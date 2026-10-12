Bluserena Hotels & Resorts presenterà a Ttg Travel Experience le novità per la prossima stagione, con in primo piano l’evoluzione dell’Inclusive Made in Italy, il modello di soggiorno introdotto nel 2026 attraverso le formule Soft Inclusive, All Inclusive e Ultra Inclusive.
In vista del 2027, sarà soprattutto la formula All Inclusive a guidare l’evoluzione dell’offerta, con un progressivo arricchimento dei servizi compresi nel soggiorno. Tra le aree di sviluppo figurano la ristorazione e i servizi bar, le attività sportive, i servizi spiaggia e l’animazione, per offrire un’esperienza di vacanza sempre più completa e integrata.
La formula Ultra Inclusive sarà dedicata ai resort con una maggiore vocazione leisure, con servizi premium ed esperienze esclusive pensati per chi desidera un soggiorno ancora più ricco e personalizzato. La Soft Inclusive continuerà invece a rappresentare un’alternativa più accessibile, pensata per gli ospiti che preferiscono una formula senza servizi aggiuntivi, mantenendo tutta la ricchezza dell’offerta Bluserena.
Le famiglie continueranno a rappresentare il principale punto di riferimento dell’offerta Bluserena, con un’attenzione crescente anche alle esigenze delle coppie e di chi viaggia con amici
I primi riscontri della stagione 2026 restituiscono un quadro incoraggiante dell’esperienza degli ospiti, anche nel primo anno di introduzione delle nuove formule Inclusive. L’indice di soddisfazione globale si è mantenuto superiore al 93%, sulla base delle recensioni pubblicate sulle principali piattaforme online, posizionando Bluserena al primo posto nel panel di brand concorrenti monitorato dal gruppo. A questo si affianca un indice di felicità post-soggiorno dell’86%, rilevato attraverso le survey interne condotte su tutti i resort Bluserena. Due indicatori che offrono un riferimento concreto per l’ulteriore sviluppo dell’offerta nel 2027. La stagione 2026 conferma un andamento complessivamente positivo, con risultati in miglioramento rispetto al 2025. Prosegue inoltre il percorso di crescita sui mercati internazionali, che registrano un ulteriore anno di incremento a doppia cifra dei ricavi, consolidando il ruolo della clientela estera nello sviluppo di Bluserena
Sul fronte digitale, tra le principali novità figura il lancio dell’App Bluserena, che ha già coinvolto oltre 45.000 utenti e ottenuto una valutazione di gradimento di 4,7 su 5 sugli store digitali. L’App rappresenta un nuovo punto di contatto con il cliente fin dalle prime fasi di ricerca e prenotazione della vacanza e accompagna gli ospiti durante il soggiorno, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi disponibili nei resort. A queste novità si aggiunge Stay, il nuovo programma di loyalty Bluserena che offre vantaggi dedicati agli ospiti attraverso la raccolta di punti Pin, accumulati in base ai soggiorni prenotati. Parallelamente, il gruppo ha avviato i primi test in ambiente di produzione di un servizio di assistenza basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato con l’obiettivo di offrire agli ospiti un supporto continuativo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo informazioni e risposte alle domande più frequenti legate alla vacanza.
Con l’arrivo dell’inverno, l’esperienza Bluserena si sposta dalle coste italiane alle montagne del Piemonte. Il 18 dicembre 2026 riaprirà l’hotel Sansicario Majestic, nel cuore dell’Alta Valle Susa, all’interno del comprensorio sciistico della Vialattea. Una destinazione che permette di vivere la montagna oltre le piste da sci, tra paesaggi alpini, attività all’aria aperta, momenti di benessere e scoperta delle tradizioni del territorio.