Perché le vacanze in barca alle Eolie sono tra le più richieste nel turismo nautico del Mediterraneo Informazione PR Un arcipelago che si comprende pienamente solo dal mare Esistono destinazioni che cambiano radicalmente in base al punto di osservazione e, soprattutto, al mezzo con cui vengono esplorate. Le Isole Eolie rientrano pienamente in questa categoria. Da terra si presentano con un’immagine consolidata con paesaggi vulcanici, spiagge nere, borghi e flussi turistici stagionali, mentre dal mare rivelano una dimensione completamente diversa, più autentica e stratificata. La navigazione tra le isole, distanti tra loro meno di un’ora di vela, consente di percepire l’arcipelago come un sistema unitario ma composto da identità fortemente distinte, dove ogni approdo rappresenta un contesto geografico e culturale autonomo. Sette isole, sette identità complementari Lipari costituisce il principale hub dell’arcipelago: il castello aragonese domina il porto e testimonia la stratificazione storica dell’isola, mentre le antiche cave di ossidiana e il tessuto urbano dei vicoli bianchi raccontano un equilibrio ancora attivo tra comunità locale e presenza turistica. Salina si distingue per una morfologia più verde rispetto al resto dell’arcipelago, con una vegetazione rigogliosa e una tradizione vitivinicola consolidata legata alla Malvasia. I terrazzamenti che scendono verso il mare definiscono un paesaggio agricolo costiero di forte valore identitario. Panarea rappresenta un segmento più esclusivo del mercato turistico, caratterizzato da un’elevata attrattività internazionale. Tuttavia, molte delle sue calette principali, come Cala Junco e la spiaggia dei Zimmari, risultano pienamente accessibili solo via mare, rafforzando il ruolo della nautica come modalità privilegiata di fruizione. Stromboli chiude idealmente il sistema insulare con un elemento distintivo unico nel Mediterraneo: un vulcano attivo costantemente osservabile, che genera un’esperienza notturna di navigazione di forte impatto scenico e sensoriale. La navigazione come chiave di lettura del territorio Le Eolie non sono soltanto una destinazione balneare, ma un vero e proprio prodotto nautico. Le condizioni meteomarine, influenzate da maestrale e scirocco, determinano scenari di navigazione variabili nel corso della stagione, mentre la natura vulcanica dei fondali crea una forte diversificazione paesaggistica subacquea e costiera. Molte delle baie e delle calette dell’arcipelago risultano accessibili esclusivamente dal mare, elemento che rende la barca a vela non un’opzione alternativa, ma una modalità strutturale di fruizione del territorio. Le aree intorno a Basiluzzo, gli scogli di Lisca Bianca e la navigazione notturna lungo la costa di Stromboli rappresentano esperienze emblematiche legate in modo diretto alla dimensione nautica. La stagione più favorevole per le vacanze in barca alle Eolie va indicativamente da maggio a settembre, con giugno e settembre che offrono un equilibrio ottimale tra condizioni climatiche, intensità del vento e gestione dei flussi turistici. Un modello di viaggio condiviso in crescita Negli ultimi anni si è affermato un modello di turismo nautico condiviso che integra esperienza di navigazione, socialità a bordo e ottimizzazione dei costi. In questo contesto, piattaforme come Sailwiz si inseriscono come intermediari tra domanda e offerta, facilitando l’incontro tra viaggiatori e imbarcazioni già organizzate. Per chi desidera esplorare l’arcipelago senza la gestione diretta di un’imbarcazione, le proposte di viaggi condivisi in barca a vela alle Isole Eolie rappresentano una soluzione coerente con le caratteristiche della destinazione e con le nuove dinamiche del turismo esperienziale. L’Eolie come benchmark esperienziale nel turismo nautico Il valore delle Eolie non risiede in un singolo elemento, ma nella combinazione sistemica di esperienze: l’ancoraggio in baie silenziose all’alba, il passaggio sotto costa con odore di zolfo a Vulcano, l’arrivo a Panarea al tramonto con luce radente sulle architetture bianche, fino alla navigazione notturna ai piedi dello Stromboli. La barca a vela diventa così il mezzo più coerente per interpretare l’arcipelago nella sua interezza, consentendo una fruizione continua e non frammentata del territorio, in linea con le logiche contemporanee del turismo lento e ad alta intensità esperienziale. Condividi

