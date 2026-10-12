Gli hotel di tutto il mondo stanno perdendo prenotazioni dirette a vantaggio di siti web di terze parti che pubblicizzano le strutture su Google, presentandosi come canali legittimi per effettuare prenotazioni; è quanto emerge da un nuovo rapporto che documenta la portata delle cosiddette agenzie di viaggio online "predatorie".
Un'analisi condotta da Operto, azienda specializzata in tecnologie per l'ospitalità, ha individuato circa 1,1 milioni di annunci relativi a 204.000 hotel in 205 paesi, nel corso di un periodo di 31 giorni compreso tra il 22 maggio e il 21 giugno 2026.
I risultati indicano che gli hotel si trovano ad affrontare un problema diffuso: i viaggiatori che cercano una specifica struttura rischiano di essere reindirizzati verso intermediari anziché sul sito di prenotazione ufficiale dell'hotel stesso.
Il dirottamento del brand alberghiero
Il rapporto distingue questi operatori dalle agenzie di viaggio online consolidate, come Booking.com ed Expedia, le quali possono far conoscere agli utenti hotel che altrimenti non avrebbero scoperto. Gli operatori predatori, al contrario, si rivolgono a viaggiatori che hanno già scelto una struttura e ne stanno cercando il nome specifico.
Operto definisce questa pratica come "dirottamento del brand alberghiero" (hotel brand hijacking). Gli annunci possono includere i nomi, le fotografie e l'immagine del marchio della struttura, mentre gli indirizzi dei siti web possono incorporare il nome dell'hotel per dare l'impressione che la prenotazione avvenga direttamente. "Dietro le quinte", le prenotazioni possono transitare attraverso aggregatori di inventario (bed bank), reti di affiliazione o piattaforme di distribuzione consolidate prima di giungere all'hotel.