sfida per Human Company e di tutti gli operatori turistici si muove su due direttrici. - conclude - Da un lato occorre proporre iniziative pratiche che si integrino facilmente nelle abitudini di viaggio degli utenti. Dall'altro, c'è il tema dell'accessibilità, soprattutto economica. Sebbene l'87% degli intervistati riconosca il valore dell'economia locale e il 75% preferisca mete meno affollate e strutture gestite da realtà locali, la disponibilità a spendere di più per soggiornare in una struttura ecocompatibile scende drasticamente al 50%».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Human Company: un Osservatorio che parla di sostenibilità e “community positive travel”","post_date":"2026-09-30T15:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790783120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IHG Hotels & Resorts annuncia la firma di un accordo per una struttura Kimpton a Roma, portando nella Capitale il proprio brand Luxury & Lifestyle.\r

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L’apertura è prevista nel 2029; l’hotel è di proprietà di Rome Hotel Development Fund, fondo gestito da Castello Sgr.\r

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La nuova struttura sarà il terzo hotel IHG nell’area di Via Veneto. La struttura, con 114 camere, disporrà di rooftop bar, ristorante, corte interna, area wellness e spazi dedicati a meeting ed eventi. Elemento distintivo dell’hotel sarà il restauro e la valorizzazione di un teatro esistente, che verrà trasformato in uno spazio polifunzionale iconico dedicato ad arte ed eventi.\r

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L’accordo fa parte dell'espansione di IHG in Italia, dopo il raggungimento di oltre 50 strutture tra aperte e in pipeline. Viene inoltre rafforzato il portafoglio Luxury & Lifestyle del Gruppo a Roma, dove l’hotel si affiancherà alle nove strutture già esistenti, tra cui InterContinental Rome Ambasciatori Palace e Six Senses Rome, oltre al futuro Hotel Alexandra Rome, Vignette Collection.\r

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«Roma si conferma una delle destinazioni luxury più attrattive d’Europa - commenta Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe di IHG Hotels & Resorts - capace di coniugare richiamo internazionale, un ricchissimo patrimonio culturale e una domanda nel segmento hospitality in forte crescita. Roma è la location ideale per presentare Kimpton con questo progetto eccezionale. Grazie alla posizione privilegiata, a una visione progettuale distintiva e all’originale concept del teatro, la struttura porterà a Roma una nuova offerta Luxury & Lifestyle, riflettendo al tempo stesso l’individualità e il carattere locale per cui il brand è conosciuto in tutto il mondo».\r

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«Questa operazione rafforza l’attenzione di Castello Sgr per il settore dell’ospitalità - aggiunge Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR - perseguendo una strategia incentrata su immobili iconici e sulla creazione di mete esperienziali pensate per una clientela internazionale esigente e in costante crescita. Roma, in questo senso, rappresenta una destinazione unica, oggi interessata da un profondo rinnovamento della propria offerta ricettiva di fascia alta».\r

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«Siamo lieti di collaborare con IHG per portare il brand Kimpton a Roma - continua Tomas Langaitis, Fund Partner di 1 Asset Management - La struttura rappresenta un’opportunità unica per creare un hotel lifestyle di riferimento in uno dei quartieri più prestigiosi della città. Insieme daremo vita a una destinazione che celebra il patrimonio di Roma, offrendo al contempo un’esperienza contemporanea capace di parlare tanto ai viaggiatori internazionali quanto ai residenti».\r

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L’hotel sarà la seconda struttura Kimpton in Italia, dopo il Kimpton Villa Miramare Taormina, e si aggiungerà ai 14 hotel Kimpton aperti in Europa e ai sei in pipeline. L’accordo rafforza inoltre la crescente presenza di IHG in Italia, dove il gruppo conta 33 hotel operativi e altri 21 in pipeline, a supporto dell’espansione del proprio portafoglio Luxury & Lifestyle nel Sud Europa e nelle principali destinazioni gateway.\r