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Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649. Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649. Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg. Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia. «L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive». Una flotta interamente Airbus La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo. I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class. Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica: · pasti a bordo sono inclusi · il bagaglio a mano a bordo è incluso. · L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali. Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva. Contatti per le agenzie Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA. Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512. Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512 [gallery columns="4" ids="514690,514691,514693,514692"] [post_title] => Air Transat potenzia il network 2026 dall’Italia tra Canada, Caraibi e America Latina [post_date] => 2026-05-20T14:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779287417000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vacanze barca alle eolie turismo nautico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1014,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un arcipelago che si comprende pienamente solo dal mare\r

Esistono destinazioni che cambiano radicalmente in base al punto di osservazione e, soprattutto, al mezzo con cui vengono esplorate. Le Isole Eolie rientrano pienamente in questa categoria. Da terra si presentano con un’immagine consolidata con paesaggi vulcanici, spiagge nere, borghi e flussi turistici stagionali, mentre dal mare rivelano una dimensione completamente diversa, più autentica e stratificata.\r

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La navigazione tra le isole, distanti tra loro meno di un’ora di vela, consente di percepire l’arcipelago come un sistema unitario ma composto da identità fortemente distinte, dove ogni approdo rappresenta un contesto geografico e culturale autonomo.\r

Sette isole, sette identità complementari\r

Lipari costituisce il principale hub dell’arcipelago: il castello aragonese domina il porto e testimonia la stratificazione storica dell’isola, mentre le antiche cave di ossidiana e il tessuto urbano dei vicoli bianchi raccontano un equilibrio ancora attivo tra comunità locale e presenza turistica.\r

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Salina si distingue per una morfologia più verde rispetto al resto dell’arcipelago, con una vegetazione rigogliosa e una tradizione vitivinicola consolidata legata alla Malvasia. I terrazzamenti che scendono verso il mare definiscono un paesaggio agricolo costiero di forte valore identitario.\r

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Panarea rappresenta un segmento più esclusivo del mercato turistico, caratterizzato da un’elevata attrattività internazionale. Tuttavia, molte delle sue calette principali, come Cala Junco e la spiaggia dei Zimmari, risultano pienamente accessibili solo via mare, rafforzando il ruolo della nautica come modalità privilegiata di fruizione.\r

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Stromboli chiude idealmente il sistema insulare con un elemento distintivo unico nel Mediterraneo: un vulcano attivo costantemente osservabile, che genera un’esperienza notturna di navigazione di forte impatto scenico e sensoriale.\r

La navigazione come chiave di lettura del territorio\r

Le Eolie non sono soltanto una destinazione balneare, ma un vero e proprio prodotto nautico. Le condizioni meteomarine, influenzate da maestrale e scirocco, determinano scenari di navigazione variabili nel corso della stagione, mentre la natura vulcanica dei fondali crea una forte diversificazione paesaggistica subacquea e costiera.\r

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Molte delle baie e delle calette dell’arcipelago risultano accessibili esclusivamente dal mare, elemento che rende la barca a vela non un’opzione alternativa, ma una modalità strutturale di fruizione del territorio. Le aree intorno a Basiluzzo, gli scogli di Lisca Bianca e la navigazione notturna lungo la costa di Stromboli rappresentano esperienze emblematiche legate in modo diretto alla dimensione nautica.\r

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La stagione più favorevole per le vacanze in barca alle Eolie va indicativamente da maggio a settembre, con giugno e settembre che offrono un equilibrio ottimale tra condizioni climatiche, intensità del vento e gestione dei flussi turistici.\r

Un modello di viaggio condiviso in crescita\r

Negli ultimi anni si è affermato un modello di turismo nautico condiviso che integra esperienza di navigazione, socialità a bordo e ottimizzazione dei costi. In questo contesto, piattaforme come Sailwiz si inseriscono come intermediari tra domanda e offerta, facilitando l’incontro tra viaggiatori e imbarcazioni già organizzate.\r

