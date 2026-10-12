Bwh Hotels, con il brand Best Western, rinnova il proprio legame con il mondo dello sport diventando official hotel della terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks, la mezza maratona di Roma Capitale organizzata da RomaOstia ed Rcs Sports & Events, in calendario domenica 18 ottobre.
Una collaborazione che conferma la strategia del gruppo, che vede nello sport un veicolo d’elezione per promuovere benessere e, soprattutto, accoglienza di qualità. Il via sarà dato alle 8 dagli archi di viale di Porta Ardeatina. Il tracciato di 21 chilometri e 97 metri attraversa il centro storico, passando per piazza San Pietro, il Foro Italico, l’Ara Pacis, piazza del Popolo e piazza di Spagna, per concludersi davanti al Colosseo, in via degli Annibaldi.
«Essere al fianco della Rome Half Marathon è per noi un passo naturale: condividiamo con i runner la passione e la determinazione – ha dichiarato Rosa Giglio, head of marketing di Bwh Hotels Italy & South-East Europe -. Il nostro impegno nello sport è ormai consolidato, dalle strade del Giro d’Italia ai grandi eventi podistici nazionali, incluse le maratone più importanti: in tutta Italia sono infatti oltre 35 le strutture sport friendly di Bwh. Oggi, però, il nostro obiettivo va oltre il sostegno alla competizione: vogliamo offrire, all’interno dei nostri Sport hotel, un’esperienza di soggiorno che sia un vero supporto per prepararsi al meglio alla corsa e per recuperare dopo il traguardo».
Si tratta di un’offerta dedicata: l’eccellenza “sport friendly”. Per accogliere al meglio i runner che arriveranno a Roma da tutto il mondo, Best Western mette in campo la sua speciale Love promise for sport: un pacchetto di servizi mirati, pensati per eliminare ogni stress logistico e permettere agli atleti di concentrarsi sulla gara.
Per i runner che alloggeranno nelle strutture del gruppo sarà inoltre semplice organizzare la vigilia: il villaggio della Rome Half Marathon, dove ritirare il race kit, aprirà da giovedì 15 a sabato 17 ottobre presso Eataly Roma Ostiense, nel piazzale 12 Ottobre 1492. «L’attenzione al mondo sportivo si inserisce in un percorso di personalizzazione dell’offerta che Best Western dedica a chiunque pratichi attività fisica, non solo a livello agonistico, ma anche a chi intende mantenersi in forma quando è in viaggio, garantendo standard elevati di comfort e flessibilità» conclude Giglio.