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","post_title":"IHG Hotels & Resorts e Castello SGR: il brand Kimpton debutta a Roma","post_date":"2026-09-30T15:07:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790780842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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(Anna Morone)","post_title":"WorldHotels raddoppia in Italia e Sud-est Europa: obiettivo 2026 a 20 nuove strutture","post_date":"2026-09-30T14:18:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bwh-hotels-best-western-hotels","ron-pohl","sara-digiesi","worldhotels"],"post_tag_name":["BWH Hotels Best Western Hotels","Ron Pohl","Sara Digiesi","WorldHotels"]},"sort":[1790777892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso ai musei nazionali inglesi rimarrà gratuito, anche per i visitatori internazionali. La decisione, secondo quanto riferisce Travel Mole, pone fine alle ipotesi secondo cui ai turisti stranieri avrebbe potuto essere richiesto un pagamento per accedere ad alcune delle attrazioni culturali più popolari del Paese.\r

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La gratuità è stata introdotta nel 2001. All'inizio di quest'anno, il governo aveva dichiarato che avrebbe collaborato con musei, enti turistici e autorità locali per valutare se l'introduzione di un biglietto d'ingresso per i visitatori stranieri potesse fornire un ulteriore sostegno finanziario ai musei.\r

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Tale valutazione ha fatto seguito all'analisi indipendente dell'Arts Council England condotta dalla Margaret Hodge e pubblicata nel dicembre 2025.\r

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Il governo ha però evidenziato che l'introduzione di tariffe potrebbe scoraggiare i visitatori nazionali e che i benefici economici non sarebbero distribuiti equamente all'interno del settore museale.\r

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Sette dei dieci musei più visitati del Regno Unito sono nazionali, a testimonianza della loro importanza per l'economia legata al turismo. Il Natural History Museum ha registrato 7,1 milioni di visitatori nel 2025, mentre il British Museum ne ha contati 6,4 milioni.\r

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Il governo ha dichiarato che i musei nazionali contribuiscono complessivamente all'economia per oltre 1 miliardo di sterline (1,35 miliardi di dollari) all'anno, attirando visitatori sia dalla Gran Bretagna sia dall'estero.","post_title":"Inghilterra: l'ingresso ai musei nazionali rimarrà gratuito, anche per i visitatori stranieri","post_date":"2026-09-30T14:18:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790777889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I risultati del 2025 riflettono la solidità, la visione strategica del nostro gruppo e l’efficienza operativa di ogni divisione; queste capacità ci consentono di intercettare l'evoluzione dei mercati del turismo e di fornire servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari - ha dichiarato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet -. Il forte miglioramento della redditività operativa con l’Ebitda che cresce a doppia cifra a 22,7 milioni di euro e il giro d’affari che supera gli 885 milioni dimostrano la qualità del lavoro svolto. Anche la previsione di chiusura del 2026, con un giro d’affari superiore ai 930 milioni di euro e una prospettiva di Ebitda superiore a 25,5 milioni di euro conferma che prosegue il nostro percorso di crescita e creazione di valore e il posizionamento del gruppo Uvet come leader italiano nel business travel».\r

Spazio all'hotellerie\r

Uvet coordina una pluralità di oltre 20 società attive nel settore del turismo, dei viaggi d'affari, della mobilità e degli eventi. «Dieci anni fa abbiamo aperto la divisione Hotel e stiamo acquisendo esperienza: è un percorso impegnativo all’interno del quale abbiamo portato i nostri valori - prosegue Patané -. Vogliamo dare un’identità alle 11 proprietà che oggi gestiamo. I risultati sono molto buoni e la clientela riconosce il valore della nostra offerta. Nella divisione Hotel abbiamo raggiunto i 27 milioni, considerando tutti gli hotel italiani e quello che si trova alle Maldive; prevediamo di chiudere il 2026 vicino ai 30 milioni, con un aumento del 10%. Poiché questa è un'area nuova, la crescita ci ha insegnato come rispondere alle richieste dei clienti, come migliorare la nostra offerta e come cogliere le opportunità economiche, di brand e di posizionamento quando si presentano. La divisione ha sviluppato un’importante Ebitda anno su anno e, in previsione, raggiungeremo i 3,8 milioni. Nel 2025 era 2,8, l’anno prima un milione. Portando avanti le property abbiamo accresciuto la capacità di riempimento offrendo tariffe migliori e aprendoci ai mercati internazionali. Questa apertura non significa solo utilizzare i tour operator classici per riempire gli alberghi. Sia alle Maldive che in Italia abbiamo una clientela molto internazionale. Hanno funzionato bene i nostri alberghi a Portofino, Positano e Cortina, dove, durante le Olimpiadi, c'è stata una forte domanda da tutto il mondo che ci ha aiutati a migliorare la nostra offerta. Interessante anche l’esperienza di Portorotondo che è diventata una locazione per la fine stagione, dove si girano anche film e serie televisive: noi ospitiamo le troupe».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Gruppo Uvet: la crescita e il trend della divisione Hotel","post_date":"2026-09-30T14:03:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1790776998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo in Francia. I leader del settore turistico francese chiedono una profonda revisione della strategia turistica nazionale, sostenendo che il settore debba smettere di inseguire i grandi volumi di visitatori per concentrarsi invece su soggiorni più lunghi, una maggiore spesa pro capite e una crescita distribuita su tutto l'anno.\r