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Per chi desidera esplorare l’arcipelago senza la gestione diretta di un’imbarcazione, le proposte di viaggi condivisi in barca a vela alle Isole Eolie rappresentano una soluzione coerente con le caratteristiche della destinazione e con le nuove dinamiche del turismo esperienziale.\r

L’Eolie come benchmark esperienziale nel turismo nautico\r

Il valore delle Eolie non risiede in un singolo elemento, ma nella combinazione sistemica di esperienze: l’ancoraggio in baie silenziose all’alba, il passaggio sotto costa con odore di zolfo a Vulcano, l’arrivo a Panarea al tramonto con luce radente sulle architetture bianche, fino alla navigazione notturna ai piedi dello Stromboli.\r

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La barca a vela diventa così il mezzo più coerente per interpretare l’arcipelago nella sua interezza, consentendo una fruizione continua e non frammentata del territorio, in linea con le logiche contemporanee del turismo lento e ad alta intensità esperienziale.","post_title":"Perché le vacanze in barca alle Eolie sono tra le più richieste nel turismo nautico del Mediterraneo","post_date":"2026-05-22T12:15:41+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["arcipelago-eolie","barca-a-vela-eolie","charter-eolie","crociera-eolie","isole-eolie-in-barca","itinerario-eolie-barca","lipari-turismo-nautico","navigazione-eolie","panarea-vela","sailwiz-eolie","salina-mare","stromboli-in-barca","turismo-esperienziale","turismo-nautico-eolie","vacanze-in-barca-alle-eolie","vacanze-in-barca-sicilia","vacanze-vela-sicilia","vela-mediterraneo","viaggi-condivisi-in-barca","viaggio-in-barca-eolie"],"post_tag_name":["arcipelago Eolie","barca a vela Eolie","charter Eolie","crociera Eolie","Isole Eolie in barca","itinerario Eolie barca","Lipari turismo nautico","navigazione Eolie","Panarea vela","Sailwiz Eolie","Salina mare","Stromboli in barca","turismo esperienziale","turismo nautico Eolie","vacanze in barca alle Eolie","vacanze in barca Sicilia","vacanze vela Sicilia","vela Mediterraneo","viaggi condivisi in barca","viaggio in barca Eolie"]},"sort":[1779452141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alaska Airlines ha inaugurato ieri il suo primo collegamento diretto tra Seattle e Londra Heathrow, che sarà operativo tutti i giorni per tutto l'anno, dal Terminal 3 dello scalo britannico.\r

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Prosegue così il piano di espansione transatlantica della compagnia aerea: Londra è infatti la seconda destinazione europea del vettore, dopo Roma, dove Alaska Airlines ha debuttato lo scorso aprile. Un altro collegamento transatlantico, per Reykjavík, in Islanda, entrerà in servizio il prossimo 28 maggio.\r

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La compagnia utilizza Boeing 787 Dreamliner per le rotte verso Londra e Roma, e un Boeing 737 Max 8 per il collegamento verso Reykjavík.\r

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“Per i nostri ospiti negli Stati Uniti, stiamo aprendo un accesso più comodo all'Europa con la compagnia aerea che conoscono e amano, e per i nostri ospiti in Europa e oltre, stiamo portando la nostra caratteristica ospitalità della West Coast in ogni fase del viaggio, riflettendo il comfort e l'attenzione per cui siamo conosciuti”, ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer di Alaska.\r

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","post_title":"Alaska Airlines sbarca a Londra Heathrow con voli giornalieri da Seattle","post_date":"2026-05-22T09:04:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779440691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514812\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] un dettaglio del Salone dello scorso anno[/caption]\r

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A una settimana dall’apertura, il Salone nautico di Venezia 2026 si prepara a riportare l’Arsenale al centro della scena nautica internazionale. Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, la città accoglierà la settima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Venezia e organizzata da Vela spa in collaborazione con la Marina Militare, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del Mediterraneo.\r

