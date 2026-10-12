Relais & Châteaux presenta MyImpact, una piattaforma digitale pensata con l’obiettivo di sostenere i propri associati nel trasformare gli impegni di sostenibilità in azioni concrete e misurabili.
A partire dalla valutazione dell’impronta di carbonio, MyImpact combina una metodologia condivisa a livello globale che comprende analisi e raccomandazioni mirate per ciascuna dimora. MyImpact è stata concepita come una piattaforma di gestione della sostenibilità a lungo termine, pensata per supportare l’attuazione dell’agenda di sostenibilità dell’associazione.
Nel 2027, sulla base delle valutazioni dell’impronta di carbonio effettuate dai propri associati, l’associazione lavorerà allo sviluppo di un percorso indicativo di decarbonizzazione con raccomandazioni calibrate sul contesto locale di ciascuna dimora.
Sviluppata da un team di esperti di sostenibilità e ricercatori, MyImpact consente agli associati di simulare in tempo reale l’effetto dei propri input sulle emissioni di carbonio e di confrontare le proprie prestazioni con quelle dell’intera rete. La piattaforma, inoltre, stima la potenziale riduzione delle emissioni associata a ciascuna azione consigliata, così che gli associati possano valutare il probabile impatto delle diverse misure prima di metterle in atto, contribuendo a trasformare le raccomandazioni in interventi concreti e mirati.
«Con MyImpact, offriamo a ogni dimora Relais & Châteaux uno strumento potente per trasformare le ambizioni di sostenibilità in azioni misurabili. La sua forza risiede nella capacità di adattare un quadro globale condiviso alle diverse realtà ambientali, culturali e normative di ciascuna dimora, rendendo l’azione per la sostenibilità al tempo stesso rilevante a livello locale e allineata a livello globale. Consentendo a 580 dimore in tutto il mondo di agire secondo le specificità del proprio contesto, pur perseguendo un’ambizione comune, MyImpact incarna concretamente Relais & Châteaux quale movimento globale impegnato a trasformare l’ospitalità per un futuro più sostenibile» dichiara Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux.
Parallelamente all’introduzione di MyImpact, Relais & Châteaux ha fatto della sostenibilità uno dei suoi criteri di qualità fondamentali. Le dimore associate vengono valutate ogni due anni per garantire il rispetto degli elevati standard di qualità dell’associazione, attraverso un questionario di ispezione che comprende circa 500 criteri. Dal 2025, il punteggio di sostenibilità rappresenta il terzo pilastro del suddetto questionario, cogliendo quanto è visibile agli ospiti: le pratiche di sensibilizzazione, la promozione dei prodotti locali e la gestione delle risorse. Nel 2027, il punteggio includerà anche le pratiche operative tramite MyImpact.