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L'Alliance France Tourisme, che riunisce le principali aziende dei settori turismo, viaggi d'affari ed eventi, ha presentato le proprie proposte il 28 settembre, in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027. Il piano delinea una visione ventennale per il settore, fissando l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di euro (115,8 miliardi di dollari) di entrate dal turismo internazionale entro il 2030.\r

Turismo internazionale\r

Nel 2025, la Francia ha registrato entrate dal turismo internazionale pari a 77,5 miliardi di euro (89,7 miliardi di dollari), segnando un incremento del 9%. L'Alleanza punta a generare ulteriori 22,5 miliardi di euro (26 miliardi di dollari) senza accentuare i picchi di sovraffollamento che già interessano alcune destinazioni.\r

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Secondo il gruppo, quasi due terzi della spesa turistica in Francia provengono da viaggiatori nazionali, rendendo il mercato interno un pilastro economico fondamentale.\r

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Il turismo genera una spesa complessiva di 222 miliardi di euro (257 miliardi di dollari) e sostiene quasi due milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, stando ai dati dell'Alleanza. Le strutture ricettive commerciali hanno registrato 451 milioni di pernottamenti, mentre il turismo contribuisce al commercio estero francese con un saldo positivo stimato in 22 miliardi di euro (25,5 miliardi di dollari).","post_title":"Francia: il turismo e i suoi leader chiedono un cambio di rotta","post_date":"2026-09-30T13:09:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790773747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numa, la piattaforma europea che gestisce hotel e strutture ricettive per soggiorni flessibili, ha appena aggiunto al proprio portafoglio italiano cinque nuove strutture nel corso dell’estate 2026, distribuite tra Roma, Milano e Firenze.\r

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A Roma una struttura in Via del Basilico, che ora opera con il nome di Numa Rome Via Veneto, e un secondo in Via del Leone, rinominato Numa Rome Condotti, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza di Spagna.\r

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A Milano e Firenze, la crescita comprende progetti di ristrutturazione su misura.\r

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Numa Manfredo, situato adiacente all’attuale Numa Camperio nel centro di Milano, è stato riqualificato all’interno di un palazzo storico caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico monastero benedettino.\r

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A Firenze, Numa ha inaugurato due nuove strutture distinte: la prima, in Via Fiesolana nel quartiere di Santa Croce, frutto della riqualificazione completa di un ex hotel. La seconda, in Via della Robbia, è una villa in stile Liberty caratterizzata da balconi in ferro battuto conservati, un ingresso in pietra scolpita e una porta in legno originale. All’interno sono stati conservati i soffitti a volta a botte con mattoni a vista e i pavimenti in piastrelle decorate, mentre un cortile privato sul retro è stato trasformato in un’area comune per gli ospiti.\r

Flessibilità\r

«Queste cinque nuove aperture sono una chiara espressione della nostra flessibilità e della nostra capacità di adattarci perfettamente al ricco e diversificato patrimonio architettonico italiano - spiega Umberto Ottaviani, country manager per l’Italia di Numa - Che si tratti di riqualificare un monastero del XVI secolo a Milano o di integrarci nell’architettura classica di Roma e Firenze, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia rende tutto questo possibile. La nostra tecnologia ci consente di gestire in modo efficiente beni storici complessi, standardizzando le operazioni senza mai compromettere il patrimonio unico di ciascuna proprietà».\r