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Quest’anno il Salone presenta circa 300 imbarcazioni e 270 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale: un panorama completo che spazia dalla grande cantieristica agli yacht di ultima generazione, dai catamarani alle imbarcazioni tradizionali, dai gommoni alle soluzioni per la navigazione elettrica e ibrida. Cuore dell’evento sarà ancora una volta l’Arsenale, simbolo della tradizione marittima veneziana, che si prepara ad accogliere operatori del settore, cantieri, designer e appassionati provenienti da tutto il mondo.\r

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In uno scenario unico, tra darsene storiche e spazi espositivi rinnovati, prenderà forma una panoramica completa sulle evoluzioni della nautica contemporanea. L’Arsenale, con oltre 55.000 mq di specchio acqueo e più di un chilometro di pontili, si conferma quindi un luogo unico al mondo dove a dialogare sono storia, innovazione e cultura marittima.\r

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Grande attenzione alla banchina principale, la “Riviera”, che ospiterà i grandi yacht e le novità dei cantieri internazionali: tra questi, il Gruppo Ferretti porta sette barche tra cui l’anteprima mondiale Ferretti 580 e il Pershing 6X, con le sue forme tese e agili e la tecnologia all’avanguardia; Next Group arriva con l’AB 80 veloce flybridge con propulsione a idrogetto, e poi il catamarano a vela con propulsione elettrica Sunreef 70 di Sunreef Yachts, capolavoro di design e innovazione, uno yacht di 70 piedi.","post_title":"Tutto pronto per il Salone nautico di Venezia. Dal 27 al 31 maggio","post_date":"2026-05-21T14:15:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779372952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines lancia la speciale promozione Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio.\r

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Easytrip consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l’esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l’ampio network di collegamenti offerto dalla compagnia.\r

La flotta\r

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L’allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di qualità e a filiera corta.\r

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Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il golfo dell’Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada, la Costa Brava.\r

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In evidenza sul sito della compagnia i pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici. L’offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il 1 giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti.","post_title":"Grimaldi Lines lancia la promozione \"Easytrip\"","post_date":"2026-05-21T11:53:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779364428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sull’isola di Vulcano Life Hotels & Resorts firma una nuova operazione di sviluppo annunciando l’ingresso del Life Resort Mari del Sud Eolie nella propria collezione.\r

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La struttura, tra le più conosciute dell’arcipelago eoliano, si affaccia direttamente sulla celebre spiaggia vulcanica e si inserisce in uno scenario naturale di forte impatto paesaggistico. Novanta camere e suite reinterpretano l’estetica eoliana in chiave contemporanea, tra dettagli artigianali, suggestioni arabo-siciliane e ambienti pensati per dialogare con il territorio. Tra gli spazi più rappresentativi del resort spicca la terrazza panoramica sulla baia, destinata a diventare uno dei punti centrali dell’esperienza degli ospiti.\r

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«Il Mari del Sud è da anni un punto di riferimento per il turismo delle Eolie - sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts -. L’ingresso nella nostra collezione rientra in una strategia di consolidamento nelle destinazioni italiane ad alto potenziale, con un modello di ospitalità che integra qualità dei servizi e valorizzazione del territorio».\r

Piano di espansione\r

L’operazione conferma il percorso di espansione del gruppo in alcune delle destinazioni leisure più attrattive del mercato italiano. Il resort sarà infatti gestito con formula full management e promosso attraverso il network internazionale di partner commerciali.\r

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L’offerta del Mari del Sud punta su una proposta esperienziale costruita attorno al territorio: cucina mediterranea, attività sportive, percorsi dedicati al wellness ed escursioni pensate per raccontare l’identità delle Eolie a un pubblico sempre più orientato verso soggiorni autentici e personalizzati. «Con questa acquisizione – aggiunge Carella – rafforziamo un approccio che punta a costruire esperienze su misura e a sviluppare, attraverso la nostra destination management company, una relazione più strutturata tra ospitalità e territorio».\r

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Il Life Resort Mari del Sud Eolie aprirà la stagione a fine maggio inaugurando ufficialmente il suo primo capitolo sotto il marchio Life Resorts. Un passaggio che segna non soltanto un’evoluzione per la struttura, ma anche un ulteriore tassello nella trasformazione dell’ospitalità premium nel Sud Italia.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Life Hotels & Resorts cresce alle Eolie: il Mari del Sud entra in portfolio","post_date":"2026-05-21T10:07:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["eolie","life-hotels-resorts","vulcano"],"post_tag_name":["Eolie","Life Hotels & Resorts","Vulcano"]},"sort":[1779358048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Quest’anno Mangia’s compie 53 anni, quindi non è esattamente una start- up, ma nel corso del tempo abbiamo deciso di ripensare il nostro modello di business. Siamo intervenuti contemporaneamente su tutte le nostre strutture alberghiere e ci siamo presentati al mercato in modo nuovo: siamo saliti dalle 4 alle 5 stelle e poi alle 5 stelle lusso e ci siamo rivolti ai possibili investitori istituzionali. Questo ci consente di avere una capacità operativa illimitata in Sicilia e Sardegna. Sulla nostra strada abbiamo incontrato due partner fantastici: nel 2022 la società Hotel Investment Partners, con un portafoglio di oltre 70 strutture in Spagna, Portogallo, Grecia e Italia - il fondo Blackstone ne detiene il 65% e nel 2023 il fondo Gic ne ha rilevato il 35% - e nel 2024 il fondo Arrow Global».\r

Una storia partita da lontano\r

Nell’ambito del froum di Deloitte “Luxury Hospitality Reloaded”, il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha spiegato il modello di business di un gruppo che gestisce 17 strutture alberghiere, con oltre 4000 camere. L’evoluzione di Mangia’s è iniziata nel 2019, quando, con un passaggio generazionale, Marcello Mangia ha assunto il suo ruolo, guardando a innovazione, sostenibilità e riposizionamento sul mercato internazionale.\r

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«Abbiamo tanti investimenti in pipeline - prosegue il manager - , come il Mangia’s Costa Ragusa, 5 stelle e 5 stelle lusso, che aprirà il 22 giugno, trasformando la destinazione in un polo turistico. Siamo diventati il partner italiano per questi fondi di investimento che ci hanno aiutato a crescere. La nostra azienda si è trasformata profondamente ed è stato impegnativo, ma ora la compagnia rispetta tutti gli standard ed è come se fossimo quotati in Borsa, due volte».\r

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«Oggi l’ospitalità è molto sofisticata, ha un approccio di alto livello. Non basta più essere un ottimo gestore alberghiero. Bisogna strutturarsi in modo nuovo e diventano fondamentali la parte tecnologica e la connessione con il partner investitore. Assistiamo il fondo da tutti i punti di vista e collaboriamo nella parte progettuale sfruttando e prestando la nostra competenza. Inoltre, quando possibile, siamo sul territorio, anche appoggiandoci alla banca Unicredit, che ci ha fatto crescere».\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Marcello Mangia: «Ecco come cambia il modello di business»","post_date":"2026-05-21T09:45:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779356732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stime positive per l'estate di United Airlines, tanto da spingere al rialzo le azioni della compagnia aerea del 6%: a fare da traino all'andamento in crescita ci sarebbe la forte domanda sulla scia dei grandi eventi globali, dal picco dei viaggi per le vacanze e dal continuo slancio delle prenotazioni internazionali.\r

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Il vettore prevede di trasportare oltre 53 milioni di passeggeri nel periodo compreso tra giugno e agosto, con un aumento di circa 3 milioni rispetto alla scorsa estate.\r

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United ha dichiarato di registrare aumenti a doppia cifra nelle prenotazioni verso destinazioni legate a questi «momenti irripetibili»: ad esempio verso le città europee come Bilbao, Madrid, Barcellona e Reykjavík, che saranno interessate dall'eclissi solare del 12 agosto. Secondo la compagnia, la sola domanda di astro-turismo è cresciuta di oltre il 50% su alcune rotte.\r