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L'azienda si adatta alle caratteristiche storiche degli immobili e alle esigenze dei proprietari, sia subentrando nella gestione delle attività esistenti, quando i proprietari cercano continuità, oppure guidando progetti di ristrutturazione dall'ideazione al completamento.\r

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«Il mercato immobiliare italiano è uno dei più frammentati d’Europa, con la proprietà concentrata principalmente in aziende private a conduzione familiare, che detengono asset eterogenei, dalle semplici acquisizioni alle complesse ristrutturazioni - aggiunge Dimitri Chandogin, co-founder e presidente di Numa - La scelta di un operatore per un portafoglio di questo tipo è un impegno a lungo termine, non una semplice transazione. Non basta qualcuno che sappia semplicemente gestire gli immobili, occorre un partner in grado di garantire rendimenti concreti».\r

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","post_title":"Numa, cinque nuove aperture tra Roma, Firenze e Milano","post_date":"2026-09-30T12:36:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790771763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volonline Group amplia il proprio perimetro alle experience con il lancio di Expirium, nuovo brand dedicato a tour, attività, escursioni, attraction ed esperienze in destinazione.\r

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Volonline punta su esperienze in destinazione come leva di differenziazione, personalizzazione e creazione di valore per il canale b2b, con l’obiettivo preciso di digitalizzare ulteriormente le esperienze all’interno del gruppo, rendendole integrabili nella costruzione di itinerari e pacchetti in tutti i canali di vendita del gruppo.\r

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Expirium propone un catalogo che riunisce migliaia (ad oggi +1.078 in expirium.it) di attività, escursioni e visite guidate selezionate e prenotabili in tempo reale, affiancate da un’offerta più specialistica di esperienze costruite su richiesta ad hoc da parte dei product manager del tailor made.\r

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La componente esperienziale in programmazione diretta diventa così integrabile nel Dynamic Packaging e nei processi di vendita B2B insieme a voli e hotel, consentendo alle agenzie di costruire proposte più articolate in conferma immediata senza dover gestire interlocutori e piattaforme differenti.\r

Il progetto\r

«Con Expirium puntiamo a consolidare il prodotto, aumentare il controllo sulla filiera e renderlo più facilmente integrabile nella proposta b2b – dichiara Luigi Deli, ceo & founder di Volonline Group –. Le esperienze hanno una caratteristica particolarmente importante: permettono di differenziare il viaggio al di là delle componenti più facilmente comparabili. Per questo vogliamo trasformarle da elemento aggiuntivo a parte integrante del prodotto».\r

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Da una parte, un’offerta ampia e digitalizzata, pensata per rispondere rapidamente alla domanda; dall’altra, una rete di partner locali che consente di individuare e costruire esperienze più specifiche, anche in esclusiva o su richiesta.\r

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«Il nostro obiettivo è evitare la sovrapposizione con le grandi piattaforme – spiega Luca Adami, General Brand Manager di Expirium –. La parte di prodotto immediatamente prenotabile ci permette di garantire ampiezza e velocità, mentre il lavoro con i fornitori locali ci consente di sviluppare esperienze uniche per i clienti di Volonline Group. Vogliamo fornire uno strumento che permetta di inserire l’esperienza nella costruzione del viaggio con la stessa semplicità con cui oggi vengono gestiti volo e hotel, ma con una maggiore possibilità di personalizzazione. La sfida è passare dalla vendita di singole attività alla costruzione di un prodotto esperienziale coerente con il viaggio e con la domanda del cliente finale».\r

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Per lo sviluppo di Expirium sono entrati a far parte del team dell’ufficio prodotto coordinato da Gianni Galli, head of digital product, Marco Milani, proveniente da MTS e Hotelbeds, con competenze nei segmenti hotel ed experience e con una particolare focalizzazione sulle Americhe, e Mario Presutti, precedentemente in Destination Italia ed Emma Villas e con forte specializzazione nella costruzione di esperienze in loco, in particolare sull’Italia.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1790763081000]}]}}