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La compagnia aerea ha inoltre segnalato un aumento di quasi il 20% delle prenotazioni verso le città nordamericane che ospiteranno le partite di calcio del Campionato del mondo, in programma tra l'11 e il 27 giugno, tra cui Città del Messico, Toronto e Los Angeles.\r

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Nel frattempo, anche i viaggi verso mete quali Amsterdam e Londra registrano un trend al rialzo in vista di importanti concerti e programmi di spettacoli estivi.\r

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United prevede un periodo del Memorial Day particolarmente intenso, con circa 3,9 milioni di passeggeri tra il 21 e il 27 maggio, ovvero circa 575.000 viaggiatori al giorno su circa 5.000 voli giornalieri. Questo dato è in contrasto con i circa 270.000 passeggeri in meno registrati nello stesso periodo festivo dello scorso anno.","post_title":"United Airlines: la domanda forte fa prevedere oltre 53 mln di passeggeri per l'estate","post_date":"2026-05-21T09:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779356373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514734\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Th Perugia[/caption]\r

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Th Group continua nel percorso di ampliamento dell'offerta con due nuove acquisizioni, quelle del Th Samedan – Hotel Bernina 1865, in Svizzera, nel cuore dell’Engadina, e del Th Perugia – Castello di Monterone, antica residenza medievale alle porte del capoluogo umbro.\r

Le strutture\r

La nuova acquisizione in Svizzera rappresenta un tassello strategico nel percorso di sviluppo in montagna di Th Group. Situato a Samedan, a 1.700 metri di altitudine e a pochi chilometri da Saint Moritz, il nuovo Th Samedan – Hotel Bernina 1865 è una storica dimora alpina che conserva intatto il fascino dell’ospitalità d’alta quota. Il celebre edificio, simbolo della località, racconta oltre un secolo di storia e accoglie gli ospiti in ambienti eleganti e ricchi di atmosfera.\r

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«Siamo felici di entrare a far parte del mondo Th Group, un partner che ha dimostrato sensibilità verso l’identità storica e il valore di questa struttura - dichiara Dante Mazzitelli, proprietario dell’Hotel Bernina 1865 -. L’auspicio è che questa collaborazione possa valorizzare ulteriormente il legame dell’hotel con il territorio dell’Engadina, mantenendone intatto il carattere autentico e l’atmosfera che da sempre lo contraddistinguono».\r

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Accanto alla nuova apertura svizzera, Th Group annuncia anche l’ingresso nel portfolio urban del Th Perugia – Castello di Monterone, una residenza medievale immersa nel verde delle colline umbre. Un antico maniero dove pietra, affreschi e architetture storiche convivono con il comfort contemporaneo. Il castello ospita 18 camere, tutte diverse tra loro, arredate con oggetti d’antiquariato, dettagli artigianali e richiami alla storia del luogo. Alcune raccontano leggende e memorie del maniero, come la Segreta, la stanza del Drago o la camera dell’Etrusco. Dalle terrazze panoramiche lo sguardo si apre sulla valle umbra e sul profilo di Perugia.\r

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«Queste acquisizioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita di Th Group e rafforzano la nostra visione di un’ospitalità sempre più esperienziale e identitaria - dichiara Salvatore Piazza, direttore generale Th Group -. Th Samedan - Hotel Bernina 1865 e Th Perugia – Castello di Monterone si inseriscono in un percorso che ci vede valorizzare dimore storiche di grande fascino, andando ad affiancare strutture già presenti nel nostro portfolio come il Th Madonna di Campiglio Golf Hotel, il Th Borca di Cadore – Park Hotel Des Dolomites, storica residenza nel cuore del Cadore, e il Th San Martino di Castrozza - Majestic Dolomiti. Un segmento al quale il gruppo guarda con crescente attenzione e che sarà protagonista di ulteriori sviluppi e novità dedicate nel prossimo futuro, accanto all’offerta cinque stelle».\r

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Il Th Perugia è aperto e operativo da aprile, mentre il Th Samedan è già disponibile sui canali commerciali del gruppo e aprirà le porte a fine giugno.\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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